Oklahoma (OSSAA) High School Boys Basketball State Championship Brackets, Schedules - March 10, 2026
The 2026 Oklahoma high school boys basketball state championships (Class 2A-6A) begin March 10-12, with 20 games in the first round of action.
High School on SI has brackets for every classification in the Oklahoma high school basketball state brackets. The championship games conclude on March 14.
Class 2A Bracket
Thurday, March 12
Dale vs. Vanoss - 4:30 PM
Oklahoma Christian Academy vs. Latta - 6:00 PM
Hartshorne vs. Wewoka - 7:30 PM
Fairland vs. Riverside Indian - 9:00 PM
Class 3A Bracket
Wednesday, March 11
Kingston vs. Wyandotte - 4:30 PM
Millwood vs. Community Christian - 6:00 PM
Eufaula vs. Roland - 7:30 PM
Heritage Hall vs. Rejoice Christian - 9:00 PM
Class 4A Bracket
Tuesday, March 10
Blanchard vs. Cascia Hall - 4:30 PM
North Rock Creek vs. Fort Gibson - 6:00 PM
Catoosa vs. Mount St. Mary - 7:30 PM
Douglass vs. Bethany - 9:00 PM
Class 5A Bracket
Thursday, March 12
Booker T. Washington vs. Carl Albert - 4:30 PM
Del City vs. Collinsville - 6:00 PM
Newcastle vs. East Central - 7:30 PM
Memorial vs. Midwest City - 9:00 PM
Class 6A Bracket
Wednesday, March 11
Norman vs. Union - 4:30 PM
Owasso vs. Southmoore - 6:00 PM
Putnam City North vs. Piedmont - 7:30 PM
Mustang vs. Edmond Santa Fe - 9:00 PM
