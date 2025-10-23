High School

Wisconsin High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (WIAA) - October 23, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Wisconsin high school football playoffs

Spencer Swaim

Appleton North High School’s Grant Hardy (14) against Kimberly High School during their football game in Appleton, Wisconsin on Friday, October 17, 2025. Kimberly defeated Appleton North 28-10. Wm. Glasheen USA TODAY NETWORK-Wisconsin
Appleton North High School's Grant Hardy (14) against Kimberly High School during their football game in Appleton, Wisconsin on Friday, October 17, 2025. Kimberly defeated Appleton North 28-10.

The 2025 Wisconsin high school football playoffs begin on Friday, October 24, with 112 games in the opening round.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Wisconsin high school football playoffs. The championship games will begin on November 20 at Camp Randall Stadium.

Wisconsin High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (WIAA)

Division 7 Bracket

First round

No. 1 Cochrane-Fountain City vs. No. 8 Assumption - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Spring Valley vs. No. 5 Glenwood City - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Pepin/Alma vs. No. 6 Turtle Lake - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Boyceville vs. No. 7 Webster - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Lourdes vs. No. 8 Shiocton - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Blair-Taylor vs. No. 5 Eleva-Strum - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Wauzeka-Steuben vs. No. 6 Ithaca - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Hilbert vs. No. 7 Pittsville - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Black Hawk vs. No. 8 River Ridge - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Brookwood vs. No. 5 Cashton - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Potosi vs. No. 6 Cambria-Friesland - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Johnson Creek vs. No. 7 Clear Lake - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 St. Joseph vs. No. 8 Palmyra-Eagle - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Reedsville vs. No. 5 Crivitz - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Coleman vs. No. 6 Randolph - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Royall vs. No. 7 Roncalli - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

Division 6 Bracket

First round

No. 1 Regis vs. No. 8 Unity - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Chetek-Weyerhaeuser vs. No. 5 Fall Creek - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Bangor vs. No. 6 Marshall - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Mondovi vs. No. 7 Abbotsford - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Edgar vs. No. 8 Loyal - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Poynette vs. No. 5 Howards Grove - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Bonduel vs. No. 6 St. Mary Catholic - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Kewaunee vs. No. 7 Marathon - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Darlington vs. No. 8 Melrose-Mindoro - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Fennimore vs. No. 5 Mineral Point - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Auburndale vs. No. 6 Crandon - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Markesan vs. No. 7 Belleville - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Manitowoc Lutheran vs. No. 8 Waterloo - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Cambridge vs. No. 5 Weyauwega-Fremont - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 St. Mary's Springs vs. No. 6 Lomira - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Cedar Grove-Belgium vs. No. 7 Mishicot - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

Division 5 Bracket

First round

No. 1 Grantsburg vs. No. 8 Laconia - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 River Valley vs. No. 5 Durand - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 St. Croix Falls vs. No. 6 Barron - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Northwestern vs. No. 7 Prescott - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Tomahawk vs. No. 8 Omro - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 New Holstein vs. No. 5 Spencer / Columbus Catholic - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Prairie du Chien vs. No. 6 Westfield Area - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Stratford vs. No. 7 Richland Center - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Mayville vs. No. 8 Chilton - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Winnebago Lutheran Academy vs. No. 5 Arcadia - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Brillion vs. No. 6 Luther Prep - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Amherst vs. No. 7 Lancaster - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Lake Country Lutheran vs. No. 8 Kiel - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Brookfield Academy vs. No. 5 Wittenberg-Birnamwood - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 New Glarus / Monticello vs. No. 6 Clinton - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Racine Lutheran vs. No. 7 Milwaukee Academy of Science - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

Division 4 Bracket

First round

No. 1 Aquinas vs. No. 8 Amery - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Osceola vs. No. 5 Ellsworth - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Lodi vs. No. 6 Platteville - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Baldwin-Woodville vs. No. 7 Ashland - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Winneconne vs. No. 8 North - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Altoona vs. No. 5 Seymour - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Oconto Falls vs. No. 6 Wrightstown - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Freedom vs. No. 7 Kettle Moraine Lutheran - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Columbus vs. No. 8 Brown Deer - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Waupun vs. No. 5 Delavan-Darien - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Evansville vs. No. 6 Shoreland Lutheran - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Mosinee vs. No. 7 Turner - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 St. Catherine's vs. No. 8 St. Francis - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Lake Mills vs. No. 5 Edgerton - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Berlin vs. No. 6 West Salem - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Little Chute vs. No. 7 Ripon - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

Division 3 Bracket

First round

No. 1 Grafton vs. No. 8 Medford - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Merrill vs. No. 5 Lakeland - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Luxemburg-Casco vs. No. 6 Fox Valley Lutheran - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Plymouth vs. No. 7 Marinette - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Catholic Memorial vs. No. 8 Jefferson - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Logan vs. No. 5 Wisconsin Lutheran - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Eisenhower vs. No. 6 Burlington - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Mount Horeb / Barneveld vs. No. 7 Wausau East - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Edgewood vs. No. 8 Rhinelander - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Reedsburg vs. No. 5 Waterford - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Sauk Prairie vs. No. 6 Pewaukee - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Onalaska vs. No. 7 Menomonie - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 New Berlin West vs. No. 8 Whitefish Bay - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Washington vs. No. 5 Port Washington - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Martin Luther vs. No. 6 Pius XI Catholic - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Whitnall vs. No. 7 McFarland - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

Division 2 Bracket

First round

No. 1 River Falls vs. No. 8 Beaver Dam - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 La Crosse Central vs. No. 5 Menasha - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Oshkosh North vs. No. 6 Marshfield - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 New Richmond vs. No. 7 Ashwaubenon - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Notre Dame Academy vs. No. 8 Greenfield - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Slinger vs. No. 5 West - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 King vs. No. 6 Wauwatosa East - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Rice Lake vs. No. 7 Kaukauna - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 West De Pere vs. No. 8 Hartford - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Milton vs. No. 5 Pulaski - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Union Grove vs. No. 6 West - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Holmen vs. No. 7 Nicolet - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Homestead vs. No. 8 Menomonee Falls - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Bay View vs. No. 5 Elkhorn - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Germantown vs. No. 6 West - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Monona Grove vs. No. 7 Brookfield Central - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

Division 1 Bracket

First round

No. 1 Waunakee vs. No. 8 Chippewa Falls - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Mukwonago vs. No. 5 Oconomowoc - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Hudson vs. No. 6 Sun Prairie East - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Neenah vs. No. 7 De Pere - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Arrowhead vs. No. 8 Wausau West - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Brookfield East vs. No. 5 D.C. Everest - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Kimberly vs. No. 6 Fond du Lac - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Hamilton vs. No. 7 Marquette University - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Muskego vs. No. 8 West - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Case vs. No. 5 Bradford - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Middleton vs. No. 6 Hamilton - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Badger vs. No. 7 Oak Creek - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 1 Franklin vs. No. 8 Riverside University - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 4 Pulaski/Milwaukee Arts vs. No. 5 Verona - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 3 Bay Port vs. No. 6 Appleton North - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

No. 2 Reagan Prep vs. No. 7 Bradley Tech - 10/24 at 7:00 p.m. CDT

