Pennsylvania high school girls basketball final scores, results — December 2, 2025
The 2025 Pennsylvania girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.
Archbishop Carroll 49, Academy-Notre Dame De Namur 48
Bensalem 57, East 44
Council Rock North 53, Pennridge 40
Downingtown West 66, Academy Park 19
Garnet Valley 49, MBAPC (CO-OP) 38
Germantown Academy 75, Pennington 45
Harbor Creek 54, Seneca 49
Hatboro-Horsham 49, Norristown 26
Kane 57, Port Allegany 45
Manheim Central 54, Elizabethtown 7
Marple Newtown 48, Pottsgrove 35
McDowell 43, Corry 41
Mt. St. Joseph Academy 61, Penncrest 42
Nazareth Academy 51, Philadelphia Academy Charter 28
Northern Bedford County 51, McConnellsburg 40
Norwin 62, Penn-Trafford 53
Otto-Eldred 50, Oswayo Valley 12
Pennsbury 62, Abington 26
PMCA 47, Upper Bucks Christian 18
Samuel Fels 65, Northeast 31
Shaler Area 49, Knoch 22
South Fayette 74, Pine-Richland 29
Sun Valley 52, Henderson 48
Union 43, Hickory 31
Unionville 53, Interboro 21
William Tennent 52, Central Bucks South 37
Wilson 64, J.P. McCaskey 23