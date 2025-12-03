Washington high school girls basketball final scores, results — December 2, 2025
The 2025 Washington girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from tonight’s slate of action.
Annie Wright 61, Burlington-Edison 31
Asotin 53, Pomeroy 40
Auburn 52, North Thurston 44
Bainbridge 65, Central Kitsap 39
Battle Ground 60, Prairie 26
Beamer 45, North Mason 29
Bellevue 81, Kentridge 34
Bellevue Christian 47, Sammamish 45
Blaine 54, La Conner 21
Bonners Ferry 69, East Valley 46
Cascade 42, Wenatchee 40
Central Valley 59, Eastmont 44
Chelan 51, Royal 31
Cheney 61, West Valley 41
Chiawana 72, Post Falls 34
Chimacum 57, Sequim 40
Cle Elum-Roslyn 85, Mount Vernon Christian 45
Colton 62, Genesee 40
Columbia 44, Kittitas 41
Colville 56, St. George's 26
Coupeville 45, South Whidbey 28
Crescent 46, Varsity Opponent 35
Curlew 63, Mary Walker 23
Davenport 69, Lake Roosevelt 39
Deer Park 58, Lakeside 26
Ellensburg 89, Lewis & Clark 72
Ephrata 48, Moses Lake 23
Evergreen 61, Skyview 44
Evergreen 28, Granite Falls 17
Evergreen Lutheran 50, Oakville 26
Ferris 72, North Central 28
Forks 38, Port Angeles 35
Franklin Pierce 43, Kentlake 37
Freeman 65, Reardan 37
Friday Harbor 29, Meridian 17
Garfield-Palouse 73, Colfax 30
Genesee 62, Colton 40
Glacier Peak 68, King's 61
Grace Academy 54, Concordia Christian Academy 1
Grandview 81, West Valley 61
Granger 62, Sunnyside Christian 46
Highline 59, Fife 24
Highland 65, Yakama Nation Tribal 39
Kiona-Benton 63, River View 39
Klahowya 58, Vashon Island 34
Liberty 60, Riverside 10
Liberty Bell 45, Tonasket 36
Lincoln 63, Federal Way 24
Lynden Christian 71, Onalaska 51
MLCACC (CO-OP) 59, Touchet 5
Montesano 49, Mossyrock 29
Mt. Rainier 54, Spanaway Lake 28
Napavine 55, Raymond/South Bend 27
Naselle 68, Tenino 32
Nooksack Valley 52, Sultan 8
Omak 50, Othello 33
Orting 39, Seattle Christian 38
Peninsula 52, Stadium 30
Pomeroy 53, Asotin 40
Prairie 60, Battle Ground 26
Prescott 44, Walla Walla Valley Academy 11
Prosser 71, Zillah 54
Quilcene 32, Clallam Bay 19
Republic 49, Kettle Falls 36
Ridgeline 78, Gonzaga Prep 73
Rochester 69, Toledo 7
Rosalia 46, Cusick 26
Royal 51, Chelan 31
Sehome 55, Ferndale 46
Selah 72, Eisenhower 48
Selkirk 46, Valley Christian 44
Shadle Park 45, Rogers 24
Sunnyside 73, Kamiakin 62
Sunnyside Christian 62, Granger 46
Toutle Lake 50, Tumwater 37
Tri-Cities Prep 56, Wahluke 32
Union 82, River Ridge 53
Washington 64, Lindbergh 28
Wenatchee 42, Cascade 40
West Seattle 55, Franklin 37
WF West 74, Washougal 36
Wilson Creek 51, Columbia 33