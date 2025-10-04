High School

Pennsylvania high school football final scores, results — October 3, 2025

See every final score from Week 7 of Pennsylvania high school football

Ben Dagg

Scenes from Chapman Field
Scenes from Chapman Field / Zavier Gussett / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Pennsylvania high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the week.

Pennsylvania High School Football Scores, Results & Live Updates (PIAA) — October 3, 2025

Pennsylvania high school football final scores, results — October 3, 2025

Abington Heights 17, Scranton Prep 15

Albert Gallatin 62, Clear Spring 27

Aliquippa 19, West Allegheny 7

Annville-Cleona 21, Lancaster Catholic 20

Apollo Ridge 18, Steel Valley 14

Archbishop Ryan 28, Archbishop Wood 26

Athens 54, Towanda 7

Avella 48, Mapletown 12

Avon Grove 29, Unionville 28

Bayard Rustin 31, Downingtown East 14

Beaver 45, Deer Lakes 7

Beaver Falls 28, Union Area 22

Bedford 14, Somerset 6

Bellefonte 24, Philipsburg-Osceola 15

Bentworth 42, West Greene 0

Berwick 42, Greater Nanticoke Area 16

Bishop Canevin 54, Serra Catholic 14

Bishop Guilfoyle 21, Bellwood-Antis 14

Bishop McDevitt 34, Cumberland Valley 13

Bishop McCort 56, Westmont Hilltop 0

Blackhawk 51, Ambridge 20

Bloomsburg 35, Hughesville 0

Blue Mountain 56, Lehighton 34

Brentwood 27, Riverview 14

Brockway 61, Bradford 6

Butler 35, University 27

California 50, Carmichaels 0

Cambria Heights 52, Portage 6

Cambridge Springs 41, Cochranton 12

Cameron County 47, Otto-Eldred 16

Canon-McMillan 32, Seneca Valley 29

Cathedral Prep 27, McDowell 45

Central Bucks West 17, Pennsbury 7

Central Catholic 69, Shaler Area 7

Central Dauphin 28, Central Dauphin East 18

Central York 61, Northeastern 7

Chambersburg 6, Carlisle 0

Chartiers Valley 36, Belle Vernon 35

Chartiers-Houston 31, Monessen 18

Cheltenham 51, Council Rock North 12

Clairton 51, Springdale 0

Clarion Area 21, St. Marys 6

Claysburg-Kimmel 32, Glendale 14

Clearfield 12, Bald Eagle Area 6

Coatesville 33, Henderson 0

Cocalico 33, Ephrata 21

Conemaugh Township 6, Penns Manor 0

Conestoga Valley 51, Governor Mifflin 21

Conneaut 26, Slippery Rock 13

Crestwood 42, Hazleton 15

Delone Catholic 32, Hanover 31

Dover 28, Eastern York 21

Downingtown West 38, Great Valley 6

Dunmore 35, Mid Valley 13

East 28, Oxford 21

Easton 48, Northampton 28

Edison/Fareira 48, Dobbins-Randolph Vo-Tech 16

Elizabeth Forward 56, Derry 7

Elizabethtown 42, Lebanon 7

Everett 7, Windber 6

Exeter Township 42, Muhlenberg 12

Fairmont Senior 61, Buckhannon-Upshur 30

Forest Hills 21, Central Cambria 7

Frankford 19, Martin Luther King 15

Garden Spot 17, Conrad Weiser 10

Garnet Valley 49, Radnor 14

General McLane 58, Warren 0

George Washington 26, Simon Gratz 2

Greenville 47, Lakeview 14

Grove City 14, Sharon 23

Halifax 27, Susquenita 2

Hampton 34, Indiana 7

High School of the Future 31, Benjamin Franklin 14

Highlands 28, Freeport 27

Hollidaysburg 52, Jersey Shore 7

Holy Cross 58, Riverside 6

Homer-Center 47, Conemaugh Valley 0

Hopewell 63, McGuffey 0

Imani Christian Academy 61, East Allegheny 0

Jeannette 37, Greensburg Central Catholic 22

Jim Thorpe 49, Catasauqua 13

John Bartram 28, Boys' Latin Charter 8

Juniata 49, Newport 14

Karns City 28, Westinghouse 24

Keystone 70, Bucktail 6

Kiski Area 34, Greater Latrobe 13

Lackawanna Trail 35, Carbondale Area 7

Lake-Lehman 26, Tunkhannock 13

Leechburg 48, Frazier 14

Lewisburg 35, Midd-West 7

Ligonier Valley 67, Charleroi 13

Lower Moreland 22, Morrisville 14

Manheim Township 42, Cedar Crest 13

Marietta 14, Williamstown 0

Marion Center 49, Northern Cambria 26

Mars 56, Knoch 0

McDowell 45, Cathedral Prep 27

McKeesport 28, West Mifflin 21

Meadville 54, Franklin 3

Mechanicsburg 35, Northern York 7

Mercer 18, Sharpsville 12

Mercyhurst Prep 1, Union City 0

Meyersdale 19, Northern Bedford County 18

Milton 55, Central Columbia 0

Minersville 43, Pine Grove 0

Monsignor Bonner/Archbishop Prendergast Catholic 31, Father Judge 0

Montgomery 52, Northwest Area 0

Montoursville 44, Central Mountain 0

Moshannon Valley 14, Curwensville 3

Mt. Pleasant 42, Greensburg Salem 29

Mt. Union 29, Juniata Valley 21

Muncy 21, North Penn-Mansfield 9

Nativity BVM 20, Mahanoy Area 6

Nazareth 52, Liberty 42

Neshannock 34, Burgettstown 7

New Castle 34, Montour 14

New Oxford 46, Kennard-Dale 0

North Allegheny 28, Mt. Lebanon 19

North Hills 14, Plum 13

North Penn 28, Central Bucks South 7

North Pocono 42, Valley View 10

North Schuylkill 52, Bangor 22

North Star 42, Hancock 6

Northwestern 35, Iroquois 18

Northwestern Lehigh 42, Pottsville 0

Norwin 33, Hempfield 26

Old Forge 30, Susquehanna 0

Owen J. Roberts 28, Boyertown 13

Palisades 41, Palmerton 6

Parkland 49, Louis E. Dieruff 0

Penn Cambria 28, Chestnut Ridge 7

Penn-Trafford 33, Gateway 23

Penncrest 34, Upper Darby 7

Pennridge 14, Neshaminy 7

Pequea Valley 31, Hamburg 21

Peters Township 21, Moon Area 10

Pine-Richland 63, Penn Hills 19

Pittston 31, Wilkes-Barre 24

Plymouth Whitemarsh 33, Wissahickon 27

Pocono Mountain East 30, East Stroudsburg South 7

Richland 36, Greater Johnstown 0

River Valley 35, Purchase Line 0

Roman Catholic 33, Cardinal O'Hara 7

Saegertown 26, Maplewood 8

Saucon Valley 40, Salisbury Township 13

Schuylkill Valley 17, Columbia 14

Seton LaSalle 53, Sto-Rox 0

Shamokin Area 42, Williamsport 7

Sharon 23, Grove City 14

Shikellamy 48, Selinsgrove 7

Shippensburg 47, Gettysburg 12

Smethport 44, Coudersport 14

Solanco 42, Manheim Central 6

South Side 63, Northgate 13

South Williamsport 47, Sayre 6

Southern Columbia Area 21, Mifflinburg 14

Southern Lehigh 49, Tamaqua 6

Southmoreland 41, Yough 0

Spring Grove 48, Red Lion 7

Spring-Ford 30, Perkiomen Valley 21

State College 36, Cedar Cliff 21

Steubenville 40, Farrell 24

Strath Haven 34, Conestoga 10

Stroudsburg 30, Pocono Mountain West 15

Trinity 36, Boiling Springs 3

Troy 53, Wellsboro 7

Twin Valley 67, Donegal 0

Tyrone 41, Huntingdon 21

Upper Dublin 42, Quakertown 28

Upper Moreland 44, William Tennent 7

Upper Perkiomen 42, Upper Merion Area 6

Upper St. Clair 50, South Fayette 14

Wallenpaupack Area 35, Scranton 7

Warrior Run 47, Loyalsock Township 42

Washington 55, Keystone Oaks 0

West Perry 24, Big Spring 17

West Scranton 28, Western Wayne 7

West York Area 37, South Western 23

Western Beaver 27, Ellwood City 12

Whitehall 38, Emmaus 31

William Penn 34, Dallastown 14

Williams Valley 35, Panther Valley 14

Wilson 38, Hempfield 28

Woodland Hills 38, Armstrong 28

Wyalusing Valley 42, Canton 7

Wyoming Area 49, Hanover Area 14

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
Ben Dagg
BEN DAGG

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

Home/Pennsylvania