Oregon High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (OSAA) - November 18, 2025
The 2025 Oregon high school football playoffs continue on Friday, November 21 with 10 games in the Semifinals.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Oregon high school playoffs. The championship games will begin on November 28.
CLASS 1A 6 MAN BRACKET (select to view bracket details)
Semifinals
No. 4 Elkton vs. No. 9 Crow - 11/22 1:00 p.m.
No. 2 Harper Charter vs. No. 6 Sherman - 11/22 1:00 p.m.
CLASS 1A 8 MAN BRACKET (select to view bracket)
Semifinals
No. 1 Dufur vs. No. 4 Crosspoint Christian - 11/22 11:00 a.m.
No. 3 Union vs. No. 2 Adrian - 11/22 4:30 p.m.
CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)
Semifinals
No. 1 Heppner vs. No. 4 St. Paul - 11/22 6:00 p.m.
No. 3 Bandon vs. No. 2 Lost River - 11/22 1:00 p.m.
CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)
Semifinals
No. 1 Cascade Christian vs. No. 12 Gervais - 11/22 4:30 p.m.
No. 3 Burns vs. No. 2 Banks - 11/22 2:30 p.m.
CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)
Semifinals
No. 1 Cascade vs. No. 4 Scappoose - 11/22 2 p.m.
No. 3 Henley vs. No. 2 Marshfield - 11/22 4:30 p.m.
CLASS 5A BRACKET (select to view bracket)
Semifinals
No. 1 Summit vs. No. 13 Churchill - 11/21 7 p.m.
No. 3 Mountain View vs. No. 2 Silverton - 11/21 7 p.m.
CLASS 6A BRACKET (select to view bracket)
Semifinals
No. 1 West Linn vs. No. 5 Central Catholic - 11/21 7 p.m.
No. 3 Lake Oswego vs. No. 2 Nelson - 11/21 7 p.m.
CLASS 6A Columbia Cup Bracket (select to view bracket)
Final
No. 17 Sandy vs. No. 18 South Medford - 11/21 7 p.m.