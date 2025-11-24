Oregon High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (OSAA) - November 24, 2025
Get every bracket and matchup in the 2025 Oregon high school football playoffs
The 2025 Oregon high school football playoffs conclude on Saturday, November 29 with five games in the Finals.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Oregon high school playoffs. The championship games will begin on November 28.
CLASS 1A 6 MAN BRACKET (select to view bracket details)
Final
No. 2 Harper Charter vs. No. 9 Crow - 11/29 1:00 p.m.
CLASS 1A 8 MAN BRACKET (select to view bracket)
Final
No. 4 Crosspoint Christian vs. No. 2 Adrian - 11/29 4:30 p.m.
CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)
Final
No. 1 Heppner vs. No. 2 Lost River - 11/29 1:00 p.m.
CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)
Final
No. 3 Burns vs. No. 1 Cascade Christian - 11/29 4:30 p.m.
CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)
Final
No. 3 Henley vs. No. 1 Cascade - 11/29 3 p.m.
CLASS 5A BRACKET (select to view bracket)
Final
No. 1 Summit vs. No. 2 Silverton - 11/28 5 p.m.
CLASS 6A BRACKET (select to view bracket)
Final
No. 3 Lake Oswego vs. No. 5 Central Catholic - 11/28 12:30 p.m.
