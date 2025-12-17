High School

Pennsylvania high school girls basketball final scores, results — December 16, 2025

Ben Dagg

The 2025 Pennsylvania girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.

Abington 56, Wissahickon 36

Academy-Notre Dame De Namur 66, MBAPC (CO-OP) 37

Bensalem 64, Harry S. Truman 23

Benton 36, Midd-West 23

Bermudian Springs 48, York County Tech 19

Bethel Park 68, Albert Gallatin 9

Bethlehem Catholic 49, Whitehall 18

Blacklick Valley 70, Conemaugh Valley 51

Bloomsburg 33, Jersey Shore 26

Brownsville 69, California 40

Camp Hill 34, Boiling Springs 29

Cameron County 48, Smethport 18

Central 46, Bedford 34

Central Bucks West 42, Central Bucks South 34

Central Dauphin 44, Chambersburg 27

Cheltenham 56, Upper Moreland 32

Chester 64, Early College 33

Council Rock South 49, Council Rock North 14

Cumberland Valley 46, Harrisburg 38

Danville 42, Milton 39

Delaware County Christian 38, Calvary Christian Academy 28

Derry 39, Southmoreland 34

Easton Area 63, Louis E. Dieruff 30

East Stroudsburg South 40, Pocono Mountain East 33

Fort Cherry 52, Carmichaels 13

Fox Chapel 60, Gateway 23

Frazier 60, Charleroi 31

Freeport 62, Riverview 24

Garnet Valley 47, Haverford 43

Gwynedd Mercy Academy 49, Merion Mercy Academy 30

Hun 76, Perkiomen School 51

Johnstown Christian 52, Calvary Christian Academy 29

Juniata Valley 64, Fannett Metal 29

Kimberton Waldorf 50, Peddie 39

Lower Merion 44, Ridley 38

Methacton 56, Boyertown 36

Mt. St. Joseph Academy 66, Villa Joseph Marie 49

Nazareth Area 69, William Allen 16

Neshaminy 22, Pennsbury 23

New Covenant Christian 63, Our Lady Of The Cross 9

Northeastern 37, Grove City Christian 35

North Penn 66, Pennridge 38

North Star 44, Shade 30

Northern Potter 40, Otto-Eldred 34

Northwestern Lehigh 85, Moravian Academy 22

Parkland 54, Northampton 24

Pennsbury 23, Neshaminy 22

Penn Manor 57, Lebanon 49

Penn-Trafford 69, Greater Latrobe 34

Perkiomen Valley 49, Phoenixville 42

Pine Grove 43, Tamaqua 39

Plymouth Whitemarsh 46, Hatboro-Horsham 16

Pope John Paul II 46, Pottstown 37

Pottsgrove 42, Upper Merion Area 38

Renaissance Academy 55, Jenkintown 17

Shipley 61, Episcopal Academy 37

Southern Fulton 83, Berkeley Springs 20

Southern Huntingdon County 64, Northern Bedford County 54

Spring-Ford 58, Owen J. Roberts 38

Springfield 45, Penncrest 37

Susquehannock 42, Kennard-Dale 30

Trinity 60, Bishop McDevitt 26

Tussey Mountain 43, McConnellsburg 24

Unionville 50, Oxford 15

Upper Dublin 79, Quakertown 20

Upper Perkiomen 41, Norristown 29

Upper St. Clair 56, Chartiers Valley 31

West Greene 50, Mapletown 12

Westtown 76, Neumann-Goretti 56

Windber 58, Glendale 22

