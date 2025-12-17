High School

Oregon high school girls basketball final scores, results — December 16, 2025

See every Oregon high school girls basketball final score from December 16, 2025

The 2025 Oregon girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.

Ashland 48, Yreka (CA) 38

Baker 46, Fruitland (ID) 37

Barlow 68, Canby 57

Beaverton 68, West Salem 63

C.S. Lewis Acad. 38, Trout Lake 37

Cascade 54, Crescent Valley 52

Central Christian 39, Columbia Christian 26

Central Linn 54, Santiam 37

Chemawa 45, McKenzie 29

Chiloquin 47, Triangle Lake 27

Cottage Grove 59, Hidden Valley 29

Country Christian 45, Perrydale 17

Crosshill Christian 64, Portland Christian 44

Eddyville Charter 34, Elkton 24

Elmira 36, Riverdale 29

Franklin 62, McKay 21

Gaston 56, Horizon Christian, Tualatin 15

Gervais vs. Harrisburg [JV] (Cancelled)

Grant Union 56, Four Rivers 23

Heppner 51, Spray / Mitchell / Wheeler 17

Hood River Valley 32, Sandy 22

Horizon Christian, Hood River 42, Mannahouse Christian Acad. 38

Jefferson 57, Blanchet Catholic 43

Jesuit 59, Jefferson, Portland 36

Lakeridge 64, Glencoe 50

Lincoln 50, McMinnville 44

Madras 65, La Pine 14

McDaniel 60, Reynolds 3

Modoc (CA) 60, Bonanza 23

Mohawk 55, Grand View Christian Acad. 36

Molalla 47, Dallas 25

Monroe 45, Oakridge 18

Myrtle Point 50, Camas Valley 29

Neah-Kah-Nie 38, Knappa 35

Newberg 59, David Douglas 39

North Clackamas Christian 45, Powers 42

North Douglas 51, Open Door Christian Acad. 21

North Eugene 43, Putnam 27

North Lake 52, Sherman 19

Oakland 62, Days Creek 27

Oregon City 49, Willamette 23

Pacific 51, Reedsport 17

Pendleton 59, Burns 47

Pleasant Hill 39, East Linn Christian 25

Portland Adventist Acad. 50, Milwaukie / Milwaukie Acad. of the Arts 40

Regis 83, Sheridan 23

Ridgeview 54, Liberty 14

Roseburg 56, Corvallis 32

Scappoose 79, North Marion 2

Sheldon 55, Gresham 20

Sherwood 67, Nelson 64

Siletz Valley 40, Falls City / Kings Valley Char. 21

South Albany 62, Philomath 52

Sprague 64, Central 42

St. Mary's Acad. 44, Hillsboro 25

St. Mary's, Medford 53, Glide 23

St. Paul 70, Damascus Christian 33

Stanfield 66, Nixyaawii 33

Summit 54, McNary 35

Sutherlin 41, Sisters 37

Sweet Home 28, Estacada 26

Taft 56, Scio 17

The Dalles 44, St. Helens 39

Thurston 56, South Eugene 19

Tillamook 54, Gladstone 27

Tualatin 63, Grant 22

Weston-McEwen 60, Riverside 22

Yoncalla 58, Prospect Charter 13

