Tennessee High School Football Computer Rankings: September 15, 2025
Another week of the 2025 Tennessee high school football season has come and gone, and High School On SI has all of the latest rankings for each classification as of September 15, 2025.
High School On SI's formula was created using its own linear algebra-based ranking algorithm inspired by the Colley Bias-Free Ranking Method. Colley’s Method was created by Wes Colley, Ph.D., an astrophysicist at the University of Alabama at Huntsville. He devised his algorithm in order to help address the subjectivity and controversy regarding BCS college football selections in the 1990s and early 2000s, using a method that used no subjective variables.
Which teams took the top spot in each division? Here are High School On SI's latest Tennessee high school football computer rankings, as of September 15, 2025:
Tennessee High School Football Class 8 Man Rankings
1. South Haven Christian (5-1)
2. Christian Community (4-1)
3. Tennessee Heat (2-4)
4. Riverside Christian Academy (0-3)
5. Lancaster Christian Academy (0-3)
Tennessee High School Football Class 1A Rankings
1. Oliver Springs (3-1)
2. Sale Creek (3-0)
3. Hollow Rock-Bruceton Central (4-0)
4. Cornersville (3-1)
5. Clay County (3-1)
6. Jo Byrns (3-1)
7. South Fulton (3-0)
8. McKenzie (3-1)
9. Huntland (3-1)
10. Lake County (2-1)
11. South Pittsburg (2-1)
12. Hampton (3-1)
13. Coalfield (2-2)
14. KIPP Collegiate (2-1)
15. Midway (2-2)
16. McEwen (1-1)
17. Wayne County (2-2)
18. Cosby (2-1)
19. Westwood (2-1)
20. Oakdale (2-2)
21. Greenback (2-2)
22. Perry County (2-2)
23. Oakhaven (2-1)
24. Richland (2-2)
25. Dresden (2-2)
Tennessee High School Football Class 2-A Rankings
1. Nashville Christian (4-0)
2. Jackson Christian (4-0)
3. University School of Jackson (4-0)
4. Donelson Christian Academy (2-2)
5. Franklin Christian Academy (3-1)
6. Middle Tennessee Christian (2-1)
7. Tipton-Rosemark Academy (3-1)
8. Providence Christian Academy (3-1)
9. Providence Academy (2-2)
10. Ezell-Harding Christian (2-2)
11. Trinity Christian Academy (2-2)
12. Friendship Christian (2-1)
13. Clarksville Academy (2-2)
14. Harding Academy (2-2)
15. King's Academy (1-1)
16. First Assembly Christian (1-3)
17. Fayette Academy (1-3)
18. Concord Christian (1-1)
19. Zion Christian Academy (0-4)
20. Mount Juliet Christian Academy (0-4)
21. Grace Baptist Academy (0-4)
Tennessee High School Football Class 2-AA Rankings
1. Grace Christian Academy (Franklin) (4-0)
2. Battle Ground Academy (4-0)
3. Boyd-Buchanan (4-0)
4. Grace Christian Academy (Knoxville) (3-0)
5. Davidson Academy (3-1)
6. Franklin Road Academy (3-0)
7. St. George's (3-1)
8. St. Benedict at Auburndale (3-1)
9. Christian Academy of Knoxville (2-1)
10. Pope John Paul II (2-2)
11. Northpoint Christian (2-2)
12. Goodpasture Christian (3-1)
13. Silverdale Academy (2-2)
14. Lausanne Collegiate (1-1)
15. Lakeway Christian (2-2)
16. Columbia Academy (1-3)
17. Chattanooga Christian (1-3)
18. Notre Dame (1-3)
19. Evangelical Christian (0-4)
20. Webb (0-4)
Tennessee High School Football Class 2-AAA Rankings
1. Baylor (3-0)
2. Knoxville Catholic (3-0)
3. Brentwood Academy (3-0)
4. Ensworth (3-1)
5. McCallie (3-1)
6. Montgomery Bell Academy (3-0)
7. Briarcrest Christian (3-1)
8. Memphis University (3-1)
9. Lipscomb Academy (1-3)
10. Christ Presbyterian Academy (1-3)
11. Christian Brothers (2-2)
12. Father Ryan (1-3)
Tennessee High School Football Class 2A Rankings
1. East Robertson (4-0)
2. Milan (4-0)
3. Gordonsville (4-0)
4. Adamsville (3-0)
5. Lewis County (4-0)
6. Huntingdon (3-1)
7. Peabody (4-0)
8. Happy Valley (4-0)
9. Eagleton College and Career Academy (3-1)
10. Mt. Pleasant (3-1)
11. Jackson County (3-1)
12. East Hickman County (2-1)
13. Cannon County (3-1)
14. Memphis Business Academy (2-2)
15. Mitchell (3-1)
16. Summertown (2-2)
17. Tellico Plains (3-1)
18. Hillcrest (3-1)
19. South Greene (3-1)
20. Fairley (2-2)
21. Polk County (2-2)
22. Oneida (2-2)
23. Bluff City (1-2)
24. Loretto (1-3)
25. Halls (1-3)
Tennessee High School Football Class 3A Rankings
1. Gatlinburg-Pittman (4-0)
2. Tyner Academy (4-0)
3. Covington (4-0)
4. Westview (3-0)
5. Whites Creek (4-0)
6. Unicoi County (3-1)
7. Scott (3-0)
8. Waverly Central (4-0)
9. Forrest (3-1)
10. Meigs County (3-1)
11. Bolivar Central (3-1)
12. Melrose (3-1)
13. Obion County (3-1)
14. Dyersburg (3-1)
15. White House-Heritage (3-1)
16. Fairview (3-1)
17. Kingston (2-1)
18. Cascade (3-1)
19. Westmoreland (2-2)
20. Chuckey-Doak (3-1)
21. Wooddale (3-1)
22. Watertown (2-2)
23. Sequatchie County (2-2)
24. McMinn Central (1-1)
25. Raleigh-Egypt (1-2)
Tennessee High School Football Class 4A Rankings
1. Springfield (4-0)
2. Dyer County (4-0)
3. Greeneville (4-0)
4. Alcoa (4-0)
5. Macon County (4-0)
6. Elizabethton (3-1)
7. Livingston Academy (4-0)
8. Carter (3-1)
9. Crockett County (3-1)
10. Anderson County (3-1)
11. Heritage (3-1)
12. Lexington (3-1)
13. Haywood (3-1)
14. Cherokee (4-0)
15. White County (3-1)
16. Gibbs (3-1)
17. Upperman (3-1)
18. Stone Memorial (3-1)
19. Marshall County (2-2)
20. Volunteer (3-1)
21. East Ridge (3-1)
22. Jackson North Side (2-1)
23. Craigmont (2-2)
24. Jackson South Side (2-2)
25. Chester County (2-2)
Tennessee High School Football 5A Rankings
1. Munford (3-0)
2. Rhea County (4-0)
3. East Hamilton (4-0)
4. Page (3-0)
5. Lincoln County (4-0)
6. Sevier County (3-0)
7. Kirkwood (4-0)
8. Lawrence County (4-0)
9. Memphis Central (3-0)
10. Station Camp (3-1)
11. Walker Valley (3-1)
12. McMinn County (3-1)
13. Soddy Daisy (3-1)
14. William Blount (3-1)
15. Tullahoma (3-1)
16. Knoxville Central (3-1)
17. Dickson County (3-1)
18. Northwest (2-2)
19. Powell (3-1)
20. Beech (3-1)
21. David Crockett (3-2)
22. Portland (2-2)
23. Kenwood (2-2)
24. Nolensville (2-2)
25. James Lawson High School (1-2)
Tennessee High School Football Class 6A Rankings
1. Ravenwood (4-0)
2. Oakland (4-0)
3. Blackman (4-0)
4. Science Hill (4-0)
5. Wilson Central (4-0)
6. Lebanon (4-0)
7. Oak Ridge (4-0)
8. Arlington (4-0)
9. Antioch (4-0)
10. Gallatin (3-0)
11. West Ridge (3-1)
12. Southwind (4-0)
13. Dobyns-Bennett (3-1)
14. Bradley Central (3-1)
15. Germantown (4-0)
16. Maryville (3-1)
17. Siegel (3-1)
18. Green Hill (2-2)
19. Riverdale (2-2)
20. Clarksville (2-2)
21. Jefferson County (2-1)
22. Brentwood (2-2)
23. Whitehaven (2-2)
24. Cane Ridge (1-2)
25. Coffee County Central (2-2)