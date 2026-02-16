High School

Minnesota High School Boys Hockey 2026 Section Tournament Brackets, Matchups, Schedule (MSHSL) - February 16

Get first round and quarterfinal matchups from the 2026 MSHSL boys hockey section tournament brackets

Jack Butler

Minnetonka is the top seed in the Section 2AA playoffs
Minnetonka is the top seed in the Section 2AA playoffs / Earl Ebensteiner

The 2026 Minnesota high school boys hockey section playoffs begin this week, and High School On SI has brackets for all 16 section tournaments.

Brackets and matchups will be updated throughout the playoffs.

Section 1A Bracket (select to view full bracket details)

First Round - 2/17 - 7 p.m.

No. 8 La Crescent-Hokah vs. No. 9 Faribault

Quarterfinals - 2/19

No. 1 Northfield vs. No. 8 La Crescent-Hokah OR No. 9 Faribault - 7 p.m.

No. 4 Mayo vs. No. 5 Albert Lear - 7 p.m.

No. 2 Waseca vs. No. 7 Red Wing - 7 p.m.

No. 3 Dodge County vs. No. 6 Winona - 7 p.m.

Section 2A Bracket

First Round - 2/17 - 7 p.m.

No. 8 Waconia vs. No. 9 Mound-Westonka

No. 7 Providence Academy vs. No. 10 Southwest Christian

No. 6 Minneapolis vs. No. 11 Hutchinson

Quarterfinals - 2/19

No. 1 Delano vs. No. 8 Waconia OR No. 9 Mound-Westonka - 7:15 p.m.

No. 4 St. Louis Park vs. No. 5 Orono - 7 p.m.

No. 2 Blake vs. No. 7 Providence Academy OR No. 10 Southwest Christian - 7 p.m.

No. 3 Breck vs. No. 6 Minneapolis OR No. 11 Hutchinson

Section 3A Bracket

First Round - 2/17 - 7 p.m.

No. 8 Windom vs. No. 9 Redwood Valley

No. 7 Fairmont vs. No. 10 Worthington

Quarterfinals - 2/19

No. 1 Luverne vs. No. 8 Windom OR No. 9 Redwood Valley -7 p.m.

No. 4 Minnesota River vs. No. 5 New Ulm - 7 p.m.

No. 2 Mankato West vs. No. 7 Fairmont - 7:15 p.m.

No. 3 Mankato East/Loyola vs. No. 6 Marshall - 5 p.m.

Section 4A Bracket

First Round - 2/17

No. 8 Osseo vs. No. 9 St. Paul Prep - 7:30 p.m.

No. 7 Simley vs. No. 10 St. Paul Academy-Summit - 5 p.m.

Quarterfinals - 2/19-2/20

No. 1 Mahtomedi vs. No. 8 Osseo OR No. 9 St. Paul Prep

No. 4 Hastings vs. No. 5 South St. Paul - 7:30 p.m.

No. 2 Chisago Lakes vs. No. 7 Simley OR No. 10 St. Paul Academy-Summit

No. 3 Irondale vs. No. 6 Tartan - 7:30 p.m.

Section 5A Bracket

Quarterfinals - 2/17

No. 1 St. Cloud Cathedral vs. No. 8 Princeton - 5 p.m.

No. 4 Sauk Rapids-Rice vs. No. 5 Litchfield - 7 p.m.

No. 2 Monticello vs. No. 7 Becker - 7 p.m.

No. 3 Pine City vs. No. 6 River Lakes - 7 p.m.

Section 6A Bracket

Quarterfinals - 2/17

No. 1 Sartell-St. Stephen vs. No. 8 Morris Benson Area OR No. 9 Wadena-Deer Creek - 7 p.m.

No. 4 Little Falls vs. No. 5 Prairie Centre Area - 7 p.m.

No. 3 Northern Lakes vs. No. 7 Breckenridge - 6 p.m.

No. 3 Fergus Falls vs. No. 6 Willmar - 7 p.m.

Section 7A Bracket

Quarterfinals - 2/17

No. 1 Hibbing vs. No. 8 Ely - 6 p.m.

No. 4 Proctor vs. No. 5 International Falls - 6 p.m.

No. 2 Hermantown vs. No. 7 North Shore - 6 p.m.

No. 3 Cloquet vs. No. 6 Greenway - 7 p.m.

Section 8A Bracket

Quarterfinals 2/17

No. 1 Warroad vs. No. 8 Park Rapids - 6 p.m.

No. 4 Thief River Falls vs. No. 5 Crookston - 7 p.m.

No. 2 East Grand Forks vs. No. 7 Red Lake Falls - 6 p.m.

No. 3 Detroit Lakes vs. No. 6 Bagley - 7 p.m.

Section 1AA Bracket

Quarterfinals - 2/19 - 7 p.m.

No. 1 Farmington vs. No. 8 Austin

No. 4 New Prague vs. No. 5 Owatonna

No. 2 Lakeville South vs. No. 7 Mayo

No. 3 Lakeville North vs. No. 6 Century

Section 2AA Bracket

Quarterfinals - 2/18 - 7 p.m.

No. 1 Minnetonka vs. No. 8 Chaska

No. 4 Eden Prairie vs. No. 5 Prior Lake

No. 2 Shakopee vs. No. 7 Jefferson

No. 3 Chanhassen vs. No. 6 Holy Family Catholic

Section 3AA Bracket

Quarterfinals - 2/17

No. 1 Rosemount vs. No. 8 Apple Valley - 6 p.m.

No. 4 Eagan vs. No. 5 Eastview - 7 p.m

No. 2 St. Thomas Academy vs. No. 7 Two Rivers - 6 p.m.

No. 3 Cretin-Derham Hall vs. No. 6 Park - 7 p.m.

Section 4AA Bracket

Quarterfinals - 2/21

No. 1 Hill-Murray vs. No. 8 Mounds View - 11 a.m.

No. 4 East Ridge vs. No. 5 Gentry Academy - 7:30 p.m.

No. 2 Stillwater vs. No. 7 Woodbury - 1:30 p.m.

No. 3 White Bear Lake vs. No. 6 Roseville - 5 p.m.

Section 5AA Bracket

Quarterfinals - 2/18

No. 1 Maple Grove vs. No. 8 Anoka - 3 p.m.

No. 4 Totino-Grace vs. No. 5 Andover - 7 p.m.

No. 2 Blaine vs. No. 7 Spring Lake Park - 7 p.m.

No. 3 Centennial vs. No. 6 Champlin Park - 7 p.m.

Section 6AA Bracket

Quarterfinals - 2/18 - 7 p.m.

No. 1 Rogers vs. No. 8 Hopkins

No. 4 Wayzata vs. No. 5 Buffalo

No. 2 Edina vs. No. 7 AC Wings

No. 3 Academy of Holy Angels vs. No. 6 Benilde-St. Margaret's

Section 7AA Bracket

Quarterfinals - 2/17 - 7 p.m.

No. 1 Grand Rapids vs. No. 8 Northern

No. 4 Forest Lake vs. No. 5 Marshall

No. 2 Rock Ridge vs. No. 7 Cambridge-Isanti

No. 3 Duluth East vs. No. 6 Denfeld

Section 8AA Bracket

Quarterfinals - 2/17

No. 1 Moorhead vs. No. 8 Alexandria - 7 p.m.

No. 4 St. Cloud Cathedral vs. No. 5 Bemidji - 7:15 p.m.

No. 2 St. Michael-Albertville vs. No. 7 Brainerd - 7 p.m.

No. 3 Elk River vs. No. 6 Roseau - 5 p.m.

