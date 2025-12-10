Oregon high school girls basketball final scores, results — December 9, 2025
The 2025 Oregon girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.
6A
Barlow 62, Sunset 26
Benson 62, Sherwood 46
Century 70, Tigard 37
Clackamas 70, Willamette 32
Crescent Valley 40, Newberg 35
Eagle Point 56, North Medford 33
Franklin 63, Liberty 32
Glencoe 47, Gresham 46
Grants Pass 55, Ridgeview 31
Jesuit 49, Springfield 32
Lake Oswego 53, Mountain View 28
Lakeridge 50, Central Catholic 39
La Salle Prep 51, Nelson 43
McMinnville 23, Silverton 51
Mountainside 53, Forest Grove 30
North Eugene 56, South Eugene 43
Oregon City 71, McNary 53
Roseburg 60, McKay 19
Sheldon 51, Caldera 35
Southridge 65, Camas High School (WA) 62
South Salem 58, Cleveland 29
Sprague 71, Corvallis 45
St. Mary's Acad. 54, David Douglas 45
West Linn 80, Wilsonville 45
McDaniel 55, Parkrose 19
5A
Bend 47, Klamath Union 23
Hood River Valley 41, Madras 39
Lebanon 67, Canby 47
South Albany 58, Crater 49
West Albany 77, Thurston 25
Woodburn 51, Milwaukie / Milwaukie Acad. of the Arts 33
4A
Baker 58, Enterprise 14
Cottage Grove 52, Sweet Home 20
Estacada 40, Scio 39
Lewiston (ID) 52, Pendleton 33
Mazama 53, La Pine 24
Philomath 47, Marist Catholic 27
St. Helens 59, Gladstone 19
Stayton 58, Molalla 32
The Dalles 90, Corbett 6
Vale 59, La Grande 41
Valley Catholic 44, Scappoose 16
Warrenton, North Marion (Cancellation)
Yreka (CA) 54, Phoenix 53
Newport 39, Elmira 29
3A
Bandon 44, North Valley 23
Blanchet Catholic 33, Portland Adventist Acad. 31
Brookings-Harbor 65, Gold Beach 21
Coquille 60, Days Creek 20
Creswell 41, Central Linn 37
Gaston 50, Catlin Gabel 24
Jefferson 45, Banks 43
Lakeview / Paisley 32, Modoc (CA) 54
Mannahouse Christian Acad. 49, Riverside, WLWV [JV] 6
Nyssa 47, Compass Charter (ID) 21
Oregon Episcopal 35, Santiam Christian 28
Pleasant Hill 43, Sutherlin 21
Rogue River, Riddle (Cancellation)
Siuslaw 50, Reedsport 10
Sisters 47, Trinity Lutheran 38
Weed High School (CA) 47, St. Mary's, Medford 24
Westside Christian 50, Dayton 36
Yamhill-Carlton 61, Salem Acad. 25
De La Salle North Catholic 63, Portland Christian 56
2A
Clatskanie 53, Gervais 22
Heppner 60, Condon 10
Heppner [JV] 38, Dayville / Monument / Long Creek 29
North Lake 67, Culver 20
Oakland 39, Kennedy 23
Perrydale 36, East Linn Christian 31
Powers 53, Myrtle Point 33
St. Paul 47, Colton 45
Toledo 51, Chemawa 22
Waldport 40, Alsea 38
Weston-McEwen 47, Elgin 27
1A
Camas Valley 46, Glendale 35
Central Christian 59, Horizon Christian, Hood River 13
Country Christian 45, Dufur 37
McKenzie 33, New Hope Christian 30
Mohawk 59, Falls City / Kings Valley Char. 10
North Douglas 44, Mapleton 33
Pilot Rock 47, Sherman 24