Pennsylvania high school girls basketball final scores, results — December 16, 2025
The 2025 Pennsylvania girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.
Abington 56, Wissahickon 36
Academy-Notre Dame De Namur 66, MBAPC (CO-OP) 37
Bensalem 64, Harry S. Truman 23
Benton 36, Midd-West 23
Bermudian Springs 48, York County Tech 19
Bethel Park 68, Albert Gallatin 9
Bethlehem Catholic 49, Whitehall 18
Blacklick Valley 70, Conemaugh Valley 51
Bloomsburg 33, Jersey Shore 26
Brownsville 69, California 40
Camp Hill 34, Boiling Springs 29
Cameron County 48, Smethport 18
Central 46, Bedford 34
Central Bucks West 42, Central Bucks South 34
Central Dauphin 44, Chambersburg 27
Cheltenham 56, Upper Moreland 32
Chester 64, Early College 33
Council Rock South 49, Council Rock North 14
Cumberland Valley 46, Harrisburg 38
Danville 42, Milton 39
Delaware County Christian 38, Calvary Christian Academy 28
Derry 39, Southmoreland 34
Easton Area 63, Louis E. Dieruff 30
East Stroudsburg South 40, Pocono Mountain East 33
Fort Cherry 52, Carmichaels 13
Fox Chapel 60, Gateway 23
Frazier 60, Charleroi 31
Freeport 62, Riverview 24
Garnet Valley 47, Haverford 43
Gwynedd Mercy Academy 49, Merion Mercy Academy 30
Hun 76, Perkiomen School 51
Johnstown Christian 52, Calvary Christian Academy 29
Juniata Valley 64, Fannett Metal 29
Kimberton Waldorf 50, Peddie 39
Lower Merion 44, Ridley 38
Methacton 56, Boyertown 36
Mt. St. Joseph Academy 66, Villa Joseph Marie 49
Nazareth Area 69, William Allen 16
Neshaminy 22, Pennsbury 23
New Covenant Christian 63, Our Lady Of The Cross 9
Northeastern 37, Grove City Christian 35
North Penn 66, Pennridge 38
North Star 44, Shade 30
Northern Potter 40, Otto-Eldred 34
Northwestern Lehigh 85, Moravian Academy 22
Parkland 54, Northampton 24
Pennsbury 23, Neshaminy 22
Penn Manor 57, Lebanon 49
Penn-Trafford 69, Greater Latrobe 34
Perkiomen Valley 49, Phoenixville 42
Pine Grove 43, Tamaqua 39
Plymouth Whitemarsh 46, Hatboro-Horsham 16
Pope John Paul II 46, Pottstown 37
Pottsgrove 42, Upper Merion Area 38
Renaissance Academy 55, Jenkintown 17
Shipley 61, Episcopal Academy 37
Southern Fulton 83, Berkeley Springs 20
Southern Huntingdon County 64, Northern Bedford County 54
Spring-Ford 58, Owen J. Roberts 38
Springfield 45, Penncrest 37
Susquehannock 42, Kennard-Dale 30
Trinity 60, Bishop McDevitt 26
Tussey Mountain 43, McConnellsburg 24
Unionville 50, Oxford 15
Upper Dublin 79, Quakertown 20
Upper Perkiomen 41, Norristown 29
Upper St. Clair 56, Chartiers Valley 31
West Greene 50, Mapletown 12
Westtown 76, Neumann-Goretti 56
Windber 58, Glendale 22