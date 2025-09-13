High School

Tennessee High School Football Final Scores, Results - September 12, 2025

See every final score from Week 4 of Tennessee high school football

Robin Erickson

McCallie went down to Ensworth on Friday night with a final score of 20-10.
McCallie went down to Ensworth on Friday night with a final score of 20-10. / Camden Hall / For The Tennessean / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Tennessee high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the fourth week of action.

Tennessee High School Football Final Scores, Results - September 12, 2025

Tennessee high school football final scores, results - September 12, 2025

Adamsville 46, Riverside 6

Anderson County 63, Heritage 19

Antioch 34, McGavock 6

Archbishop Moeller 49, Christ Presbyterian Academy 28

Arlington 50, Ridgeway 0

Ashe County 38, Johnson County 13

Austin-East 42, Scott 6

Bartlett 35, Overton 0

Battle Creek 28, Moore County 7

Battle Ground Academy 62, Greenwich Country Day School 28

Baylor 42, Lift for Life Academy 30

Bearden 35, Science Hill 0

Blackman 42, Nolensville 7

Bledsoe County 28, Tellico Plains 19

Bluff City 40, Sheffield 14

Bolivar Central 31, Ripley 7

Bolton 40, Melrose 0

Booker T. Washington 14, Hillcrest 22

Boyd-Buchanan 58, Notre Dame 13

Bradley Central 24, Farragut 10

Brainerd 63, South Pittsburg 0

Brentwood Academy 38, Chattanooga Christian 6

Briarcrest Christian 56, Father Ryan 14

Brighton 49, Covington 0

Camden Central 20, Waverly Central 18

Campbell County 41, Knoxville Central 0

Cane Ridge 42, Hunters Lane 0

Cannon County 49, Community 8

Carter 37, South-Doyle 30

Centennial 37, Green Hill 35

Chattanooga Central 49, Walker Valley 0

Cherokee 60, Grainger 30

Chester County 33, Hardin County 12

Christian Academy of Knoxville 40, Oneida 0

Christian Brothers 24, Montgomery Bell Academy 6

Christian Community 26, South Haven Christian 19

Christ School 46, Concord Christian 24

Chuckey-Doak 49, Unicoi County 28

Clay County 34, Monterey 0

Clarksville 35, Overton 14

Clarksville Academy 58, Nashville Christian 0

Cleveland 44, Maryville 7

Clinton 24, Karns 21

Cloudland 60, Hancock County 20

Coalfield 65, Oakdale 0

Cocke County 35, Tennessee 0

Coffee County Central 7, Franklin 6

Collinwood 30, Franklin Christian Academy 29

Columbia Central 27, Marshall County 21

Community 49, Cannon County 8

Concord Christian 46, Christ School 24

Cookeville 47, Gallatin 24

Cornersville 52, Fayetteville 15

Cosby 56, Unaka 0

Covington 49, Brighton 0

Craigmont 46, Kirby 14

Creek Wood 31, Stratford 23

Crittenden County 21, Union City 14

Crockett County 28, Dyer County 20

Cumberland Gap 29, Union County 19

Daniel Boone 48, Sevier County 0

Davidson Academy 29, Goodpasture Christian 19

David Crockett 29, Morristown-Hamblen East 27

David Crockett 29, Morristown-Hamblen West 27

DeKalb County 21, Friendship Christian 17

Dickson County 44, Henry County 0

Dobyns-Bennett 33, Oak Ridge 7

Donelson Christian Academy 28, Providence Christian Academy 7

Douglass 34, Raleigh-Egypt 0

Dresden 48, Gleason 6

Dyersburg 53, McNairy Central 18

Eagleton College and Career Academy 44, Sullivan East 19

East Hamilton 57, Signal Mountain 15

East Ridge 47, Red Bank 6

East Robertson 27, Portland 7

Elizabethton 31, Volunteer 21

Ensworth 20, McCallie 10

Evangelical Christian 18, Middle College 7

Ezell-Harding Christian 46, Mount Juliet Christian Academy 15

Fairview 33, Glencliff 15

Father Ryan 56, Briarcrest Christian 14

Fayette Academy 55, University School of Jackson 0

Fayette Ware 21, Millington Central 0

Fayetteville 52, Cornersville 15

First Assembly Christian 49, Tipton-Rosemark Academy 7

Franklin 7, Coffee County Central 6

Franklin Christian Academy 30, Collinwood 29

Franklin County 28, Warren County 14

Franklin Road Academy 38, Pope John Paul II 35

Friendship Christian 21, DeKalb County 17

Fulton 50, Gatlinburg-Pittman 18

Fulton County 39, Hollow Rock-Bruceton Central 16

Gallatin 47, Cookeville 24

Gatlinburg-Pittman 50, Fulton 18

Germantown 22, Whitehaven 19

Gibbs 49, Morristown-Hamblen East 7

Gibson County 52, Liberty Tech Magnet 12

Giles County 26, Watertown 21

Gleason 48, Dresden 6

Glencliff 33, Fairview 15

Goodpasture Christian 29, Davidson Academy 19

Gordonsville 27, Liberty Creek 14

Grace Baptist Academy 63, Middle Tennessee Christian 0

Grace Christian Academy 45, Silverdale Academy 24

Grace Christian Academy 42, Zion Christian Academy 7

Grainger 60, Cherokee 30

Greenbrier 40, Whites Creek 6

Greenback 28, Harriman 16

Greeneville 49, Seymour 6

Greenfield 21, South Fulton 20

Green Hill 37, Centennial 35

Greenwich Country Day School 62, Battle Ground Academy 28

Halls 49, Huntingdon 6

Hampton 39, Happy Valley 0

Hancock County 60, Cloudland 20

Happy Valley 39, Hampton 0

Harding Academy 20, Tupelo Christian Prep 6

Hardin County 33, Chester County 12

Hardin Valley Academy 35, West Ridge 18

Harpeth 17, Cheatham County Central 6

Harriman 28, Greenback 16

Hendersonville 33, Rossview 14

Henry County 44, Dickson County 0

Heritage 63, Anderson County 19

Hickman County 37, Lewis County 7

Hillcrest 22, Booker T. Washington 14

Hillsboro 14, Maplewood 7

Hixson 20, Loudon 19

Hollow Rock-Bruceton Central 39, Fulton County 16

Houston 45, Tupelo 7

Houston County 39, Wayne County 14

Howard Tech 20, Sequoyah 16

Huntingdon 49, Halls 6

Huntland 21, Richland 7

Hunters Lane 42, Cane Ridge 0

Independence 31, Shelbyville Central 28

Innovation Academy 14, Lookout Valley 13

Jackson Central Merry 45, Peabody 21

Jackson Christian 40, St. George's 10

Jackson County 49, Red Boiling Springs 7

Jackson North Side 30, Lexington 20

Jackson South Side 27, South Gibson 17

James Lawson High School 12, Wilson Central 3

Jellico 20, Sunbright 14

Jo Byrns 56, Todd County Central 24

Johnson County 38, Ashe County 13

Karns 24, Clinton 21

Kenwood 11, West Creek 0

Kingsbury 52, St. Benedict at Auburndale 14

Kirby 46, Craigmont 14

Kirkwood 28, Northeast 12

Knoxville Central 41, Campbell County 0

Lakeway Christian 35, Webb 34

LaVergne 44, Riverdale 7

Lawrence County 21, Spring Hill 14

Lebanon 21, Mount Juliet 3

Lenoir City 52, McMinn County 13

Lewis County 37, Hickman County 7

Lexington 30, Jackson North Side 20

Liberty Creek 27, Gordonsville 14

Liberty Tech Magnet 52, Gibson County 12

Lift for Life Academy 42, Baylor 30

Lipscomb Academy 49, Memphis University 24

Livingston Academy 47, York Institute 35

Lookout Valley 14, Innovation Academy 13

Loretto 41, Scotts Hill 6

Loudon 20, Hixson 19

Macon County 44, Trousdale County 7

Madison-Ridgeland Academy 62, Collierville 37

Maplewood 14, Hillsboro 7

Marion County 16, Sequatchie County 0

Marshall County 27, Columbia Central 21

Maryville 44, Cleveland 7

McCallie 20, Ensworth 10

McGavock 34, Antioch 6

McKenzie 42, Perry County 0

McMinn Central 29, Meigs County 8

McMinn County 52, Lenoir City 13

McNairy Central 53, Dyersburg 18

Meigs County 29, McMinn Central 8

Melrose 40, Bolton 0

Memphis Central 21, PURE Youth Athletics Alliance 20

Memphis University 49, Lipscomb Academy 24

Middle College 18, Evangelical Christian 7

Middle Tennessee Christian 63, Grace Baptist Academy 0

Midway 44, Rockwood 15

Millington Central 21, Fayette Ware 0

Montgomery Bell Academy 24, Christian Brothers 6

Montgomery Central 12, Northwest 0

Monterey 34, Clay County 0

Moore County 28, Battle Creek 7

Morristown-Hamblen East 49, Gibbs 7

Morristown-Hamblen East 29, David Crockett 27

Morristown-Hamblen West 29, David Crockett 27

Mount Juliet 21, Lebanon 3

Mount Juliet Christian Academy 46, Ezell-Harding Christian 15

Mt. Pleasant 21, Summertown 14

Munford 49, Woodford County 35

Nashville Christian 58, Clarksville Academy 0

Nolensville 42, Blackman 7

Northeast 28, Kirkwood 12

Northpoint Christian 21, Bayou Academy 19

Northview Academy 28, Pigeon Forge 8

Northwest 12, Montgomery Central 0

Notre Dame 58, Boyd-Buchanan 13

Oak Ridge 33, Dobyns-Bennett 7

Oakland 38, Pearl-Cohn 6

Oakdale 65, Coalfield 0

Obion County 57, Westview 13

Oliver Springs 44, Wartburg Central 0

Oneida 40, Christian Academy of Knoxville 0

Ooltewah 62, Tyner Academy 14

Overton 35, Clarksville 14

Overton 35, Bartlett 0

Page 30, Brentwood 0

Peabody 45, Jackson Central Merry 21

Pearl-Cohn 38, Oakland 6

Perry County 42, McKenzie 0

Pickett County 66, Sale Creek 0

Pigeon Forge 28, Northview Academy 8

Polk County 35, Sweetwater 28

Pope John Paul II 38, Franklin Road Academy 35

Portland 27, East Robertson 7

Powell 47, William Blount 16

Providence Academy 48, West Greene 27

Providence Christian Academy 28, Donelson Christian Academy 7

PURE Youth Athletics Alliance 21, Memphis Central 20

Raleigh-Egypt 34, Douglass 0

Ravenwood 50, Summit 0

Red Bank 47, East Ridge 6

Red Boiling Springs 49, Jackson County 7

Rhea County 35, Soddy Daisy 13

Richland 21, Huntland 7

Ridgeway 50, Arlington 0

Ripley 31, Bolivar Central 7

Riverside 46, Adamsville 6

Riverside Christian Academy 55, Tennessee 8

Riverdale 44, LaVergne 7

Rockvale 31, Stewarts Creek 10

Rockwood 44, Midway 15

Rosman 26, Copper Basin 14

Rossview 33, Hendersonville 14

Sale Creek 66, Pickett County 0

Science Hill 35, Bearden 0

Scott 42, Austin-East 6

Scotts Hill 41, Loretto 6

Sequatchie County 16, Marion County 0

Sequoyah 20, Howard Tech 16

Sevier County 48, Daniel Boone 0

Seymour 49, Greeneville 6

Sheffield 40, Bluff City 14

Shelbyville Central 31, Independence 28

Siegel 13, Smyrna 10

Signal Mountain 57, East Hamilton 15

Silverdale Academy 45, Grace Christian Academy 24

Smyrna 13, Siegel 10

Soddy Daisy 35, Rhea County 13

South-Doyle 37, Carter 30

South Fulton 21, Greenfield 20

South Gibson 27, Jackson South Side 17

South Greene 56, North Greene 7

South Haven Christian 26, Christian Community 19

South Pittsburg 63, Brainerd 0

Southwind 38, White Station 0

Springfield 55, Station Camp 35

Spring Hill 21, Lawrence County 14

Station Camp 55, Springfield 35

Stewart County 78, Sycamore 6

Stewarts Creek 31, Rockvale 10

Stone Memorial 40, Upperman 7

Stratford 31, Creek Wood 23

Sullivan East 44, Eagleton College and Career Academy 19

Summertown 21, Mt. Pleasant 14

Summit 50, Ravenwood 0

Sunbright 20, Jellico 14

Sweetwater 35, Polk County 28

Sycamore 78, Stewart County 6

Tellico Plains 28, Bledsoe County 19

Tennessee 35, Cocke County 0

Tennessee 55, Riverside Christian Academy 8

Tipton-Rosemark Academy 49, First Assembly Christian 7

Todd County Central 56, Jo Byrns 24

Trousdale County 44, Macon County 7

Tullahoma 24, White County 13

Tupelo 45, Houston 7

Tupelo Christian Prep 20, Harding Academy 6

Tyner Academy 62, Ooltewah 14

Unaka 56, Cosby 0

Union City 21, Crittenden County 14

Union County 29, Cumberland Gap 19

Unicoi County 49, Chuckey-Doak 28

University School of Jackson 55, Fayette Academy 0

Upperman 40, Stone Memorial 7

Volunteer 31, Elizabethton 21

Walker Valley 49, Chattanooga Central 0

Warren County 28, Franklin County 14

Wartburg Central 44, Oliver Springs 0

Watertown 26, Giles County 21

Waverly Central 20, Camden Central 18

Wayne County 39, Houston County 14

Webb 35, Lakeway Christian 34

West Carroll 42, Trinity Christian Academy 0

West Creek 11, Kenwood 0

West Greene 48, Providence Academy 27

West Ridge 35, Hardin Valley Academy 18

Westmoreland 40, Smith County 14

Westview 57, Obion County 13

White County 24, Tullahoma 13

White House 15, White House-Heritage 12

White House-Heritage 15, White House 12

White Station 38, Southwind 0

Whitehaven 22, Germantown 19

Whites Creek 40, Greenbrier 6

William Blount 47, Powell 16

Wilson Central 12, James Lawson High School 3

Woodford County 49, Munford 35

York Institute 47, Livingston Academy 35

Zion Christian Academy 42, Grace Christian Academy 7

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
Robin Erickson
ROBIN ERICKSON

Robin Erickson has been covering high school sports since 2023 after graduating from Carroll College with a degree in Health Sciences. He began working in data operations at High School On SI before eventually going on to write articles for the company. A sports fan his entire life, Robin participated in soccer and basketball at the high school level, then committing to play soccer collegiately for Carroll. He currently lives in Boise with roommates who are equally in love with all things sports.

Home/Tennessee