2026 Washington High School Girls Basketball Playoffs: Brackets, Schedules (WIAA) - March 5, 2026
The 2026 Washington high school girls basketball playoffs continue on March 5th with the WIAA Quarterfinals.
High School On SI has brackets for every classification in the Washington high school basketball playoffs.
The 2026 WIAA state championship games will begin on March 7 at the Tacoma Dome.
2026 WIAA Class 4A Girls Basketball Championships (Select to view bracket)
Quarterfinals
No. 5 Gonzaga Prep vs. No. 11 Kennedy Catholic - 03/05, 9:00 AM PST
No. 1 Davis vs. No. 10 Lake Stevens - 03/05, 10:30 AM PST
No. 4 Woodinville vs. No. 6 Lake Washington - 03/05, 12:15 PM PST
No. 2 Union vs. No. 8 Sumner - 03/05, 2:00 PM PST
2026 WIAA Class 3A Girls Basketball Championships
Quarterfinals
No. 4 Roosevelt vs. No. 11 Lakeside - 03/05, 3:45 PM PST
No. 1 Bellevue vs. No. 7 Evergreen - 03/05, 5:30 PM PST
No. 6 Eastside Catholic vs. No. 12 White River - 03/05, 7:15 PM PST
No. 2 Snohomish vs. No. 9 Stanwood - 03/05, 9:00 PM PST
2026 WIAA Class 2A Girls Basketball Championships
Quarterfinals
No. 4 Clarkston vs. No. 11 Nathan Hale - 03/05, 9:00 AM PST
No. 1 Lynden vs. No. 2 Deer Park - 03/05, 10:30 AM PST
No. 3 Prosser vs. No. 5 Archbishop Murphy - 03/05, 12:15 PM PST
No. 7 Ellensburg vs. No. 8 Selah - 03/05, 2:00 PM PST
2026 WIAA Class 1A Girls Basketball Championships
Quarterfinals
No. 5 Royal vs. No. 6 Bellevue Christian - 03/05, 3:45 PM PST
No. 1 King's vs. No. 7 Seton Catholic - 03/05, 5:30 PM PST
No. 3 Lynden Christian vs. No. 4 Annie Wright - 03/05, 7:15 PM PST
No. 2 Zillah vs. No. 8 Lakeside - 03/05, 9:00 PM PST
2026 WIAA Class 2B Girls Basketball Championships
Quarterfinals
No. 5 Cle Elum-Roslyn vs. No. 6 Toutle Lake - 03/05, 9:00 AM PST
No. 1 Napavine vs. No. 7 Adna - 03/05, 10:30 AM PST
No. 3 Brewster vs. No. 4 Reardan - 03/05, 12:15 PM PST
No. 2 Northwest Christian School vs. No. 9 Davenport - 03/05, 2:00 PM PST
2026 WIAA Class 1B Girls Basketball Championships
Quarterfinals
No. 5 Oakesdale vs. No. 6 Crosspoint Christian - 03/05, 3:45 PM PST
No. 1 Neah Bay vs. No. 7 Pateros - 03/05, 5:30 PM PST
No. 3 Waterville-Mansfield vs. No. 4 Yakama Tribal - 03/05, 7:15 PM PST
No. 2 Garfield-Palouse vs. No. 8 Lummi - 03/05, 9:00 PM PST
