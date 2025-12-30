CIF Southern Section boys basketball playoff computer rankings - Dec. 29, 2025
The first third of the high school basketball season is over. As holiday tournaments conclude and the countdown to 2026 begins, teams are turning their attention away from nonleague play and into league competition where the heart of the season resides.
As teams are vying for league placement, which will determine their playoff eligibility, working in the background is CIF's 'competitive equity' model that uses computer rankings to determine where teams should fall come playoff time. The computer will determine which division and where within that division a team should be placed based on the results from the current year.
That said, High School On SI provides the computer rankings that the CIF Southern Section will use to create its playoff divisions in February. The first edition of those rankings is now live as of December 29.
The computer rankings can be seen below by simply scrolling, but if you want to see the interactive rankings page with team records and week-to-week movement, CLICK HERE.
COMPUTER RANKINGS, DEC. 29
1. Sierra Canyon Trailblazers
2. Santa Margarita Eagles
3. St. John Bosco Braves
4. Redondo Union Sea Hawks
5. Crean Lutheran Saints
6. St. Francis Golden Knights
7. Chaminade Eagles
8. Harvard-Westlake Wolverines
9. Crespi Celts
10. Centennial/Corona Huskies
11. Notre Dame (SO) Knights
12. Brentwood School Eagles
13. Mira Costa Mustangs
14. Etiwanda Eagles
15. Lutheran/Orange Lancers
16. Alemany Warriors
17. Damien Spartans
18. Corona del Mar Sea Kings
19. La Mirada Matadores
20. Thousand Oaks Lancers
21. JSerra Catholic Lions
22. Loyola Cubs
23. Servite Friars
24. Mater Dei Monarchs
25. Cypress Centurions
26. Village Christian Crusaders
27. Windward Wildcats
28. Fairmont Prep Huskies
29. Arcadia Apaches
30. St. Bernard Vikings
31. Poly/Long Beach Jackrabbits
32. Great Oak Wolfpack
33. Millikan Rams
34. King Wolves
35. San Gabriel Academy Eagles
36. Los Osos Grizzlies
37. Wiseburn-Da Vinci Wolves
38. Rolling Hills Prep Huskies
39. Los Alamitos Griffins
40. Canyon/Anaheim Comanches
41. Rancho Cucamonga Cougars
42. Rancho Verde Mustangs
43. Palos Verdes Sea Kings
44. Crossroads Roadrunners
45. Newport Harbor Sailors
46. Valencia/Valencia Vikings
47. Oxnard Yellowjackets
48. Sonora Raiders
49. Rancho Christian Eagles
50. Santiago/Corona Sharks
51. Fountain Valley Barons
52. Santa Monica Vikings
53. St. Pius X-St. Matthias Academy Warriors
54. St. Monica Prep Mariners
55. Aquinas Falcons
56. Edison Chargers
57. Maranatha Minutemen
58. Trabuco Hills Mustangs
59. Roosevelt Mustangs
60. La Habra Highlanders
61. Bishop Montgomery Knights
62. Bishop Amat Lancers
63. Viewpoint Patriots
64. La Serna Lancers
65. La Salle Lancers
66. Beverly Hills Normans
67. Newbury Park Panthers
68. Ontario Christian Knights
69. Oak Hills Bulldogs
70. Inglewood Sentinels
71. Chino Hills Huskies
72. Campbell Hall Vikings
73. Santa Barbara Dons
74. Peninsula Panthers
75. Heritage Christian Warriors
76. Hesperia Scorpions
77. Westlake Warriors
78. Milken Community Wildcats
79. Tesoro Titans
80. Esperanza Aztecs
81. St. Anthony Saints
82. Culver City Centaurs
83. Glendale Nitros
84. Leuzinger Olympians
85. Oak Park Eagles
86. Temecula Valley Golden Bears
87. Torrance Tartars
88. San Marcos Royals
89. Silverado Hawks
90. Villa Park Spartans
91. San Clemente Tritons
92. Crescenta Valley Falcons
93. Pasadena Bulldogs
94. Norte Vista Braves
95. Burbank Bulldogs
96. Huntington Beach Oilers
97. Glendora Tartans
98. Alta Loma Braves
99. Pacifica Christian (Orange County) Tritons
100. Woodbridge Warriors
101. Vista Murrieta Broncos
102. Legacy Christian Academy
103. North Torrance Saxons
104. Oaks Christian Lions
105. Wilson/Long Beach Bruins
106. Mayfair Monsoons
107. Verbum Dei Eagles
108. Camarillo Scorpions
109. Dana Hills Dolphins
110. Palm Desert Aztecs
111. Elsinore Tigers
112. AGBU Titans
113. Foothill Knights
114. El Dorado Golden Hawks
115. Calabasas Coyotes
116. La Canada Spartans
117. Los Altos Conquerors
118. Malibu Sharks
119. Gahr Gladiators
120. Ventura Cougars
121. Cabrillo Jaguars
122. South Torrance Spartans
123. Quartz Hill Royals
124. Agoura Chargers
125. Saugus Centurions
126. Mission Viejo Diablos
127. Shalhevet Firehawks
128. Summit SkyHawks
129. Providence/Burbank Pioneers
130. Capistrano Valley Cougars
131. Jordan Panthers
132. Burroughs/Burbank Bears
133. Brea Olinda Wildcats
134. Ayala Bulldogs
135. California Condors
136. Corona Panthers
137. Flintridge Prep Wolves
138. Chaparral Pumas
139. Centennial/Compton Apaches
140. Beckman Patriots
141. Pacifica Christian/Santa Monica Seawolves
142. Murrieta Mesa Rams
143. Rio Mesa Spartans
144. Palm Springs Indians
145. Capistrano Valley Christian Eagles
146. Charter Oak Chargers
147. Santa Paula Cardinals
148. Aliso Niguel Wolverines
149. Cathedral Phantoms
150. Moorpark Musketeers
151. Golden Valley Grizzlies
152. San Marino Titans
153. Walnut Mustangs
154. Norco Cougars
155. Portola Bulldogs
156. Pilibos Eagles
157. El Segundo Eagles
158. Godinez Fundamental Grizzlies
159. Dos Pueblos Chargers
160. Pacifica/Oxnard Tritons
161. Bonita Bearcats
162. Sage Hill Lightning
163. Downey Vikings
164. Yorba Linda Mustangs
165. Hart Indians
166. Colony Titans
167. Marina Vikings
168. Wilson (HH) Wildcats
169. Beaumont Cougars
170. Serra Cavaliers
171. Compton Tarbabes
172. Claremont Wolfpack
173. Los Amigos Lobos
174. Eastside Lions
175. Calvary Baptist Cougars
176. Cerritos Dons
177. Calvary Chapel (SA) Eagles
178. West Torrance Warriors
179. Warren Bears
180. Northwood Timberwolves
181. Cantwell-Sacred Heart Cardinals
182. Diamond Bar Brahmas
183. Liberty Bison
184. Indian Springs Coyotes
185. San Dimas Saints
186. Holy Martyrs Armenian Armens
187. Hillcrest Trojans
188. Valencia/Placentia Tigers
189. Ocean View Seahawks
190. Redlands East Valley Wildcats
191. Sierra Vista Dons
192. Blair Vikings
193. Lakewood Lancers
194. Simi Valley Pioneers
195. Royal Highlanders
196. Tustin Tillers
197. Yucaipa Thunderbirds
198. Montclair Cavaliers
199. Fullerton Indians
200. Temescal Canyon Titans
201. Rancho Mirage Rattlers
202. Knight Hawks
203. Troy Warriors
204. Poly/Riverside Bears
205. Jurupa Hills Spartans
206. Temple City Rams
207. Firebaugh Falcons
208. Chadwick Dolphins
209. San Juan Hills Stallions
210. Murrieta Valley Nighthawks
211. Citrus Hill Hawks
212. Carter Lions
213. Mark Keppel Aztecs
214. Oakwood Owls
215. Shadow Hills Knights
216. Chino Cowboys
217. Muir Mustangs
218. Buena Bulldogs
219. Irvine Vaqueros
220. Mary Star of the Sea Stars
221. San Bernardino Cardinals
222. Fillmore Flashes
223. Western Pioneers
224. Arlington Lions
225. Moreno Valley Vikings
226. Dominguez Dons
227. Whittier Cardinals
228. Paloma Valley Wildcats
229. Orange Vista Coyotes
230. Pioneer Titans
231. St. Genevieve Valiants
232. Linfield Christian Lions
233. Adelanto Saints
234. Monrovia Wildcats
235. Bishop Diego Cardinals
236. Apple Valley Sun Devils
237. Thacher Toads
238. Hemet Bulldogs
239. Perris Panthers
240. Santa Ynez Pirates
241. Valley View Eagles
242. Buckley Griffins
243. Poly/Pasadena Panthers
244. Arrowhead Christian Eagles
245. El Modena Vanguards
246. Littlerock Lobos
247. Santa Clara Saints
248. Heritage Patriots
249. Hoover Tornadoes
250. Yeshiva University of Los Angeles (YULA) Panthers
251. Rialto Knights
252. Fontana Steelers
253. Foothill Tech Dragons
254. Valley Torah Wolfpack
255. Nordhoff Rangers
256. Highland Bulldogs
257. Laguna Beach Breakers
258. Garden Grove Argonauts
259. El Toro Chargers
260. Pacifica (GG) Mariners
261. University Trojans
262. St. Bonaventure Seraphs
263. Sunny Hills Lancers
264. Upland Highlanders/Scots
265. Cajon Cowboys
266. Laguna Hills Hawks
267. Castaic Coyotes
268. Whittier Christian Heralds
269. St. Margaret's Tartans
270. Lawndale Cardinals
271. Oxford Academy Patriots
272. St. Paul Swordsmen
273. Tahquitz Titans
274. Vista del Lago Ravens
275. Palmdale Aerospace Academy Griffins
276. Eisenhower Eagles
277. Vasquez Mustangs
278. West Ranch Wildcats
279. Salesian Mustangs
280. Kennedy Fighting Irish
281. South Pasadena Tigers
282. South Hills Huskies
283. Diamond Ranch Panthers
284. Gabrielino Eagles
285. Lakeside Lancers
286. Temecula Prep Patriots
287. Montebello Oilers
288. Hillcrest Christian Saints
289. Norwalk Lancers
290. Paramount Pirates
291. Savanna Rebels
292. Ontario Jaguars
293. Channel Islands Raiders
294. Chaffey Tigers
295. Burroughs/Ridgecrest Burros
296. Costa Mesa Mustangs
297. California School for the Deaf-Riverside Cubs
298. Barstow Aztecs
299. Rowland Raiders
300. Artesia Pioneers
301. Santa Fe Chiefs
302. El Rancho Dons
303. Citrus Valley Blackhawks
304. Vistamar Vikings
305. Desert Chapel Eagles
306. Palmdale Falcons
307. California Academy of Math & Science Rebels
308. Whitney Wildcats
309. San Fernando Valley Academy Huskies
310. West Valley Mustangs
311. Le Lycee Lions
312. Patriot Warriors
313. Don Bosco Tech Tigers
314. Grace Lancers
315. Bellflower Buccaneers
316. Valley Christian/Cerritos Crusaders
317. Canyon/Canyon Cowboys
318. Excelsior Charter Eagles
319. Workman Lobos
320. Ramona Rams
321. Schurr Spartans
322. International School of Los Angeles Lions
323. Bell Gardens Lancers
324. Anaheim Colonists
325. Pacific Lutheran Stingrays
326. Silver Valley Trojans
327. La Puente Warriors
328. Arroyo Valley Hawks
329. Webb Gauls
330. Lancaster Eagles
331. Hueneme Vikings
332. North, JW Huskies
333. Buena Park Coyotes
334. Hawthorne Cougars
335. Covina Colts
336. Arroyo Knights
337. Rosemead Panthers
338. Redlands Terriers
339. Segerstrom Jaguars
340. Saddleback Roadrunners
341. Estancia Eagles
342. Summit Leadership Academy
343. Don Lugo Conquistadores
344. Faith Baptist Contenders
345. La Quinta/Westminster Aztecs
346. Victor Valley Jackrabbits
347. Alhambra Moors
348. Serrano Diamondbacks
349. de Toledo Jaguars
350. Woodcrest Christian Royals
351. Notre Dame/Riverside Titans
352. St. Monica Academy Crusaders
353. La Quinta (LQ) Blackhawks
354. Coastal Christian Conquerors
355. San Jacinto Tigers
356. Sequoyah School Gryphons
357. La Sierra Eagles
358. Rio Hondo Prep Kares
359. Big Bear Bears
360. Riverside Prep Silver Knights
361. Jurupa Valley Jaguars
362. San Gabriel Matadors
363. Santa Rosa Academy Rangers
364. New Roads Jaguars
365. Carpinteria Warriors
366. Mesa Grande Academy Cardinals
367. Dunn Earwigs
368. Palm Valley Firebirds
369. Granite Hills Cougars
370. Highland Hall Hawks
371. Trinity Classical Academy Knights
372. Animo Leadership Aztec Eagles
373. Cate Rams
374. Providence (SB) Patriots
375. Kaiser Cats
376. Baldwin Park Braves
377. Del Sol
378. Lynwood Knights
379. Antelope Valley Antelopes
380. Cabrillo Conquistadores
381. Summit View Eagles
382. Paraclete Spirits
383. Pilgrim Patriots
384. Tarbut V' Torah Lions
385. Edgewood Lions
386. Canyon Springs Cougars
387. Avalon Lancers
388. Katella Knights
389. Orange Panthers
390. Academy of Careers & Exploration War Eagle
391. University Prep Jaguars
392. Pioneer Patriots
393. Midland Oaks
394. Westminster Lions
395. Desert Christian Knights
396. Newport Christian School Seahawks
397. Santa Ana Saints
398. The SEED School of LA
399. Desert Christian Academy Conquerors
400. EF Academy
401. Acaciawood Golden Eagles
402. Nogales Nobles
403. Eastside Christian Eagles
404. Northview Vikings
405. Western Christian Fighting Lancers
406. Besant Hill Coyotes
407. Joshua Springs Christian Lightning
408. South El Monte Eagles
409. Loara Saxons
410. Geffen Academy Bruins
411. Rubidoux Falcons
412. Hawthorne Math & Science Academy Aviators
413. Valley Christian Academy (SM) Lions
414. Orange County Classical Academy
415. Cobalt Institute of Math & Science Academy
416. Redlands Adventist Academy Bulldogs
417. Victor Valley Christian Royals
418. Villanova Prep Wildcats
419. Packinghouse Christian Academy Bears
420. Glendale Adventist Cougars
421. Santiago (GG) Cavaliers
422. Duarte Falcons
423. California Lutheran C-Hawks
424. Bolsa Grande Matadors
425. Westmark Lions
426. Laguna Blanca Owls
427. Mesrobian Bulldogs
428. Entrepreneur/Fontana Bulls
429. Desert Hot Springs Golden Eagles
430. Waverly Ravens
431. Rancho Alamitos Vaqueros
432. West Covina Bulldogs
433. Oak Grove
434. Lakeview Leadership Academy Spartans
435. Palmdale Academy Charter
436. Environmental Charter White Tigers
437. Newbury Park Adventist Gators
438. Glenn Eagles
439. Garey Vikings
440. First Baptist - Long Beach
441. Weaver Monarchs
442. Bethel Baptist Warriors
443. Santa Ana Valley Falcons
444. Hesperia Christian Patriots
445. Entrepreneur/Highland Panthers
446. Twentynine Palms Wildcats
447. Bassett Olympians
448. San Jacinto Leadership Academy
449. California Military Institute Rough Riders
450. Summit View West Wildcats
451. Animo City of Champions Wildcats
452. Ambassador Christian Lions
453. Noli Indian Braves
454. Wildwood Wolves
455. Lighthouse Christian Saints
456. Crossroads Christian Warriors
457. Magnolia Sentinels
458. PAL Charter Bulls
459. Ojai Valley Spuds
460. Loma Linda Academy Roadrunners
461. River Springs Charter School Magnolia Academy Falcons
462. Grove Ravens
463. San Jacinto Valley Academy Wolves
464. Ganesha Giants
465. NOVA Academy Early College
466. Sherman Indian Braves
467. Colton Yellowjackets
468. Banning Broncos
469. Liberty Christian Minutemen
470. Samueli Academy Firewolves
471. Lucerne Valley Mustangs
472. Grand Terrace Titans
473. Legacy College Prep Lions
474. New Covenant Academy Huskies
475. Miller Rebels
476. Mountain View Vikings
477. Lennox Academy Panthers
478. Century Centurions
479. Magnolia Science Academy Santa Ana Pirates
480. Shandon Outlaws
481. Beacon Hill Gryphon
482. Compton Early College Rising Phoenix
483. Pomona Red Devils
484. Sultana Sultans
485. Indio Rajahs
486. Public Safety Academy Phoenix
487. Academy for Academic Excellence Knights
488. Rim of the World Fighting Scots
489. Southwestern Academy Sun
490. La Sierra Academy Knights
491. San Luis Obispo Classical Academy
492. Santa Clarita Christian Cardinals
493. Pacific Pirates
494. River Springs Charter/Hemet
495. Calvary Chapel/Downey Grizzlies
496. Marshall Eagles
497. Azusa Aztecs
499. Maricopa Indians
500. Southlands Christian Eagles
501. Vista Meridian Global Academy
502. St. Jeanne de Lestonnac Mustangs
503. Nuview Bridge Knights
504. Lancaster Baptist Eagles
505. Xavier Prep Saints
506. El Monte Lions
507. Cornerstone Christian Crusaders
508. Bloomington Bruins
509. Norton Science/Language Academy
510. Bethel Christian Kings
511. United Christian Academy
512. Cuyama Valley Bears
513. Coachella Valley Arabs
514. Coast Union Broncos
515. Desert Mirage
516. Hamilton Bobcats
517. Yucca Valley Trojans
518. Cathedral City Lions
