Wisconsin High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (WIAA) - October 23, 2025
The 2025 Wisconsin high school football playoffs begin on Friday, October 24, with 112 games in the opening round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Wisconsin high school football playoffs. The championship games will begin on November 20 at Camp Randall Stadium.
Division 7 Bracket
First round
No. 1 Cochrane-Fountain City vs. No. 8 Assumption - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Spring Valley vs. No. 5 Glenwood City - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Pepin/Alma vs. No. 6 Turtle Lake - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Boyceville vs. No. 7 Webster - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Lourdes vs. No. 8 Shiocton - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Blair-Taylor vs. No. 5 Eleva-Strum - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Wauzeka-Steuben vs. No. 6 Ithaca - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Hilbert vs. No. 7 Pittsville - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Black Hawk vs. No. 8 River Ridge - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Brookwood vs. No. 5 Cashton - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Potosi vs. No. 6 Cambria-Friesland - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Johnson Creek vs. No. 7 Clear Lake - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 St. Joseph vs. No. 8 Palmyra-Eagle - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Reedsville vs. No. 5 Crivitz - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Coleman vs. No. 6 Randolph - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Royall vs. No. 7 Roncalli - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
Division 6 Bracket
First round
No. 1 Regis vs. No. 8 Unity - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Chetek-Weyerhaeuser vs. No. 5 Fall Creek - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Bangor vs. No. 6 Marshall - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Mondovi vs. No. 7 Abbotsford - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Edgar vs. No. 8 Loyal - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Poynette vs. No. 5 Howards Grove - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Bonduel vs. No. 6 St. Mary Catholic - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Kewaunee vs. No. 7 Marathon - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Darlington vs. No. 8 Melrose-Mindoro - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Fennimore vs. No. 5 Mineral Point - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Auburndale vs. No. 6 Crandon - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Markesan vs. No. 7 Belleville - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Manitowoc Lutheran vs. No. 8 Waterloo - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Cambridge vs. No. 5 Weyauwega-Fremont - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 St. Mary's Springs vs. No. 6 Lomira - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Cedar Grove-Belgium vs. No. 7 Mishicot - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
Division 5 Bracket
First round
No. 1 Grantsburg vs. No. 8 Laconia - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 River Valley vs. No. 5 Durand - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 St. Croix Falls vs. No. 6 Barron - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Northwestern vs. No. 7 Prescott - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Tomahawk vs. No. 8 Omro - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 New Holstein vs. No. 5 Spencer / Columbus Catholic - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Prairie du Chien vs. No. 6 Westfield Area - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Stratford vs. No. 7 Richland Center - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Mayville vs. No. 8 Chilton - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Winnebago Lutheran Academy vs. No. 5 Arcadia - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Brillion vs. No. 6 Luther Prep - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Amherst vs. No. 7 Lancaster - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Lake Country Lutheran vs. No. 8 Kiel - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Brookfield Academy vs. No. 5 Wittenberg-Birnamwood - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 New Glarus / Monticello vs. No. 6 Clinton - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Racine Lutheran vs. No. 7 Milwaukee Academy of Science - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
Division 4 Bracket
First round
No. 1 Aquinas vs. No. 8 Amery - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Osceola vs. No. 5 Ellsworth - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Lodi vs. No. 6 Platteville - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Baldwin-Woodville vs. No. 7 Ashland - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Winneconne vs. No. 8 North - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Altoona vs. No. 5 Seymour - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Oconto Falls vs. No. 6 Wrightstown - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Freedom vs. No. 7 Kettle Moraine Lutheran - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Columbus vs. No. 8 Brown Deer - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Waupun vs. No. 5 Delavan-Darien - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Evansville vs. No. 6 Shoreland Lutheran - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Mosinee vs. No. 7 Turner - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 St. Catherine's vs. No. 8 St. Francis - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Lake Mills vs. No. 5 Edgerton - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Berlin vs. No. 6 West Salem - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Little Chute vs. No. 7 Ripon - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
Division 3 Bracket
First round
No. 1 Grafton vs. No. 8 Medford - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Merrill vs. No. 5 Lakeland - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Luxemburg-Casco vs. No. 6 Fox Valley Lutheran - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Plymouth vs. No. 7 Marinette - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Catholic Memorial vs. No. 8 Jefferson - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Logan vs. No. 5 Wisconsin Lutheran - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Eisenhower vs. No. 6 Burlington - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Mount Horeb / Barneveld vs. No. 7 Wausau East - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Edgewood vs. No. 8 Rhinelander - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Reedsburg vs. No. 5 Waterford - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Sauk Prairie vs. No. 6 Pewaukee - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Onalaska vs. No. 7 Menomonie - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 New Berlin West vs. No. 8 Whitefish Bay - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Washington vs. No. 5 Port Washington - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Martin Luther vs. No. 6 Pius XI Catholic - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Whitnall vs. No. 7 McFarland - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
Division 2 Bracket
First round
No. 1 River Falls vs. No. 8 Beaver Dam - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 La Crosse Central vs. No. 5 Menasha - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Oshkosh North vs. No. 6 Marshfield - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 New Richmond vs. No. 7 Ashwaubenon - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Notre Dame Academy vs. No. 8 Greenfield - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Slinger vs. No. 5 West - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 King vs. No. 6 Wauwatosa East - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Rice Lake vs. No. 7 Kaukauna - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 West De Pere vs. No. 8 Hartford - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Milton vs. No. 5 Pulaski - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Union Grove vs. No. 6 West - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Holmen vs. No. 7 Nicolet - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Homestead vs. No. 8 Menomonee Falls - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Bay View vs. No. 5 Elkhorn - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Germantown vs. No. 6 West - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Monona Grove vs. No. 7 Brookfield Central - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
Division 1 Bracket
First round
No. 1 Waunakee vs. No. 8 Chippewa Falls - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Mukwonago vs. No. 5 Oconomowoc - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Hudson vs. No. 6 Sun Prairie East - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Neenah vs. No. 7 De Pere - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Arrowhead vs. No. 8 Wausau West - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Brookfield East vs. No. 5 D.C. Everest - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Kimberly vs. No. 6 Fond du Lac - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Hamilton vs. No. 7 Marquette University - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Muskego vs. No. 8 West - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Case vs. No. 5 Bradford - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Middleton vs. No. 6 Hamilton - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Badger vs. No. 7 Oak Creek - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 1 Franklin vs. No. 8 Riverside University - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 4 Pulaski/Milwaukee Arts vs. No. 5 Verona - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 3 Bay Port vs. No. 6 Appleton North - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
No. 2 Reagan Prep vs. No. 7 Bradley Tech - 10/24 at 7:00 p.m. CDT
