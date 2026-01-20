Seattle Area High School Girls Basketball Schedule & Scores - January 20, 2026
There are 56 games scheduled across the Spokane metro area on Tuesday, January 20, including four games featuring statewide top 25 ranked teams. You can follow every game live on our Seattle Metro High School Girls Basketball Scoreboard.
The marquee matchups of the evening feature some of Washington’s top-ranked teams as No 14 Edmonds-Woodway takes on Archbishop Murphy and No. 3 Lynden travels to Meridian.
South Whidbey vs Cedar Park Christian — 5:15 p.m.
Life Christian Academy vs Cascade Christian — 5:30 p.m.
La Conner vs Friday Harbor — 5:30 p.m.
Granite Falls vs Bear Creek — 5:30 p.m.
Issaquah vs Skyline — 5:30 p.m.
Wishkah Valley vs Ocosta — 5:30 p.m.
Tenino vs Bush — 5:30 p.m.
Auburn vs Kennedy Catholic — 5:45 p.m.
Cle Elum-Roslyn vs Cashmere — 5:45 p.m.
Liberty Bell vs Cascade — 5:45 p.m.
Seattle Christian vs Klahowya — 6:00 p.m.
Chelan vs Brewster — 6:00 p.m.
Bremerton vs Kingston — 6:00 p.m.
Manson vs Lake Roosevelt — 6:00 p.m.
Elma vs Montesano — 6:45 p.m.
Hoquiam vs Rochester — 6:45 p.m.
Coupeville vs Concrete — 7:00 p.m.
Adna vs Toutle Lake — 7:00 p.m.
Eatonville vs Orting — 7:00 p.m.
Jefferson vs Kentlake — 7:00 p.m.
Ballard vs Nathan Hale — 7:00 p.m.
Stadium vs Kentridge — 7:00 p.m.
Mt. Rainier vs Tahoma — 7:00 p.m.
Kentwood vs Auburn Riverside — 7:00 p.m.
Todd Beamer vs Auburn Mountainview — 7:00 p.m.
Enumclaw vs Decatur — 7:00 p.m.
Mossyrock vs Napavine — 7:00 p.m.
Clover Park vs Steilacoom — 7:00 p.m.
Rainier vs Winlock — 7:00 p.m.
Fife vs Franklin Pierce — 7:00 p.m.
Foss vs Washington — 7:00 p.m.
Centralia vs WF West — 7:00 p.m.
Shelton vs Tumwater — 7:00 p.m.
Black Hills vs Aberdeen — 7:00 p.m.
Gig Harbor vs River Ridge — 7:00 p.m.
Central Kitsap vs Peninsula — 7:00 p.m.
Mount Tahoma vs Capital — 7:00 p.m.
Bellarmine Prep vs North Thurston — 7:00 p.m.
Lincoln vs Timberline — 7:00 p.m.
Silas vs Lakes — 7:00 p.m.
Bainbridge vs Port Angeles — 7:00 p.m.
North Mason vs Sequim — 7:00 p.m.
Toledo vs Onalaska — 7:00 p.m.
North Kitsap vs Olympic — 7:00 p.m.
Nooksack Valley vs Lakewood — 7:15 p.m.
Archbishop Murphy vs Edmonds-Woodway — 7:15 p.m.
Squalicum vs Sedro-Woolley — 7:15 p.m.
Lake Stevens vs Kamiak — 7:15 p.m.
Lynden vs Meridian — 7:15 p.m.
Everett vs Stanwood — 7:15 p.m.
Cascade vs Jackson — 7:15 p.m.
Sehome vs Ferndale — 7:15 p.m.
Meadowdale vs Shorewood — 7:15 p.m.
Marysville Getchell vs Snohomish — 7:15 p.m.
Mariner vs Arlington — 7:15 p.m.
Monroe vs Marysville-Pilchuck — 7:15 p.m.
