Pennsylvania high school football final scores, results — November 21, 2025

Ben Dagg

Pennsylvania High School Football
Pennsylvania High School Football / Timothy Kreider

The 2025 Pennsylvania high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the week.

Aliquippa 28, Oil City 6

Belmont Charter 52, Lackawanna Trail 40

Bishop Guilfoyle 7, Westinghouse 6

Bishop McDevitt 38, Solanco 20

Cardinal O'Hara 28, North Pocono 6

Central Catholic 42, State College 21

Farrell 32, Richland 14

Greenville 31, Port Allegany 28

Harrisburg 38, Central York 10

Lansdale Catholic 33, Williams Valley 7

La Salle College 49, Easton 7

North Penn 21, Pennridge 14

Penn Cambria 12, Sharon 7

Roman Catholic 55, Hollidaysburg 20

Southern Columbia Area 55, Steelton-Highspire 26

Southern Lehigh 30, Shamokin Area 27

Springfield 34, Chester 12

Twin Valley 41, Susquehanna Township 21

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

