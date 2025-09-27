Washington High School Football Final Scores, Results - September 26, 2025
The 2025 Washington high school football season rolled on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 4.
Aberdeen 43, Hoquiam 7
Adna 47, Raymond-South Bend 8
All Saints Episcopal 49, Evergreen 21
Anacortes 26, Lynden 23
Annie Wright 21, Klahowya 7
Archbishop Murphy 61, Bellingham 28
Arlington 42, Kamiak 21
Auburn Mountainview 31, Jefferson 20
Banks 44, Seton Catholic 21
Bellarmine Prep 26, Silas 10
Bellevue 33, Mount Si 9
Bothell 7, Skyline 14
Brewster 37, Tonasket 30
Bridgeport 22, Waterville-Mansfield 62
Cascade 30, Jackson 40
Castle Rock 36, Stevenson 18
Cedar Park Christian 31, Coupeville 7
Cedarcrest 42, Foster 6
Central Valley 44, Ferris 6
Cheney 14, Gonzaga Prep 31
Cle Elum-Roslyn 55, White Swan 0
Colfax 45, Jenkins 6
Columbia 40, Warden 0
Colville 38, Riverside 7
Creswell 44, Seton Catholic 21
Curlew 44, Northport 14
Darrington 58, La Conner 20
Dufur 32, Lyle/Wishram 24
East Valley 26, Deer Park 13
Eastlake 35, Woodinville 19
Eastmont 35, Sunnyside 28
Eatonville 55, Foss 24
Entiat 40, Moses Lake Christian Academy/Covenant Christian 32
Everett 42, Monroe 21
Freeman 58, Asotin 14
Glacier Peak 30, Post Falls 18
Gonzaga Prep 31, Cheney 14
Granite Falls 27, Blaine 6
Hazen 33, Mercer Island 14
Hockinson 41, R.A. Long 0
Ilwaco 38, Morton/White Pass 12
Inchelium 58, Wellpinit 20
Interlake 49, Evergreen 0
Issaquah 47, Highline 0
Kalama 53, Fort Vancouver 7
Kamiakin 49, Hermiston 14
Kelso 36, Bremerton 29
Kennedy Catholic 49, Kentwood 14
Kennewick 42, Sageview 0
Kettle Falls 40, Liberty 24
King's 46, Elma 0
Kittitas 51, Goldendale 0
La Center 56, King's Way Christian 20
La Salle 12, Highland 7
Lake City 49, Eisenhower 0
Lake Stevens 56, Mariner 0
Lake Washington 49, North Creek 10
Lakeside 44, Nathan Hale 13
Liberty 42, Juanita 13
Liberty Bell 39, Chelan 30
Life Christian Academy 54, East Jefferson 0
Lincoln 39, Gig Harbor 23
Lincoln 44, West Seattle 7
Manson 14, Cascade 13
Marysville-Pilchuck 34, Marysville Getchell 27
Meadowdale 34, Edmonds-Woodway 31
Montesano 56, Napavine 0
Moses Lake 56, Wenatchee 0
Mossyrock 70, Vashon Island 3
Mount Tahoma 47, Central Kitsap 0
Mountlake Terrace 29, Shorecrest 0
Mountainside 63, Mountain View 2
Mt. Baker 59, Sultan 14
Mt. Spokane 16, Mead 14
Naselle 60, Northwest Christian 8
Newport 42, Northwest Christian School 0
North Beach 52, Taholah 28
North Kitsap 52, North Mason 21
Oak Harbor 0, Sedro-Woolley 40
Ocosta 47, Chief Leschi 6
Odessa 56, Columbia 0
O'Dea 24, Eastside Catholic 20
Okanogan 42, River View 0
Olympic 39, Bainbridge 13
Olympia 3, Bethel 1
Omak 42, Clarkston 0
Onalaska 52, Rainier 0
Orting 43, Franklin Pierce 42
Othello 46, Selah 13
Pe Ell/Willapa Valley 62, Winlock 12
Peninsula 10, Capital 9
Pomeroy 32, Garfield-Palouse 18
Port Angeles 27, Sequim 14
Prairie 20, Union 19
Prosser 47, Grandview 19
Puyallup 54, Emerald Ridge 0
Quincy 35, Wapato 14
Reardan 35, Lind-Ritzville 0
Richland 49, Pasco 0
Ridgefield 42, Hudson's Bay 0
Rochester 41, Black Hills 7
Rogers 67, Curtis 3
Rogers 20, North Central 6
Royal 43, Zillah 0
Sammamish 27, Lindbergh 0
Seattle Prep 35, Bishop Blanchet 14
Sedro-Woolley 40, Oak Harbor 0
Spanaway Lake 17, Yelm 13
Squalicum 56, Lakewood 7
Stanwood 13, Snohomish 7
Sumner 63, South Kitsap 3
Southridge 49, Walla Walla 21
Tahoma 51, Kentridge 3
Tekoa-Rosalia 58, St. John-Endicott 32
Tenino 44, Centralia 15
Timberline 42, River Ridge 0
Toppenish 27, Ellensburg 25
Touchet 35, Mabton 16
Tri-Cities Prep 50, Granger 6
Tulalip Heritage 58, Lummi 8
Tumwater 48, Nooksack Valley 28
Wahkiakum 62, Oakville 6
Waitsburg 50, Dayton 36
Washougal 17, Mark Morris 14
Waterville-Mansfield 62, Bridgeport 22
West Linn 41, Camas 0
West Valley 21, Pullman 3
West Valley 29, Davis 26
WF West 55, Shelton 25
White River 55, Todd Beamer 0
Wilbur-Creston 54, Mary Walker 30
Wishkah Valley 59, Clallam Bay 32
Woodland 17, Columbia River 14