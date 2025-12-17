Oregon high school girls basketball final scores, results — December 16, 2025
The 2025 Oregon girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.
Ashland 48, Yreka (CA) 38
Baker 46, Fruitland (ID) 37
Barlow 68, Canby 57
Beaverton 68, West Salem 63
C.S. Lewis Acad. 38, Trout Lake 37
Cascade 54, Crescent Valley 52
Central Christian 39, Columbia Christian 26
Central Linn 54, Santiam 37
Chemawa 45, McKenzie 29
Chiloquin 47, Triangle Lake 27
Cottage Grove 59, Hidden Valley 29
Country Christian 45, Perrydale 17
Crosshill Christian 64, Portland Christian 44
Eddyville Charter 34, Elkton 24
Elmira 36, Riverdale 29
Franklin 62, McKay 21
Gaston 56, Horizon Christian, Tualatin 15
Gervais vs. Harrisburg [JV] (Cancelled)
Grant Union 56, Four Rivers 23
Heppner 51, Spray / Mitchell / Wheeler 17
Hood River Valley 32, Sandy 22
Horizon Christian, Hood River 42, Mannahouse Christian Acad. 38
Jefferson 57, Blanchet Catholic 43
Jesuit 59, Jefferson, Portland 36
Lakeridge 64, Glencoe 50
Lincoln 50, McMinnville 44
Madras 65, La Pine 14
McDaniel 60, Reynolds 3
Modoc (CA) 60, Bonanza 23
Mohawk 55, Grand View Christian Acad. 36
Molalla 47, Dallas 25
Monroe 45, Oakridge 18
Myrtle Point 50, Camas Valley 29
Neah-Kah-Nie 38, Knappa 35
Newberg 59, David Douglas 39
North Clackamas Christian 45, Powers 42
North Douglas 51, Open Door Christian Acad. 21
North Eugene 43, Putnam 27
North Lake 52, Sherman 19
Oakland 62, Days Creek 27
Oregon City 49, Willamette 23
Pacific 51, Reedsport 17
Pendleton 59, Burns 47
Pleasant Hill 39, East Linn Christian 25
Portland Adventist Acad. 50, Milwaukie / Milwaukie Acad. of the Arts 40
Regis 83, Sheridan 23
Ridgeview 54, Liberty 14
Roseburg 56, Corvallis 32
Scappoose 79, North Marion 2
Sheldon 55, Gresham 20
Sherwood 67, Nelson 64
Siletz Valley 40, Falls City / Kings Valley Char. 21
South Albany 62, Philomath 52
Sprague 64, Central 42
St. Mary's Acad. 44, Hillsboro 25
St. Mary's, Medford 53, Glide 23
St. Paul 70, Damascus Christian 33
Stanfield 66, Nixyaawii 33
Summit 54, McNary 35
Sutherlin 41, Sisters 37
Sweet Home 28, Estacada 26
Taft 56, Scio 17
The Dalles 44, St. Helens 39
Thurston 56, South Eugene 19
Tillamook 54, Gladstone 27
Tualatin 63, Grant 22
Weston-McEwen 60, Riverside 22
Yoncalla 58, Prospect Charter 13