Washington high school girls basketball final scores, results — December 2, 2025

Brady Twombly

Aylah Cornwall and Gonzaga Prep reached the Class 4A championship game in 2024, losing to Camas.
/ Photo by Vince Miller

The 2025 Washington girls high school basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from tonight’s slate of action.

Annie Wright 61, Burlington-Edison 31

Auburn 52, North Thurston 44

Bainbridge 65, Central Kitsap 39

Beamer 45, North Mason 29

Bellevue 81, Kentridge 34

Bellevue Christian 47, Sammamish 45

Blaine 54, La Conner 21

Bonners Ferry 69, East Valley 46

Cascade 42, Wenatchee 40

Central Valley 59, Eastmont 44

Cheney 61, West Valley 41

Chiawana 72, Post Falls 34

Chimacum 57, Sequim 40

Cle Elum-Roslyn 85, Mount Vernon Christian 45

Columbia 44, Kittitas 41

Colville 56, St. George's 26

Coupeville 45, South Whidbey 28

Crescent 46, Varsity Opponent 35

Curlew 63, Mary Walker 23

Davenport 69, Lake Roosevelt 39

Deer Park 58, Lakeside 26

Ellensburg 89, Lewis & Clark 72

Ephrata 48, Moses Lake 23

Evergreen 61, Skyview 44

Evergreen 28, Granite Falls 17

Evergreen Lutheran 50, Oakville 26

Ferris 72, North Central 28

Forks 38, Port Angeles 35

Franklin Pierce 43, Kentlake 37

Freeman 65, Reardan 37

Friday Harbor 29, Meridian 17

Garfield-Palouse 73, Colfax 30

Glacier Peak 68, King's 61

Grace Academy 54, Concordia Christian Academy 1

Highline 59, Fife 24

Highland 65, Yakama Nation Tribal 39

Kiona-Benton 63, River View 39

Klahowya 58, Vashon Island 34

Liberty 60, Riverside 10

Liberty Bell 45, Tonasket 36

Lincoln 63, Federal Way 24

Lynden Christian 71, Onalaska 51

MLCACC (CO-OP) 59, Touchet 5

Montesano 49, Mossyrock 29

Mt. Rainier 54, Spanaway Lake 28

Napavine 55, Raymond/South Bend 27

Naselle 68, Tenino 32

Nooksack Valley 52, Sultan 8

Omak 50, Othello 33

Orting 39, Seattle Christian 38

Peninsula 52, Stadium 30

Prescott 44, Walla Walla Valley Academy 11

Prosser 71, Zillah 54

Quilcene 32, Clallam Bay 19

Republic 49, Kettle Falls 36

Ridgeline 78, Gonzaga Prep 73

Rochester 69, Toledo 7

Rosalia 46, Cusick 26

Sehome 55, Ferndale 46

Selah 72, Eisenhower 48

Selkirk 46, Valley Christian 44

Shadle Park 45, Rogers 24

Sunnyside 73, Kamiakin 62

Toutle Lake 50, Tumwater 37

Tri-Cities Prep 56, Wahluke 32

Union 82, River Ridge 53

Washington 64, Lindbergh 28

West Seattle 55, Franklin 37

WF West 74, Washougal 36

Wilson Creek 51, Columbia 33

