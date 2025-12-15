High School

Washington State Volleyball Coaches Association Announces All-State Selections

Lake Stevens' Laura Eichert, North Thurston's Addy Conner, Lynden's Finley Parcher, Chelan's Brynn Hughbanks, Northwest Christian (Colbert)'s Kaitly Waters, and Garfield-Palouse's Elena Flansburg named Players of the Year

René Ferrán

University of Oregon signee Laura Eichert of Lake Stevens was named Class 4A player of the year by the Washington State Volleyball Coaches Association.
University of Oregon signee Laura Eichert of Lake Stevens was named Class 4A player of the year by the Washington State Volleyball Coaches Association. / University of Oregon Volleyball on X

The Washington State Volleyball Coaches Association recently announced its 2025 all-state teams.

The six players who were named all-tournament MVPs also were selected as the players of the year for their respective classifications, led by Lake Stevens senior outside hitter Laura Eichert, who helped the Vikings win their first state championship with a five-set victory over Curtis in the Class 4A final.

The other players of the year were North Thurston outside hitter Addy Conner in 3A, Lynden outside hitter Finley Parcher in 2A, Chelan outside hitter Brynn Hughbanks in 1A, Northwest Christian (Colbert) outside hitter Kaitlyn Waters in 2B and Garfield-Palouse middle blocker Elena Flansburg in 1B.

Washington State Volleyball Coaches Association All-State Teams

Class 4A

Player of the Year — Laura Eichert, OH, Lake Stevens

Coaches of the Year — Kyle Hoglund, Lake Stevens

First team

RS — Selena Morales, sr., Curtis

OH — Laura Eichert, sr., Lake Stevens

OH — Gabriella Thompson, sr., Camas

MB — Rylee Jones, sr., Wenatchee

MB — Kayla Baker, jr., Curtis

S — Olivia Gonzales, sr., Lake Stevens

S — Kathyrn Harris, jr., Curtis

S — Noella Migliuri, sr., Gonzaga Prep

L — Elaina Duong, sr., Curtis

L — Audrey Iseminger, soph., Lake Stevens

Second team

OH — Claire Demirjian, jr., Wenatchee

OH — Mara Sandberg, jr., Gonzaga Prep

OH — Bryn Walcott, soph., Issaquah

MB — Addison Wilson, sr., Olympia

MB — Sienna Hanson, sr., Puyallup

MB — Kardyn Martinez, sr., Moses Lake

MB — Shaylee Stephens, sr., Camas

S — Jurney Jelsing, jr., Wenatchee

S/RS — Quinn Pedersen, sr., Camas

L — Carmen Stewart, soph., Graham Kapowsin

L — Emmah Sanchez, sr., Camas

L — Elisa Cook, sr., Juanita

Honorable mention

OH — Breven Luinstra, sr., Wenatchee

OH/MB — Emma Gutke, sr., Skyline

OH — Arisa May-Kelly, sr., Hazen

L — Katie Strong, jr., West Valley (Yakima)

Class 3A

Player of the Year — Addy Conner, OH, North Thurston

Coaches of the Year — Krista Kelly, Lakes; Megan Amundson, Stanwood; and Jackie Meyer, North Thurston

First Team

OH — Addy Conner, sr., North Thurston

OH — Kinley Smith, jr., Timberline

RS/MB — Brynlee Allred, jr., Ridgeline

MB/OH — Berkeley Neilson, sr., Mount Spokane

MB — Marley Alefaio, sr., Lakes

S — Sammi Humphrey, sr., North Thurston

S/OH — Gracie Jacoby, jr., Prairie

L — Kela Williams, jr., Mount Spokane

L — Kaitlyn Nguyen, sr., Bellevue

Second team

OH — Abby Losey, jr., North Thurston

MB — Ryan Libey, jr., Ridgeline

OH — Kerra Tualamali’i, sr., Lakes

S — Ellie Smith, jr., Central Kitsap

OH — Ava Gonzalez, jr., Everett

S/RS — Delaney Davis, sr., Mount Spokane

MB — Lauryn Coleman, sr., Lakeside

L — Analiah Lauifi, jr., Central Kitsap

MB — Lucy Slavik, sr., Bishop Blanchet

L — Anna Sheeran, sr., North Thurston

Honorable mention

OH — Manaia Pasi, jr., Central Kitsap

OH — Moki Filiaga, sr., Lakes

OH — Whitney Longspaugh, jr., Stanwood

OH — Emery Stevenson, jr., White River

MB — Sydney Lingenbrink, jr., Central Kitsap

MB — Audrey Williams, jr., Lynnwood

S — Niah Pham, sr., Bellevue

S — Monroe McCaw, jr., Walla Walla

S — Juleah Laepai, sr., Bellevue

L — Jovie Lind, jr., Timberline

L — Jammy Thomas, sr., Everett

L — Maddison Walker, jr., Monroe

L — Jade Livingston, sr., Ridgeline

L — Avery Eterno, sr., Prairie

Class 2A

Player of the Year — Finley Parcher, OH, Lynden

Coach of the Year — Chris Elsner, Lynden

First Team

OH — Finley Parcher, jr., Lynden

S — Avery Seley, sr., Columbia River

OH — Madilynn Shurtleff, sr., Selah

S — Izzie Stephan, soph., Lynden

OH — Sophia Gourley, jr., Columbia River

L — Aubree Roseberry, sr., Ellensburg

MB — Emma Morgan-McAuliff, sr., Archbishop Murphy

L — Kira O’Malley, jr., Bainbridge

MB — Paige Henderson, sr, Tumwater

Second Team

OH — Addie Cameron, sr., Columbia River

MB — Carmen MacCulloch, sr., Bainbridge

RS — Joely Tornow, sr., Ellensburg

S — Sarah Stueckle, sr., Ellensburg

OH — Rian Stephan, sr., Lynden

S/RS — Teuila Halalilo, jr., Archbishop Murphy

MB — Mele Fataua, sr., Foster

L — Lalie Betschart, sr., Tumwater

MB — Ella Eib, sr., R.A. Long

L — Liana Kenlon, soph., Orting

MB — Jasmyne Washington, sr., Pullman

Honorable Mention

OH — Paige Hanes, jr., Ridgefield

OH — Zariyah Francis, jr., Bainbridge

OH — Lydia Simmons, sr., Ellensburg

OH — Emma Banzer, jr., North Kitsap

OH — Tove Hogus, sr., Tumwater

MB — Peyton Miskar-Boyan, soph., Washington

RS/MB — Lilly Worthen, jr., Black Hills

S — Jillian Woodruff, sr., R.A. Long

OH — Ariana Wheaton, sr., W.F. West

L — Tava Whitlow, sr., Ridgefield

OH — Hailey Colyar, sr., West Valley (Spokane)

L — Makenna Andrews, sr., Sehome

OH — Louden Leia, sr., Washington

L — Julia Navaluna, soph., Archbishop Murphy

OH — Addie Creighton, jr., Orting

Class 1A

Player of the Year — Brynn Hughbanks, OH, Chelan

Coach of the Year — Abby Lewellen, Chelan

First Team

OH — Brynn Hughbanks, sr., Chelan

S/OH — Mikayla Liljenquist, sr., Cedar Park Christian

OH — Macie Smart, jr., Cashmere

S/RS — Brooklyn Foyle, jr., Chelan

OH — Jenica Walling, sr., Cascade Christian

S/RS — Cali Diaz, jr., Cashmere

MB — Taylor Kunz, jr., Cashmere

L — Sophie Janho, sr., Cascade Christian

MB — Jocelyn Eshuis, jr., Lynden Christian

L — Jayzee Hughbanks, fr., Chelan

MB — Sienna Weinberger, jr., Lakeside (9 Mile Falls)

L — Gianna Greenlaw, sr., Cedar Park Christian

Second Team

OH — Marley Williams, sr., Chelan

S — Ella Fritts, sr., Lynden Christian

OH — Melanie Short, soph., Meridian

S — Bailey Espana, sr., La Center

OH — Paige Sherry, jr., La Center

L — Trinity Auckerman, sr., Medical Lake

MB — Allison Wright, sr., Lynden Christian

L — Adylyn Davenport, sr., Kalama

MB — Gracie Pap, sr., Meridian

Honorable Mention

OH — Marli Curtis, soph., Connell

MB — Kate Burkhardt, jr., Tenino

OH — Aysia Garcia, sr., Zillah

MB — Kate Marshall, sr., Bear Creek

OH — Grace Gooding, sr., Montesano

MB — Whitney Martell, jr., La Center

OH — Abby Moisant, sr., Cedar Park Christian

L — Kaylyn Nash, jr., Zillah

OH — Emily Capen, sr., Kalama

L — Mackenzie Martin, sr., Lakeside (9 Mile Falls)

Class 2B

Player of the Year — Kaitlyn Waters, OH, Northwest Christian (Colbert)

Coach of the Year — Dave Whitehead, Northwest Christian (Colbert)

First Team

OH — Greta Van Gemert, sr., Freeman

S — Zoe Galbreath, sr., Lind-Ritzville-Sprague

OH — Kaitlyn Waters, sr., Northwest Christian (Colbert)

S — Kendal Dean, sr., Toutle Lake

OH — Naomi Rainwater, sr., Davenport

S — Paityn Thrasher, sr., Tonasket

MB — Grace Baerlocher, sr., Tri-Cities Prep

L — Avery Boswell, sr., Freeman

MB — Macey Shamblin, sr., Northwest Christian (Colbert)

L — Isabella Wisdom, sr., Manson

Second Team

OH — Phinley Teague, sr., Manson

MB — Lauren Jensen, sr., Kittitas

OH/S — Emalie Jacoby, jr., Onalaska

S — Lucy Comfort, sr., Tri-Cities Prep

OH — Allyson Ooms, jr., Rainier

L — Alemitu Cox, jr., Tri-Cities Prep

OH — Zoey Mendez, fr., Lind-Ritzville-Sprague

L — Tatum Hupp, jr., Davenport

MB — Logan Pecht, jr., Freeman

Honorable Mention

OH — Gilena Provaznik, sr., Kittitas

S — Chlarice Carey, jr., Northwest Christian (Colbert)

OH — Avery Berglund, jr., Freeman

S — Finley Pecht, fr., Freeman

OH — Ellie Fallon, soph., Toledo

S/RS — Lauren Mathews, jr., Northwest Christian (Colbert)

OH — Karsyn Thrasher, sr., Tonasket

L — Isabella Huntley, sr., Colfax

MB/S — Ava Baugher, sr., Raymond-South Bend

L — Taylor Schwartz, sr., Mossyrock

Class 1B

Player of the Year — Elena Flansburg, MB, Garfield-Palouse

Coach of the Year — McKinzie Turner, Oakesdale

First Team

OH — Kyra Brantner, jr., Garfield-Palouse

S — Morgan Lentz, sr., Garfield-Palouse

OH — Grace Perry, jr., Oakesdale

S/RS — Naomi Molitor, sr., Almira-Coulee-Hartline

OH — Angel Halttunen, sr., Neah Bay

S — Hayley Grigoryev, jr., Fellowship Christian

MB — Elena Flansburg, sr., Garfield-Palouse

L — Grace Okamoto, jr., Almira-Coulee-Hartline

MB — Bradyn Henley, sr., Oakesdale

L — Samiah Smoger, sr., Wilbur-Creston-Keller

Second Team

OH — Kaylin Gines, jr., Mary Walker

S — Jessie Smith, soph., Naselle

OH — Clare Bowechop, sr., Garfield-Palouse

S — Callie Cousins, sr., Wilbur-Creston-Keller

OH — Eliana Bahkshyiev, jr., Fellowship Christian

S/RS — Megan Crider, soph., Oakesdale

MB — Noelani McCrory, sr., Taholah

S — Danika Perry, sr., Neah Bay

MB — Brystal Neilsen, jr., Wilbur-Creston-Keller

L — Danica Halttunen, soph., Neah Bay

L — Sophia Columbo, jr., Naselle

Honorable Mention

OH — Rocksie Timentwa, sr., Wilbur-Creston-Keller

MB — ShirleyMae Stafford, jr., Taholah

OH — Lexi Rimpler, soph., Wilbur-Creston-Keller

MB — Kate Beardslee, soph., Northport

OH — Sophie Ross, jr, Darrington

MB — Emma Brummett, sr., Almira-Coulee-Hartline

OH — Lucy Stewart, sr., Darrington

L — Cloie Isley, sr., Valley Christian

OH — Liliana Reshetnikov, jr., Fellowship Christian

L — Olivia Cooper, sr., Pomeroy

MB — Mylee Dunagan, sr., Naselle

L — Avery Brown, sr., Darrington

MB — Abigail Cochran, jr., Darrington

Published
René Ferrán
RENÉ FERRÁN

René Ferrán has written about high school sports in the Pacific Northwest since 1993, with his work featured at the Idaho Press Tribune, Tri-City Herald, Seattle Times, Tacoma News Tribune, The Columbian and The Oregonian before he joined SBLive Sports in 2020.

Home/Washington