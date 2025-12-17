Washington high school girls basketball final scores, results — December 16, 2025
The 2025 Washington girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from tonight’s slate of action.
Adna 54, Enumclaw 41
Annie Wright 58, Chimacum 16
Archbishop Murphy 72, Edmonds-Woodway 40
Arlington 75, Mariner 32
Auburn 48, Kentridge 40
Auburn Mountainview 49, Federal Way 29
Auburn Riverside 54, Mt. Rainier 32
Bainbridge 74, Bremerton 21
Ballard 52, Cleveland 36
Battle Ground 41, Evergreen 28
Beamer 60, Jefferson 24
Bonners Ferry 56, Colville 40
Brewster 77, Lake Roosevelt 58
Camas 74, Kelso 36
Cascade 57, Jackson 19
Cascade Christian 69, Auburn Adventist 6
Cashmere 42, Kiona-Benton 33
Cedar Park Christian 52, Mountlake Terrace 45
Central Valley 71, Mead 52
Chelan 52, Omak 30
Cheney 31, Rogers 14
Clallam Bay 48, Non Varsity Opponent 26
Clover Park 68, Fife 29
Colfax 51, Medical Lake 37
Columbia 45, DeSales 33
Columbia River 70, R.A. Long 16
Connell 68, Zillah 29
Cusick 45, Selkirk 34
Davenport 67, Kettle Falls 9
Decatur 61, White River 47
Eastside Prep 33, University Prep 25
Eisenhower 58, Hanford 35
Ephrata 67, Grandview 17
Firm Foundation Christian 47, Washington School for the Deaf 12
Garfield-Palouse 81, Pomeroy 27
Glacier Peak 64, Monroe 28
Gonzaga Prep 71, Mt. Spokane 27
Granger 44, Highland 23
Inchelium 57, Northport 37
Kamiak 77, Lake Stevens 49
Kennedy Catholic 50, Tahoma 48
Kentwood 71, Stadium 34
Kingston 55, North Mason 47
Kittitas 54, Warden 64
La Conner 64, Orcas Island 36
Lopez 44, Tulalip Heritage 27
Lummi 73, Shoreline Christian 10
Lynnwood 64, Shorecrest 32
Mabton 61, White Swan 41
Mark Morris 67, Ridgefield 59
Marysville Getchell 28, Marysville-Pilchuck 24
Mary M. Knight 54, Ocosta 20
Morton/White Pass 41, Tenino 37
Moses Lake 60, Southridge 29
Mount Vernon 64, Nooksack Valley 62
Mount Vernon Christian 69, Coupeville 28
Oakesdale 62, Wellpinit 19
Odessa 57, Wilson Creek 47
Okanogan 54, Tonasket 47
Olympic 58, Sequim 16
Pe Ell 41, Willapa Valley 31
Pope John Paul II 34, Puget Sound Adventist 23
Priest River 40, Riverside 18
Prosser 86, Othello 24
Raymond/South Bend 70, Toutle Lake 50
Ridgeline 59, Lewis & Clark 44
Rochester 70, Shelton 42
Rosalia 60, Upper Columbia Academy 24
Sandpoint 56, West Valley 26
Seattle Christian 42, Tyee 35
Sehome 44, Mt. Baker 33
Selah 77, Quincy 13
Squalicum 44, Meridian 22
Sunnyside 77, Pasco 53
Sunnyside Christian 59, Walla Walla Valley Academia 21
Toppenish 59, East Valley 27
Toutle Lake 70, Raymond/South Bend 50
Vashon Island 55, Northwest 18
Wahluke 69, Naches Valley 13
Warden 64, Kittitas 54
Wapato 62, Royal 51