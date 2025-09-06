North Carolina high school football final scores, results — September 5, 2025
The 2025 North Carolina high school football season rolled into week 3 on Friday, September 5, and High School On SI has a list of final scores from this weekend.
A.L. Brown 13, Mooresville 52
Alexander Central 34, Ashe County 7
Alleghany 51, Winston-Salem Preparatory Academy 0
American Leadership Academy-Johnston 26, Fairmont 16
Anson 38, South Stanly 39
Apex Friendship 40, Southern Lee 21
Ardrey Kell 15, Marvin Ridge 3
Asheboro 21, Randleman 7
Ashbrook 21, Northwest Cabarrus 17
Asheville School (Independent) 33, Ambassador Christian 33
Athens Drive 28, Green Hope 31
Avery County 44, Asheville Christian Academy 8
Ayden - Grifton 37, Fike 22
Bandys 49, Kings Mountain 34
Bear Grass Charter 56, Union 24
Bertie 12, Hertford County 34
Bishop McGuinness 34, East Davidson 21
Blue Ridge 35, Polk County 19
Bonnie Cone Leadership Academy 24, Langtree Charter Academy 27
Brevard 37, Erwin 14
Broughton 55, Sanderson 39
Bunn 71, J.F. Webb 32
Burns 52, East Gaston 0
Cannon 48, Ravenscroft 0
Cape Fear 13, Jack Britt 47
Cardinal Gibbons 35, Southern Durham 3
Cardinal Newman 12, Christ School 49
Carolina Forest 27, New Hanover 0
Carrboro 0, Chapel Hill 42
Carver 22, North Forsyth 0
Cary 31, Willow Spring 24
Cary Christian 61, Sandhills Classical Christian School 0
Cedar Ridge 0, Western Harnett 28
Central Cabarrus 20, Mount Pleasant 28
Central Davidson 31, Eastern Alamance 32
Chambers 31, Harding University 0
Charlotte Catholic 7, Providence Day 32
Charlotte Christian 34, Independence 35
Charlotte Country Day School 31, Ben L. Smith 15
Charlotte Latin 63, SouthLake Christian Academy 0
Chase 28, Blacksburg 20
Cherokee 7, Choctaw Central 47
Cherryville 0, Lincolnton 28
Christ the King 61, South Carolina 22
Clayton 14, Hoggard 38
Cleveland 8, Northern Nash 52
Clinton 18, Wallace-Rose Hill 22
Clover 21, Palisades 19
Community Christian 22, Berean Baptist Academy 60
Community School of Davidson 25, Forest Hills 36
Concord 27, North Gaston 0
Copper Basin 8, Hayesville 41
Corinth Holders 31, South Garner 14
Crest 56, Asheville 12
Croatan 42, Southwest Onslow 0
Cummings 23, Morehead 13
D.H. Conley 26, Farmville Central 29
David W. Butler 14, Irmo 42
Davie County 10, Pinecrest 13
Dixon 47, Hobbton 35
Douglas Byrd 14, Purnell Swett 35
Draughn 0, Wilkes Central 41
Dudley 18, Hillside 22
E.A. Laney 33, J.H. Rose 18
E.E. Smith 14, Terry Sanford 42
East Burke 22, Freedom 61
East Chapel Hill 53, Graham 14
East Duplin 14, Richlands 7
East Forsyth 21, Grimsley 48
East Henderson 10, Rosman 28
East Lincoln 49, Newton-Conover 21
East Mecklenburg 21, Garinger 16
East Rowan 7, Piedmont 47
East Surry 6, Murphy 42
East Wake 7, Southeast Raleigh 52
East Wilkes 35, North Iredell 14
Eastern Guilford 21, Southeast Alamance 33
Eastern Randolph 9, Union Pines 34
Enloe 41, Green Level 26
Enka 19, Pisgah 41
Faith Christian 56, Wake Christian Academy 8
First Flight 6, Manteo 40
Foard 2, West Iredell 37
Forbush 0, Starmount 14
Forestview 19, Smoky Mountain 22
Franklinton 26, South Granville 14
Franklin 45, Swain County 27
Fuquay - Varina 35, Triton 0
GRACE Christian 27, Triangle Math and Science Academy 0
Garner Magnet 41, Middle Creek 17
Gates County 14, KIPP Pride 28
Glenn 22, Parkland 8
Goldsboro 26, Southern Wayne 32
Grayson 63, Mallard Creek 6
Gray's Creek 17, South View 53
Greene Central 30, Wilson Prep 8
Harrells Christian Academy 48, North Wake 0
Harnett Central 30, Smithfield-Selma 28
Havelock 7, Tarboro 35
Hayesville 41, Copper Basin 8
Heide Trask 22, South Brunswick 23
Hendersonville 32, North Henderson 27
Heritage 3, Leesville Road 50
Hibriten 42, St. Stephens 21
Hickory 49, Bunker Hill 0
Hickory Grove Christian 27, South Wake 0
Hickory Ridge 14, South Iredell 21
High Point Central 0, Southwest Guilford 37
High Point Christian Academy 51, North Raleigh Christian Academy 14
Highland Springs 14, Hough 5
Highland Tech 0, Shelby 90
Hobgood Academy 8, Norfolk Christian 36
Holly Springs 27, Apex 21
Hopewell 21, Statesville 24
Howard 49, Jones Senior 0
Hunt 37, Riverside 26
Huss 11, North Mecklenburg 7
Irmo 42, David W. Butler 14
J.H. Rose 18, E.A. Laney 33
Jack Britt 47, Cape Fear 13
James Kenan 42, Southern Nash 44
Jay M. Robinson 49, A.C. Reynolds 21
Jesse Carson 41, Pine Lake Preparatory 0
John A. Holmes 7, Northeastern 48
Jordan 52, Vance County 0
Jordan-Matthews 58, North Stokes 0
KIPP Pride 28, Gates County 14
Kinston 42, North Lenoir 7
Lake Norman 56, West Cabarrus 16
Lake Norman Charter 30, North Rowan 26
Lakewood 31, Midway 55
Lawrence Academy 38, Life Christian Academy 14
Ledford Senior 0, North Davidson 46
Lee County 15, Overhills 0
Lejeune 14, South Lenoir 28
Lexington Senior 14, Thomasville 0
Lincoln Charter 42, Union Academy 44
Loris 54, South Columbus 14
Louisburg 42, Northampton County 0
Lumberton 12, Westover 14
Madison 19, North Buncombe 42
Maiden 54, North Lincoln 36
Manteo 40, First Flight 6
McMichael 34, South Stokes 7
Metrolina Christian Academy 28, Covenant Day 0
Midway 55, Lakewood 31
Millbrook 48, Wake Forest 7
Mitchell 38, Andrews 7
Monroe 7, Weddington 49
Montgomery Central 14, North Stanly 17
Mountain Heritage 50, Robbinsville 19
Mountain Island Charter 49, West Caldwell 22
Mount Airy 7, Watauga 61
Mount Pleasant 28, Central Cabarrus 20
Mount Tabor 13, Page 31
Mount Zion Christian Academy 34, Northern 6
Murphy 42, East Surry 6
Myers Park 45, Providence 7
Nash Central 6, Rocky Mount 42
New Bern 48, West Craven 27
Newton-Conover 21, East Lincoln 49
Norfolk Christian 36, Hobgood Academy 8
North Brunswick 35, West Carteret 36
North Henderson 27, Hendersonville 32
North Johnston 45, Rosewood 6
North Mecklenburg 7, Huss 11
North Myrtle Beach 24, West Brunswick 12
North Pitt 16, South Central 28
North Stanly 17, Montgomery Central 14
North Surry 41, Patrick County 17
Northeast Academy 8, Pungo Christian Academy 26
Northeast Guilford 41, West Stokes 7
Northeastern 48, John A. Holmes 7
Northern 6, Mount Zion Christian Academy 34
Northern Guilford 42, Northwest Guilford 14
Northern Nash 52, Cleveland 8
Northside - Jacksonville 42, Topsail 6
Northside - Pinetown 40, Washington 34
Northwood 36, Bartlett Yancey 18
Oak Grove 48, Salisbury 0
Olympic 20, West Mecklenburg 0
Orange 8, Walter M. Williams 47
Page 31, Mount Tabor 13
Pamlico County 8, Wake Preparatory Academy 54
Parkland 8, Glenn 22
Parkwood 0, Sun Valley 45
Pasquotank County 13, Perquimans 0
Patrick County 17, North Surry 41
Patton 7, Charles D. Owen 22
Person 47, Riverside-Durham 20
Phillip O. Berry Academy of Technology 7, Rocky River 22
Pine Forest 0, Seventy-First 44
Pine Lake Preparatory 0, Jesse Carson 41
Pinecrest 13, Davie County 10
Pisgah 41, Enka 19
Porter Ridge 14, West Forsyth 45
Princeton 50, Seaforth 34
Providence Day 32, Charlotte Catholic 7
Providence Grove 31, Southwestern Randolph 0
Pungo Christian Academy 26, Northeast Academy 8
Purnell Swett 35, Douglas Byrd 14
R.J. Reynolds 49, Atkins 13
Rabun Gap-Nacoochee 50, Washington Massillon 35
Ragsdale 6, T. Wingate Andrews 8
Red Springs 0, St. Pauls 28
Richmond 20, Rolesville 38
Riverside-Durham 20, Person 47
Rocky Mount 42, Nash Central 6
Rocky River 22, Phillip O. Berry Academy of Technology 7
Ronald Reagan 35, Reidsville 0
Rosman 28, East Henderson 10
Sandhills Classical Christian School 0, Cary Christian 61
Scotland 27, Ashley 19
Seaforth 34, Princeton 50
Southeast Alamance 33, Eastern Guilford 21
Southeast Guilford 21, Southern Alamance 42
Southeast Raleigh 52, East Wake 7
South Brunswick 23, Heide Trask 22
South Caldwell 6, Tuscola 42
South Central 28, North Pitt 16
South Davidson 21, Wheatmore 0
South Granville 14, Franklinton 26
South Iredell 21, Hickory Ridge 14
South Lenoir 28, Lejeune 14
South Mecklenburg 51, Ballantyne Ridge 22
South Point 34, T.C. Roberson 6
South Pointe 10, West Charlotte 7
South Rowan 38, Trinity 23
South Stanly 39, Anson 38
South View 53, Gray's Creek 17
Southern Alamance 42, Southeast Guilford 21
Southern Guilford 27, Western Guilford 42
Southern Nash 44, James Kenan 42
Southern Wayne 32, Goldsboro 26
Southwest Guilford 37, High Point Central 0
St. Pauls 28, Red Springs 0
Starmount 14, Forbush 0
Statesville 24, Hopewell 21
Smoky Mountain 22, Forestview 19
Sun Valley 45, Parkwood 0
Surry Central 0, West Wilkes 44
Swain County 27, Franklin 45
Swansboro 3, White Oak 34
T. Wingate Andrews 8, Ragsdale 6
T.C. Roberson 6, South Point 34
Tarboro 35, Havelock 7
Terry Sanford 42, E.E. Smith 14
Triton 0, Fuquay - Varina 35
Tuscola 42, South Caldwell 6
Union Academy 44, Lincoln Charter 42
Union Pines 34, Eastern Randolph 9
Wake Forest 7, Millbrook 48
Wake Preparatory Academy 54, Pamlico County 8
Walkertown 44, West Rowan 21
Wallace-Rose Hill 22, Clinton 18
Walter M. Williams 47, Orange 8
Washington 34, Northside - Pinetown 40
Washington County 36, Southside 32
Watauga 61, Mount Airy 7
West Bladen 28, West Columbus 38
West Cabarrus 16, Lake Norman 56
West Caldwell 22, Mountain Island Charter 49
West Carteret 36, North Brunswick 35
West Columbus 38, West Bladen 28
West Davidson 38, North Moore 8
West Forsyth 45, Porter Ridge 14
West Iredell 37, Foard 2
West Lincoln 50, Bessemer City 15
West Rowan 21, Walkertown 44
West Stanly 43, Albemarle 7
Western Alamance 28, Rockingham County 8
Western Guilford 42, Southern Guilford 27
Western Harnett 28, Cedar Ridge 0
Westover 14, Lumberton 12
White Oak 34, Swansboro 3
Wilkes Central 41, Draughn 0
Wilson Prep 8, Greene Central 30