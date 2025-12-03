Virginia High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025
The 2025 Virginia high school girls basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of all the final scores from tonight's slate of action.
Appalachian Christian School 44, Nelson County 22
Appomattox County 39, Amherst County 37
Arcadia 44, Peninsula Catholic 25
Blessed Sacrament-Huguenot 48, Tidewater Academy 31
Briar Woods 29, Heritage 25
Central Wise 61, Letcher County Central 47
Centreville 65, Lake Braddock 20
Chancellor 49, Fluvanna County 30
Chantilly 57, Woodson 34
Charlottesville 60, Harrisonburg 10
Cloudland 50, Twin Springs 49
Collegiate 49, CVHAA 29
Cosby 90, RHSA 1
Council 55, Tazewell 25
Courtland 56, Riverbend 55
Denbigh 37, Phoebus 32
Dinwiddie 32, Nottoway 31
East Rockingham 72, Luray 32
Eastern View 32, North Stafford 31
Edison 49, Woodbridge 36
Essex 39, West Point 31
Fleming 82, Patrick Henry 25
Floyd County 71, Blacksburg 48
Forest Park 52, Unity Reed 5
Front Royal HomeSchool 54, Shenandoah Valley Academy 30
Gainesville 56, South County 54
George C. Marshall 47, Independence 16
Glass 45, Cave Spring 40
Godwin 64, Hermitage 10
Granby 54, Norfolk Collegiate 29
Great Bridge 64, Cape Henry Collegiate 48
Grayson County 59, Alleghany 31
Harlan 44, Graham 36
Highland Springs 63, Deep Run 37
Hopewell 57, Varina 21
Hylton 45, Brooke Point 42
Isle of Wight Academy 45, Kenston Forest 25
James Madison 39, McLean 20
James River 45, Rockbridge County 40
James River Midlothian 60, Huguenot 35
John Marshall 94, Meadowbrook 11
Kecoughtan 59, Heritage 25
Kellam 74, First Colonial 18
King George 52, Mechanicsville 34
King William 52, Grace Christian School 29
L.C. Bird 50, Midlothian 24
Landstown 51, Cox 23
Langley 63, TJST 16
Liberty 39, Staunton River 72
Loudoun County 57, Stone Bridge 25
Lynchburg HomeSchool 42, North Cross 23
Maggie Walker 54, Armstrong 22
Magna Vista 51, Dan River 29
Manchester 94, Monacan 25
Middlesex 40, Northumberland 37
Millbrook 51, Fauquier 15
Monticello 43, Madison County 33
New Covenant 36, Brunswick Academy 31
Norfolk Academy 47, Atlantic Shores Christian 9
Northside 36, Hidden Valley 32
Orange County 69, Buckingham 18
Page County 50, Riverheads 42
Patrick County 48, Bassett 30
Paul VI 71, Mt. Zion Prep Academy Blue 45
Potomac School 47, St. John's 65
Powhatan 34, Clover Hill 29
Princess Anne 90, Bayside 13
Pulaski County 65, Carroll County 36
Randolph-Henry 55, Gretna 29
Richlands 74, Mount View 25
Riverside 44, Patriot 41
Roanoke Valley Christian 43, Ridgeview Christian 35
Robinson 58, Westfield 42
Rock Ridge 42, Justice 32
Rockbridge County 40, James River 45
Salem 70, William Byrd 30
Seton 35, Cornerstone Christian Academy 27
St. Anne's-Belfield 57, Trinity Episcopal 37
St. Catherine's 43, Saint Gertrude 45
St. John's 65, Potomac School 47
Staunton River 72, Liberty 39
Steward 50, The Covenant School 46
St. Michael the Archangel 50, Varsity Opponent 23
Tunstall 60, Altavista 20
Tuscarora 62, Herndon 52
Varsity Opponent 42, Amelia Academy 41
Virginia High 48, John Battle 32
Wakefield 54, Falls Church 33
Walsingham Academy 25, Denbigh Baptist Christian 16
Warren County 47, Liberty 44
Western Albemarle 47, Massaponax 39
Westover Christian Academy 40, Christian Heritage Academy 27