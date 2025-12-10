Washington high school girls basketball final scores, results — December 9, 2025
The 2025 Washington girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from tonight’s slate of action.
Anacortes 64, Ferndale 55
Arlington 55, Meadowdale 45
Auburn 58, Mt. Rainier 30
Auburn Adventist 45, Forest Ridge Sacred Heart 17
Auburn Riverside 67, Stadium 29
Battle Ground 39, Mountain View 20
Bellevue Christian 62, Bear Creek 29
Bellarmine Prep 39, River Ridge 31
Bonney Lake 63, Bethel 30
Black Hills 59, Elma 49
Bridgeport 47, Entiat 28
Camas 65, Southridge 62
Cascade 63, Mountlake Terrace 29
Central Valley 64, Ferris 50
Cheney 61, Mead 22
Chewelah 66, Republic 18
Chimacum 59, Coupeville 42
Clarkston 68, Freeman 43
Cle Elum-Roslyn 77, River View 11
Colfax 61, Riverside 12
College Place 60, Naches Valley 23
Columbia 48, Mary Walker 28
Columbia Adventist Academy 39, King's Way Christian 21
Columbia River 61, Washougal 42
Connell 73, Wapato 20
Crescent 36, North Beach 35
Curlew 49, Oroville 25
Curtis 50, Rogers 42
Cusick 52, Valley Christian 44
Davenport 59, Tri-Cities Prep 31
Deer Park 61, Kennewick 36
DeSales 57, Pomeroy 37
Eatonville 39, Orting 37
Easton 47, Wilson Creek 27
Eisenhower 59, Hermiston 58
Ellensburg 62, Eastmont 19
Emerald Ridge 64, Puyallup 58
Everett 43, Lynnwood 23
Evergreen Lutheran 60, Redeemer Christian School 16
Fife 58, Franklin Pierce 24
Forks 71, Neah Bay 40
Foss 53, Washington 30
Glacier Peak 77, Shorewood 46
Gonzaga Prep 75, University 30
Graham-Kapowsin 64, Olympia 21
Grandview 53, Sunnyside 39
Granger 50, White Swan 31
Hanford 51, Moses Lake 41
Hockinson 66, R.A. Long 37
Hoquiam 55, Ilwaco 14
Hudson's Bay 69, Mark Morris 19
Kamiakin 51, Richland 48
Kamiak 58, Shorecrest 56
Kennedy Catholic 67, Kentridge 31
Kentwood 82, Tahoma 39
Kiona-Benton 63, Wahluke 29
La Conner 57, Sultan 25
Lake City 63, North Central 15
Lake Roosevelt 57, Pateros 36
Lake Stevens 45, Snohomish 39
Lakes 55, Lincoln 53
Lakeside 55, St. George's 27
Lewis & Clark 57, Shadle Park 18
Liberty 63, Northwest Christian School 30
Liberty Bell 46, Okanogan 35
LRSW (CO-OP) 55, Columbia 19
Lynden 78, Oak Harbor 6
Lynden Christian 70, Mount Vernon 46
Manson 50, Highland 21
Mariner 59, Marysville-Pilchuck 34
Medical Lake 40, Northport 36
Mt. Spokane 60, Ridgeline 31
Muckleshoot Tribal 41, SCCS 27
North Thurston 86, Mount Tahoma 14
Oakville 34, Non Varsity Opponent 10
Ocosta 47, Lake Quinault 18
Odessa 64, St. John-Endicott/LaCrosse 28
Olympic 49, North Kitsap 39
Pasco 64, Toppenish 46
Reardan 56, Brewster 47
Ridgefield 43, Woodland 31
Sammamish 67, Interlake 33
Sehome 47, Stanwood 31
Stevenson 55, Trout Lake 17
Sumner 63, South Kitsap 8
Sunnyside Christian 62, La Salle 6
Tonasket 45, Kettle Falls 36
Touchet 25, Prescott 19
West Valley 63, Rogers 22