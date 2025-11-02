Oregon High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - November 2, 2025
The 2025 Oregon high school football playoffs begin on Friday, November 7 with 37 games in Round 1.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Oregon high school playoffs. The championship games will begin on November 28.
CLASS 1A 6 MAN BRACKET (select to view bracket details)
Round 1
No. 8 Dayville/Monument/Long Creek vs. No. 9 Crow - 11/07
No. 5 Joseph vs. No. 12 Spray/Mitchell/Wheeler - 11/07
No. 6 Sherman vs. No. 11 North Lake - 11/07
No. 7 Jordan Valley vs. No. 10 Powers - 11/07
CLASS 1A 8 MAN BRACKET (select to view bracket)
Round 1
No. 8 Perrydale vs. No. 9 Powder Valley - 11/07
No. 5 Elgin vs. No. 12 Camas Valley - 11/07
No. 6 Imbler vs. No. 11 Riddle - 11/07
No. 7 North Douglas vs. No. 10 Lyle/Wishram - 11/07
CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)
Round 1
No. 1 Heppner vs. No. 16 Nestucca - 11/07
No. 8 Lowell vs. No. 9 Oakland - 11/07
No. 5 Clatskanie vs. No. 12 Colton - 11/07
No. 4 St. Paul vs. No. 13 Gold Beach - 11/07
No. 3 Bandon vs. No. 14 Harrisburg - 11/07
No. 6 Santiam vs. No. 11 Culver - 11/07
No. 7 Knappa vs. No. 10 Myrtle Point - 11/07
No. 2 Lost River vs. No. 15 Weston-McEwen - 11/07
CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)
Round 1
No. 1 Cascade Christian vs. No. 16 Pleasant Hill - 11/07
No. 8 Sisters vs. No. 9 North Valley - 11/07
No. 5 Siuslaw vs. No. 12 Gervais - 11/07
No. 4 Dayton vs. No. 13 Douglas - 11/07
No. 3 Burns vs. No. 14 Phoenix - 11/07
No. 6 Vale vs. No. 11 Warrenton - 11/07
No. 7 Kennedy vs. No. 10 Santiam Christian - 11/07
No. 2 Banks vs. No. 15 Sutherlin - 11/07
CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)
Round 1
No. 1 Cascade vs. No. 16 Pendleton - 11/07
No. 8 Junction City vs. No. 9 Stayton - 11/07
No. 5 Tillamook vs. No. 12 North Bend - 11/07
No. 4 Scappoose vs. No. 13 Baker - 11/07
No. 3 Henley vs. No. 14 Seaside - 11/07
No. 6 Estacada vs. No. 11 Marist - 11/07
No. 7 La Grande vs. No. 10 Sweet Home - 11/07
No. 2 Marshfield vs. No. 15 Crescent Valley - 11/07
CLASS 5A BRACKET (select to view bracket)
Round 1
No. 1 Summit vs. No. 16 Gresham - 11/07
No. 8 Hood River Valley vs. No. 9 West Albany - 11/07
No. 5 Thurston vs. No. 12 Bend - 11/07
No. 4 Lebanon vs. No. 13 Churchill - 11/07
No. 3 Mountain View vs. No. 14 Hillsboro - 11/07
No. 6 Dallas vs. No. 11 Milwaukie/Milwaukie Academy of the Arts - 11/07
No. 7 Wilsonville vs. No. 10 Ridgeview - 11/07
No. 2 Silverton vs. No. 15 Crater - 11/07
CLASS 6A BRACKET (select to view bracket)
Round 1
No. 1 West Linn vs. No. 16 Roosevelt - 11/07
No. 5 Central Catholic vs. No. 12 Newberg - 11/07
No. 4 Willamette vs. No. 13 Mountainside - 11/07
No. 3 Lake Oswego vs. No. 14 Sprague - 11/07
No. 6 Sherwood vs. No. 11 Grants Pass - 11/07
No. 7 Glencoe vs. No. 10 Lakeridge - 11/07
No. 2 Nelson vs. No. 15 West Salem - 11/07
No. 8 Jesuit vs. No. 9 Tualatin - 11/07
CLASS 6A Columbia Cup Bracket (select to view bracket)
Round 1
No. 17 Sandy vs. No. 24 Lincoln - 11/07
No. 19 Clackamas vs. No. 22 Liberty - 11/07
No. 18 South Medford vs. No. 23 Oregon City - 11/07
No. 20 North Salem vs. No. 21 Beaverton - 11/07