High School

Oregon High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (OSAA) - November 18, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Oregon high school football playoffs

Ben Dagg

Oregon High School Football playoffs
Oregon High School Football playoffs / Ben Lonergan/The Register-Guard / USA TODAY NETWORK

The 2025 Oregon high school football playoffs continue on Friday, November 21 with 10 games in the Semifinals.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Oregon high school playoffs. The championship games will begin on November 28. 

Oregon High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (OSAA) - November 18, 2025

CLASS 1A 6 MAN BRACKET (select to view bracket details)

Semifinals

No. 4 Elkton vs. No. 9 Crow - 11/22 1:00 p.m.

No. 2 Harper Charter vs. No. 6 Sherman - 11/22 1:00 p.m.

CLASS 1A 8 MAN BRACKET (select to view bracket)

Semifinals

No. 1 Dufur vs. No. 4 Crosspoint Christian - 11/22 11:00 a.m.

No. 3 Union vs. No. 2 Adrian - 11/22 4:30 p.m.

CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)

Semifinals

No. 1 Heppner vs. No. 4 St. Paul - 11/22 6:00 p.m.

No. 3 Bandon vs. No. 2 Lost River - 11/22 1:00 p.m.

CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)

Semifinals

No. 1 Cascade Christian vs. No. 12 Gervais - 11/22 4:30 p.m.

No. 3 Burns vs. No. 2 Banks - 11/22 2:30 p.m.

CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)

Semifinals

No. 1 Cascade vs. No. 4 Scappoose - 11/22 2 p.m.

No. 3 Henley vs. No. 2 Marshfield - 11/22 4:30 p.m.

CLASS 5A BRACKET (select to view bracket)

Semifinals

No. 1 Summit vs. No. 13 Churchill - 11/21 7 p.m.

No. 3 Mountain View vs. No. 2 Silverton - 11/21 7 p.m.

CLASS 6A BRACKET (select to view bracket)

Semifinals

No. 1 West Linn vs. No. 5 Central Catholic - 11/21 7 p.m.

No. 3 Lake Oswego vs. No. 2 Nelson - 11/21 7 p.m.

CLASS 6A Columbia Cup Bracket (select to view bracket)

Final

No. 17 Sandy vs. No. 18 South Medford - 11/21 7 p.m.

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
Ben Dagg
BEN DAGG

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

Home/Oregon