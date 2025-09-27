High School

Washington High School Football Final Scores, Results - September 26, 2025

See every final score from Week 4 of Washington High School Football

Gray Reid

Enumclaw vs Federal Way from Sept. 25, 2025
Enumclaw vs Federal Way from Sept. 25, 2025 / Dee Torres

The 2025 Washington high school football season rolled on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 4.

Aberdeen 43, Hoquiam 7

Adna 47, Raymond-South Bend 8

All Saints Episcopal 49, Evergreen 21

Anacortes 26, Lynden 23

Annie Wright 21, Klahowya 7

Archbishop Murphy 61, Bellingham 28

Arlington 42, Kamiak 21

Auburn Mountainview 31, Jefferson 20

Banks 44, Seton Catholic 21

Bellarmine Prep 26, Silas 10

Bellevue 33, Mount Si 9

Bothell 7, Skyline 14

Brewster 37, Tonasket 30

Bridgeport 22, Waterville-Mansfield 62

Cascade 30, Jackson 40

Castle Rock 36, Stevenson 18

Cedar Park Christian 31, Coupeville 7

Cedarcrest 42, Foster 6

Central Valley 44, Ferris 6

Cheney 14, Gonzaga Prep 31

Cle Elum-Roslyn 55, White Swan 0

Colfax 45, Jenkins 6

Columbia 40, Warden 0

Colville 38, Riverside 7

Creswell 44, Seton Catholic 21

Curlew 44, Northport 14

Darrington 58, La Conner 20

Dufur 32, Lyle/Wishram 24

East Valley 26, Deer Park 13

Eastlake 35, Woodinville 19

Eastmont 35, Sunnyside 28

Eatonville 55, Foss 24

Entiat 40, Moses Lake Christian Academy/Covenant Christian 32

Everett 42, Monroe 21

Freeman 58, Asotin 14

Glacier Peak 30, Post Falls 18

Gonzaga Prep 31, Cheney 14

Granite Falls 27, Blaine 6

Hazen 33, Mercer Island 14

Hockinson 41, R.A. Long 0

Ilwaco 38, Morton/White Pass 12

Inchelium 58, Wellpinit 20

Interlake 49, Evergreen 0

Issaquah 47, Highline 0

Kalama 53, Fort Vancouver 7

Kamiakin 49, Hermiston 14

Kelso 36, Bremerton 29

Kennedy Catholic 49, Kentwood 14

Kennewick 42, Sageview 0

Kettle Falls 40, Liberty 24

King's 46, Elma 0

Kittitas 51, Goldendale 0

La Center 56, King's Way Christian 20

La Salle 12, Highland 7

Lake City 49, Eisenhower 0

Lake Stevens 56, Mariner 0

Lake Washington 49, North Creek 10

Lakeside 44, Nathan Hale 13

Liberty 42, Juanita 13

Liberty Bell 39, Chelan 30

Life Christian Academy 54, East Jefferson 0

Lincoln 39, Gig Harbor 23

Lincoln 44, West Seattle 7

Manson 14, Cascade 13

Marysville-Pilchuck 34, Marysville Getchell 27

Meadowdale 34, Edmonds-Woodway 31

Montesano 56, Napavine 0

Moses Lake 56, Wenatchee 0

Mossyrock 70, Vashon Island 3

Mount Tahoma 47, Central Kitsap 0

Mountlake Terrace 29, Shorecrest 0

Mountainside 63, Mountain View 2

Mt. Baker 59, Sultan 14

Mt. Spokane 16, Mead 14

Naselle 60, Northwest Christian 8

Newport 42, Northwest Christian School 0

North Beach 52, Taholah 28

North Kitsap 52, North Mason 21

Oak Harbor 0, Sedro-Woolley 40

Ocosta 47, Chief Leschi 6

Odessa 56, Columbia 0

O'Dea 24, Eastside Catholic 20

Okanogan 42, River View 0

Olympic 39, Bainbridge 13

Olympia 3, Bethel 1

Omak 42, Clarkston 0

Onalaska 52, Rainier 0

Orting 43, Franklin Pierce 42

Othello 46, Selah 13

Pe Ell/Willapa Valley 62, Winlock 12

Peninsula 10, Capital 9

Pomeroy 32, Garfield-Palouse 18

Port Angeles 27, Sequim 14

Prairie 20, Union 19

Prosser 47, Grandview 19

Puyallup 54, Emerald Ridge 0

Quincy 35, Wapato 14

Reardan 35, Lind-Ritzville 0

Richland 49, Pasco 0

Ridgefield 42, Hudson's Bay 0

Rochester 41, Black Hills 7

Rogers 67, Curtis 3

Rogers 20, North Central 6

Royal 43, Zillah 0

Sammamish 27, Lindbergh 0

Seattle Prep 35, Bishop Blanchet 14

Sedro-Woolley 40, Oak Harbor 0

Spanaway Lake 17, Yelm 13

Squalicum 56, Lakewood 7

Stanwood 13, Snohomish 7

Sumner 63, South Kitsap 3

Southridge 49, Walla Walla 21

Tahoma 51, Kentridge 3

Tekoa-Rosalia 58, St. John-Endicott 32

Tenino 44, Centralia 15

Timberline 42, River Ridge 0

Toppenish 27, Ellensburg 25

Touchet 35, Mabton 16

Tri-Cities Prep 50, Granger 6

Tulalip Heritage 58, Lummi 8

Tumwater 48, Nooksack Valley 28

Wahkiakum 62, Oakville 6

Waitsburg 50, Dayton 36

Washougal 17, Mark Morris 14

Waterville-Mansfield 62, Bridgeport 22

West Linn 41, Camas 0

West Valley 21, Pullman 3

West Valley 29, Davis 26

WF West 55, Shelton 25

White River 55, Todd Beamer 0

Wilbur-Creston 54, Mary Walker 30

Wishkah Valley 59, Clallam Bay 32

Woodland 17, Columbia River 14

Gray Reid
GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

