The 2025 Pennsylvania girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.

Pennsylvania high school girls basketball final scores, results — December 2, 2025

Archbishop Carroll 49, Academy-Notre Dame De Namur 48

Bensalem 57, East 44

Council Rock North 53, Pennridge 40

Downingtown West 66, Academy Park 19

Garnet Valley 49, MBAPC (CO-OP) 38

Germantown Academy 75, Pennington 45

Harbor Creek 54, Seneca 49

Hatboro-Horsham 49, Norristown 26

Kane 57, Port Allegany 45

Manheim Central 54, Elizabethtown 7

Marple Newtown 48, Pottsgrove 35

McDowell 43, Corry 41

Mt. St. Joseph Academy 61, Penncrest 42

Nazareth Academy 51, Philadelphia Academy Charter 28

Northern Bedford County 51, McConnellsburg 40

Norwin 62, Penn-Trafford 53

Otto-Eldred 50, Oswayo Valley 12

Pennsbury 62, Abington 26

PMCA 47, Upper Bucks Christian 18

Samuel Fels 65, Northeast 31

Shaler Area 49, Knoch 22

South Fayette 74, Pine-Richland 29

Sun Valley 52, Henderson 48

Union 43, Hickory 31

Unionville 53, Interboro 21

William Tennent 52, Central Bucks South 37

Wilson 64, J.P. McCaskey 23

