Pennsylvania high school Boys Basketball final scores, results — December 16, 2025

See every Pennsylvania Boys high school basketball final score from December 16, 2025

Ben Dagg

Pennsylvania high school basketball scores
Pennsylvania high school basketball scores

The 2025 Pennsylvania boys high school basketbalseason continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.

Abraham Lincoln 52, Academy at Palumbo 42

Allentown Central Catholic 60, Freedom 40

Antietam 67, Tulpehocken 54

Athens 63, North Penn-Liberty 45

Audenried 45, Simon Gratz 37

Barrack Hebrew Academy 52, Philadelphia Electric Charter 46

Belle Vernon 74, Yough 25

Bishop Carroll 74, Central Cambria 65

Bishop McDevitt 68, Trinity 60

Bishop Shanahan 72, Avon Grove 33

Bodine 72, Masterman 49

Butler 66, North Hills 53

Calvary Christian Academy 61, Johnstown Christian 38

Camp Hill 52, Boiling Springs 50

Central Dauphin 63, Chambersburg 43

Central York 81, Red Lion 68

Chartiers-Houston 56, Carmichaels 17

Cheltenham 57, Upper Moreland 50

Clarion Area 61, Union 34

Coatesville 75, East 23

Conemaugh Township 65, Conemaugh Valley 60

Conestoga Christian 68, Alliance Christian 35

Constitution 65, Murrell Dobbins Vo-Tech 41

Council Rock South 60, Council Rock North 58

Downingtown West 74, Downingtown East 59

East Stroudsburg North 53, Stroudsburg 49

Eden Christian Academy 66, Propel Braddock Hills 29

Elk County Catholic 60, Punxsutawney 39

Erie 63, Hickory 45

Everett 25, Berlin Brothersvalley 67

Farrell 58, Westinghouse 43

Fox Chapel 47, Pine-Richland 42

Frankford 71, Central 51

Franklin Towne 91, Philadelphia Performing Arts 46

Freire Charter 48, Boys' Latin Charter 36

Friends' Central 56, Conwell-Egan Catholic 50

Garnet Valley 67, Haverford 66

Gateway 59, Laurel Highlands 27

Geibel Catholic 71, Propel Montour 70

George Washington 64, Benjamin Franklin 35

Girard College 58, Foundation Collegiate Academy 42

Harry S. Truman 57, Bensalem 42

Hempfield Area 68, Connellsville 44

Hershey 62, Mifflin County 46

High Point Baptist Academy 67, Veritas Academy 39

High School of the Future 73, John Bartram 49

Hill Freedman World Academy 49, Northeast 46

Homer-Center 35, River Valley 71

Jeannette 71, Bentworth 24

Jefferson-Morgan 46, Bethlehem Center 29

Juniata Valley 80, Fannett Metal 27

Kane 41, Brockway 33

Kennedy Catholic 57, Sharpsville 54

Kennard-Dale 63, Susquehannock 48

Kensington 63, Thomas A. Edison 57

Kimberton Waldorf 70, The City School 50

Kiski Area 55, Indiana 51

La Academia Charter 82, Mariana Bracetti Academy 39

Lakeview 62, Reynolds 20

Lancaster Country Day 53, Northern Lebanon 57

Lehigh Christian Academy 20, Lincoln Leadership Academy 100

Lehigh Valley Academy 69, Notre Dame 47

Liguori Academy 58, Kohelet Yeshiva 55

Lincoln Leadership Academy 100, Lehigh Christian Academy 20

Louis E. Dieruff 58, Easton Area 52

Lower Moreland 45, New Hope-Solebury 31

Marion Center 62, West Shamokin 38

Maritime Academy Charter 62, Parkway Center City 49

Mars 89, Highlands 67

MAST Charter II 44, Strawberry Mansion 29

MCS (CO-OP) 54, Belmont Charter 47

Methacton 64, Boyertown 40

Milton Hershey 64, Red Land 54

Mohawk Area 64, New Brighton 38

Montoursville 77, Hughesville 46

Moshannon Valley 51, Bald Eagle Area 42

Mount Carmel 75, Bloomsburg 49

MSTCCSIII 63, Sayre 41

Muncy 46, Neumann Regional Academy 43

Neshannock 70, Shenango 62

North Penn 57, Pennridge 54

North Penn-Mansfield 57, Cowanesque Valley 36

Northgate 75, Leechburg 44

Northern Cambria 36, United 68

Northern Lebanon 57, Lancaster Country Day 53

Nueva Esperanza 46, Franklin Learning Center 43

Oil City 75, Seneca 20

Old Forge 68, Carbondale Area 49

Olney 43, Martin Luther King 32

Owen J. Roberts 51, Pottsgrove 62

Penncrest 51, Springfield 36

Penns Manor 73, Purchase Line 48

Penn Treaty 62, First Philadelphia Prep 59

Perkiomen School 55, Germantown Friends 50

Perkiomen Valley 43, Spring-Ford 55

Philadelphia Academy Charter 47, Vaux Big Picture 43

Pope John Paul II 75, Norristown 50

Portage 62, Cambria Heights 44

Pottsgrove 62, Owen J. Roberts 51

Quakertown 32, Upper Dublin 64

Renaissance Academy 55, Jenkintown 17

Ringgold 83, West Mifflin 46

Riverside 49, Ellwood City 47

Riverview 46, Frazier 40

Roxborough 90, SLAAB 66

Saegertown 61, Slippery Rock 50

Samuel Fels 76, MCNP 60

School Lane Charter 64, Woodlynde 14

Selinsgrove 53, Southern Columbia Area 67

Seneca Valley 51, North Allegheny 31

Sewickley Academy 84, Brentwood 31

Sharon 55, Mercyhurst Prep 34

Shikellamy 59, Danville 52

Souderton 56, Central Bucks East 54

South Allegheny, Serra Catholic (Missing score)

South Fayette 60, Bethel Park 49

Southern Columbia Area 67, Selinsgrove 53

South Williamsport 67, Montgomery 43

Spring-Ford 55, Perkiomen Valley 43

Springdale 76, California 42

Springfield Township 43, William Tennent 82

Steelton-Highspire 85, Big Spring 75

TECH Freire Charter 57, South Philadelphia 30

Troy 86, Canton 17

Turkeyfoot Valley Area 59, Ferndale 26

Union Area 63, Western Beaver 31

United 68, Northern Cambria 36

Upper Bucks Christian 67, Faith Christian 44

Upper Darby 74, Conestoga 65

Upper Dublin 64, Quakertown 32

Upper St. Clair 62, Canon-McMillan 43

Valley View 71, Wyoming Valley West 41

Warren 53, Fort LeBoeuf 38

West Philadelphia 41, Sankofa Freedom Academy 57

Westmoreland Christian Academy 40, Robinson Township Christian 27

West Shore Christian Academy 58, Dayspring Christian Academy 48

West York Area 65, York Suburban 49

William Penn 86, Dallastown 57

Winchester Thurston 69, Cornell 39

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

