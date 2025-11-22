Pennsylvania high school football final scores, results — November 21, 2025
The 2025 Pennsylvania high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the week.
Aliquippa 28, Oil City 6
Belmont Charter 52, Lackawanna Trail 40
Bishop Guilfoyle 7, Westinghouse 6
Bishop McDevitt 38, Solanco 20
Cardinal O'Hara 28, North Pocono 6
Central Catholic 42, State College 21
Farrell 32, Richland 14
Greenville 31, Port Allegany 28
Harrisburg 38, Central York 10
Lansdale Catholic 33, Williams Valley 7
La Salle College 49, Easton 7
North Penn 21, Pennridge 14
Penn Cambria 12, Sharon 7
Roman Catholic 55, Hollidaysburg 20
Southern Columbia Area 55, Steelton-Highspire 26
Southern Lehigh 30, Shamokin Area 27
Springfield 34, Chester 12
Twin Valley 41, Susquehanna Township 21
