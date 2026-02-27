High School

2026 Virginia High School Boys Basketball Playoffs: Brackets, Schedules - Feb. 27

Get every bracket, matchup and final score of the 2026 Virginia high school boys basketball playoffs

CJ Vafiadis

South Lakes Seahawks vs Woodson Cavaliers - Mar 15, 2025
South Lakes Seahawks vs Woodson Cavaliers - Mar 15, 2025 / David Buky

The 2026 Virginia high school boys basketball playoffs began this week with the VHSL Regional Championships.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Virginia high school basketball playoffs.

The 2026 VHSL state championship games will begin on March 12th at VCU.

2026 Virginia High School Boys Basketball Class 1 Playoff Brackets, Schedule, Scores (VHSL) - February 27, 2026

2026 VHSL Boys Basketball Class 1 Region A Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 1 Region B Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 1 Region C Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 1 Region D Championships

2026 Virginia High School Boys Basketball Class 2 Playoff Brackets, Schedule, Scores (VHSL) - February 23, 2026

2026 VHSL Boys Basketball Class 2 Region A Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 2 Region B Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 2 Region C Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 2 Region D Championships

2026 Virginia High School Boys Basketball Class 3 Playoff Brackets, Schedule, Scores (VHSL) - February 23, 2026

2026 VHSL Boys Basketball Class 3 Region A Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 3 Region B Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 3 Region C Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 3 Region D Championships

2026 Virginia High School Boys Basketball Class 4 Playoff Brackets, Schedule, Scores (VHSL) - February 23, 2026

2026 VHSL Boys Basketball Class 4 Region A Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 4 Region B Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 4 Region C Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 4 Region D Championships

2026 Virginia High School Boys Basketball Class 5 Playoff Brackets, Schedule, Scores (VHSL) - February 23, 2026

2026 VHSL Boys Basketball Class 5 Region A Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 5 Region B Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 5 Region C Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 5 Region D Championships

2026 Virginia High School Boys Basketball Class 6 Playoff Brackets, Schedule, Scores (VHSL) - February 23, 2026

2026 VHSL Boys Basketball Class 6 Region A Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 6 Region B Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 6 Region C Championships

2026 VHSL Boys Basketball Class 6 Region D Championships

