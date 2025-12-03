Washington high school boys basketball final scores, results — December 2, 2025
The 2025 Washington boys high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from tonight’s slate of action.
Washington high school boys basketball final scores, results — December 2, 2025
Aberdeen 60, R.A. Long 26
Arlington 66, Marysville Getchell 28
Asotin 53, Pomeroy 47
Battle Ground 104, Prairie 54
Bear Creek 48, Seattle Christian 45
Bishop Blanchet 72, Woodinville 61
Black Hills 79, Castle Rock 35
Blaine 77, La Conner 23
Bonners Ferry 76, East Valley 60
Bothell/Inglemoor 66, Kamiak 65
Bremerton 94, South Kitsap 42
Bridgeport 78, Waterville 32
Burlington-Edison 85, Mariner 61
Cascade 57, Thorp 45
Cascade 81, Meadowdale 27
Cedar Park Christian 61, Crescent 53
Cedarcrest 68, Evergreen 46
Centralia 66, Elma 56
Cheney 66, West Valley 60
Chiawana 68, Post Falls 60
Chief Sealth 69, Seattle Academy 57
Clallam Bay 45, Quilcene 40
Colfax 72, Garfield-Palouse 35
Columbia 63, Washougal 53
Columbia 67, Kittitas 53
Colton 60, Genesee 53
Colville 71, St. George's 56
Concordia Christian Academy 65, Grace Academy 36
Coupeville 57, South Whidbey 42
Curlew 73, Mary Walker 33
Cusick 77, Rosalia 34
Cusick 77, Tekoa-Rosalia 34
Davenport 58, Lake Roosevelt 49
Deer Park 56, Lakeside 29
Eastlake 88, Foster 63
Eastmont 65, Central Valley 74
Edmonds-Woodway 71, West Seattle 45
Eisenhower 98, Selah 85
Ellensburg 74, Wapato 70
Elma 66, Centralia 56
Ephrata 48, Moses Lake 37
Everett 59, Mountlake Terrace 47
Evergreen 81, Skyview 73
Evergreen Lutheran 62, Oakville 47
Ferndale 56, Snohomish 52
Ferris 64, North Central 59
Fife 56, Port Angeles 52
Foster 88, Eastlake 63
Franklin 67, Garfield 55
Freeman 55, Reardan 54
Garfield-Palouse 72, Colfax 35
Gig Harbor 79, North Kitsap 13
Glacier Peak 63, King's 24
Goldendale 88, Hockinson 44
Gonzaga Prep 74, Ridgeline 42
Grandview 85, West Valley 69
Granite Falls 47, Lynnwood 40
Hazen 58, Inglemoor 41
Heritage 59, Hudson's Bay 39
Highland 65, Yakama Nation Tribal 28
Hockinson 88, Goldendale 44
Hudson's Bay 59, Heritage 39
Ingraham 57, Nathan Hale 54
Inglemoor 58, Hazen 41
Interlake 51, Juanita 48
Issaquah 78, Liberty 62
Jackson 53, Monroe 44
Juanita 51, Interlake 48
Kamiakin 78, Sunnyside 60
Kamiak 66, Bothell/Inglemoor 65
Kentridge 72, River Ridge 51
Kettle Falls 73, Republic 38
King's Way Christian 51, Mark Morris 39
Kiona-Benton 52, River View 46
Kittitas 67, Columbia 53
Klahowya 58, Vashon Island 34
La Conner 77, Blaine 23
Lake City 74, Mead 69
Lake Roosevelt 58, Davenport 49
Lake Washington 51, North Creek 49
Lakeside 50, Lincoln 46
Lakewood 69, Lummi 69
Lewis & Clark 56, Sandpoint 44
Lewiston 66, Walla Walla 37
Liberty 47, Riverside 41
Liberty Bell 71, Tonasket 52
Lindbergh 77, Tyee 39
Lummi 69, Lakewood 69
Mark Morris 51, King's Way Christian 39
Mariner 85, Burlington-Edison 61
Mary Walker 73, Curlew 33
Marysville Getchell 66, Arlington 28
Marysville-Pilchuck 85, Sehome 59
Mead 74, Lake City 69
Meadowdale 81, Cascade 27
Monroe 53, Jackson 44
Moses Lake 48, Ephrata 37
Mount Vernon 64, Stanwood 61
Mountlake Terrace 59, Everett 47
Nathan Hale 57, Ingraham 54
Newport - Bellevue 69, Sammamish 60
Nooksack Valley 69, Sultan 30
North Beach 50, Pe Ell 32
North Central 64, Ferris 59
North Creek 51, Lake Washington 49
North Mason 87, North Thurston 54
North Thurston 87, North Mason 54
Oakville 62, Evergreen Lutheran 47
Olympic 41, Shelton 38
Omak 69, Othello 42
Othello 69, Omak 42
Pe Ell 50, North Beach 32
Pomeroy 53, Asotin 47
Port Angeles 56, Fife 52
Post Falls 68, Chiawana 60
Prairie 104, Battle Ground 54
Prescott 81, Walla Walla Valley Academy 17
Prosser 91, Zillah 59
Quilcene 45, Clallam Bay 40
Quincy 78, Sageview 61
R.A. Long 60, Aberdeen 26
Reardan 55, Freeman 54
Renton 69, Skyline 52
Republic 73, Kettle Falls 38
Ridgeline 74, Gonzaga Prep 42
River Ridge 72, Kentridge 51
River View 52, Kiona-Benton 46
Riverside 47, Liberty 41
Riverside Christian 57, La Salle 0
Rogers 63, Shadle Park 33
Rosalia 77, Cusick 34
Sageview 78, Quincy 61
Sammamish 69, Newport - Bellevue 60
Sandpoint 56, Lewis & Clark 44
Seattle Academy 69, Chief Sealth 57
Seattle Christian 48, Bear Creek 45
Sehome 85, Marysville-Pilchuck 59
Selah 98, Eisenhower 85
Selkirk 61, Valley Christian 55
Shadle Park 63, Rogers 33
Shelton 41, Olympic 38
Skyline 69, Renton 52
Skyview 81, Evergreen 73
Snohomish 56, Ferndale 52
South Kitsap 94, Bremerton 42
South Whidbey 57, Coupeville 42
Stadium 57, White River 48
Stanwood 64, Mount Vernon 61
St. George's 71, Colville 56
Sultan 69, Nooksack Valley 30
Sunnyside 78, Kamiakin 60
Sunnyside Christian 74, Granger 12
Tekoa-Rosalia 77, Cusick 34
Thorp 57, Cascade 45
Tonasket 71, Liberty Bell 52
Tri-Cities Prep 67, Wahluke 43
Tyee 77, Lindbergh 39
Valley Christian 61, Selkirk 55
Vashon Island 58, Klahowya 34
Wahluke 67, Tri-Cities Prep 43
Walla Walla 66, Lewiston 37
Walla Walla Valley Academy 81, Prescott 17
Wapato 74, Ellensburg 70
Washougal 63, Columbia 53
Waterville 78, Bridgeport 32
West Seattle 71, Edmonds-Woodway 45
West Valley 85, Grandview 69
West Valley 66, Cheney 60
White River 57, Stadium 48
Wilson Creek 62, Columbia 36
Woodinville 72, Bishop Blanchet 61
Yakama Nation Tribal 65, Highland 28
Zillah 91, Prosser 59