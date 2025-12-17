Pennsylvania high school Boys Basketball final scores, results — December 16, 2025
The 2025 Pennsylvania boys high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.
Abraham Lincoln 52, Academy at Palumbo 42
Allentown Central Catholic 60, Freedom 40
Antietam 67, Tulpehocken 54
Athens 63, North Penn-Liberty 45
Audenried 45, Simon Gratz 37
Barrack Hebrew Academy 52, Philadelphia Electric Charter 46
Belle Vernon 74, Yough 25
Bishop Carroll 74, Central Cambria 65
Bishop McDevitt 68, Trinity 60
Bishop Shanahan 72, Avon Grove 33
Bodine 72, Masterman 49
Butler 66, North Hills 53
Calvary Christian Academy 61, Johnstown Christian 38
Camp Hill 52, Boiling Springs 50
Central Dauphin 63, Chambersburg 43
Central York 81, Red Lion 68
Chartiers-Houston 56, Carmichaels 17
Cheltenham 57, Upper Moreland 50
Clarion Area 61, Union 34
Coatesville 75, East 23
Conemaugh Township 65, Conemaugh Valley 60
Conestoga Christian 68, Alliance Christian 35
Constitution 65, Murrell Dobbins Vo-Tech 41
Council Rock South 60, Council Rock North 58
Downingtown West 74, Downingtown East 59
East Stroudsburg North 53, Stroudsburg 49
Eden Christian Academy 66, Propel Braddock Hills 29
Elk County Catholic 60, Punxsutawney 39
Erie 63, Hickory 45
Everett 25, Berlin Brothersvalley 67
Farrell 58, Westinghouse 43
Fox Chapel 47, Pine-Richland 42
Frankford 71, Central 51
Franklin Towne 91, Philadelphia Performing Arts 46
Freire Charter 48, Boys' Latin Charter 36
Friends' Central 56, Conwell-Egan Catholic 50
Garnet Valley 67, Haverford 66
Gateway 59, Laurel Highlands 27
Geibel Catholic 71, Propel Montour 70
George Washington 64, Benjamin Franklin 35
Girard College 58, Foundation Collegiate Academy 42
Harry S. Truman 57, Bensalem 42
Hatboro-Horsham 19, Plymouth Whitemarsh 63
Hempfield Area 68, Connellsville 44
Hershey 62, Mifflin County 46
High Point Baptist Academy 67, Veritas Academy 39
Hill Freedman World Academy 49, Northeast 46
Homer-Center 35, River Valley 71
Imhotep Charter 61, Father Judge 50
Jeannette 71, Bentworth 24
Jefferson-Morgan 46, Bethlehem Center 29
John Bartram 49, High School of the Future 73
Juniata Valley 80, Fannett Metal 27
Kane 41, Brockway 33
Kennedy Catholic 57, Sharpsville 54
Kennard-Dale 63, Susquehannock 48
Kensington 63, Thomas A. Edison 57
Kimberton Waldorf 70, The City School 50
Kiski Area 55, Indiana 51
La Academia Charter 82, Mariana Bracetti Academy 39
Lakeview 62, Reynolds 20
Lancaster Country Day 53, Northern Lebanon 57
Lehigh Christian Academy 20, Lincoln Leadership Academy 100
Lehigh Valley Academy 69, Notre Dame 47
Liguori Academy 58, Kohelet Yeshiva 55
Lincoln Leadership Academy 100, Lehigh Christian Academy 20
Louis E. Dieruff 58, Easton Area 52
Lower Moreland 45, New Hope-Solebury 31
Marion Center 62, West Shamokin 38
Maritime Academy Charter 62, Parkway Center City 49
Mars 89, Highlands 67
MAST Charter II 44, Strawberry Mansion 29
MCS (CO-OP) 54, Belmont Charter 47
Methacton 64, Boyertown 40
Milton Hershey 64, Red Land 54
Montoursville 77, Hughesville 46
Moshannon Valley 51, Bald Eagle Area 42
Motivation 57, Prep Charter 65
Mount Carmel 75, Bloomsburg 49
MSTCCSIII 63, Sayre 41
Muncy 46, Neumann Regional Academy 43
Neshannock 70, Shenango 62
North Penn 57, Pennridge 54
North Penn-Mansfield 57, Cowanesque Valley 36
Northgate 75, Leechburg 44
Northern Cambria 36, United 68
Northern Lebanon 57, Lancaster Country Day 53
Norristown 50, Pope John Paul II 75
Nueva Esperanza 46, Franklin Learning Center 43
Oil City 75, Seneca 20
Old Forge 68, Carbondale Area 49
Olney 43, Martin Luther King 32
Parkway Center City 49, Maritime Academy Charter 62
Penncrest 51, Springfield 36
Pennsbury 66, Neshaminy 48
Penns Manor 73, Purchase Line 48
Penn Treaty 62, First Philadelphia Prep 59
Perkiomen School 55, Germantown Friends 50
Philadelphia Academy Charter 47, Vaux Big Picture 43
Plymouth Whitemarsh 63, Hatboro-Horsham 19
Pope John Paul II 75, Norristown 50
Portage 62, Cambria Heights 44
Prep Charter 65, Motivation 57
Propel Braddock Hills 29, Eden Christian Academy 66
Quakertown 32, Upper Dublin 64
Renaissance Academy 55, Jenkintown 17
Ringgold 83, West Mifflin 46
Riverside 49, Ellwood City 47
Riverview 46, Frazier 40
Roxborough 90, SLAAB 66
Samuel Fels 76, MCNP 60
School Lane Charter 64, Woodlynde 14
Seneca Valley 51, North Allegheny 31
Sewickley Academy 84, Brentwood 31
Sharon 55, Mercyhurst Prep 34
Shikellamy 59, Danville 52
Souderton 56, Central Bucks East 54
South Allegheny, Serra Catholic (Missing score)
South Fayette 60, Bethel Park 49
South Williamsport 67, Montgomery 43
Springdale 76, California 42
Springfield Township 43, William Tennent 82
Steelton-Highspire 85, Big Spring 75
TECH Freire Charter 57, South Philadelphia 30
Troy 86, Canton 17
Turkeyfoot Valley Area 59, Ferndale 26
Union Area 63, Western Beaver 31
United 68, Northern Cambria 36
Upper Bucks Christian 67, Faith Christian 44
Upper Darby 74, Conestoga 65
Upper Dublin 64, Quakertown 32
Upper Moreland 50, Cheltenham 57
Upper St. Clair 62, Canon-McMillan 43
Valley View 71, Wyoming Valley West 41
Warren 53, Fort LeBoeuf 38
West Philadelphia 41, Sankofa Freedom Academy 57
Westmoreland Christian Academy 40, Robinson Township Christian 27
West Shore Christian Academy 58, Dayspring Christian Academy 48
West York Area 65, York Suburban 49
William Penn 86, Dallastown 57
William Tennent 82, Springfield Township 43
Winchester Thurston 69, Cornell 39