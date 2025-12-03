High School

Virginia High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025

See every Virginia girls high school basketball final score from December 2, 2025

Lord Botetourt Cavaliers vs James Monroe Yellow Jackets - Mar 15, 2025
Lord Botetourt Cavaliers vs James Monroe Yellow Jackets - Mar 15, 2025 / David Buky

The 2025 Virginia high school girls basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of all the final scores from tonight's slate of action.

Appalachian Christian School 44, Nelson County 22

Appomattox County 39, Amherst County 37

Arcadia 44, Peninsula Catholic 25

Blessed Sacrament-Huguenot 48, Tidewater Academy 31

Briar Woods 29, Heritage 25

Central Wise 61, Letcher County Central 47

Centreville 65, Lake Braddock 20

Chancellor 49, Fluvanna County 30

Chantilly 57, Woodson 34

Charlottesville 60, Harrisonburg 10

Cloudland 50, Twin Springs 49

Collegiate 49, CVHAA 29

Cosby 90, RHSA 1

Council 55, Tazewell 25

Courtland 56, Riverbend 55

Denbigh 37, Phoebus 32

Dinwiddie 32, Nottoway 31

East Rockingham 72, Luray 32

Eastern View 32, North Stafford 31

Edison 49, Woodbridge 36

Essex 39, West Point 31

Fleming 82, Patrick Henry 25

Floyd County 71, Blacksburg 48

Forest Park 52, Unity Reed 5

Front Royal HomeSchool 54, Shenandoah Valley Academy 30

Gainesville 56, South County 54

George C. Marshall 47, Independence 16

Glass 45, Cave Spring 40

Godwin 64, Hermitage 10

Granby 54, Norfolk Collegiate 29

Great Bridge 64, Cape Henry Collegiate 48

Grayson County 59, Alleghany 31

Harlan 44, Graham 36

Highland Springs 63, Deep Run 37

Hopewell 57, Varina 21

Hylton 45, Brooke Point 42

Isle of Wight Academy 45, Kenston Forest 25

James Madison 39, McLean 20

James River 45, Rockbridge County 40

James River Midlothian 60, Huguenot 35

John Marshall 94, Meadowbrook 11

Kecoughtan 59, Heritage 25

Kellam 74, First Colonial 18

King George 52, Mechanicsville 34

King William 52, Grace Christian School 29

L.C. Bird 50, Midlothian 24

Landstown 51, Cox 23

Langley 63, TJST 16

Liberty 39, Staunton River 72

Loudoun County 57, Stone Bridge 25

Lynchburg HomeSchool 42, North Cross 23

Maggie Walker 54, Armstrong 22

Magna Vista 51, Dan River 29

Manchester 94, Monacan 25

Middlesex 40, Northumberland 37

Millbrook 51, Fauquier 15

Monticello 43, Madison County 33

New Covenant 36, Brunswick Academy 31

Norfolk Academy 47, Atlantic Shores Christian 9

Northside 36, Hidden Valley 32

Orange County 69, Buckingham 18

Page County 50, Riverheads 42

Patrick County 48, Bassett 30

Paul VI 71, Mt. Zion Prep Academy Blue 45

Potomac School 47, St. John's 65

Powhatan 34, Clover Hill 29

Princess Anne 90, Bayside 13

Pulaski County 65, Carroll County 36

Randolph-Henry 55, Gretna 29

Richlands 74, Mount View 25

Riverside 44, Patriot 41

Roanoke Valley Christian 43, Ridgeview Christian 35

Robinson 58, Westfield 42

Rock Ridge 42, Justice 32

Rockbridge County 40, James River 45

Salem 70, William Byrd 30

Seton 35, Cornerstone Christian Academy 27

St. Anne's-Belfield 57, Trinity Episcopal 37

St. Catherine's 43, Saint Gertrude 45

St. John's 65, Potomac School 47

Staunton River 72, Liberty 39

Steward 50, The Covenant School 46

St. Michael the Archangel 50, Varsity Opponent 23

Tunstall 60, Altavista 20

Tuscarora 62, Herndon 52

Varsity Opponent 42, Amelia Academy 41

Virginia High 48, John Battle 32

Wakefield 54, Falls Church 33

Walsingham Academy 25, Denbigh Baptist Christian 16

Warren County 47, Liberty 44

Western Albemarle 47, Massaponax 39

Westover Christian Academy 40, Christian Heritage Academy 27

