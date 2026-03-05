The 2026 Washington high school girls basketball playoffs continue on March 5th with the WIAA Quarterfinals.

High School On SI has brackets for every classification in the Washington high school basketball playoffs.

The 2026 WIAA state championship games will begin on March 7 at the Tacoma Dome.

2026 Washington High School Girls Basketball Playoffs: Brackets, Schedules (WIAA) - March 5, 2026

2026 WIAA Class 4A Girls Basketball Championships (Select to view bracket)

Quarterfinals

No. 5 Gonzaga Prep vs. No. 11 Kennedy Catholic - 03/05, 9:00 AM PST

No. 1 Davis vs. No. 10 Lake Stevens - 03/05, 10:30 AM PST

No. 4 Woodinville vs. No. 6 Lake Washington - 03/05, 12:15 PM PST

No. 2 Union vs. No. 8 Sumner - 03/05, 2:00 PM PST

Quarterfinals

No. 4 Roosevelt vs. No. 11 Lakeside - 03/05, 3:45 PM PST

No. 1 Bellevue vs. No. 7 Evergreen - 03/05, 5:30 PM PST

No. 6 Eastside Catholic vs. No. 12 White River - 03/05, 7:15 PM PST

No. 2 Snohomish vs. No. 9 Stanwood - 03/05, 9:00 PM PST

Quarterfinals

No. 4 Clarkston vs. No. 11 Nathan Hale - 03/05, 9:00 AM PST

No. 1 Lynden vs. No. 2 Deer Park - 03/05, 10:30 AM PST

No. 3 Prosser vs. No. 5 Archbishop Murphy - 03/05, 12:15 PM PST

No. 7 Ellensburg vs. No. 8 Selah - 03/05, 2:00 PM PST

Quarterfinals

No. 5 Royal vs. No. 6 Bellevue Christian - 03/05, 3:45 PM PST

No. 1 King's vs. No. 7 Seton Catholic - 03/05, 5:30 PM PST

No. 3 Lynden Christian vs. No. 4 Annie Wright - 03/05, 7:15 PM PST

No. 2 Zillah vs. No. 8 Lakeside - 03/05, 9:00 PM PST

Quarterfinals

No. 5 Cle Elum-Roslyn vs. No. 6 Toutle Lake - 03/05, 9:00 AM PST

No. 1 Napavine vs. No. 7 Adna - 03/05, 10:30 AM PST

No. 3 Brewster vs. No. 4 Reardan - 03/05, 12:15 PM PST

No. 2 Northwest Christian School vs. No. 9 Davenport - 03/05, 2:00 PM PST

Quarterfinals

No. 5 Oakesdale vs. No. 6 Crosspoint Christian - 03/05, 3:45 PM PST

No. 1 Neah Bay vs. No. 7 Pateros - 03/05, 5:30 PM PST

No. 3 Waterville-Mansfield vs. No. 4 Yakama Tribal - 03/05, 7:15 PM PST

No. 2 Garfield-Palouse vs. No. 8 Lummi - 03/05, 9:00 PM PST

