Road to the Kohl Center: Honoring the Division 2 State Qualifiers Who Earned Their Chance At Wrestling Supremacy
With the widely popular Wisconsin high school wrestling season winding down, the time has arrived to celebrate the outstanding efforts of the top athletes who have qualified for the upcoming 2026 WIAA Individual State Wrestling Tournament.
83rd Annual Wrestling Championships Set for the Kohl Center This Week
The prestigious 83rd annual tournament is scheduled to take place at the University of Wisconsin's Kohl Center in Madison, Wis., on Feb. 26-28.
The three-day event will feature 588 wrestlers, highlighting the premier competitors in the state's three respective boys divisions.
We continue by taking a look at the powerhouse Division 2 field, including 196 battle-tested wrestlers seeking titles.
Individuals earning top seeds were:
- 106: Osceola sophomore Malakai Barker
- 113: Evansville junior Collin Frey 120: Evansville sophomore Kolten Bollig
- 126: Wilmot junior William DuChemin
- 132: East Troy senior Brady Collins
- 138: Amery senior Antonio Sowell
- 144: Kewaskum senior Ethan Immel
- 150: Amery junior Westin Ingham
- 157: Kewaskum junior Bryston Scoles
- 165: Dodgeville senior Haakon Peterson
- 175: Sturgeon Bay-Sevastopol senior Spencer Madsen
- 190: Mount Horeb-Barneveld senior Eli Leonard
- 215: Port Washington senior Garrett Kawczynski
- 285: Seymour senior Cael Leisgang
Note: Complete brackets can be accessed by clicking the specific weight class (highlighted in blue). The list of qualifiers includes seed position (1-14), athlete name, school, class, and overall season record.
106 pounds
1. Malakai Barker, Osceola, soph. (51-2)
2. Drey Kren, Regis-Altoona, soph. (50-2)
3. Cristian Rodriguez-Salgado, Xavier, jr. (37-1)
4. Madox Mau, Belleville-New Glarus, fr. (38-5)
5. Ryan Gartman, Grafton, fr. (44-9)
6. Camyron Dennis, Waterford, soph. (35-13)
7. Hunter Seefeldt, Coleman, jr. (29-11)
8. Michael Sirek, Rice Lake, sr. (35-5)
9. Bryce Feran, Prescott, fr. (43-9)
10. Bryce Madden, Mount Horeb-Barneveld, fr. (43-12)
11. Cullen Zellner, Denmark, soph. (33-11)
12. Nolan Senner, Pewaukee, soph. (41-15)
13. Caden Bock, Freedom, jr. (35-19)
14. Nolan Pluess, East Troy, fr. (26-17)
113 pounds
1. Collin Frey, Evansville, jr. (54-1)
2. Trennon Holzer, Saint Croix Central, sr. (39-2)
3. Kaiden Hahn, Saint Croix Falls, sr. (44-6)
4. Bently Nowak, Coleman, soph. (39-2)
5. Gregory Hellendrung, Chilton-Hilbert, soph. (42-5)
6. Graysen Koepke, Port Washington, soph. (37-4)
7. Reece Vendegna, Wilmot, fr. (42-10)
8. Branko Garcia, Cuba City, fr. (41-4)
9. Logan Knoeck, Campbellsport, jr. (29-8)
10. Hunter Bench, Ellsworth, soph. (28-9)
11. Carter McCall, Elkhart Lake-Glenbeulah-Howards Grove, soph. (28-9)
12. Cayson Anderson, West Salem-Bangor, sr. (17-8)
13. Jackson Williams, Freedom, jr. (34-19)
14. Aiden Kasten, Whitnall, soph. (22-12)
120 pounds
1. Kolten Bollig, Evansville, soph. (49-3)
2. Shane Rochon, Dodgeville, jr. (29-2)
3. Easton Felchlin, Wrightstown, jr. (35-4)
4. Jacob Allickson, Campbellsport, sr. (36-13)
5. Corbyn Weiss, Regis-Altoona, fr. (49-4)
6. Isaiah Holtz, Oconto Falls, jr. (36-13)
7. Austin Voeltz, Saint Croix Central, soph. (34-11)
8. Thiago Guardiola, Wilmot, jr. (8-1)
9. Jordan Feit, Mosinee, soph. (27-7)
10. Koda Purney, Galesville, sr. (39-11)
11. Ayden Daul, Chilton-Hilbert, sr. (35-9)
12. Teddy Zelechowski, Waterford, soph. (35-14)
13. Derek Hoff, Saint Croix Falls, fr. (19-10)
14. Keegan Siira, Pewaukee, jr. (30-25)
126 pounds
1. William DuChemin, Wilmot, jr. (49-2)
2. Teghan Moore, West Salem-Bangor, sr. (49-5)
3. Tristen Smazal, Abbotsford-Colby, sr. (42-4)
4. Bryer Caves, Lodi, jr. (39-6)
5. Logan Boehnlein, Seymour, jr. (33-4)
6. Carson Stevens, Elkhart Lake-Glenbeulah-Howards Grove, jr. (31-4)
7. Carter Heimerman, Kewaskum, jr. (33-9)
8. Damien Thomas, Whitnall, jr. (39-6)
9. Dane Hodkiewicz, Shawano, sr. (36-12)
10. Drew Ryder, Bloomer-Colfax, sr. (34-6)
11. Dezmen Severson, Baraboo, sr. (29-9)
12. Gunnar Kremer, Fountain City, sr. (34-10)
13. Trayton Renderman, Campbellsport, fr. (30-14)
14. Owen Peeters, Little Chute, jr. (36-17)
132 pounds
1. Brady Collins, East Troy, sr. (50-2)
2. Logan Schad, Kiel, jr. (48-7)
3. Colton Koss, Mindoro, sr., (41-7)
4. Talon Berg, Osceola, sr. (30-1)
5. Briggs Weigel, Belmont-Platteville, soph. (50-6)
6. Michael Ciancio, Coleman, jr. (35-3)
7. Jared LaPlante, Pewaukee, fr. (39-9)
8. Adam Kautzer, Neillsville-Greenwood-Loyal, jr. (44-8)
9. Riley Cummings, Luck-Frederic-Siren, jr. (42-8)
10. Trevor Schultz, New London, jr. (40-13)
11. Maxton Stevens, Mount Horeb-Barneveld, fr. (35-19)
12. John Clum, Lakeside Lutheran, fr. (37-12)
13. Caleb Horwath, Fort Atkinson, sr. (21-11)
14. Rhett Welsing, Denmark, fr. (31-19)
138 pounds
1. Antonio Sowell, Amery, sr. (37-5)
2. Brady Gesler, Chetek-Weyer, sr. (39-1)
3. William Christopher, New London, sr. (53-0)
4. Liam Crandall, Evansville, fr. (50-5)
5. Landen Bogard, East Troy, jr. (44-7)
6. Gavin Pickering, Campbellsport, sr. (30-10)
7. Jacob Bertling, Nekoosa-Port Edwards, sr. (37-5)
8. Connor Kruse, Plymouth, soph. (38-9)
9. Evan Curtis, Cuba City, jr. (34-11)
10. Henry Gaschler, Pewaukee, sr. (25-6)
11. Logan Breska, Arcadia, jr. (44-11)
12. Benjamin Spalla, Wilmot, soph. (28-12)
13. James Nowak, Coleman, fr. (16-9)
14. Logan Kautzer, Kiel, sr. (36-10)
144 pounds
1. Ethan Immel, Kewaskum, sr. (47-1)
2. Dylan Weigel, Belmont-Platteville, sr. (55-1)
3. Aidan Peters, Seymour, jr. (40-2)
4. Nathan Johnson, Dodgeville, sr. (39-8)
5. Landen Fick, Plymouth, sr. (43-3)
6. Logan Meyer, Osceola, sr. (48-6)
7. Brody Banse, Mindoro, jr. (41-7)
8. Drayk Nolan, Chilton-Hilbert, jr. (43-8)
9. Alejandro Austen, Whitnall, sr. (36-12)
10. Matthew Jakel, Abbotsford-Colby, sr. (22-6)
11. Brady Herzog, Coleman, soph. (35-11)
12. Chase Barber, Port Washington, soph. (24-10)
13. Espen Pitts, Mauston-Necedah, sr. (23-8)
14. Colton Vroman, Wilmot, soph. (26-15)
150 pounds
1. Westin Ingham, Amery, jr. (42-2)
2. Ben Lauer, Waukesha North, sr. (35-4)
3. Remington Skic, Merrill, jr. (43-4)
4. Max Gonzalez, East Troy, jr. (16-0)
5. Hunter Stevens, Mount Horeb-Barneveld, sr. (51-2)
6. John Faulkner, Xavier, sr. (42-3)
7. Jacob Lootans Jr., Regis-Altoona, soph. (46-6)
8. Brayden Loehr, Kewaskum, sr. (42-7)
9. Hudson Jablonski, Reedsburg, jr. (40-8)
10. Wyatt Hastings, Osceola, jr. (45-12)
11. Trey Zemke, Winneconne, sr. (11-1)
12. Wyatt Bennett, Beloit Turner, jr. (35-10)
13. Chase Gruber, Coleman, sr. (35-10)
14. Fletcher Brock, Nekoosa-Port Edwards, sr. (26-15)
157 pounds
1. Bryston Scoles, Kewaskum, jr. (40-0)
2. Trig White, Chetek-Weyer, jr. (41-2)
3. Murphy Beyer, Freedom, jr. (47-8)
4. Mason Chambers, West Salem-Bangor, sr. (43-4)
5. Jacob Huff, Delavan-Darien, sr. (32-7)
6. Jerrin Glasbrenner, Fennimore, jr. (27-6)
7. Cody Meyer, Osceola, soph. (49-5)
8. Carter Melichar, Port Washington, soph. (34-6)
9. Brady Kienbaum, Kiel, jr. (39-13)
10. Jayce Stetzer, Melrose, sr. (45-7)
11. Alex Breunig, Lodi, sr. (49-8)
12. Joseph Stimac, Antigo, soph. (38-10)
13. Gabriel Brittnacher, Chilton-Hilbert, soph. (35-11)
14. Aidan Maloney, Whitnall, sr. (32-17)
165 pounds
1. Haakon Peterson, Dodgeville, sr. (47-0)
2. Derek Klinkner, Two Rivers, sr. (38-5)
3. Adam Haas, Shoreland Lutheran, sr. (20-2)
4. Isaac Briggs, Saint Croix Falls, sr. (42-7)
5. Mitchell Stigler, Waukesha North, sr. (19-2)
6. Easton Kammerud, Mount Horeb-Barneveld, fr. (21-4)
7. Demacio Trujillo, Racine St. Catherine's-Lutheran, sr. (30-3)
8. Cole Berth, Coleman, sr. (39-5)
9. Merek Windsor, Ettrick, soph. (35-15)
10. Nolan Larsen, Denmark, sr. (43-8)
11. David Aguilar, Arcadia, jr. (43-8)
12. Alvin Peterson, Somerset, jr. (40-12)
13. Grant Melichar, Port Washington, fr. (31-11)
14. Marcus Brezgel, Shawano, soph. (33-15)
175 pounds
1. Spencer Madsen, Sturgeon Bay-Sevastopol, sr. (47-0)
2. Drake Petersen, Saint Croix Falls, jr. (48-3)
3. Thomas Heiser, Evansville, soph. (46-1)
4. Steven Kielpikowski, Denmark, sr. (44-4)
5. Eli Maier, Mount Horeb-Barneveld, jr. (50-4)
6. Carter Ries, Big Foot-Williams Bay, sr. (38-4)
7. Jake Luchterhand, Neillsville-Greenwood-Loyal, sr. (44-7)
8. Brody Seese, Pewaukee, sr. (28-2)
9. Isaac Dunnom, Osceola, jr. (29-2)
10. Braden Peterson, Galesville, jr. (27-5)
11. Hunter Opper, Merrill, sr. (41-3)
12. Benacee Jacker, Little Chute, sr. (38-16)
13. Ashton Steinert, Port Washington, sr. (25-17)
14. Jax Kibler, Wilmot, jr. (23-21)
190 pounds
1. Eli Leonard, Mount Horeb-Barneveld, sr. (53-0)
2. Sawyer Dailey, Plymouth, sr. (45-0)
3. Owen Burling, Lake Mills, sr. (43-1)
4. Aaron Dunigan, Sparta, jr. (44-4)
5. Drew Chelberg, Shawano, sr. (38-5)
6. Caleb Walshire, Wilmot, fr. (45-8)
7. Carter Bighley, Somerset, sr. (39-8)
8. Eli Ogi, Kewaskum, jr. (23-11)
9. Caden Anderson, West Salem-Bangor, sr. (45-8)
10. Benjamin Green, Berlin, jr. (39-7)
11. Camden Shaw, Waterford, sr. (37-8)
12. Noah Klug, Merrill, sr. (36-9)
13. Jayden Stave, Saint Croix Central, soph. (39-12)
14. Ryder Zdanczewicz, Fennimore, sr. (32-11)
215 pounds
1. Garrett Kawczynski, Port Washington, sr. (35-0)
2. Max Matthias, Two Rivers, sr. (28-0)
3. Preston Krueger, New London, jr. (46-3)
4. Elliot Havlish, Osceola, soph. (50-3)
5. Kade Splinter, Stoughton, fr. (47-3)
6. Deacon Ward, Greendale, sr. (27-6)
7. Bryce Seefeldt, Coleman, jr. (39-4)
8. Jakob Soback, Spencer-Columbus-Granton, jr. (29-10)
9. Jakob Martin, Berlin, sr. (39-4)
10. Leland Havens, Mount Horeb-Barneveld, fr. (42-7)
11. Jaren Hansen, Mauston-Necedah, sr. (43-11)
12. Adam Foss, Chetek-Weyer, sr. (34-13)
13. Caleb Ernst, Grafton, sr. (30-13)
14. Alex Unke, Jefferson, sr. (39-14)
285 pounds
1. Cael Leisgang, Seymour, sr. (37-0)
2. Gatlin Empey, Stoughton, sr. (45-1)
3. Devin Otto, Coleman, sr. (36-4)
4. Brock Swenson, Saint Croix Central, sr. (42-1)
5. Valentino Vargas, Martin Luther, sr. (41-1)
6. Aiden Isaacson, Mondovi-Eleva-Strum, jr. (43-6)
7. Owen Mueller-Wolf, Ripon, jr. (42-5)
8. Tanner Zastoupil, Evansville, sr. (37-4)
9. Dominic Swetlik, Denmark, sr. (40-9)
10. Garrett Dagestad, Saint Croix Falls, soph. (42-11)
11. Caleb Christian, Rio-Cambria-Fall River, sr. (40-5)
12. Kaiden Stello, West Salem-Bangor, sr. (46-13)
13. Brock Griffin, Wilmot, jr. (21-8)
14. Bobby Edwards, Pewaukee, jr. (39-14)
-- Jeff Hagenau | jeffreyhagenau@gmail.com