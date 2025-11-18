Texas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (UIL) - November 17, 2025
The 2025 Texas high school football playoffs continue on Thursday, November 20 with six games in the second round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Texas high school playoffs. The Semi Final games will begin on December 11.
CLASS 1A 6 MAN Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Round 2
Booker vs. Whiteface - 11/21 at 7 p.m.
Rankin vs. Nazareth - 11/21 at 7 p.m.
Valley vs. Robert Lee - 11/21 at 7 p.m.
Water Valley vs. Newcastle - 11/21 at 7 p.m.
Milford vs. Aquilla - 11/21 at 7 p.m.
Chester vs. Union Hill - 11/21 at 7 p.m.
Gordon vs. Menard - 11/21 at 7 p.m.
May vs. Medina - 11/21 at 7 p.m.
CLASS 1A 6 MAN Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Round 2
Miami vs. Ackerly Sands - 11/21 at 7 p.m.
Klondike vs. Motley County - 11/21 at 7 p.m.
Balmorhea vs. Benjamin - 11/21 at 7 p.m.
Jayton vs. Grandfalls-Royalty - 11/21 at 7 p.m.
Strawn vs. Bluff Dale - 11/21 at 7 p.m.
Fannindel vs. Three Way - 11/21 at 7 p.m.
Zephyr vs. Richland Springs - 11/21 at 7 p.m.
Cherokee vs. Oglesby - 11/21 at 7 p.m.
CLASS 2A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Round 2
West Texas vs. Hawley - 11/21 at 7 p.m.
New Home vs. Stamford - 11/21 at 7 p.m.
Ropes vs. Farwell - 11/21 at 7 p.m.
Cisco vs. Panhandle - 11/21 at 7 p.m.
Hamilton vs. Mildred - 11/21 at 7 p.m.
Alvord vs. Carlisle - 11/21 at 7 p.m.
Axtell vs. Tom Bean - 11/21 at 7 p.m.
Frankston vs. De Leon - 11/21 at 7 p.m.
Honey Grove vs. Joaquin - 11/21 at 7 p.m.
Elysian Fields vs. Garrison - 11/21 at 7 p.m.
San Augustine vs. Waskom - 11/21 at 7 p.m.
Leon vs. Beckville - 11/21 at 7 p.m.
Crawford vs. Kenedy - 11/21 at 7 p.m.
Mason vs. Schulenburg - 11/21 at 7 p.m.
Ganado vs. Thorndale - 11/21 at 7 p.m.
Refugio vs. Rosebud-Lott - 11/21 at 7 p.m.
CLASS 2A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Round 2
Stratford vs. Tahoka - 11/21 at 7 p.m.
Seagraves vs. Bovina - 11/21 at 7 p.m.
Wink vs. Gruver - 11/21 at 7 p.m.
Wheeler vs. Collinsville - 11/21 at 7 p.m.
Windthorst vs. Lindsay - 11/21 at 7 p.m.
Albany vs. Quanah - 11/21 at 7 p.m.
Muenster vs. Wellington - 11/21 at 7 p.m.
Mart vs. Lovelady - 11/21 at 7 p.m.
Bremond vs. Grapeland - 11/21 at 7 p.m.
Mt. Enterprise vs. Chilton - 11/21 at 7 p.m.
Overton vs. Goldthwaite - 11/21 at 7 p.m.
Granger vs. Yorktown - 11/21 at 7 p.m.
Junction vs. Falls City - 11/21 at 7 p.m.
Shiner vs. Brackett - 11/21 at 7 p.m.
La Villa vs. Iola - 11/21 at 7 p.m.
CLASS 3A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Round 2
Shallowater vs. Peaster - 11/21 at 7 p.m.
Denver City vs. Vernon - 11/21 at 7 p.m.
Jim Ned vs. Lamesa - 11/21 at 7 p.m.
Paradise vs. Dalhart - 11/21 at 7 p.m.
Whitney vs. Winnsboro - 11/21 at 7 p.m.
Pottsboro vs. Malakoff - 11/21 at 7 p.m.
Commerce vs. Pilot Point - 11/21 at 7 p.m.
Gladewater vs. Grandview - 11/21 at 7 p.m.
Fairfield vs. Yoakum - 11/21 at 7 p.m.
Hardin vs. Hitchcock - 11/21 at 7 p.m.
Franklin vs. Orangefield - 11/21 at 7 p.m.
Columbus vs. Westwood - 11/21 at 7 p.m.
Llano vs. London - 11/21 at 7 p.m.
Crystal City vs. Goliad - 11/21 at 7 p.m.
Edna vs. Marion - 11/21 at 7 p.m.
Ingram Moore vs. Orange Grove - 11/21 at 7 p.m.
CLASS 3A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Round 2
Canadian vs. Coahoma - 11/21 at 7 p.m.
Idalou vs. Grape Creek - 11/21 at 7 p.m.
Slaton vs. Merkel - 11/21 at 7 p.m.
Wall vs. Childress - 11/21 at 7 p.m.
Springtown vs. Panther Creek - 11/21 at 7 p.m.
Jacksboro vs. Blue Ridge - 11/21 at 7 p.m.
Gunter vs. City View - 11/21 at 7 p.m.
Callisburg vs. Henrietta - 11/21 at 7 p.m.
Edgewood vs. Woodville - 11/21 at 7 p.m.
Daingerfield vs. Arp - 11/21 at 7 p.m.
Troup vs. Hooks - 11/21 at 7 p.m.
Newton vs. De Kalb - 11/21 at 7 p.m.
Blanco vs. Cotulla - 11/21 at 7 p.m.
Tidehaven vs. Stockdale - 11/21 at 7 p.m.
Poth vs. East Bernard - 11/21 at 7 p.m.
George West vs. Lexington - 11/21 at 7 p.m.
CLASS 4A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Round 2
Brownwood vs. Canyon - 11/21 at 7 p.m.
West Plains vs. Lampasas - 11/21 at 7 p.m.
Randall vs. Burnet - 11/21 at 7 p.m.
Stephenville vs. Dumas - 11/21 at 7 p.m.
Alvarado vs. Sulphur Springs - 11/21 at 7 p.m.
Celina vs. Eastern Hills - 11/21 at 7 p.m.
Decatur vs. Paris - 11/21 at 7 p.m.
Kilgore vs. Stafford - 11/21 at 7 p.m.
Bridge City vs. Navasota - 11/21 at 7 p.m.
Yates vs. Pine Tree - 11/21 at 7 p.m.
Almeta Crawford vs. Lindale - 11/21 at 7 p.m.
LBJ Austin vs. Bay City - 11/21 at 7 p.m.
Davenport vs. Calhoun - 11/21 at 7 p.m.
La Vernia vs. Somerset - 11/21 at 7 p.m.
Calallen vs. Canyon Lake - 11/21 at 7 p.m.
CLASS 4A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Round 2
Greenwood vs. Eagle Mountain - 11/21 at 7 p.m.
Liberty vs. Graham - 11/21 at 7 p.m.
Brock vs. Estacado - 11/21 at 7 p.m.
Glen Rose vs. Seminole - 11/21 at 7 p.m.
Krum vs. Athens - 11/21 at 7 p.m.
Sunnyvale vs. Van - 11/21 at 7 p.m.
Pleasant Grove vs. Canton - 11/21 at 7 p.m.
Carthage vs. Sanger - 11/21 at 7 p.m.
West Orange-Stark vs. Robinson - 11/21 at 7 p.m.
Columbia vs. Sealy - 11/21 at 7 p.m.
La Marque vs. China Spring - 11/21 at 7 p.m.
La Vega vs. Silsbee - 11/21 at 7 p.m.
Salado vs. Rockport-Fulton - 11/21 at 7 p.m.
Cuero vs. Gonzales - 11/21 at 7 p.m.
Sinton vs. Jarrell - 11/21 at 7 p.m.
Wimberley vs. Robstown - 11/21 at 7 p.m.
CLASS 5A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Round 2
El Dorado vs. Richland - 11/21 at 7:00 p.m.
Abilene vs. Ryan - 11/21 at 7:00 p.m.
Aledo vs. Tascosa - 11/21 at 7:00 p.m.
Arlington Heights vs. Monterey - 11/21 at 7:00 p.m.
Lone Star vs. Georgetown - 11/21 at 7:00 p.m.
West Mesquite vs. Midlothian - 11/21 at 7:00 p.m.
Highland Park vs. Reedy - 11/21 at 7:00 p.m.
Cedar Park vs. Wakeland - 11/21 at 7:00 p.m.
Port Arthur Memorial vs. A&M Consolidated - 11/21 at 7:00 p.m.
Beaumont Central vs. College Station - 11/21 at 7:00 p.m.
Weiss vs. Lufkin - 11/21 at 7:00 p.m.
Anderson vs. Barbers Hill - 11/22 at 5:00 p.m.
Smithson Valley vs. Veterans Memorial - 11/21 at 7:00 p.m.
Pieper vs. Flour Bluff - 11/21 at 7:00 p.m.
Pharr-San Juan-Alamo vs. Boerne-Champion - 11/21 at 7:00 p.m.
McAllen Memorial vs. New Braunfels - 11/21 at 7:00 p.m.
CLASS 5A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Round 2
Andress vs. Melissa - 11/21 at 7:00 p.m.
Palo Duro vs. Anna - 11/21 at 7:00 p.m.
Argyle vs. Abilene Cooper - 11/21 at 7:00 p.m.
Walnut Grove vs. Del Valle - 11/21 at 7:00 p.m.
South Oak Cliff vs. Mt. Pleasant - 11/21 at 7:00 p.m.
Terrell vs. Huntsville - 11/21 at 7:00 p.m.
Texas vs. Midlothian Heritage - 11/21 at 7:00 p.m.
Port Neches-Groves vs. Ennis - 11/21 at 7:00 p.m.
Randle vs. Pflugerville Connally - 11/21 at 7:00 p.m.
University vs. Bastrop - 11/21 at 7:00 p.m.
Liberty Hill vs. Brenham - 11/21 at 7:00 p.m.
Pflugerville vs. Iowa Colony - 11/21 at 7:00 p.m.
Boerne vs. Sharyland Pioneer - 11/21 at 7:00 p.m.
Gregory-Portland vs. Sharyland - 11/21 at 7:00 p.m.
Veterans Memorial vs. Victoria West - 11/21 at 7:00 p.m.
Mercedes vs. Alamo Heights - 11/21 at 7:00 p.m.
CLASS 6A Division 1 BRACKET (select to view bracket)
Round 2
Legacy vs. North Crowley - 11/21 at 7:00 p.m.
Coppell vs. Richardson - 11/21 at 7:00 p.m.
Permian vs. Lake Ridge - 11/21 at 7:00 p.m.
Allen vs. Lake Highlands - 11/21 at 7:00 p.m.
Rockwall-Heath vs. Duncanville - 11/21 at 7:00 p.m.
The Woodlands vs. Klein Collins - 11/21 at 7:00 p.m.
North Forney vs. Waxahachie - 11/21 at 7:00 p.m.
Grand Oaks vs. Cypress Ranch - 11/21 at 7:00 p.m.
Cypress Falls vs. Cinco Ranch - 11/21 at 7:00 p.m.
Ridge Point vs. North Shore - 11/21 at 7:00 p.m.
Lamar vs. Strake Jesuit - 11/21 at 7:00 p.m.
Pearland vs. Dickinson - 11/21 at 7:00 p.m.
Hutto vs. Johnson - 11/21 at 7:00 p.m.
Steele vs. Weslaco - 11/21 at 7:00 p.m.
Lake Travis vs. Brennan - 11/21 at 7:00 p.m.
United vs. Los Fresnos - 11/21 at 7:00 p.m.
CLASS 6A Division 2 BRACKET (select to view bracket)
Round 2
Eastwood vs. Byron Nelson - 11/21 at 7 p.m.
Guyer vs. Dallas Jesuit - 11/21 at 7 p.m.
San Angelo Central vs. Southlake Carroll - 11/21 at 7 p.m.
Prosper vs. Berkner - 11/21 at 7 p.m.
DeSoto vs. Longview - 11/21 at 7 p.m.
College Park vs. Cypress Lakes - 11/21 at 7 p.m.
Forney vs. Harker Heights - 11/21 at 7 p.m.
Tomball vs. Willis - 11/21 at 7 p.m.
Memorial vs. Katy - 11/21 at 7 p.m.
Summer Creek vs. Manvel - 11/21 at 7 p.m.
Jordan vs. Stratford - 11/22 at 1 p.m.
Shadow Creek vs. King - 11/21 at 7 p.m.
Vandegrift vs. Brandeis - 11/21 at 7 p.m.
San Marcos vs. Edinburg - 11/22 at 1 p.m.
Dripping Springs vs. Harlan - 11/21 at 7 p.m.
Medina Valley vs. Harlingen - 11/21 at 7 p.m.