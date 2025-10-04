Pennsylvania high school football final scores, results — October 3, 2025
The 2025 Pennsylvania high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the week.
Pennsylvania high school football final scores, results — October 3, 2025
Abington Heights 17, Scranton Prep 15
Albert Gallatin 62, Clear Spring 27
Aliquippa 19, West Allegheny 7
Annville-Cleona 21, Lancaster Catholic 20
Apollo Ridge 18, Steel Valley 14
Archbishop Ryan 28, Archbishop Wood 26
Athens 54, Towanda 7
Avella 48, Mapletown 12
Avon Grove 29, Unionville 28
Bayard Rustin 31, Downingtown East 14
Beaver 45, Deer Lakes 7
Beaver Falls 28, Union Area 22
Bedford 14, Somerset 6
Bellefonte 24, Philipsburg-Osceola 15
Bentworth 42, West Greene 0
Berwick 42, Greater Nanticoke Area 16
Bishop Canevin 54, Serra Catholic 14
Bishop Guilfoyle 21, Bellwood-Antis 14
Bishop McDevitt 34, Cumberland Valley 13
Bishop McCort 56, Westmont Hilltop 0
Blackhawk 51, Ambridge 20
Bloomsburg 35, Hughesville 0
Blue Mountain 56, Lehighton 34
Brentwood 27, Riverview 14
Brockway 61, Bradford 6
Butler 35, University 27
California 50, Carmichaels 0
Cambria Heights 52, Portage 6
Cambridge Springs 41, Cochranton 12
Cameron County 47, Otto-Eldred 16
Canon-McMillan 32, Seneca Valley 29
Cathedral Prep 27, McDowell 45
Central Bucks West 17, Pennsbury 7
Central Catholic 69, Shaler Area 7
Central Dauphin 28, Central Dauphin East 18
Central York 61, Northeastern 7
Chambersburg 6, Carlisle 0
Chartiers Valley 36, Belle Vernon 35
Chartiers-Houston 31, Monessen 18
Cheltenham 51, Council Rock North 12
Clairton 51, Springdale 0
Clarion Area 21, St. Marys 6
Claysburg-Kimmel 32, Glendale 14
Clearfield 12, Bald Eagle Area 6
Coatesville 33, Henderson 0
Cocalico 33, Ephrata 21
Conemaugh Township 6, Penns Manor 0
Conestoga Valley 51, Governor Mifflin 21
Conneaut 26, Slippery Rock 13
Crestwood 42, Hazleton 15
Delone Catholic 32, Hanover 31
Dover 28, Eastern York 21
Downingtown West 38, Great Valley 6
Dunmore 35, Mid Valley 13
East 28, Oxford 21
Easton 48, Northampton 28
Edison/Fareira 48, Dobbins-Randolph Vo-Tech 16
Elizabeth Forward 56, Derry 7
Elizabethtown 42, Lebanon 7
Everett 7, Windber 6
Exeter Township 42, Muhlenberg 12
Fairmont Senior 61, Buckhannon-Upshur 30
Forest Hills 21, Central Cambria 7
Frankford 19, Martin Luther King 15
Garden Spot 17, Conrad Weiser 10
Garnet Valley 49, Radnor 14
General McLane 58, Warren 0
George Washington 26, Simon Gratz 2
Greenville 47, Lakeview 14
Grove City 14, Sharon 23
Halifax 27, Susquenita 2
Hampton 34, Indiana 7
High School of the Future 31, Benjamin Franklin 14
Highlands 28, Freeport 27
Hollidaysburg 52, Jersey Shore 7
Holy Cross 58, Riverside 6
Homer-Center 47, Conemaugh Valley 0
Hopewell 63, McGuffey 0
Imani Christian Academy 61, East Allegheny 0
Jeannette 37, Greensburg Central Catholic 22
Jim Thorpe 49, Catasauqua 13
John Bartram 28, Boys' Latin Charter 8
Juniata 49, Newport 14
Karns City 28, Westinghouse 24
Keystone 70, Bucktail 6
Kiski Area 34, Greater Latrobe 13
Lackawanna Trail 35, Carbondale Area 7
Lake-Lehman 26, Tunkhannock 13
Leechburg 48, Frazier 14
Lewisburg 35, Midd-West 7
Ligonier Valley 67, Charleroi 13
Lower Moreland 22, Morrisville 14
Manheim Township 42, Cedar Crest 13
Marietta 14, Williamstown 0
Marion Center 49, Northern Cambria 26
Mars 56, Knoch 0
McDowell 45, Cathedral Prep 27
McKeesport 28, West Mifflin 21
Meadville 54, Franklin 3
Mechanicsburg 35, Northern York 7
Mercer 18, Sharpsville 12
Mercyhurst Prep 1, Union City 0
Meyersdale 19, Northern Bedford County 18
Milton 55, Central Columbia 0
Minersville 43, Pine Grove 0
Monsignor Bonner/Archbishop Prendergast Catholic 31, Father Judge 0
Montgomery 52, Northwest Area 0
Montoursville 44, Central Mountain 0
Moshannon Valley 14, Curwensville 3
Mt. Pleasant 42, Greensburg Salem 29
Mt. Union 29, Juniata Valley 21
Muncy 21, North Penn-Mansfield 9
Nativity BVM 20, Mahanoy Area 6
Nazareth 52, Liberty 42
Neshannock 34, Burgettstown 7
New Castle 34, Montour 14
New Oxford 46, Kennard-Dale 0
North Allegheny 28, Mt. Lebanon 19
North Hills 14, Plum 13
North Penn 28, Central Bucks South 7
North Pocono 42, Valley View 10
North Schuylkill 52, Bangor 22
North Star 42, Hancock 6
Northwestern 35, Iroquois 18
Northwestern Lehigh 42, Pottsville 0
Norwin 33, Hempfield 26
Old Forge 30, Susquehanna 0
Owen J. Roberts 28, Boyertown 13
Palisades 41, Palmerton 6
Parkland 49, Louis E. Dieruff 0
Penn Cambria 28, Chestnut Ridge 7
Penn-Trafford 33, Gateway 23
Penncrest 34, Upper Darby 7
Pennridge 14, Neshaminy 7
Pequea Valley 31, Hamburg 21
Peters Township 21, Moon Area 10
Pine-Richland 63, Penn Hills 19
Pittston 31, Wilkes-Barre 24
Plymouth Whitemarsh 33, Wissahickon 27
Pocono Mountain East 30, East Stroudsburg South 7
Richland 36, Greater Johnstown 0
River Valley 35, Purchase Line 0
Roman Catholic 33, Cardinal O'Hara 7
Saegertown 26, Maplewood 8
Saucon Valley 40, Salisbury Township 13
Schuylkill Valley 17, Columbia 14
Seton LaSalle 53, Sto-Rox 0
Shamokin Area 42, Williamsport 7
Sharon 23, Grove City 14
Shikellamy 48, Selinsgrove 7
Shippensburg 47, Gettysburg 12
Smethport 44, Coudersport 14
Solanco 42, Manheim Central 6
South Side 63, Northgate 13
South Williamsport 47, Sayre 6
Southern Columbia Area 21, Mifflinburg 14
Southern Lehigh 49, Tamaqua 6
Southmoreland 41, Yough 0
Spring Grove 48, Red Lion 7
Spring-Ford 30, Perkiomen Valley 21
State College 36, Cedar Cliff 21
Steubenville 40, Farrell 24
Strath Haven 34, Conestoga 10
Stroudsburg 30, Pocono Mountain West 15
Trinity 36, Boiling Springs 3
Troy 53, Wellsboro 7
Twin Valley 67, Donegal 0
Tyrone 41, Huntingdon 21
Upper Dublin 42, Quakertown 28
Upper Moreland 44, William Tennent 7
Upper Perkiomen 42, Upper Merion Area 6
Upper St. Clair 50, South Fayette 14
Wallenpaupack Area 35, Scranton 7
Warrior Run 47, Loyalsock Township 42
Washington 55, Keystone Oaks 0
West Perry 24, Big Spring 17
West Scranton 28, Western Wayne 7
West York Area 37, South Western 23
Western Beaver 27, Ellwood City 12
Whitehall 38, Emmaus 31
William Penn 34, Dallastown 14
Williams Valley 35, Panther Valley 14
Wilson 38, Hempfield 28
Woodland Hills 38, Armstrong 28
Wyalusing Valley 42, Canton 7
Wyoming Area 49, Hanover Area 14