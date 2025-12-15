Washington State Volleyball Coaches Association Announces All-State Selections
The Washington State Volleyball Coaches Association recently announced its 2025 all-state teams.
The six players who were named all-tournament MVPs also were selected as the players of the year for their respective classifications, led by Lake Stevens senior outside hitter Laura Eichert, who helped the Vikings win their first state championship with a five-set victory over Curtis in the Class 4A final.
The other players of the year were North Thurston outside hitter Addy Conner in 3A, Lynden outside hitter Finley Parcher in 2A, Chelan outside hitter Brynn Hughbanks in 1A, Northwest Christian (Colbert) outside hitter Kaitlyn Waters in 2B and Garfield-Palouse middle blocker Elena Flansburg in 1B.
Washington State Volleyball Coaches Association All-State Teams
Class 4A
Player of the Year — Laura Eichert, OH, Lake Stevens
Coaches of the Year — Kyle Hoglund, Lake Stevens
First team
RS — Selena Morales, sr., Curtis
OH — Laura Eichert, sr., Lake Stevens
OH — Gabriella Thompson, sr., Camas
MB — Rylee Jones, sr., Wenatchee
MB — Kayla Baker, jr., Curtis
S — Olivia Gonzales, sr., Lake Stevens
S — Kathyrn Harris, jr., Curtis
S — Noella Migliuri, sr., Gonzaga Prep
L — Elaina Duong, sr., Curtis
L — Audrey Iseminger, soph., Lake Stevens
Second team
OH — Claire Demirjian, jr., Wenatchee
OH — Mara Sandberg, jr., Gonzaga Prep
OH — Bryn Walcott, soph., Issaquah
MB — Addison Wilson, sr., Olympia
MB — Sienna Hanson, sr., Puyallup
MB — Kardyn Martinez, sr., Moses Lake
MB — Shaylee Stephens, sr., Camas
S — Jurney Jelsing, jr., Wenatchee
S/RS — Quinn Pedersen, sr., Camas
L — Carmen Stewart, soph., Graham Kapowsin
L — Emmah Sanchez, sr., Camas
L — Elisa Cook, sr., Juanita
Honorable mention
OH — Breven Luinstra, sr., Wenatchee
OH/MB — Emma Gutke, sr., Skyline
OH — Arisa May-Kelly, sr., Hazen
L — Katie Strong, jr., West Valley (Yakima)
Class 3A
Player of the Year — Addy Conner, OH, North Thurston
Coaches of the Year — Krista Kelly, Lakes; Megan Amundson, Stanwood; and Jackie Meyer, North Thurston
First Team
OH — Addy Conner, sr., North Thurston
OH — Kinley Smith, jr., Timberline
RS/MB — Brynlee Allred, jr., Ridgeline
MB/OH — Berkeley Neilson, sr., Mount Spokane
MB — Marley Alefaio, sr., Lakes
S — Sammi Humphrey, sr., North Thurston
S/OH — Gracie Jacoby, jr., Prairie
L — Kela Williams, jr., Mount Spokane
L — Kaitlyn Nguyen, sr., Bellevue
Second team
OH — Abby Losey, jr., North Thurston
MB — Ryan Libey, jr., Ridgeline
OH — Kerra Tualamali’i, sr., Lakes
S — Ellie Smith, jr., Central Kitsap
OH — Ava Gonzalez, jr., Everett
S/RS — Delaney Davis, sr., Mount Spokane
MB — Lauryn Coleman, sr., Lakeside
L — Analiah Lauifi, jr., Central Kitsap
MB — Lucy Slavik, sr., Bishop Blanchet
L — Anna Sheeran, sr., North Thurston
Honorable mention
OH — Manaia Pasi, jr., Central Kitsap
OH — Moki Filiaga, sr., Lakes
OH — Whitney Longspaugh, jr., Stanwood
OH — Emery Stevenson, jr., White River
MB — Sydney Lingenbrink, jr., Central Kitsap
MB — Audrey Williams, jr., Lynnwood
S — Niah Pham, sr., Bellevue
S — Monroe McCaw, jr., Walla Walla
S — Juleah Laepai, sr., Bellevue
L — Jovie Lind, jr., Timberline
L — Jammy Thomas, sr., Everett
L — Maddison Walker, jr., Monroe
L — Jade Livingston, sr., Ridgeline
L — Avery Eterno, sr., Prairie
Class 2A
Player of the Year — Finley Parcher, OH, Lynden
Coach of the Year — Chris Elsner, Lynden
First Team
OH — Finley Parcher, jr., Lynden
S — Avery Seley, sr., Columbia River
OH — Madilynn Shurtleff, sr., Selah
S — Izzie Stephan, soph., Lynden
OH — Sophia Gourley, jr., Columbia River
L — Aubree Roseberry, sr., Ellensburg
MB — Emma Morgan-McAuliff, sr., Archbishop Murphy
L — Kira O’Malley, jr., Bainbridge
MB — Paige Henderson, sr, Tumwater
Second Team
OH — Addie Cameron, sr., Columbia River
MB — Carmen MacCulloch, sr., Bainbridge
RS — Joely Tornow, sr., Ellensburg
S — Sarah Stueckle, sr., Ellensburg
OH — Rian Stephan, sr., Lynden
S/RS — Teuila Halalilo, jr., Archbishop Murphy
MB — Mele Fataua, sr., Foster
L — Lalie Betschart, sr., Tumwater
MB — Ella Eib, sr., R.A. Long
L — Liana Kenlon, soph., Orting
MB — Jasmyne Washington, sr., Pullman
Honorable Mention
OH — Paige Hanes, jr., Ridgefield
OH — Zariyah Francis, jr., Bainbridge
OH — Lydia Simmons, sr., Ellensburg
OH — Emma Banzer, jr., North Kitsap
OH — Tove Hogus, sr., Tumwater
MB — Peyton Miskar-Boyan, soph., Washington
RS/MB — Lilly Worthen, jr., Black Hills
S — Jillian Woodruff, sr., R.A. Long
OH — Ariana Wheaton, sr., W.F. West
L — Tava Whitlow, sr., Ridgefield
OH — Hailey Colyar, sr., West Valley (Spokane)
L — Makenna Andrews, sr., Sehome
OH — Louden Leia, sr., Washington
L — Julia Navaluna, soph., Archbishop Murphy
OH — Addie Creighton, jr., Orting
Class 1A
Player of the Year — Brynn Hughbanks, OH, Chelan
Coach of the Year — Abby Lewellen, Chelan
First Team
OH — Brynn Hughbanks, sr., Chelan
S/OH — Mikayla Liljenquist, sr., Cedar Park Christian
OH — Macie Smart, jr., Cashmere
S/RS — Brooklyn Foyle, jr., Chelan
OH — Jenica Walling, sr., Cascade Christian
S/RS — Cali Diaz, jr., Cashmere
MB — Taylor Kunz, jr., Cashmere
L — Sophie Janho, sr., Cascade Christian
MB — Jocelyn Eshuis, jr., Lynden Christian
L — Jayzee Hughbanks, fr., Chelan
MB — Sienna Weinberger, jr., Lakeside (9 Mile Falls)
L — Gianna Greenlaw, sr., Cedar Park Christian
Second Team
OH — Marley Williams, sr., Chelan
S — Ella Fritts, sr., Lynden Christian
OH — Melanie Short, soph., Meridian
S — Bailey Espana, sr., La Center
OH — Paige Sherry, jr., La Center
L — Trinity Auckerman, sr., Medical Lake
MB — Allison Wright, sr., Lynden Christian
L — Adylyn Davenport, sr., Kalama
MB — Gracie Pap, sr., Meridian
Honorable Mention
OH — Marli Curtis, soph., Connell
MB — Kate Burkhardt, jr., Tenino
OH — Aysia Garcia, sr., Zillah
MB — Kate Marshall, sr., Bear Creek
OH — Grace Gooding, sr., Montesano
MB — Whitney Martell, jr., La Center
OH — Abby Moisant, sr., Cedar Park Christian
L — Kaylyn Nash, jr., Zillah
OH — Emily Capen, sr., Kalama
L — Mackenzie Martin, sr., Lakeside (9 Mile Falls)
Class 2B
Player of the Year — Kaitlyn Waters, OH, Northwest Christian (Colbert)
Coach of the Year — Dave Whitehead, Northwest Christian (Colbert)
First Team
OH — Greta Van Gemert, sr., Freeman
S — Zoe Galbreath, sr., Lind-Ritzville-Sprague
OH — Kaitlyn Waters, sr., Northwest Christian (Colbert)
S — Kendal Dean, sr., Toutle Lake
OH — Naomi Rainwater, sr., Davenport
S — Paityn Thrasher, sr., Tonasket
MB — Grace Baerlocher, sr., Tri-Cities Prep
L — Avery Boswell, sr., Freeman
MB — Macey Shamblin, sr., Northwest Christian (Colbert)
L — Isabella Wisdom, sr., Manson
Second Team
OH — Phinley Teague, sr., Manson
MB — Lauren Jensen, sr., Kittitas
OH/S — Emalie Jacoby, jr., Onalaska
S — Lucy Comfort, sr., Tri-Cities Prep
OH — Allyson Ooms, jr., Rainier
L — Alemitu Cox, jr., Tri-Cities Prep
OH — Zoey Mendez, fr., Lind-Ritzville-Sprague
L — Tatum Hupp, jr., Davenport
MB — Logan Pecht, jr., Freeman
Honorable Mention
OH — Gilena Provaznik, sr., Kittitas
S — Chlarice Carey, jr., Northwest Christian (Colbert)
OH — Avery Berglund, jr., Freeman
S — Finley Pecht, fr., Freeman
OH — Ellie Fallon, soph., Toledo
S/RS — Lauren Mathews, jr., Northwest Christian (Colbert)
OH — Karsyn Thrasher, sr., Tonasket
L — Isabella Huntley, sr., Colfax
MB/S — Ava Baugher, sr., Raymond-South Bend
L — Taylor Schwartz, sr., Mossyrock
Class 1B
Player of the Year — Elena Flansburg, MB, Garfield-Palouse
Coach of the Year — McKinzie Turner, Oakesdale
First Team
OH — Kyra Brantner, jr., Garfield-Palouse
S — Morgan Lentz, sr., Garfield-Palouse
OH — Grace Perry, jr., Oakesdale
S/RS — Naomi Molitor, sr., Almira-Coulee-Hartline
OH — Angel Halttunen, sr., Neah Bay
S — Hayley Grigoryev, jr., Fellowship Christian
MB — Elena Flansburg, sr., Garfield-Palouse
L — Grace Okamoto, jr., Almira-Coulee-Hartline
MB — Bradyn Henley, sr., Oakesdale
L — Samiah Smoger, sr., Wilbur-Creston-Keller
Second Team
OH — Kaylin Gines, jr., Mary Walker
S — Jessie Smith, soph., Naselle
OH — Clare Bowechop, sr., Garfield-Palouse
S — Callie Cousins, sr., Wilbur-Creston-Keller
OH — Eliana Bahkshyiev, jr., Fellowship Christian
S/RS — Megan Crider, soph., Oakesdale
MB — Noelani McCrory, sr., Taholah
S — Danika Perry, sr., Neah Bay
MB — Brystal Neilsen, jr., Wilbur-Creston-Keller
L — Danica Halttunen, soph., Neah Bay
L — Sophia Columbo, jr., Naselle
Honorable Mention
OH — Rocksie Timentwa, sr., Wilbur-Creston-Keller
MB — ShirleyMae Stafford, jr., Taholah
OH — Lexi Rimpler, soph., Wilbur-Creston-Keller
MB — Kate Beardslee, soph., Northport
OH — Sophie Ross, jr, Darrington
MB — Emma Brummett, sr., Almira-Coulee-Hartline
OH — Lucy Stewart, sr., Darrington
L — Cloie Isley, sr., Valley Christian
OH — Liliana Reshetnikov, jr., Fellowship Christian
L — Olivia Cooper, sr., Pomeroy
MB — Mylee Dunagan, sr., Naselle
L — Avery Brown, sr., Darrington
MB — Abigail Cochran, jr., Darrington