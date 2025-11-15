High School

West Virginia high school football final scores, results — November 14, 2025

See every final score from Week 1 of West Virginia high school playoff football

Ben Dagg

West Virginia High School Playoff scores
West Virginia High School Playoff scores / Taylor Balkom

The 2025 West Virginia high school football postseason started Friday, and High School On SI has a list of final scores from the week.

Byrd 36, Fairmont Senior 28

Chapmanville Regional 46, Greenbrier East 37

Clay County 44, Roane County 12

Doddridge County 52, Logan 7

East Hardy 42, Sherman 20

Frankfort 49, Williamstown 7

George Washington 58, Oak Hill 14

Huntington 48, Hedgesville 14

Independence 42, Lincoln 17

Martinsburg 58, Parkersburg South 0

Midland Trail 27, Petersburg 12

Mingo Central 24, James Monroe 14

Morgantown 56, Buckhannon-Upshur 0

Nitro 28, Capital 7

North Marion 42, Keyser 31

Pendleton County 60, Greenbrier West 7

Philip Barbour 36, South Harrison 8

Spring Mills 31, Musselman 21

University 62, Parkersburg 14

Wheeling Park 27, Woodrow Wilson 14

