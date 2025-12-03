High School

Washington high school boys basketball final scores, results — December 2, 2025

See every Washington boys high school basketball final score from December 2, 2025

Brady Twombly

Gonzaga Prep took down Ridgeline 74-42 on December 2. 2025
Gonzaga Prep took down Ridgeline 74-42 on December 2. 2025 / Photo by Lane Mathews

The 2025 Washington boys high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from tonight’s slate of action.

Aberdeen 60, R.A. Long 26

Arlington 66, Marysville Getchell 28

Asotin 53, Pomeroy 47

Battle Ground 104, Prairie 54

Bear Creek 48, Seattle Christian 45

Bishop Blanchet 72, Woodinville 61

Black Hills 79, Castle Rock 35

Blaine 77, La Conner 23

Bonners Ferry 76, East Valley 60

Bothell/Inglemoor 66, Kamiak 65

Bremerton 94, South Kitsap 42

Bridgeport 78, Waterville 32

Burlington-Edison 85, Mariner 61

Cascade 57, Thorp 45

Cascade 81, Meadowdale 27

Cedar Park Christian 61, Crescent 53

Cedarcrest 68, Evergreen 46

Centralia 66, Elma 56

Cheney 66, West Valley 60

Chiawana 68, Post Falls 60

Chief Sealth 69, Seattle Academy 57

Clallam Bay 45, Quilcene 40

Colfax 72, Garfield-Palouse 35

Columbia 63, Washougal 53

Columbia 67, Kittitas 53

Colton 60, Genesee 53

Colville 71, St. George's 56

Concordia Christian Academy 65, Grace Academy 36

Coupeville 57, South Whidbey 42

Curlew 73, Mary Walker 33

Cusick 77, Rosalia 34

Cusick 77, Tekoa-Rosalia 34

Davenport 58, Lake Roosevelt 49

Deer Park 56, Lakeside 29

Eastlake 88, Foster 63

Eastmont 65, Central Valley 74

Edmonds-Woodway 71, West Seattle 45

Eisenhower 98, Selah 85

Ellensburg 74, Wapato 70

Elma 66, Centralia 56

Ephrata 48, Moses Lake 37

Everett 59, Mountlake Terrace 47

Evergreen 81, Skyview 73

Evergreen Lutheran 62, Oakville 47

Ferndale 56, Snohomish 52

Ferris 64, North Central 59

Fife 56, Port Angeles 52

Foster 88, Eastlake 63

Franklin 67, Garfield 55

Freeman 55, Reardan 54

Garfield-Palouse 72, Colfax 35

Gig Harbor 79, North Kitsap 13

Glacier Peak 63, King's 24

Goldendale 88, Hockinson 44

Gonzaga Prep 74, Ridgeline 42

Grandview 85, West Valley 69

Granite Falls 47, Lynnwood 40

Hazen 58, Inglemoor 41

Heritage 59, Hudson's Bay 39

Highland 65, Yakama Nation Tribal 28

Hockinson 88, Goldendale 44

Hudson's Bay 59, Heritage 39

Ingraham 57, Nathan Hale 54

Inglemoor 58, Hazen 41

Interlake 51, Juanita 48

Issaquah 78, Liberty 62

Jackson 53, Monroe 44

Juanita 51, Interlake 48

Kamiakin 78, Sunnyside 60

Kamiak 66, Bothell/Inglemoor 65

Kentridge 72, River Ridge 51

Kettle Falls 73, Republic 38

King's Way Christian 51, Mark Morris 39

Kiona-Benton 52, River View 46

Kittitas 67, Columbia 53

Klahowya 58, Vashon Island 34

La Conner 77, Blaine 23

Lake City 74, Mead 69

Lake Roosevelt 58, Davenport 49

Lake Washington 51, North Creek 49

Lakeside 50, Lincoln 46

Lakewood 69, Lummi 69

Lewis & Clark 56, Sandpoint 44

Lewiston 66, Walla Walla 37

Liberty 47, Riverside 41

Liberty Bell 71, Tonasket 52

Lindbergh 77, Tyee 39

Lummi 69, Lakewood 69

Mark Morris 51, King's Way Christian 39

Mariner 85, Burlington-Edison 61

Mary Walker 73, Curlew 33

Marysville Getchell 66, Arlington 28

Marysville-Pilchuck 85, Sehome 59

Mead 74, Lake City 69

Meadowdale 81, Cascade 27

Monroe 53, Jackson 44

Moses Lake 48, Ephrata 37

Mount Vernon 64, Stanwood 61

Mountlake Terrace 59, Everett 47

Nathan Hale 57, Ingraham 54

Newport - Bellevue 69, Sammamish 60

Nooksack Valley 69, Sultan 30

North Beach 50, Pe Ell 32

North Central 64, Ferris 59

North Creek 51, Lake Washington 49

North Mason 87, North Thurston 54

North Thurston 87, North Mason 54

Oakville 62, Evergreen Lutheran 47

Olympic 41, Shelton 38

Omak 69, Othello 42

Othello 69, Omak 42

Pe Ell 50, North Beach 32

Pomeroy 53, Asotin 47

Port Angeles 56, Fife 52

Post Falls 68, Chiawana 60

Prairie 104, Battle Ground 54

Prescott 81, Walla Walla Valley Academy 17

Prosser 91, Zillah 59

Quilcene 45, Clallam Bay 40

Quincy 78, Sageview 61

R.A. Long 60, Aberdeen 26

Reardan 55, Freeman 54

Renton 69, Skyline 52

Republic 73, Kettle Falls 38

Ridgeline 74, Gonzaga Prep 42

River Ridge 72, Kentridge 51

River View 52, Kiona-Benton 46

Riverside 47, Liberty 41

Riverside Christian 57, La Salle 0

Rogers 63, Shadle Park 33

Rosalia 77, Cusick 34

Sageview 78, Quincy 61

Sammamish 69, Newport - Bellevue 60

Sandpoint 56, Lewis & Clark 44

Seattle Academy 69, Chief Sealth 57

Seattle Christian 48, Bear Creek 45

Sehome 85, Marysville-Pilchuck 59

Selah 98, Eisenhower 85

Selkirk 61, Valley Christian 55

Shadle Park 63, Rogers 33

Shelton 41, Olympic 38

Skyline 69, Renton 52

Skyview 81, Evergreen 73

Snohomish 56, Ferndale 52

South Kitsap 94, Bremerton 42

South Whidbey 57, Coupeville 42

Stadium 57, White River 48

Stanwood 64, Mount Vernon 61

St. George's 71, Colville 56

Sultan 69, Nooksack Valley 30

Sunnyside 78, Kamiakin 60

Sunnyside Christian 74, Granger 12

Tekoa-Rosalia 77, Cusick 34

Thorp 57, Cascade 45

Tonasket 71, Liberty Bell 52

Tri-Cities Prep 67, Wahluke 43

Tyee 77, Lindbergh 39

Valley Christian 61, Selkirk 55

Vashon Island 58, Klahowya 34

Wahluke 67, Tri-Cities Prep 43

Walla Walla 66, Lewiston 37

Walla Walla Valley Academy 81, Prescott 17

Wapato 74, Ellensburg 70

Washougal 63, Columbia 53

Waterville 78, Bridgeport 32

West Seattle 71, Edmonds-Woodway 45

West Valley 85, Grandview 69

West Valley 66, Cheney 60

White River 57, Stadium 48

Wilson Creek 62, Columbia 36

Woodinville 72, Bishop Blanchet 61

Yakama Nation Tribal 65, Highland 28

Zillah 91, Prosser 59

Brady Twombly
BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

