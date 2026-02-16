Minnesota High School Boys Hockey 2026 Section Tournament Brackets, Matchups, Schedule (MSHSL) - February 16
The 2026 Minnesota high school boys hockey section playoffs begin this week, and High School On SI has brackets for all 16 section tournaments.
Brackets and matchups will be updated throughout the playoffs.
Minnesota High School Boys Hockey 2026 Section Tournament Brackets, Matchups, Schedule (MSHSL) - February 16
Section 1A Bracket (select to view full bracket details)
First Round - 2/17 - 7 p.m.
No. 8 La Crescent-Hokah vs. No. 9 Faribault
Quarterfinals - 2/19
No. 1 Northfield vs. No. 8 La Crescent-Hokah OR No. 9 Faribault - 7 p.m.
No. 4 Mayo vs. No. 5 Albert Lear - 7 p.m.
No. 2 Waseca vs. No. 7 Red Wing - 7 p.m.
No. 3 Dodge County vs. No. 6 Winona - 7 p.m.
Section 2A Bracket
First Round - 2/17 - 7 p.m.
No. 8 Waconia vs. No. 9 Mound-Westonka
No. 7 Providence Academy vs. No. 10 Southwest Christian
No. 6 Minneapolis vs. No. 11 Hutchinson
Quarterfinals - 2/19
No. 1 Delano vs. No. 8 Waconia OR No. 9 Mound-Westonka - 7:15 p.m.
No. 4 St. Louis Park vs. No. 5 Orono - 7 p.m.
No. 2 Blake vs. No. 7 Providence Academy OR No. 10 Southwest Christian - 7 p.m.
No. 3 Breck vs. No. 6 Minneapolis OR No. 11 Hutchinson
Section 3A Bracket
First Round - 2/17 - 7 p.m.
No. 8 Windom vs. No. 9 Redwood Valley
No. 7 Fairmont vs. No. 10 Worthington
Quarterfinals - 2/19
No. 1 Luverne vs. No. 8 Windom OR No. 9 Redwood Valley -7 p.m.
No. 4 Minnesota River vs. No. 5 New Ulm - 7 p.m.
No. 2 Mankato West vs. No. 7 Fairmont - 7:15 p.m.
No. 3 Mankato East/Loyola vs. No. 6 Marshall - 5 p.m.
Section 4A Bracket
First Round - 2/17
No. 8 Osseo vs. No. 9 St. Paul Prep - 7:30 p.m.
No. 7 Simley vs. No. 10 St. Paul Academy-Summit - 5 p.m.
Quarterfinals - 2/19-2/20
No. 1 Mahtomedi vs. No. 8 Osseo OR No. 9 St. Paul Prep
No. 4 Hastings vs. No. 5 South St. Paul - 7:30 p.m.
No. 2 Chisago Lakes vs. No. 7 Simley OR No. 10 St. Paul Academy-Summit
No. 3 Irondale vs. No. 6 Tartan - 7:30 p.m.
Section 5A Bracket
Quarterfinals - 2/17
No. 1 St. Cloud Cathedral vs. No. 8 Princeton - 5 p.m.
No. 4 Sauk Rapids-Rice vs. No. 5 Litchfield - 7 p.m.
No. 2 Monticello vs. No. 7 Becker - 7 p.m.
No. 3 Pine City vs. No. 6 River Lakes - 7 p.m.
Section 6A Bracket
Quarterfinals - 2/17
No. 1 Sartell-St. Stephen vs. No. 8 Morris Benson Area OR No. 9 Wadena-Deer Creek - 7 p.m.
No. 4 Little Falls vs. No. 5 Prairie Centre Area - 7 p.m.
No. 3 Northern Lakes vs. No. 7 Breckenridge - 6 p.m.
No. 3 Fergus Falls vs. No. 6 Willmar - 7 p.m.
Section 7A Bracket
Quarterfinals - 2/17
No. 1 Hibbing vs. No. 8 Ely - 6 p.m.
No. 4 Proctor vs. No. 5 International Falls - 6 p.m.
No. 2 Hermantown vs. No. 7 North Shore - 6 p.m.
No. 3 Cloquet vs. No. 6 Greenway - 7 p.m.
Section 8A Bracket
Quarterfinals 2/17
No. 1 Warroad vs. No. 8 Park Rapids - 6 p.m.
No. 4 Thief River Falls vs. No. 5 Crookston - 7 p.m.
No. 2 East Grand Forks vs. No. 7 Red Lake Falls - 6 p.m.
No. 3 Detroit Lakes vs. No. 6 Bagley - 7 p.m.
Section 1AA Bracket
Quarterfinals - 2/19 - 7 p.m.
No. 1 Farmington vs. No. 8 Austin
No. 4 New Prague vs. No. 5 Owatonna
No. 2 Lakeville South vs. No. 7 Mayo
No. 3 Lakeville North vs. No. 6 Century
Section 2AA Bracket
Quarterfinals - 2/18 - 7 p.m.
No. 1 Minnetonka vs. No. 8 Chaska
No. 4 Eden Prairie vs. No. 5 Prior Lake
No. 2 Shakopee vs. No. 7 Jefferson
No. 3 Chanhassen vs. No. 6 Holy Family Catholic
Section 3AA Bracket
Quarterfinals - 2/17
No. 1 Rosemount vs. No. 8 Apple Valley - 6 p.m.
No. 4 Eagan vs. No. 5 Eastview - 7 p.m
No. 2 St. Thomas Academy vs. No. 7 Two Rivers - 6 p.m.
No. 3 Cretin-Derham Hall vs. No. 6 Park - 7 p.m.
Section 4AA Bracket
Quarterfinals - 2/21
No. 1 Hill-Murray vs. No. 8 Mounds View - 11 a.m.
No. 4 East Ridge vs. No. 5 Gentry Academy - 7:30 p.m.
No. 2 Stillwater vs. No. 7 Woodbury - 1:30 p.m.
No. 3 White Bear Lake vs. No. 6 Roseville - 5 p.m.
Section 5AA Bracket
Quarterfinals - 2/18
No. 1 Maple Grove vs. No. 8 Anoka - 3 p.m.
No. 4 Totino-Grace vs. No. 5 Andover - 7 p.m.
No. 2 Blaine vs. No. 7 Spring Lake Park - 7 p.m.
No. 3 Centennial vs. No. 6 Champlin Park - 7 p.m.
Section 6AA Bracket
Quarterfinals - 2/18 - 7 p.m.
No. 1 Rogers vs. No. 8 Hopkins
No. 4 Wayzata vs. No. 5 Buffalo
No. 2 Edina vs. No. 7 AC Wings
No. 3 Academy of Holy Angels vs. No. 6 Benilde-St. Margaret's
Section 7AA Bracket
Quarterfinals - 2/17 - 7 p.m.
No. 1 Grand Rapids vs. No. 8 Northern
No. 4 Forest Lake vs. No. 5 Marshall
No. 2 Rock Ridge vs. No. 7 Cambridge-Isanti
No. 3 Duluth East vs. No. 6 Denfeld
Section 8AA Bracket
Quarterfinals - 2/17
No. 1 Moorhead vs. No. 8 Alexandria - 7 p.m.
No. 4 St. Cloud Cathedral vs. No. 5 Bemidji - 7:15 p.m.
No. 2 St. Michael-Albertville vs. No. 7 Brainerd - 7 p.m.
No. 3 Elk River vs. No. 6 Roseau - 5 p.m.
More from High School On SI