Seattle Area High School Girls Basketball Schedule & Scores - January 16, 2026
There are 67 games scheduled across the Spokane metro area on Friday, January 16, including seven games featuring statewide top 25 ranked teams. You can follow every game live on our Seattle Metro High School Girls Basketball Scoreboard.
Seattle High School Girls Basketball Schedule - January 16, 2026
The marquee matchups of the evening feature some of Washington’s top-ranked teams as No. 11 Bellevue takes on No. 8 Eastlake and Lake Stevens hosts No. 23 Lynden Christian.
Orcas Island vs Friday Harbor — 4:00 p.m.
Foster vs Highline — 5:00 p.m.
Washington vs Franklin Pierce — 5:15 p.m.
Eastmont vs Sunnyside — 5:30 p.m.
Charles Wright vs Life Christian Academy — 5:30 p.m.
Quincy vs Selah — 5:30 p.m.
Cascade Christian vs Bellevue Christian — 5:30 p.m.
Cedar Park Christian vs Overlake — 5:30 p.m.
East Jefferson vs Vashon Island — 5:30 p.m.
Connell vs Cashmere — 5:45 p.m.
Ocosta vs North Beach — 6:00 p.m.
Decatur vs Todd Beamer — 6:00 p.m.
Auburn Mountainview vs Jefferson — 6:00 p.m.
Lake Roosevelt vs Okanogan — 6:00 p.m.
La Conner vs Mount Vernon Christian — 6:00 p.m.
Bellingham vs Ferndale — 6:00 p.m.
West Valley vs Wenatchee — 6:00 p.m.
Kingston vs Sequim — 6:00 p.m.
Manson vs Bridgeport — 6:00 p.m.
Shorecrest vs Mountlake Terrace — 6:30 p.m.
Edmonds-Woodway vs Lynnwood — 6:30 p.m.
Tyee vs Renton — 6:30 p.m.
Skyline vs Mercer Island — 6:30 p.m.
Lindbergh vs Evergreen — 6:30 p.m.
Sedro-Woolley vs Mount Vernon — 6:30 p.m.
South Whidbey vs Granite Falls — 6:30 p.m.
Jackson vs Mariner — 6:30 p.m.
Shorewood vs Archbishop Murphy — 6:30 p.m.
Sammamish vs Interlake — 6:30 p.m.
Arlington vs Glacier Peak — 6:30 p.m.
Redmond vs Liberty — 6:30 p.m.
Kamiak vs Cascade — 6:30 p.m.
Snohomish vs Everett — 6:30 p.m.
Marysville Getchell vs Marysville-Pilchuck — 6:30 p.m.
Juanita vs Bothell — 6:40 p.m.
Rochester vs Tenino — 6:45 p.m.
Issaquah vs Mount Si — 6:45 p.m.
North Creek vs Woodinville — 6:50 p.m.
Newport (Bellevue) vs Inglemoor — 6:50 p.m.
Darrington vs Coupeville — 7:00 p.m.
Foss vs Orting — 7:00 p.m.
Morton/White Pass vs Mossyrock — 7:00 p.m.
Federal Way vs Enumclaw — 7:00 p.m.
Kentlake vs White River — 7:00 p.m.
Rainier vs Toledo — 7:00 p.m.
Onalaska vs Adna — 7:00 p.m.
Toutle Lake vs Napavine — 7:00 p.m.
Eatonville vs Clover Park — 7:00 p.m.
Aberdeen vs Tumwater — 7:00 p.m.
WF West vs Shelton — 7:00 p.m.
Black Hills vs Centralia — 7:00 p.m.
Bellevue vs Eastlake — 7:00 p.m.
Steilacoom vs Fife — 7:00 p.m.
Lakes vs Bellarmine Prep — 7:00 p.m.
Port Angeles vs North Mason — 7:00 p.m.
Bremerton vs North Kitsap — 7:00 p.m.
Olympic vs Bainbridge — 7:00 p.m.
Elma vs Hoquiam — 7:00 p.m.
Lynden Christian vs Lake Stevens — 7:15 p.m.
Burlington-Edison vs Lynden — 7:15 p.m.
North Thurston vs Central Kitsap — 7:15 p.m.
Lakewood vs Sehome — 7:15 p.m.
Capital vs Silas — 7:30 p.m.
Timberline vs Mount Tahoma — 7:30 p.m.
River Ridge vs Lincoln — 7:30 p.m.
King’s vs Meadowdale — 8:00 p.m.
