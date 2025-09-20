High School

Oregon high school football final scores, results — September 19, 2025

Scenes from St. Paul vs Oakland
Scenes from St. Paul vs Oakland / Ben Lonergan/The Register-Guard / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Oregon high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the week.

Ashland 41, Ontario 13

Bandon 55, Bonanza 6

Banks 65, North Marion 0

Bend 27, Caldera 12

Brookings-Harbor 49, Etna 0

Camas Valley 66, Mohawk 12

Cascade 35, Tillamook 7

Cascade Christian 57, Siuslaw 0

Central Catholic 35, Jesuit 6

Central Linn 59, Reedsport 19

Centennial 36, La Salle 33

Chiawana 54, Hermiston 0

Churchill 48, Springfield 12

Clatskanie 45, Rainier 28

Colton 48, Nestucca 30

Coquille 30, Madras 20

Council 56, Crane 6

Crater 20, Roseburg 7

Creswell 21, Cottage Grove 13

Crook County 20, Redmond 14

Crosspoint Christian 36, Tulelake 0

Culver 72, Columbia 18

Dallas 35, Corvallis 8

Dayville/Monument/Long Creek 70, South Wasco County 8

Dayton 42, Newport 0

DeSales 58, Union 20

Dufur 34, Elgin 28

Eddyville Charter 59, Reedsport 19

Forest Grove 35, McNary 0

Gervais 52, Yamhill-Carlton 7

Gilchrist 31, McKenzie 7

Glencoe 49, Southridge 18

Harrisburg 33, Waldport 6

Harper Charter 65, Jordan Valley 0

Heppner 52, Enterprise 0

Hood River Valley 51, Putnam 0

Ida B. Wells 49, McDaniel 14

Imbler 38, Echo 0

Irrigon 38, Stanfield 22

Joseph 58, Wallowa 0

Kennedy 47, Warrenton 7

Knappa 48, Neah-Kah-Nie 6

Lake Oswego 28, Newberg 7

Lakeridge 58, Sandy 36

Lincoln 31, Grant 0

Lost River 54, Gold Beach 24

Lowell 47, Oakridge 0

Lyle/Wishram 46, Cove 6

Marist 35, Seaside 7

Milwaukie 28, Parkrose 13

Myrtle Point 52, Illinois Valley 14

Nelson 42, Mountainside 35

North Douglas 58, Glendale 24

North Eugene 21, Eagle Point 13

North Lake 41, Crow 7

Nyssa 34, La Pine 7

Oregon City 49, Barlow 3

Perrydale 50, Pilot Rock 14

Philomath 25, North Bend 7

Pleasant Hill 40, Douglas 27

Powder Valley 42, Riverside 14

Powers 47, Days Creek 7

Scappoose 44, Estacada 24

Scio 50, Amity 0

Sheldon 33, North Medford 10

Sherman 53, Huntington 6

Silverton 35, South Albany 7

South Umpqua 25, Klamath Union 18

Spray/Mitchell/Wheeler 38, Ione 20

St. Paul 52, Santiam 6

Stayton 49, St. Helens 6

Summit 21, Mountain View 14

Sweet Home 27, Woodburn 13

Taft 42, Blanchet Catholic 0

Thurston 1, South Eugene 0

Tigard 59, Roosevelt 6

Toledo 46, Monroe 16

Triangle Lake 1, Mapleton 0

Tualatin 43, Sherwood 0

Valley Catholic 40, Willamina 6

Weiser 62, Pendleton 14

West Albany 7, Lebanon 13

West Linn 31, Sumner 24

West Salem 48, McMinnville 14

Weston-McEwen 30, Grant Union 0

Westview 56, Reynolds 28

