Oregon high school football final scores, results — September 19, 2025
The 2025 Oregon high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the week.
Ashland 41, Ontario 13
Bandon 55, Bonanza 6
Banks 65, North Marion 0
Bend 27, Caldera 12
Brookings-Harbor 49, Etna 0
Camas Valley 66, Mohawk 12
Cascade 35, Tillamook 7
Cascade Christian 57, Siuslaw 0
Central Catholic 35, Jesuit 6
Central Linn 59, Reedsport 19
Centennial 36, La Salle 33
Chiawana 54, Hermiston 0
Churchill 48, Springfield 12
Clatskanie 45, Rainier 28
Colton 48, Nestucca 30
Coquille 30, Madras 20
Council 56, Crane 6
Crater 20, Roseburg 7
Creswell 21, Cottage Grove 13
Crook County 20, Redmond 14
Crosspoint Christian 36, Tulelake 0
Culver 72, Columbia 18
Dallas 35, Corvallis 8
Dayville/Monument/Long Creek 70, South Wasco County 8
Dayton 42, Newport 0
DeSales 58, Union 20
Dufur 34, Elgin 28
Eddyville Charter 59, Reedsport 19
Forest Grove 35, McNary 0
Gervais 52, Yamhill-Carlton 7
Gilchrist 31, McKenzie 7
Glencoe 49, Southridge 18
Harrisburg 33, Waldport 6
Harper Charter 65, Jordan Valley 0
Heppner 52, Enterprise 0
Hood River Valley 51, Putnam 0
Ida B. Wells 49, McDaniel 14
Imbler 38, Echo 0
Irrigon 38, Stanfield 22
Joseph 58, Wallowa 0
Kennedy 47, Warrenton 7
Knappa 48, Neah-Kah-Nie 6
Lake Oswego 28, Newberg 7
Lakeridge 58, Sandy 36
Lebanon 13, West Albany 7
Lincoln 31, Grant 0
Lost River 54, Gold Beach 24
Lowell 47, Oakridge 0
Lyle/Wishram 46, Cove 6
Marist 35, Seaside 7
McMinnville 14, West Salem 48
Milwaukie 28, Parkrose 13
Myrtle Point 52, Illinois Valley 14
Nelson 42, Mountainside 35
North Douglas 58, Glendale 24
North Eugene 21, Eagle Point 13
North Lake 41, Crow 7
Nyssa 34, La Pine 7
Oregon City 49, Barlow 3
Perrydale 50, Pilot Rock 14
Philomath 25, North Bend 7
Pleasant Hill 40, Douglas 27
Powder Valley 42, Riverside 14
Powers 47, Days Creek 7
Scappoose 44, Estacada 24
Scio 50, Amity 0
Sheldon 33, North Medford 10
Sherman 53, Huntington 6
Silverton 35, South Albany 7
South Umpqua 25, Klamath Union 18
Spray/Mitchell/Wheeler 38, Ione 20
St. Paul 52, Santiam 6
Stayton 49, St. Helens 6
Summit 21, Mountain View 14
Sweet Home 27, Woodburn 13
Taft 42, Blanchet Catholic 0
Thurston 1, South Eugene 0
Tigard 59, Roosevelt 6
Toledo 46, Monroe 16
Triangle Lake 1, Mapleton 0
Tualatin 43, Sherwood 0
Valley Catholic 40, Willamina 6
Weiser 62, Pendleton 14
West Linn 31, Sumner 24
Weston-McEwen 30, Grant Union 0
Westview 56, Reynolds 28