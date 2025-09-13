Tennessee High School Football Final Scores, Results - September 12, 2025
The 2025 Tennessee high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the fourth week of action.
Adamsville 46, Riverside 6
Anderson County 63, Heritage 19
Antioch 34, McGavock 6
Archbishop Moeller 49, Christ Presbyterian Academy 28
Arlington 50, Ridgeway 0
Ashe County 38, Johnson County 13
Austin-East 42, Scott 6
Bartlett 35, Overton 0
Battle Creek 28, Moore County 7
Baylor 42, Lift for Life Academy 30
Bearden 35, Science Hill 0
Blackman 42, Nolensville 7
Bledsoe County 28, Tellico Plains 19
Bluff City 40, Sheffield 14
Bolivar Central 31, Ripley 7
Boyd-Buchanan 58, Notre Dame 13
Bradley Central 24, Farragut 10
Brainerd 63, South Pittsburg 0
Brentwood Academy 38, Chattanooga Christian 6
Briarcrest Christian 56, Father Ryan 14
Camden Central 20, Waverly Central 18
Campbell County 41, Knoxville Central 0
Cane Ridge 42, Hunters Lane 0
Cannon County 49, Community 8
Carter 37, South-Doyle 30
Chattanooga Central 49, Walker Valley 0
Cherokee 60, Grainger 30
Chester County 33, Hardin County 12
Christian Academy of Knoxville 40, Oneida 0
Christian Brothers 24, Montgomery Bell Academy 6
Christian Community 26, South Haven Christian 19
Christ School 46, Concord Christian 24
Chuckey-Doak 49, Unicoi County 28
Clay County 34, Monterey 0
Clarksville Academy 58, Nashville Christian 0
Cleveland 44, Maryville 7
Clinton 24, Karns 21
Coalfield 65, Oakdale 0
Cocke County 35, Tennessee 0
Coffee County Central 7, Franklin 6
Columbia Central 27, Marshall County 21
Community 49, Cannon County 8
Concord Christian 46, Christ School 24
Cornersville 52, Fayetteville 15
Cosby 56, Unaka 0
Craigmont 46, Kirby 14
Creek Wood 31, Stratford 23
Crittenden County 21, Union City 14
Crockett County 28, Dyer County 20
Cumberland Gap 29, Union County 19
Daniel Boone 48, Sevier County 0
David Crockett 29, Morristown-Hamblen East 27
David Crockett 29, Morristown-Hamblen West 27
DeKalb County 21, Friendship Christian 17
Dickson County 44, Henry County 0
Dobyns-Bennett 33, Oak Ridge 7
Donelson Christian Academy 28, Providence Christian Academy 7
Douglass 34, Raleigh-Egypt 0
Dyersburg 53, McNairy Central 18
Eagleton College and Career Academy 44, Sullivan East 19
East Hamilton 57, Signal Mountain 15
East Ridge 47, Red Bank 6
East Robertson 27, Portland 7
Elizabethton 31, Volunteer 21
Evangelical Christian 18, Middle College 7
Ezell-Harding Christian 46, Mount Juliet Christian Academy 15
Fayette Academy 55, University School of Jackson 0
Fayette Ware 21, Millington Central 0
Fayetteville 52, Cornersville 15
First Assembly Christian 49, Tipton-Rosemark Academy 7
Franklin 7, Coffee County Central 6
Franklin County 28, Warren County 14
Franklin Road Academy 38, Pope John Paul II 35
Friendship Christian 21, DeKalb County 17
Fulton County 39, Hollow Rock-Bruceton Central 16
Germantown 22, Whitehaven 19
Gibbs 49, Morristown-Hamblen East 7
Gibson County 52, Liberty Tech Magnet 12
Giles County 26, Watertown 21
Gordonsville 27, Liberty Creek 14
Grace Baptist Academy 63, Middle Tennessee Christian 0
Grace Christian Academy 45, Silverdale Academy 24
Grace Christian Academy 42, Zion Christian Academy 7
Greenbrier 40, Whites Creek 6
Greenback 28, Harriman 16
Greeneville 49, Seymour 6
Greenfield 21, South Fulton 20
Halls 49, Huntingdon 6
Harding Academy 20, Tupelo Christian Prep 6
Hardin Valley Academy 35, West Ridge 18
Harpeth 17, Cheatham County Central 6
Hendersonville 33, Rossview 14
Hickman County 37, Lewis County 7
Hixson 20, Loudon 19
Hollow Rock-Bruceton Central 39, Fulton County 16
Houston 45, Tupelo 7
Houston County 39, Wayne County 14
Howard Tech 20, Sequoyah 16
Huntingdon 49, Halls 6
Huntland 21, Richland 7
Hunters Lane 42, Cane Ridge 0
Independence 31, Shelbyville Central 28
Innovation Academy 14, Lookout Valley 13
Jackson Central Merry 45, Peabody 21
Jackson Christian 40, St. George's 10
Jackson County 49, Red Boiling Springs 7
Jackson North Side 30, Lexington 20
Jackson South Side 27, South Gibson 17
James Lawson High School 12, Wilson Central 3
Jellico 20, Sunbright 14
Jo Byrns 56, Todd County Central 24
Johnson County 38, Ashe County 13
Karns 24, Clinton 21
Kenwood 11, West Creek 0
Kingsbury 52, St. Benedict at Auburndale 14
Kirby 46, Craigmont 14
Kirkwood 28, Northeast 12
Knoxville Central 41, Campbell County 0
Lakeway Christian 35, Webb 34
LaVergne 44, Riverdale 7
Lawrence County 21, Spring Hill 14
Lebanon 21, Mount Juliet 3
Lenoir City 52, McMinn County 13
Lewis County 37, Hickman County 7
Lexington 30, Jackson North Side 20
Liberty Creek 27, Gordonsville 14
Liberty Tech Magnet 52, Gibson County 12
Lift for Life Academy 42, Baylor 30
Lipscomb Academy 49, Memphis University 24
Livingston Academy 47, York Institute 35
Lookout Valley 14, Innovation Academy 13
Loretto 41, Scotts Hill 6
Loudon 20, Hixson 19
Macon County 44, Trousdale County 7
Madison-Ridgeland Academy 62, Collierville 37
Maplewood 14, Hillsboro 7
Marion County 16, Sequatchie County 0
Marshall County 27, Columbia Central 21
Maryville 44, Cleveland 7
McCallie 20, Ensworth 10
McGavock 34, Antioch 6
McKenzie 42, Perry County 0
McMinn Central 29, Meigs County 8
McMinn County 52, Lenoir City 13
McNairy Central 53, Dyersburg 18
Meigs County 29, McMinn Central 8
Melrose 40, Bolton 0
Memphis Central 21, PURE Youth Athletics Alliance 20
Memphis University 49, Lipscomb Academy 24
Middle College 18, Evangelical Christian 7
Middle Tennessee Christian 63, Grace Baptist Academy 0
Midway 44, Rockwood 15
Millington Central 21, Fayette Ware 0
Montgomery Bell Academy 24, Christian Brothers 6
Montgomery Central 12, Northwest 0
Monterey 34, Clay County 0
Moore County 28, Battle Creek 7
Morristown-Hamblen East 49, Gibbs 7
Morristown-Hamblen East 29, David Crockett 27
Morristown-Hamblen West 29, David Crockett 27
Mount Juliet 21, Lebanon 3
Mount Juliet Christian Academy 46, Ezell-Harding Christian 15
Mt. Pleasant 21, Summertown 14
Munford 49, Woodford County 35
Nashville Christian 58, Clarksville Academy 0
Nolensville 42, Blackman 7
Northeast 28, Kirkwood 12
Northpoint Christian 21, Bayou Academy 19
Northview Academy 28, Pigeon Forge 8
Northwest 12, Montgomery Central 0
Notre Dame 58, Boyd-Buchanan 13
Oak Ridge 33, Dobyns-Bennett 7
Oakland 38, Pearl-Cohn 6
Oakdale 65, Coalfield 0
Obion County 57, Westview 13
Oliver Springs 44, Wartburg Central 0
Oneida 40, Christian Academy of Knoxville 0
Ooltewah 62, Tyner Academy 14
Overton 35, Clarksville 14
Overton 35, Bartlett 0
Page 30, Brentwood 0
Peabody 45, Jackson Central Merry 21
Pearl-Cohn 38, Oakland 6
Perry County 42, McKenzie 0
Pickett County 66, Sale Creek 0
Pigeon Forge 28, Northview Academy 8
Polk County 35, Sweetwater 28
Pope John Paul II 38, Franklin Road Academy 35
Portland 27, East Robertson 7
Powell 47, William Blount 16
Providence Academy 48, West Greene 27
Providence Christian Academy 28, Donelson Christian Academy 7
PURE Youth Athletics Alliance 21, Memphis Central 20
Raleigh-Egypt 34, Douglass 0
Ravenwood 50, Summit 0
Red Bank 47, East Ridge 6
Red Boiling Springs 49, Jackson County 7
Rhea County 35, Soddy Daisy 13
Richland 21, Huntland 7
Ridgeway 50, Arlington 0
Ripley 31, Bolivar Central 7
Riverside 46, Adamsville 6
Riverside Christian Academy 55, Tennessee 8
Riverdale 44, LaVergne 7
Rockvale 31, Stewarts Creek 10
Rockwood 44, Midway 15
Rosman 26, Copper Basin 14
Rossview 33, Hendersonville 14
Sale Creek 66, Pickett County 0
Science Hill 35, Bearden 0
Scott 42, Austin-East 6
Scotts Hill 41, Loretto 6
Sequatchie County 16, Marion County 0
Sequoyah 20, Howard Tech 16
Sevier County 48, Daniel Boone 0
Seymour 49, Greeneville 6
Sheffield 40, Bluff City 14
Shelbyville Central 31, Independence 28
Siegel 13, Smyrna 10
Signal Mountain 57, East Hamilton 15
Silverdale Academy 45, Grace Christian Academy 24
Smyrna 13, Siegel 10
Soddy Daisy 35, Rhea County 13
South-Doyle 37, Carter 30
South Fulton 21, Greenfield 20
South Gibson 27, Jackson South Side 17
South Greene 56, North Greene 7
South Haven Christian 26, Christian Community 19
South Pittsburg 63, Brainerd 0
Southwind 38, White Station 0
Springfield 55, Station Camp 35
Spring Hill 21, Lawrence County 14
Station Camp 55, Springfield 35
Stewart County 78, Sycamore 6
Stewarts Creek 31, Rockvale 10
Stone Memorial 40, Upperman 7
Stratford 31, Creek Wood 23
Sullivan East 44, Eagleton College and Career Academy 19
Summertown 21, Mt. Pleasant 14
Summit 50, Ravenwood 0
Sunbright 20, Jellico 14
Sweetwater 35, Polk County 28
Sycamore 78, Stewart County 6
Tellico Plains 28, Bledsoe County 19
Tennessee 35, Cocke County 0
Tennessee 55, Riverside Christian Academy 8
Tipton-Rosemark Academy 49, First Assembly Christian 7
Todd County Central 56, Jo Byrns 24
Trousdale County 44, Macon County 7
Tullahoma 24, White County 13
Tupelo 45, Houston 7
Tupelo Christian Prep 20, Harding Academy 6
Tyner Academy 62, Ooltewah 14
Unaka 56, Cosby 0
Union City 21, Crittenden County 14
Union County 29, Cumberland Gap 19
Unicoi County 49, Chuckey-Doak 28
University School of Jackson 55, Fayette Academy 0
Upperman 40, Stone Memorial 7
Volunteer 31, Elizabethton 21
Walker Valley 49, Chattanooga Central 0
Warren County 28, Franklin County 14
Wartburg Central 44, Oliver Springs 0
Watertown 26, Giles County 21
Waverly Central 20, Camden Central 18
Wayne County 39, Houston County 14
Webb 35, Lakeway Christian 34
West Carroll 42, Trinity Christian Academy 0
West Creek 11, Kenwood 0
West Greene 48, Providence Academy 27
West Ridge 35, Hardin Valley Academy 18
Westmoreland 40, Smith County 14
Westview 57, Obion County 13
White County 24, Tullahoma 13
White House 15, White House-Heritage 12
White House-Heritage 15, White House 12
White Station 38, Southwind 0
Whitehaven 22, Germantown 19
Whites Creek 40, Greenbrier 6
William Blount 47, Powell 16
Wilson Central 12, James Lawson High School 3
Woodford County 49, Munford 35
York Institute 47, Livingston Academy 35
Zion Christian Academy 42, Grace Christian Academy 7