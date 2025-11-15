West Virginia high school football final scores, results — November 14, 2025
The 2025 West Virginia high school football postseason started Friday, and High School On SI has a list of final scores from the week.
Byrd 36, Fairmont Senior 28
Chapmanville Regional 46, Greenbrier East 37
Clay County 44, Roane County 12
Doddridge County 52, Logan 7
East Hardy 42, Sherman 20
Frankfort 49, Williamstown 7
George Washington 58, Oak Hill 14
Huntington 48, Hedgesville 14
Independence 42, Lincoln 17
Martinsburg 58, Parkersburg South 0
Midland Trail 27, Petersburg 12
Mingo Central 24, James Monroe 14
Morgantown 56, Buckhannon-Upshur 0
Nitro 28, Capital 7
North Marion 42, Keyser 31
Pendleton County 60, Greenbrier West 7
Philip Barbour 36, South Harrison 8
Spring Mills 31, Musselman 21
University 62, Parkersburg 14
Wheeling Park 27, Woodrow Wilson 14