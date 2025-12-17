Oregon high school boys basketball final scores, results — December 16, 2025
The 2025 Oregon boys high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.
Ashland 53, Yreka (CA) 50
Astoria 55, Gladstone 54
Beaverton 50, Tigard 43
Bend 57, Cascade 55
Benson 86, Liberty 37
Blanchet Catholic 76, Jefferson 24
Bonanza 65, Modoc (CA) 55
Burns 73, Pendleton 68
C.S. Lewis Acad. 64, Trout Lake 32
Centennial 77, Sandy 61
Century 55, McDaniel 52
Chemawa 68, McKenzie 53
Chiloquin 65, Triangle Lake 45
Churchill 70, Roseburg 50
Clackamas 83, Corvallis 50
Clatskanie 47, Rainier 36
Columbia Christian 81, Central Christian 60
Country Christian 63, Perrydale 28
Crater 66, Phoenix 30
Douglas 56, Bandon 41
Eddyville Charter 58, Elkton 43
Estacada 57, Sweet Home 49
Falls City / Kings Valley Char. 45, Siletz Valley 28
Gold Beach 62, Coquille 54
Grand View Christian Acad. 47, Mohawk 32
Grant Union 83, Four Rivers 52
Gresham 72, Sheldon 71
Harrisburg 58, Gervais 26
Heppner 70, Spray / Mitchell / Wheeler 27
Hidden Valley 54, Cottage Grove 41
Hillsboro 75, Glencoe 43
Homedale (ID) 62, Baker 59
Horizon Christian, Hood River 46, Mannahouse Christian Acad. 31
Horizon Christian, Tualatin 71, Gaston 37
Ida B. Wells 58, Forest Grove 50
Illinois Valley 57, New Hope Christian 48
Irrigon 70, Lyle / Wishram 54
Jefferson, Portland 88, La Salle Prep 63
Jesuit 59, Grants Pass 43
La Grande 67, McLoughlin 24
Lakeridge 80, Woodburn 73
Lincoln 82, Reynolds 68
Madras 81, La Pine 50
Mazama 67, Eagle Point 59
McMinnville 58, David Douglas 47
Milwaukie / Milwaukie Acad. of the Arts 61, Willamette 43
Monroe 75, Oakridge 41
Mountain View 57, Hood River Valley 48
Myrtle Point 69, Camas Valley 27
Neah-Kah-Nie 67, Knappa 42
Newberg 57, Franklin 51
North Eugene 63, Putnam 35
North Salem 76, Aloha 38
North Valley 72, North Bend 67 (OT)
Nyssa 67, Ontario 38
Oakland 55, Days Creek 18
Open Door Christian Acad. 72, North Douglas 33
Oregon City 66, Roosevelt 49
Pleasant Hill 62, East Linn Christian 60
Portland Christian 71, Crosshill Christian 27
Prospect Charter 67, Yoncalla 34
Reedsport 68, Pacific 32
Riverside 72, Weston-McEwen 13
Rogue Valley Adventist Acad. 62, Harvest Christian 21
Salem Acad. 77, Dayton 46
Santiam 66, Central Linn 51
Santiam Christian 59, Willamina 37
Sherman 72, North Lake 25
South Albany 45, Philomath 33
South Eugene 61, Thurston 69
South Salem 87, North Medford 61
St. Mary's, Medford 50, Glide 19
St. Paul 52, Damascus Christian 38
Stanfield 67, Nixyaawii 46
Sunset 60, Silverton 46
Taft 52, Scio 48
West Linn 63, Mountainside 57
Westview 74, Cleveland 42
Yamhill-Carlton 57, Amity 54