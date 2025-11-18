Tennessee High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (TSSAA) - November 17, 2025
The 2025 Tennessee high school football playoffs continue into the quarterfinals on Friday, November 21, with 30 games across the state.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Tennessee high school playoffs. The championship games will begin on December 4 for the Division II brackets and December 5 for the Division I brackets.
Division II Class A Bracket
Semifinals
University School of Jackson vs. Providence Christian Academy - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Trinity Christian Academy vs. Nashville Christian - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Division II Class AA Bracket
Semifinals
Franklin Road Academy vs. Lausanne Collegiate - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Battle Ground Academy vs. Boyd-Buchanan - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Division II Class AAA Bracket
Semifinals
McCallie vs. Baylor - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Brentwood Academy vs. Christ Presbyterian Academy - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Class 1A Bracket
Quarterfinals
Coalfield vs. Sale Creek - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Clay County vs. South Pittsburg - 11/21 at 7:00 p.m. CST
McKenzie vs. Richland - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Middle College vs. Fayetteville - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Class 2A Bracket
Quarterfinals
Eagleton College and Career Academy vs. Bledsoe County - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Gordonsville vs. Marion County - 11/21 at 7:00 p.m. CST
East Robertson vs. Huntingdon - 11/21 at 7:00 p.m. CST
East Nashville Magnet vs. Milan - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Class 3A Bracket
Quarterfinals
Meigs County vs. Gatlinburg-Pittman - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Giles County vs. Tyner Academy - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Dyersburg vs. Covington - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Melrose vs. Westview - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Class 4A Bracket
Quarterfinals
Anderson County vs. Greeneville - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Alcoa vs. Red Bank - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Pearl-Cohn vs. Marshall County - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Springfield vs. South Gibson - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Class 5A Bracket
Quarterfinals
Lincoln County vs. Sevier County - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Knoxville Central vs. Halls - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Beech vs. Page - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Centennial vs. Henry County - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Class 6A Bracket
Quarterfinals
Maryville vs. Blackman - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Green Hill vs. Oakland - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Ravenwood vs. Whitehaven - 11/21 at 7:00 p.m. CST
Southwind vs. Collierville - 11/21 at 7:00 p.m. CST