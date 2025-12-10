High School

Washington high school girls basketball final scores, results — December 9, 2025

Brady Twombly

Auburn Trojans - Dec 2, 2025
Dee Torres

The 2025 Washington girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from tonight’s slate of action.

Anacortes 64, Ferndale 55

Arlington 55, Meadowdale 45

Auburn 58, Mt. Rainier 30

Auburn Adventist 45, Forest Ridge Sacred Heart 17

Auburn Riverside 67, Stadium 29

Battle Ground 39, Mountain View 20

Bellevue Christian 62, Bear Creek 29

Bellarmine Prep 39, River Ridge 31

Bonney Lake 63, Bethel 30

Black Hills 59, Elma 49

Bridgeport 47, Entiat 28

Camas 65, Southridge 62

Central Valley 64, Ferris 50

Chewelah 66, Republic 18

Chimacum 59, Coupeville 42

Clarkston 68, Freeman 43

Cle Elum-Roslyn 77, River View 11

Colfax 61, Riverside 12

College Place 60, Naches Valley 23

Columbia 48, Mary Walker 28

Columbia Adventist Academy 39, King's Way Christian 21

Columbia River 61, Washougal 42

Connell 73, Wapato 20

Crescent 36, North Beach 35

Curlew 49, Oroville 25

Curtis 50, Rogers 42

Cusick 52, Valley Christian 44

Davenport 59, Tri-Cities Prep 31

Deer Park 61, Kennewick 36

DeSales 57, Pomeroy 37

Eatonville 39, Orting 37

Easton 47, Wilson Creek 27

Eisenhower 59, Hermiston 58

Ellensburg 62, Eastmont 19

Emerald Ridge 64, Puyallup 58

Everett 43, Lynnwood 23

Evergreen Lutheran 60, Redeemer Christian School 16

Fife 58, Franklin Pierce 24

Forks 71, Neah Bay 40

Foss 53, Washington 30

Glacier Peak 77, Shorewood 46

Gonzaga Prep 75, University 30

Graham-Kapowsin 64, Olympia 21

Grandview 53, Sunnyside 39

Granger 50, White Swan 31

Hanford 51, Moses Lake 41

Hockinson 66, R.A. Long 37

Hoquiam 55, Ilwaco 14

Kamiakin 51, Richland 48

Kamiak 58, Shorecrest 56

Kennedy Catholic 67, Kentridge 31

Kentwood 82, Tahoma 39

Kiona-Benton 63, Wahluke 29

La Conner 57, Sultan 25

Lake City 63, North Central 15

Lake Roosevelt 57, Pateros 36

Lake Stevens 45, Snohomish 39

Lakes 55, Lincoln 53

Lakeside 55, St. George's 27

Lewis & Clark 57, Shadle Park 18

Liberty 63, Northwest Christian School 30

Liberty Bell 46, Okanogan 35

LRSW (CO-OP) 55, Columbia 19

Lynden Christian 70, Mount Vernon 46

Manson 50, Highland 21

Mariner 59, Marysville-Pilchuck 34

Medical Lake 40, Northport 36

Mt. Spokane 60, Ridgeline 31

Muckleshoot Tribal 41, SCCS 27

Naches Valley 60, College Place 23

Neah Bay 71, Forks 40

North Thurston 86, Mount Tahoma 14

Northport 40, Medical Lake 36

Oakville 34, Non Varsity Opponent 10

Ocosta 47, Lake Quinault 18

Odessa 64, St. John-Endicott/LaCrosse 28

Olympic 49, North Kitsap 39

Pasco 64, Toppenish 46

Reardan 56, Brewster 47

Ridgefield 43, Woodland 31

Sammamish 67, Interlake 33

Sehome 47, Stanwood 31

Stevenson 55, Trout Lake 17

Sumner 63, South Kitsap 8

Sunnyside Christian 62, La Salle 6

Tonasket 45, Kettle Falls 36

Touchet 25, Prescott 19

West Valley 63, Rogers 22

Published
BRADY TWOMBLY

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

