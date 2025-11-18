High School

Tennessee High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (TSSAA) - November 17, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Tennessee high school football playoffs as we head into the quarterfinal round of action

Robin Erickson

The Page Patriots take on Beech on Friday night at 7:00 pm. in a Class 5A quarterfinal matchup.
The Page Patriots take on Beech on Friday night at 7:00 pm. in a Class 5A quarterfinal matchup.

The 2025 Tennessee high school football playoffs continue into the quarterfinals on Friday, November 21, with 30 games across the state.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Tennessee high school playoffs. The championship games will begin on December 4 for the Division II brackets and December 5 for the Division I brackets.

Tennessee High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (TSSAA) - November 21, 2025

Division II Class A Bracket

Semifinals

University School of Jackson vs. Providence Christian Academy - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Trinity Christian Academy vs. Nashville Christian - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Division II Class AA Bracket

Semifinals

Franklin Road Academy vs. Lausanne Collegiate - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Battle Ground Academy vs. Boyd-Buchanan - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Division II Class AAA Bracket

Semifinals

McCallie vs. Baylor - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Brentwood Academy vs. Christ Presbyterian Academy - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Class 1A Bracket

Quarterfinals

Coalfield vs. Sale Creek - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Clay County vs. South Pittsburg - 11/21 at 7:00 p.m. CST

McKenzie vs. Richland - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Middle College vs. Fayetteville - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Class 2A Bracket

Quarterfinals

Eagleton College and Career Academy vs. Bledsoe County - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Gordonsville vs. Marion County - 11/21 at 7:00 p.m. CST

East Robertson vs. Huntingdon - 11/21 at 7:00 p.m. CST

East Nashville Magnet vs. Milan - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Class 3A Bracket

Quarterfinals

Meigs County vs. Gatlinburg-Pittman - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Giles County vs. Tyner Academy - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Dyersburg vs. Covington - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Melrose vs. Westview - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Class 4A Bracket

Quarterfinals

Anderson County vs. Greeneville - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Alcoa vs. Red Bank - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Pearl-Cohn vs. Marshall County - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Springfield vs. South Gibson - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Class 5A Bracket

Quarterfinals

Lincoln County vs. Sevier County - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Knoxville Central vs. Halls - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Beech vs. Page - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Centennial vs. Henry County - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Class 6A Bracket

Quarterfinals

Maryville vs. Blackman - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Green Hill vs. Oakland - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Ravenwood vs. Whitehaven - 11/21 at 7:00 p.m. CST

Southwind vs. Collierville - 11/21 at 7:00 p.m. CST

