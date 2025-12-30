High School

CIF Southern Section boys basketball playoff computer rankings - Dec. 29, 2025

The first edition of the CIF Southern Section boys basketball computer rankings, which will determine the fate of a team's playoff division and seeding.

CJ Vafiadis, Tarek Fattal

California (CIF) State Division 1 title game at Golden 1 Center
California (CIF) State Division 1 title game at Golden 1 Center / Photo by Dennis Lee

The first third of the high school basketball season is over. As holiday tournaments conclude and the countdown to 2026 begins, teams are turning their attention away from nonleague play and into league competition where the heart of the season resides.

As teams are vying for league placement, which will determine their playoff eligibility, working in the background is CIF's 'competitive equity' model that uses computer rankings to determine where teams should fall come playoff time. The computer will determine which division and where within that division a team should be placed based on the results from the current year.

That said, High School On SI provides the computer rankings that the CIF Southern Section will use to create its playoff divisions in February. The first edition of those rankings is now live as of December 29.

The computer rankings can be seen below by simply scrolling, but if you want to see the interactive rankings page with team records and week-to-week movement, CLICK HERE.

COMPUTER RANKINGS, DEC. 29

1. Sierra Canyon Trailblazers

2. Santa Margarita Eagles

3. St. John Bosco Braves

4. Redondo Union Sea Hawks

5. Crean Lutheran Saints

6. St. Francis Golden Knights

7. Chaminade Eagles

8. Harvard-Westlake Wolverines

9. Crespi Celts

10. Centennial/Corona Huskies

11. Notre Dame (SO) Knights

12. Brentwood School Eagles

13. Mira Costa Mustangs

14. Etiwanda Eagles

15. Lutheran/Orange Lancers

16. Alemany Warriors

17. Damien Spartans

18. Corona del Mar Sea Kings

19. La Mirada Matadores

20. Thousand Oaks Lancers

21. JSerra Catholic Lions

22. Loyola Cubs

23. Servite Friars

24. Mater Dei Monarchs

25. Cypress Centurions

26. Village Christian Crusaders

27. Windward Wildcats

28. Fairmont Prep Huskies

29. Arcadia Apaches

30. St. Bernard Vikings

31. Poly/Long Beach Jackrabbits

32. Great Oak Wolfpack

33. Millikan Rams

34. King Wolves

35. San Gabriel Academy Eagles

36. Los Osos Grizzlies

37. Wiseburn-Da Vinci Wolves

38. Rolling Hills Prep Huskies

39. Los Alamitos Griffins

40. Canyon/Anaheim Comanches

41. Rancho Cucamonga Cougars

42. Rancho Verde Mustangs

43. Palos Verdes Sea Kings

44. Crossroads Roadrunners

45. Newport Harbor Sailors

46. Valencia/Valencia Vikings

47. Oxnard Yellowjackets

48. Sonora Raiders

49. Rancho Christian Eagles

50. Santiago/Corona Sharks

51. Fountain Valley Barons

52. Santa Monica Vikings

53. St. Pius X-St. Matthias Academy Warriors

54. St. Monica Prep Mariners

55. Aquinas Falcons

56. Edison Chargers

57. Maranatha Minutemen

58. Trabuco Hills Mustangs

59. Roosevelt Mustangs

60. La Habra Highlanders

61. Bishop Montgomery Knights

62. Bishop Amat Lancers

63. Viewpoint Patriots

64. La Serna Lancers

65. La Salle Lancers

66. Beverly Hills Normans

67. Newbury Park Panthers

68. Ontario Christian Knights

69. Oak Hills Bulldogs

70. Inglewood Sentinels

71. Chino Hills Huskies

72. Campbell Hall Vikings

73. Santa Barbara Dons

74. Peninsula Panthers

75. Heritage Christian Warriors

76. Hesperia Scorpions

77. Westlake Warriors

78. Milken Community Wildcats

79. Tesoro Titans

80. Esperanza Aztecs

81. St. Anthony Saints

82. Culver City Centaurs

83. Glendale Nitros

84. Leuzinger Olympians

85. Oak Park Eagles

86. Temecula Valley Golden Bears

87. Torrance Tartars

88. San Marcos Royals

89. Silverado Hawks

90. Villa Park Spartans

91. San Clemente Tritons

92. Crescenta Valley Falcons

93. Pasadena Bulldogs

94. Norte Vista Braves

95. Burbank Bulldogs

96. Huntington Beach Oilers

97. Glendora Tartans

98. Alta Loma Braves

99. Pacifica Christian (Orange County) Tritons

100. Woodbridge Warriors

101. Vista Murrieta Broncos

102. Legacy Christian Academy

103. North Torrance Saxons

104. Oaks Christian Lions

105. Wilson/Long Beach Bruins

106. Mayfair Monsoons

107. Verbum Dei Eagles

108. Camarillo Scorpions

109. Dana Hills Dolphins

110. Palm Desert Aztecs

111. Elsinore Tigers

112. AGBU Titans

113. Foothill Knights

114. El Dorado Golden Hawks

115. Calabasas Coyotes

116. La Canada Spartans

117. Los Altos Conquerors

118. Malibu Sharks

119. Gahr Gladiators

120. Ventura Cougars

121. Cabrillo Jaguars

122. South Torrance Spartans

123. Quartz Hill Royals

124. Agoura Chargers

125. Saugus Centurions

126. Mission Viejo Diablos

127. Shalhevet Firehawks

128. Summit SkyHawks

129. Providence/Burbank Pioneers

130. Capistrano Valley Cougars

131. Jordan Panthers

132. Burroughs/Burbank Bears

133. Brea Olinda Wildcats

134. Ayala Bulldogs

135. California Condors

136. Corona Panthers

137. Flintridge Prep Wolves

138. Chaparral Pumas

139. Centennial/Compton Apaches

140. Beckman Patriots

141. Pacifica Christian/Santa Monica Seawolves

142. Murrieta Mesa Rams

143. Rio Mesa Spartans

144. Palm Springs Indians

145. Capistrano Valley Christian Eagles

146. Charter Oak Chargers

147. Santa Paula Cardinals

148. Aliso Niguel Wolverines

149. Cathedral Phantoms

150. Moorpark Musketeers

151. Golden Valley Grizzlies

152. San Marino Titans

153. Walnut Mustangs

154. Norco Cougars

155. Portola Bulldogs

156. Pilibos Eagles

157. El Segundo Eagles

158. Godinez Fundamental Grizzlies

159. Dos Pueblos Chargers

160. Pacifica/Oxnard Tritons

161. Bonita Bearcats

162. Sage Hill Lightning

163. Downey Vikings

164. Yorba Linda Mustangs

165. Hart Indians

166. Colony Titans

167. Marina Vikings

168. Wilson (HH) Wildcats

169. Beaumont Cougars

170. Serra Cavaliers

171. Compton Tarbabes

172. Claremont Wolfpack

173. Los Amigos Lobos

174. Eastside Lions

175. Calvary Baptist Cougars

176. Cerritos Dons

177. Calvary Chapel (SA) Eagles

178. West Torrance Warriors

179. Warren Bears

180. Northwood Timberwolves

181. Cantwell-Sacred Heart Cardinals

182. Diamond Bar Brahmas

183. Liberty Bison

184. Indian Springs Coyotes

185. San Dimas Saints

186. Holy Martyrs Armenian Armens

187. Hillcrest Trojans

188. Valencia/Placentia Tigers

189. Ocean View Seahawks

190. Redlands East Valley Wildcats

191. Sierra Vista Dons

192. Blair Vikings

193. Lakewood Lancers

194. Simi Valley Pioneers

195. Royal Highlanders

196. Tustin Tillers

197. Yucaipa Thunderbirds

198. Montclair Cavaliers

199. Fullerton Indians

200. Temescal Canyon Titans

201. Rancho Mirage Rattlers

202. Knight Hawks

203. Troy Warriors

204. Poly/Riverside Bears

205. Jurupa Hills Spartans

206. Temple City Rams

207. Firebaugh Falcons

208. Chadwick Dolphins

209. San Juan Hills Stallions

210. Murrieta Valley Nighthawks

211. Citrus Hill Hawks

212. Carter Lions

213. Mark Keppel Aztecs

214. Oakwood Owls

215. Shadow Hills Knights

216. Chino Cowboys

217. Muir Mustangs

218. Buena Bulldogs

219. Irvine Vaqueros

220. Mary Star of the Sea Stars

221. San Bernardino Cardinals

222. Fillmore Flashes

223. Western Pioneers

224. Arlington Lions

225. Moreno Valley Vikings

226. Dominguez Dons

227. Whittier Cardinals

228. Paloma Valley Wildcats

229. Orange Vista Coyotes

230. Pioneer Titans

231. St. Genevieve Valiants

232. Linfield Christian Lions

233. Adelanto Saints

234. Monrovia Wildcats

235. Bishop Diego Cardinals

236. Apple Valley Sun Devils

237. Thacher Toads

238. Hemet Bulldogs

239. Perris Panthers

240. Santa Ynez Pirates

241. Valley View Eagles

242. Buckley Griffins

243. Poly/Pasadena Panthers

244. Arrowhead Christian Eagles

245. El Modena Vanguards

246. Littlerock Lobos

247. Santa Clara Saints

248. Heritage Patriots

249. Hoover Tornadoes

250. Yeshiva University of Los Angeles (YULA) Panthers

251. Rialto Knights

252. Fontana Steelers

253. Foothill Tech Dragons

254. Valley Torah Wolfpack

255. Nordhoff Rangers

256. Highland Bulldogs

257. Laguna Beach Breakers

258. Garden Grove Argonauts

259. El Toro Chargers

260. Pacifica (GG) Mariners

261. University Trojans

262. St. Bonaventure Seraphs

263. Sunny Hills Lancers

264. Upland Highlanders/Scots

265. Cajon Cowboys

266. Laguna Hills Hawks

267. Castaic Coyotes

268. Whittier Christian Heralds

269. St. Margaret's Tartans

270. Lawndale Cardinals

271. Oxford Academy Patriots

272. St. Paul Swordsmen

273. Tahquitz Titans

274. Vista del Lago Ravens

275. Palmdale Aerospace Academy Griffins

276. Eisenhower Eagles

277. Vasquez Mustangs

278. West Ranch Wildcats

279. Salesian Mustangs

280. Kennedy Fighting Irish

281. South Pasadena Tigers

282. South Hills Huskies

283. Diamond Ranch Panthers

284. Gabrielino Eagles

285. Lakeside Lancers

286. Temecula Prep Patriots

287. Montebello Oilers

288. Hillcrest Christian Saints

289. Norwalk Lancers

290. Paramount Pirates

291. Savanna Rebels

292. Ontario Jaguars

293. Channel Islands Raiders

294. Chaffey Tigers

295. Burroughs/Ridgecrest Burros

296. Costa Mesa Mustangs

297. California School for the Deaf-Riverside Cubs

298. Barstow Aztecs

299. Rowland Raiders

300. Artesia Pioneers

301. Santa Fe Chiefs

302. El Rancho Dons

303. Citrus Valley Blackhawks

304. Vistamar Vikings

305. Desert Chapel Eagles

306. Palmdale Falcons

307. California Academy of Math & Science Rebels

308. Whitney Wildcats

309. San Fernando Valley Academy Huskies

310. West Valley Mustangs

311. Le Lycee Lions

312. Patriot Warriors

313. Don Bosco Tech Tigers

314. Grace Lancers

315. Bellflower Buccaneers

316. Valley Christian/Cerritos Crusaders

317. Canyon/Canyon Cowboys

318. Excelsior Charter Eagles

319. Workman Lobos

320. Ramona Rams

321. Schurr Spartans

322. International School of Los Angeles Lions

323. Bell Gardens Lancers

324. Anaheim Colonists

325. Pacific Lutheran Stingrays

326. Silver Valley Trojans

327. La Puente Warriors

328. Arroyo Valley Hawks

329. Webb Gauls

330. Lancaster Eagles

331. Hueneme Vikings

332. North, JW Huskies

333. Buena Park Coyotes

334. Hawthorne Cougars

335. Covina Colts

336. Arroyo Knights

337. Rosemead Panthers

338. Redlands Terriers

339. Segerstrom Jaguars

340. Saddleback Roadrunners

341. Estancia Eagles

342. Summit Leadership Academy

343. Don Lugo Conquistadores

344. Faith Baptist Contenders

345. La Quinta/Westminster Aztecs

346. Victor Valley Jackrabbits

347. Alhambra Moors

348. Serrano Diamondbacks

349. de Toledo Jaguars

350. Woodcrest Christian Royals

351. Notre Dame/Riverside Titans

352. St. Monica Academy Crusaders

353. La Quinta (LQ) Blackhawks

354. Coastal Christian Conquerors

355. San Jacinto Tigers

356. Sequoyah School Gryphons

357. La Sierra Eagles

358. Rio Hondo Prep Kares

359. Big Bear Bears

360. Riverside Prep Silver Knights

361. Jurupa Valley Jaguars

362. San Gabriel Matadors

363. Santa Rosa Academy Rangers

364. New Roads Jaguars

365. Carpinteria Warriors

366. Mesa Grande Academy Cardinals

367. Dunn Earwigs

368. Palm Valley Firebirds

369. Granite Hills Cougars

370. Highland Hall Hawks

371. Trinity Classical Academy Knights

372. Animo Leadership Aztec Eagles

373. Cate Rams

374. Providence (SB) Patriots

375. Kaiser Cats

376. Baldwin Park Braves

377. Del Sol

378. Lynwood Knights

379. Antelope Valley Antelopes

380. Cabrillo Conquistadores

381. Summit View Eagles

382. Paraclete Spirits

383. Pilgrim Patriots

384. Tarbut V' Torah Lions

385. Edgewood Lions

386. Canyon Springs Cougars

387. Avalon Lancers

388. Katella Knights

389. Orange Panthers

390. Academy of Careers & Exploration War Eagle

391. University Prep Jaguars

392. Pioneer Patriots

393. Midland Oaks

394. Westminster Lions

395. Desert Christian Knights

396. Newport Christian School Seahawks

397. Santa Ana Saints

398. The SEED School of LA

399. Desert Christian Academy Conquerors

400. EF Academy

401. Acaciawood Golden Eagles

402. Nogales Nobles

403. Eastside Christian Eagles

404. Northview Vikings

405. Western Christian Fighting Lancers

406. Besant Hill Coyotes

407. Joshua Springs Christian Lightning

408. South El Monte Eagles

409. Loara Saxons

410. Geffen Academy Bruins

411. Rubidoux Falcons

412. Hawthorne Math & Science Academy Aviators

413. Valley Christian Academy (SM) Lions

414. Orange County Classical Academy

415. Cobalt Institute of Math & Science Academy

416. Redlands Adventist Academy Bulldogs

417. Victor Valley Christian Royals

418. Villanova Prep Wildcats

419. Packinghouse Christian Academy Bears

420. Glendale Adventist Cougars

421. Santiago (GG) Cavaliers

422. Duarte Falcons

423. California Lutheran C-Hawks

424. Bolsa Grande Matadors

425. Westmark Lions

426. Laguna Blanca Owls

427. Mesrobian Bulldogs

428. Entrepreneur/Fontana Bulls

429. Desert Hot Springs Golden Eagles

430. Waverly Ravens

431. Rancho Alamitos Vaqueros

432. West Covina Bulldogs

433. Oak Grove

434. Lakeview Leadership Academy Spartans

435. Palmdale Academy Charter

436. Environmental Charter White Tigers

437. Newbury Park Adventist Gators

438. Glenn Eagles

439. Garey Vikings

440. First Baptist - Long Beach

441. Weaver Monarchs

442. Bethel Baptist Warriors

443. Santa Ana Valley Falcons

444. Hesperia Christian Patriots

445. Entrepreneur/Highland Panthers

446. Twentynine Palms Wildcats

447. Bassett Olympians

448. San Jacinto Leadership Academy

449. California Military Institute Rough Riders

450. Summit View West Wildcats

451. Animo City of Champions Wildcats

452. Ambassador Christian Lions

453. Noli Indian Braves

454. Wildwood Wolves

455. Lighthouse Christian Saints

456. Crossroads Christian Warriors

457. Magnolia Sentinels

458. PAL Charter Bulls

459. Ojai Valley Spuds

460. Loma Linda Academy Roadrunners

461. River Springs Charter School Magnolia Academy Falcons

462. Grove Ravens

463. San Jacinto Valley Academy Wolves

464. Ganesha Giants

465. NOVA Academy Early College

466. Sherman Indian Braves

467. Colton Yellowjackets

468. Banning Broncos

469. Liberty Christian Minutemen

470. Samueli Academy Firewolves

471. Lucerne Valley Mustangs

472. Grand Terrace Titans

473. Legacy College Prep Lions

474. New Covenant Academy Huskies

475. Miller Rebels

476. Mountain View Vikings

477. Lennox Academy Panthers

478. Century Centurions

479. Magnolia Science Academy Santa Ana Pirates

480. Shandon Outlaws

481. Beacon Hill Gryphon

482. Compton Early College Rising Phoenix

483. Pomona Red Devils

484. Sultana Sultans

485. Indio Rajahs

486. Public Safety Academy Phoenix

487. Academy for Academic Excellence Knights

488. Rim of the World Fighting Scots

489. Southwestern Academy Sun

490. La Sierra Academy Knights

491. San Luis Obispo Classical Academy

492. Santa Clarita Christian Cardinals

493. Pacific Pirates

494. River Springs Charter/Hemet

495. Calvary Chapel/Downey Grizzlies

496. Marshall Eagles

497. Azusa Aztecs

499. Maricopa Indians

500. Southlands Christian Eagles

501. Vista Meridian Global Academy

502. St. Jeanne de Lestonnac Mustangs

503. Nuview Bridge Knights

504. Lancaster Baptist Eagles

505. Xavier Prep Saints

506. El Monte Lions

507. Cornerstone Christian Crusaders

508. Bloomington Bruins

509. Norton Science/Language Academy

510. Bethel Christian Kings

511. United Christian Academy

512. Cuyama Valley Bears

513. Coachella Valley Arabs

514. Coast Union Broncos

515. Desert Mirage

516. Hamilton Bobcats

517. Yucca Valley Trojans

518. Cathedral City Lions

View full CIF-SS rankings

Create an account to get alerts for your favorite teams!

Get even closer to the action by creating a free account. Follow your favorite teams and get score updates, breaking news and alerts when new photo galleries are available. Sign up for free here.

feed

Bookmark High School on SI for all of the latest high school sports news.

To get live updates on your phone — as well as follow your favorite teams and top games — you can download the SBLive Sports app: 

Download iPhone App | Download Android App

Published |Modified
CJ Vafiadis
CJ VAFIADIS

CJ Vafiadis is the Marketing Director at SBLive Sports, bringing over 10 years of experience in sports marketing and team operations. His career began courtside as a student manager for the University of San Diego men’s basketball team, followed by a role as a graduate assistant with the University of Arizona basketball program. CJ’s background in both collegiate athletics and media has shaped his passion for connecting communities through high school sports coverage and innovative marketing strategies.

Tarek Fattal, SBLive Sports
TAREK FATTAL

Tarek Fattal has been covering high school sports since 2015 in Southern California and primarily in Los Angeles, covering notable athletes such as Bronny James, Kayvon Thibodeaux and Alyssa Thompson. He was with the LA Daily News for eight years, which included being the beat reporter for the UCLA men's basketball team. Tarek can be seen on TV regularly on CBS/KCAL as a sports analyst with Jim Hill.

Home/Southern Section - California