Oregon high school girls basketball final scores, results — December 12, 2025

See every Oregon high school girls basketball final score from December 12, 2025

Ben Dagg

The 2025 Oregon girls high school basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.

Ashland 54, Reynolds 4

Barlow 67, Crescent Valley 58

Beaverton 65, Benson 36

Bend 39, Pendleton 29

Bonanza 53, Gold Beach 40

Brookings-Harbor 54, Myrtle Point 36

Caldera 47, Thurston 41

Cascade 63, Cottage Grove 47

Chiloquin 43, Days Creek 35

Condon 33, Wallowa 25

Country Christian 59, Powder Valley 28

Cove 53, Open Door Christian Acad. 27

Creswell 55, Oakland 23

Crosspoint Christian 48, Sherman 26

Dayton 46, Cascade Christian 37

Dayville / Monument / Long Creek 45, Madras [JV] 40

Echo 47, Umpqua Valley Christian 30

Elkton 35, Illinois Valley 24

Elmira 56, Siuslaw 26

Enterprise 47, Burns 45

Faith Bible / Life Christian 36, Blanchet Catholic 23

Franklin 44, Woodburn 31

Gaston 61, Corbett 13

Glencoe 46, Lake Oswego 34

Glendale 52, Riddle 21

Grant 43, Tigard 35

Grants Pass 67, Douglas (NV) 46

Harper Charter 43, Elgin 30

Harrisburg 35, Coquille 33

Heppner 51, McLoughlin 18

Hidden Valley 36, Marshfield 34

Ida B. Wells 44, Newberg 37

Imbler 53, Adrian 22

Ione / Arlington 44, Riverside 42

Irrigon 50, Ontario 26

Jesuit 66, Crater 61

Jordan Valley 54, North Douglas 9

La Grande 47, Junction City 34

La Salle Prep 56, North Eugene 45

Lakeridge 49, McDaniel 13

Lakeview / Paisley 49, Lost River 35

Lowell 47, Douglas 42

Madras 75, Klamath Union 30

Marist Catholic 53, Churchill 15

McKenzie 51, Falls City / Kings Valley Char. 31

Nestucca 60, Santiam 38

North Clackamas Christian 64, East Linn Christian 32

North Lake 76, Oakridge 16

North Shore 28, Lake Travis 6

Oregon City 54, Cleveland 43

Oregon Episcopal 37, Neah-Kah-Nie 35

Perrydale 35, South Wasco County 27

Pine Eagle 37, Griswold 10

Roosevelt 40, David Douglas 33

Roseburg 37, Sandy 31

Salem Acad. 35, Monroe 28

Seaside 31, Banks 26

Sheldon 66, Mountain View 55

Sherwood 54, Wilsonville 49

Sisters 51, Mazama 28

South Albany 77, Clackamas 63

South Medford 59, St. Mary's Academy (CA) 51

South Salem 49, McMinnville 37

Southridge 56, Jefferson, Portland 29

Sprague 57, North Medford 46

St. Helens 64, McKay 32

St. Mary's Acad. 33, South Eugene 21

St. Paul 56, Camas Valley 24

Stayton 65, Henley 61

Summit 58, Eagle Point 37

Sunset 54, Liberty 35

Sutherlin 50, Jefferson 24

Tillamook 58, Newport 29

Toledo 58, Gervais 42

Trinity Lutheran 40, Caldera [JV2] 22

Umatilla 54, Pilot Rock 50

Union 61, Crane 56

Vale 58, Joseph 14

Valley Catholic 57, Pleasant Hill 28

Vernonia 36, Spray / Mitchell / Wheeler 27

Waldport 54, Siletz Valley 12

Warrenton 48, Willamina 42

West Salem 57, Mountainside 48

Weston-McEwen 51, Prairie City / Burnt River 31

Willamette Valley Christian 33, Damascus Christian 30

Yamhill-Carlton 66, Sheridan 9

