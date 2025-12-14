Oregon high school girls basketball final scores, results — December 12, 2025
The 2025 Oregon girls high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.
Ashland 54, Reynolds 4
Barlow 67, Crescent Valley 58
Beaverton 65, Benson 36
Bend 39, Pendleton 29
Bonanza 53, Gold Beach 40
Brookings-Harbor 54, Myrtle Point 36
Caldera 47, Thurston 41
Cascade 63, Cottage Grove 47
Chiloquin 43, Days Creek 35
Condon 33, Wallowa 25
Country Christian 59, Powder Valley 28
Cove 53, Open Door Christian Acad. 27
Creswell 55, Oakland 23
Crosspoint Christian 48, Sherman 26
Dayton 46, Cascade Christian 37
Dayville / Monument / Long Creek 45, Madras [JV] 40
Echo 47, Umpqua Valley Christian 30
Elkton 35, Illinois Valley 24
Elmira 56, Siuslaw 26
Enterprise 47, Burns 45
Faith Bible / Life Christian 36, Blanchet Catholic 23
Franklin 44, Woodburn 31
Gaston 61, Corbett 13
Glencoe 46, Lake Oswego 34
Glendale 52, Riddle 21
Grant 43, Tigard 35
Grants Pass 67, Douglas (NV) 46
Harper Charter 43, Elgin 30
Harrisburg 35, Coquille 33
Heppner 51, McLoughlin 18
Hidden Valley 36, Marshfield 34
Ida B. Wells 44, Newberg 37
Imbler 53, Adrian 22
Ione / Arlington 44, Riverside 42
Irrigon 50, Ontario 26
Jesuit 66, Crater 61
Jordan Valley 54, North Douglas 9
La Grande 47, Junction City 34
La Salle Prep 56, North Eugene 45
Lakeridge 49, McDaniel 13
Lakeview / Paisley 49, Lost River 35
Lowell 47, Douglas 42
Madras 75, Klamath Union 30
Marist Catholic 53, Churchill 15
McKenzie 51, Falls City / Kings Valley Char. 31
Nestucca 60, Santiam 38
North Clackamas Christian 64, East Linn Christian 32
North Lake 76, Oakridge 16
North Shore 28, Lake Travis 6
Oregon City 54, Cleveland 43
Oregon Episcopal 37, Neah-Kah-Nie 35
Perrydale 35, South Wasco County 27
Pine Eagle 37, Griswold 10
Roosevelt 40, David Douglas 33
Roseburg 37, Sandy 31
Salem Acad. 35, Monroe 28
Seaside 31, Banks 26
Sheldon 66, Mountain View 55
Sherwood 54, Wilsonville 49
Sisters 51, Mazama 28
South Albany 77, Clackamas 63
South Medford 59, St. Mary's Academy (CA) 51
South Salem 49, McMinnville 37
Southridge 56, Jefferson, Portland 29
Sprague 57, North Medford 46
St. Helens 64, McKay 32
St. Mary's Acad. 33, South Eugene 21
St. Paul 56, Camas Valley 24
Stayton 65, Henley 61
Summit 58, Eagle Point 37
Sunset 54, Liberty 35
Sutherlin 50, Jefferson 24
Tillamook 58, Newport 29
Toledo 58, Gervais 42
Trinity Lutheran 40, Caldera [JV2] 22
Umatilla 54, Pilot Rock 50
Union 61, Crane 56
Vale 58, Joseph 14
Valley Catholic 57, Pleasant Hill 28
Vernonia 36, Spray / Mitchell / Wheeler 27
Waldport 54, Siletz Valley 12
Warrenton 48, Willamina 42
West Salem 57, Mountainside 48
Weston-McEwen 51, Prairie City / Burnt River 31
Willamette Valley Christian 33, Damascus Christian 30
Yamhill-Carlton 66, Sheridan 9