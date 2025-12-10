High School

Oregon high school girls basketball final scores, results — December 9, 2025

See every Oregon high school girls basketball final score from December 9, 2025

Ben Dagg

Oregon high school basketball
The 2025 Oregon girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.

6A

Barlow 62, Sunset 26

Benson 62, Sherwood 46

Century 70, Tigard 37

Clackamas 70, Willamette 32

Crescent Valley 40, Newberg 35

Eagle Point 56, North Medford 33

Franklin 63, Liberty 32

Glencoe 47, Gresham 46

Grants Pass 55, Ridgeview 31

Jesuit 49, Springfield 32

Lake Oswego 53, Mountain View 28

Lakeridge 50, Central Catholic 39

La Salle Prep 51, Nelson 43

McMinnville 23, Silverton 51

Mountainside 53, Forest Grove 30

North Eugene 56, South Eugene 43

Oregon City 71, McNary 53

Roseburg 60, McKay 19

Sheldon 51, Caldera 35

Southridge 65, Camas High School (WA) 62

South Salem 58, Cleveland 29

Sprague 71, Corvallis 45

St. Mary's Acad. 54, David Douglas 45

West Linn 80, Wilsonville 45

McDaniel 55, Parkrose 19

5A

Bend 47, Klamath Union 23

Hood River Valley 41, Madras 39

Lebanon 67, Canby 47

South Albany 58, Crater 49

West Albany 77, Thurston 25

Woodburn 51, Milwaukie / Milwaukie Acad. of the Arts 33

4A

Baker 58, Enterprise 14

Cottage Grove 52, Sweet Home 20

Estacada 40, Scio 39

Lewiston (ID) 52, Pendleton 33

Mazama 53, La Pine 24

Philomath 47, Marist Catholic 27

St. Helens 59, Gladstone 19

Stayton 58, Molalla 32

The Dalles 90, Corbett 6

Vale 59, La Grande 41

Valley Catholic 44, Scappoose 16

Warrenton, North Marion (Cancellation)

Yreka (CA) 54, Phoenix 53

Newport 39, Elmira 29

3A

Bandon 44, North Valley 23

Blanchet Catholic 33, Portland Adventist Acad. 31

Brookings-Harbor 65, Gold Beach 21

Coquille 60, Days Creek 20

Creswell 41, Central Linn 37

Gaston 50, Catlin Gabel 24

Jefferson 45, Banks 43

Lakeview / Paisley 32, Modoc (CA) 54

Mannahouse Christian Acad. 49, Riverside, WLWV [JV] 6

Nyssa 47, Compass Charter (ID) 21

Oregon Episcopal 35, Santiam Christian 28

Pleasant Hill 43, Sutherlin 21

Rogue River, Riddle (Cancellation)

Siuslaw 50, Reedsport 10

Sisters 47, Trinity Lutheran 38

Weed High School (CA) 47, St. Mary's, Medford 24

Westside Christian 50, Dayton 36

Yamhill-Carlton 61, Salem Acad. 25

De La Salle North Catholic 63, Portland Christian 56

2A

Clatskanie 53, Gervais 22

Heppner 60, Condon 10

Heppner [JV] 38, Dayville / Monument / Long Creek 29

North Lake 67, Culver 20

Oakland 39, Kennedy 23

Perrydale 36, East Linn Christian 31

Powers 53, Myrtle Point 33

St. Paul 47, Colton 45

Toledo 51, Chemawa 22

Waldport 40, Alsea 38

Weston-McEwen 47, Elgin 27

1A

Camas Valley 46, Glendale 35

Central Christian 59, Horizon Christian, Hood River 13

Country Christian 45, Dufur 37

McKenzie 33, New Hope Christian 30

Mohawk 59, Falls City / Kings Valley Char. 10

North Douglas 44, Mapleton 33

Pilot Rock 47, Sherman 24

