Oregon high school boys basketball final scores, results — December 16, 2025

Oregon high school basketball scores
Oregon high school basketball scores

The 2025 Oregon boys high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.

Ashland 53, Yreka (CA) 50

Astoria 55, Gladstone 54

Beaverton 50, Tigard 43

Bend 57, Cascade 55

Benson 86, Liberty 37

Blanchet Catholic 76, Jefferson 24

Bonanza 65, Modoc (CA) 55

Burns 73, Pendleton 68

C.S. Lewis Acad. 64, Trout Lake 32

Centennial 77, Sandy 61

Century 55, McDaniel 52

Chemawa 68, McKenzie 53

Chiloquin 65, Triangle Lake 45

Churchill 70, Roseburg 50

Clackamas 83, Corvallis 50

Clatskanie 47, Rainier 36

Columbia Christian 81, Central Christian 60

Country Christian 63, Perrydale 28

Crater 66, Phoenix 30

Douglas 56, Bandon 41

Eddyville Charter 58, Elkton 43

Estacada 57, Sweet Home 49

Falls City / Kings Valley Char. 45, Siletz Valley 28

Gold Beach 62, Coquille 54

Grand View Christian Acad. 47, Mohawk 32

Grant Union 83, Four Rivers 52

Gresham 72, Sheldon 71

Harrisburg 58, Gervais 26

Heppner 70, Spray / Mitchell / Wheeler 27

Hidden Valley 54, Cottage Grove 41

Hillsboro 75, Glencoe 43

Homedale (ID) 62, Baker 59

Horizon Christian, Hood River 46, Mannahouse Christian Acad. 31

Horizon Christian, Tualatin 71, Gaston 37

Ida B. Wells 58, Forest Grove 50

Illinois Valley 57, New Hope Christian 48

Irrigon 70, Lyle / Wishram 54

Jefferson, Portland 88, La Salle Prep 63

Jesuit 59, Grants Pass 43

La Grande 67, McLoughlin 24

Lakeridge 80, Woodburn 73

Lincoln 82, Reynolds 68

Madras 81, La Pine 50

Mazama 67, Eagle Point 59

McMinnville 58, David Douglas 47

Milwaukie / Milwaukie Acad. of the Arts 61, Willamette 43

Monroe 75, Oakridge 41

Mountain View 57, Hood River Valley 48

Myrtle Point 69, Camas Valley 27

Neah-Kah-Nie 67, Knappa 42

Newberg 57, Franklin 51

North Eugene 63, Putnam 35

North Salem 76, Aloha 38

North Valley 72, North Bend 67 (OT)

Nyssa 67, Ontario 38

Oakland 55, Days Creek 18

Open Door Christian Acad. 72, North Douglas 33

Oregon City 66, Roosevelt 49

Pleasant Hill 62, East Linn Christian 60

Portland Christian 71, Crosshill Christian 27

Prospect Charter 67, Yoncalla 34

Reedsport 68, Pacific 32

Riverside 72, Weston-McEwen 13

Rogue Valley Adventist Acad. 62, Harvest Christian 21

Salem Acad. 77, Dayton 46

Santiam 66, Central Linn 51

Santiam Christian 59, Willamina 37

Sherman 72, North Lake 25

South Albany 45, Philomath 33

South Eugene 61, Thurston 69

South Salem 87, North Medford 61

St. Mary's, Medford 50, Glide 19

St. Paul 52, Damascus Christian 38

Stanfield 67, Nixyaawii 46

Sunset 60, Silverton 46

Taft 52, Scio 48

West Linn 63, Mountainside 57

Westview 74, Cleveland 42

Yamhill-Carlton 57, Amity 54

BEN DAGG

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

