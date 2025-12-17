High School

Washington high school girls basketball final scores, results — December 16, 2025

Brady Twombly

The 2025 Washington girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from tonight’s slate of action.

Adna 54, Enumclaw 41

Annie Wright 58, Chimacum 16

Archbishop Murphy 72, Edmonds-Woodway 40

Arlington 75, Mariner 32

Asotin 64, LRSW (CO-OP) 34

Auburn 48, Kentridge 40

Auburn Mountainview 49, Federal Way 29

Auburn Riverside 54, Mt. Rainier 32

Bainbridge 74, Bremerton 21

Ballard 52, Cleveland 36

Battle Ground 41, Evergreen 28

Beamer 60, Jefferson 24

Bonners Ferry 56, Colville 40

Brewster 77, Lake Roosevelt 58

Bridgeport 61, Moses Lake Christian Academy 19

Camas 74, Kelso 36

Cascade 57, Jackson 19

Cascade Christian 69, Auburn Adventist 6

Cashmere 42, Kiona-Benton 33

Cedar Park Christian 52, Mountlake Terrace 45

Central Valley 71, Mead 52

Centralia 63, Toledo 28

Chelan 52, Omak 30

Cheney 31, Rogers 14

Chewelah 61, Reardan 7

Clallam Bay 48, Non Varsity Opponent 26

Clarkston 71, Pullman 53

Clover Park 68, Fife 29

Colfax 51, Medical Lake 37

Columbia 45, DeSales 33

Columbia River 70, R.A. Long 16

Connell 68, Zillah 29

Coupeville 69, Mount Vernon Christian 28

Curlew 40, Republic 32

Cusick 45, Selkirk 34

Davenport 67, Kettle Falls 9

Decatur 61, White River 47

Eastside Prep 33, University Prep 25

Eisenhower 58, Hanford 35

Ephrata 67, Grandview 17

Ferris 54, University 41

Firm Foundation Christian 47, Washington School for the Deaf 12

Foss 64, Steilacoom 24

Franklin Pierce 44, Orting 28

Garfield-Palouse 81, Pomeroy 27

Glacier Peak 64, Monroe 28

Gonzaga Prep 71, Mt. Spokane 27

Granger 44, Highland 23

Hudson's Bay 57, Washougal 4

Inchelium 57, Northport 37

Jefferson 60, Beamer 24

Kalama 59, Stevenson 13

Kamiak 77, Lake Stevens 49

Kennedy Catholic 50, Tahoma 48

Kentwood 71, Stadium 34

Kingston 55, North Mason 47

Kittitas 54, Warden 64

La Conner 64, Orcas Island 36

Lopez 44, Tulalip Heritage 27

Lummi 73, Shoreline Christian 10

Lynnwood 64, Shorecrest 32

Mabton 61, White Swan 41

Mark Morris 67, Ridgefield 59

Marysville Getchell 28, Marysville-Pilchuck 24

Mary M. Knight 54, Ocosta 20

Meadowdale 66, Shorewood 31

Morton/White Pass 41, Tenino 37

Moses Lake 60, Southridge 29

Mount Vernon 64, Nooksack Valley 62

Oakesdale 62, Wellpinit 19

Oakville 43, Wahkiakum 38

Odessa 57, Wilson Creek 47

Okanogan 54, Tonasket 47

Olympic 58, Sequim 16

Pe Ell 41, Willapa Valley 31

Pope John Paul II 34, Puget Sound Adventist 23

Priest River 40, Riverside 18

Prosser 86, Othello 24

Quincy 77, Selah 13

Raymond/South Bend 70, Toutle Lake 50

Ridgeline 59, Lewis & Clark 44

Rochester 70, Shelton 42

Rosalia 60, Upper Columbia Academy 24

Royal 62, Wapato 51

Sandpoint 56, West Valley 26

Seattle Christian 42, Tyee 35

Sehome 44, Mt. Baker 33

Squalicum 44, Meridian 22

Sunnyside 77, Pasco 53

Sunnyside Christian 59, Walla Walla Valley Academia 21

Tahoma 50, Kennedy Catholic 48

Toppenish 59, East Valley 27

Vashon Island 55, Northwest 18

Wahluke 69, Naches Valley 13

Warden 64, Kittitas 54

BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

