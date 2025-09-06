High School

North Carolina high school football final scores, results — September 5, 2025

See every final score from Week 3 of North Carolina high school football

Brady Twombly

Anthony Wooten

The 2025 North Carolina high school football season rolled into week 3 on Friday, September 5, and High School On SI has a list of final scores from this weekend.

North Carolina High School Football Scores, Results & Live Updates (NCHSAA) - September 5, 2025

A.L. Brown 13, Mooresville 52

Alexander Central 34, Ashe County 7

Alleghany 51, Winston-Salem Preparatory Academy 0

American Leadership Academy-Johnston 26, Fairmont 16

Anson 38, South Stanly 39

Apex Friendship 40, Southern Lee 21

Ardrey Kell 15, Marvin Ridge 3

Asheboro 21, Randleman 7

Ashbrook 21, Northwest Cabarrus 17

Asheville School (Independent) 33, Ambassador Christian 33

Athens Drive 28, Green Hope 31

Avery County 44, Asheville Christian Academy 8

Ayden - Grifton 37, Fike 22

Bandys 49, Kings Mountain 34

Bear Grass Charter 56, Union 24

Bertie 12, Hertford County 34

Bishop McGuinness 34, East Davidson 21

Blue Ridge 35, Polk County 19

Bonnie Cone Leadership Academy 24, Langtree Charter Academy 27

Brevard 37, Erwin 14

Broughton 55, Sanderson 39

Bunn 71, J.F. Webb 32

Burns 52, East Gaston 0

Camden County 7, Currituck County 49

Cannon 48, Ravenscroft 0

Cape Fear 13, Jack Britt 47

Cardinal Gibbons 35, Southern Durham 3

Cardinal Newman 12, Christ School 49

Carolina Forest 27, New Hanover 0

Carrboro 0, Chapel Hill 42

Carver 22, North Forsyth 0

Cary 31, Willow Spring 24

Cary Christian 61, Sandhills Classical Christian School 0

Cedar Ridge 0, Western Harnett 28

Central Cabarrus 20, Mount Pleasant 28

Central Davidson 31, Eastern Alamance 32

Chambers 31, Harding University 0

Charlotte Catholic 7, Providence Day 32

Charlotte Christian 34, Independence 35

Charlotte Country Day School 31, Ben L. Smith 15

Charlotte Latin 63, SouthLake Christian Academy 0

Chase 28, Blacksburg 20

Chatham Central 20, East Columbus 22

Cherokee 7, Choctaw Central 47

Cherryville 0, Lincolnton 28

Christ the King 61, South Carolina 22

Clayton 14, Hoggard 38

Cleveland 8, Northern Nash 52

Clinton 18, Wallace-Rose Hill 22

Clover 21, Palisades 19

College Prep & Leadership Academy 8, East Rutherford 84

Community Christian 22, Berean Baptist Academy 60

Community School of Davidson 25, Forest Hills 36

Concord 27, North Gaston 0

Copper Basin 8, Hayesville 41

Corinth Holders 31, South Garner 14

Cox Mill 0, Cuthbertson 14

Crest 56, Asheville 12

Croatan 42, Southwest Onslow 0

Cummings 23, Morehead 13

Currituck County 49, Camden County 7

Cuthbertson 14, Cox Mill 0

D.H. Conley 26, Farmville Central 29

David W. Butler 14, Irmo 42

Davie County 10, Pinecrest 13

Dixon 47, Hobbton 35

Douglas Byrd 14, Purnell Swett 35

Draughn 0, Wilkes Central 41

Dudley 18, Hillside 22

E.A. Laney 33, J.H. Rose 18

E.E. Smith 14, Terry Sanford 42

East Burke 22, Freedom 61

East Chapel Hill 53, Graham 14

East Columbus 22, Chatham Central 20

East Davidson 21, Bishop McGuinness 34

East Duplin 14, Richlands 7

East Forsyth 21, Grimsley 48

East Gaston 0, Burns 52

East Henderson 10, Rosman 28

East Lincoln 49, Newton-Conover 21

East Mecklenburg 21, Garinger 16

East Rowan 7, Piedmont 47

East Rutherford 84, College Prep & Leadership Academy 8

East Surry 6, Murphy 42

East Wake 7, Southeast Raleigh 52

East Wilkes 35, North Iredell 14

Eastern Alamance 32, Central Davidson 31

Eastern Guilford 21, Southeast Alamance 33

Eastern Randolph 9, Union Pines 34

Enloe 41, Green Level 26

Enka 19, Pisgah 41

Faith Christian 56, Wake Christian Academy 8

Farmville Central 29, D.H. Conley 26

First Flight 6, Manteo 40

Foard 2, West Iredell 37

Forbush 0, Starmount 14

Forest Hills 36, Community School of Davidson 25

Forestview 19, Smoky Mountain 22

Franklinton 26, South Granville 14

Franklin 45, Swain County 27

Freedom 61, East Burke 22

Fuquay - Varina 35, Triton 0

GRACE Christian 27, Triangle Math and Science Academy 0

Garner Magnet 41, Middle Creek 17

Gates County 14, KIPP Pride 28

Glenn 22, Parkland 8

Goldsboro 26, Southern Wayne 32

Grayson 63, Mallard Creek 6

Gray's Creek 17, South View 53

Green Hope 31, Athens Drive 28

Greene Central 30, Wilson Prep 8

Grimsley 48, East Forsyth 2

Harrells Christian Academy 48, North Wake 0

Harnett Central 30, Smithfield-Selma 28

Havelock 7, Tarboro 35

Hayesville 41, Copper Basin 8

Heide Trask 22, South Brunswick 23

Hendersonville 32, North Henderson 27

Heritage 3, Leesville Road 50

Hertford County 34, Bertie 12

Hibriten 42, St. Stephens 21

Hickory 49, Bunker Hill 0

Hickory Grove Christian 27, South Wake 0

Hickory Ridge 14, South Iredell 21

High Point Central 0, Southwest Guilford 37

High Point Christian Academy 51, North Raleigh Christian Academy 14

Highland Springs 14, Hough 5

Highland Tech 0, Shelby 90

Hillside 22, Dudley 18

Hobgood Academy 8, Norfolk Christian 36

Hoggard 38, Clayton 14

Holly Springs 27, Apex 21

Hopewell 21, Statesville 24

Howard 49, Jones Senior 0

Hunt 37, Riverside 26

Hunt 37, Martin County 26

Huss 11, North Mecklenburg 7

Independence 35, Charlotte Christian 20

Irmo 42, David W. Butler 14

J.H. Rose 18, E.A. Laney 33

Jack Britt 47, Cape Fear 13

James Kenan 42, Southern Nash 44

Jay M. Robinson 49, A.C. Reynolds 21

Jesse Carson 41, Pine Lake Preparatory 0

John A. Holmes 7, Northeastern 48

Jordan 52, Vance County 0

Jordan-Matthews 58, North Stokes 0

KIPP Pride 28, Gates County 14

Kinston 42, North Lenoir 7

Lake Norman 56, West Cabarrus 16

Lake Norman Charter 30, North Rowan 26

Lakewood 31, Midway 55

Lawrence Academy 38, Life Christian Academy 14

Ledford Senior 0, North Davidson 46

Lee County 15, Overhills 0

Leesville Road 50, Heritage 3

Lejeune 14, South Lenoir 28

Lexington Senior 14, Thomasville 0

Lincoln Charter 42, Union Academy 44

Lincolnton 28, Cherryville 0

Loris 54, South Columbus 14

Louisburg 42, Northampton County 0

Lumberton 12, Westover 14

Madison 19, North Buncombe 42

Maiden 54, North Lincoln 36

Manteo 40, First Flight 6

McMichael 34, South Stokes 7

Metrolina Christian Academy 28, Covenant Day 0

Midway 55, Lakewood 31

Millbrook 48, Wake Forest 7

Mitchell 38, Andrews 7

Monroe 7, Weddington 49

Montgomery Central 14, North Stanly 17

Mooresville 52, A.L. Brown 13

Mountain Heritage 50, Robbinsville 19

Mountain Island Charter 49, West Caldwell 22

Mount Airy 7, Watauga 61

Mount Pleasant 28, Central Cabarrus 20

Mount Tabor 13, Page 31

Mount Zion Christian Academy 34, Northern 6

Murphy 42, East Surry 6

Myers Park 45, Providence 7

Nash Central 6, Rocky Mount 42

New Bern 48, West Craven 27

Newton-Conover 21, East Lincoln 49

Norfolk Christian 36, Hobgood Academy 8

North Brunswick 35, West Carteret 36

North Davidson 46, Ledford Senior 0

North Henderson 27, Hendersonville 32

North Johnston 45, Rosewood 6

North Mecklenburg 7, Huss 11

North Myrtle Beach 24, West Brunswick 12

North Pitt 16, South Central 28

North Rowan 26, Lake Norman Charter 30

North Stanly 17, Montgomery Central 14

North Surry 41, Patrick County 17

Northeast Academy 8, Pungo Christian Academy 26

Northeast Guilford 41, West Stokes 7

Northeastern 48, John A. Holmes 7

Northern 6, Mount Zion Christian Academy 34

Northern Guilford 42, Northwest Guilford 14

Northern Nash 52, Cleveland 8

Northside - Jacksonville 42, Topsail 6

Northside - Pinetown 40, Washington 34

Northwood 36, Bartlett Yancey 18

Oak Grove 48, Salisbury 0

Olympic 20, West Mecklenburg 0

Orange 8, Walter M. Williams 47

Page 31, Mount Tabor 13

Pamlico County 8, Wake Preparatory Academy 54

Parkland 8, Glenn 22

Parkwood 0, Sun Valley 45

Pasquotank County 13, Perquimans 0

Patrick County 17, North Surry 41

Patton 7, Charles D. Owen 22

Person 47, Riverside-Durham 20

Phillip O. Berry Academy of Technology 7, Rocky River 22

Piedmont 47, East Rowan 7

Pine Forest 0, Seventy-First 44

Pine Lake Preparatory 0, Jesse Carson 41

Pinecrest 13, Davie County 10

Pisgah 41, Enka 19

Porter Ridge 14, West Forsyth 45

Princeton 50, Seaforth 34

Providence Day 32, Charlotte Catholic 7

Providence Grove 31, Southwestern Randolph 0

Pungo Christian Academy 26, Northeast Academy 8

Purnell Swett 35, Douglas Byrd 14

R.J. Reynolds 49, Atkins 13

Rabun Gap-Nacoochee 50, Washington Massillon 35

Ragsdale 6, T. Wingate Andrews 8

Red Springs 0, St. Pauls 28

Richmond 20, Rolesville 38

Riverside-Durham 20, Person 47

Rocky Mount 42, Nash Central 6

Rocky River 22, Phillip O. Berry Academy of Technology 7

Rolesville 38, Richmond 20

Ronald Reagan 35, Reidsville 0

Rosman 28, East Henderson 10

Salisbury 0, Oak Grove 48

Sandhills Classical Christian School 0, Cary Christian 61

Scotland 27, Ashley 19

Seaforth 34, Princeton 50

Southeast Alamance 33, Eastern Guilford 21

Southeast Guilford 21, Southern Alamance 42

Southeast Raleigh 52, East Wake 7

South Brunswick 23, Heide Trask 22

South Caldwell 6, Tuscola 42

South Central 28, North Pitt 16

South Davidson 21, Wheatmore 0

South Granville 14, Franklinton 26

South Iredell 21, Hickory Ridge 14

South Lenoir 28, Lejeune 14

South Mecklenburg 51, Ballantyne Ridge 22

South Point 34, T.C. Roberson 6

South Pointe 10, West Charlotte 7

South Rowan 38, Trinity 23

South Stanly 39, Anson 38

South View 53, Gray's Creek 17

Southern Alamance 42, Southeast Guilford 21

Southern Guilford 27, Western Guilford 42

Southern Nash 44, James Kenan 42

Southern Wayne 32, Goldsboro 26

Southwest Guilford 37, High Point Central 0

St. Pauls 28, Red Springs 0

Starmount 14, Forbush 0

Statesville 24, Hopewell 21

Shelby 90, Highland Tech 0

Smoky Mountain 22, Forestview 19

Sun Valley 45, Parkwood 0

Surry Central 0, West Wilkes 44

Swain County 27, Franklin 45

Swansboro 3, White Oak 34

T. Wingate Andrews 8, Ragsdale 6

T.C. Roberson 6, South Point 34

Tarboro 35, Havelock 7

Terry Sanford 42, E.E. Smith 14

Triton 0, Fuquay - Varina 35

Tuscola 42, South Caldwell 6

Union Academy 44, Lincoln Charter 42

Union Pines 34, Eastern Randolph 9

Wake Forest 7, Millbrook 48

Wake Preparatory Academy 54, Pamlico County 8

Walkertown 44, West Rowan 21

Wallace-Rose Hill 22, Clinton 18

Walter M. Williams 47, Orange 8

Washington 34, Northside - Pinetown 40

Washington County 36, Southside 32

Watauga 61, Mount Airy 7

Weddington 49, Monroe 19

West Bladen 28, West Columbus 38

West Cabarrus 16, Lake Norman 56

West Caldwell 22, Mountain Island Charter 49

West Carteret 36, North Brunswick 35

West Columbus 38, West Bladen 28

West Davidson 38, North Moore 8

West Forsyth 45, Porter Ridge 14

West Iredell 37, Foard 2

West Lincoln 50, Bessemer City 15

West Rowan 21, Walkertown 44

West Stanly 43, Albemarle 7

Western Alamance 28, Rockingham County 8

Western Guilford 42, Southern Guilford 27

Western Harnett 28, Cedar Ridge 0

Westover 14, Lumberton 12

White Oak 34, Swansboro 3

Wilkes Central 41, Draughn 0

Wilson Prep 8, Greene Central 30

Brady Twombly
BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

