2025-26 Boys High School Wrestling National Rankings - Dec. 12, 2025
Here we go! It's Ironman weekend and we wanted to publish our latest set of boys high school national wrestling rankings in advance of this weekend's action at Walsh Jesuit High School in Ohio. This is the first major invitational of the 2025-26 season that will bring together top teams throughout the country.
In our Ironman preview, we detailed some of the potential clashes we will see between nationally ranked wrestlers, including several potential 1 vs. 2 showdowns. Those outcomes will certainly impact are next set of rankings, but this how we see things heading into this amazing event.
Current Top-Ranked Wrestlers
- 106: Ariah Mills (Buford, GA) FR
113: Rylan Seacrist (Brecksville, OH) SR
120: Landon Sidun (Norwin, PA) JR
126: Grey Burnett (Perrysburg, OH) JR
132: Jayden Raney (Union County, KY) SR
138: Keanu Dillard (Bethlehem Catholic, PA) SR
144: Jordyn Raney (Union County, KY) SR
150: Bo Bassett (Bishop McCort, PA) SR
157: Wyatt Medlin (Washington, IL) SR
165: Melvin Miller (Bishop McCort, PA) JR
175: Nicholas Singer (Faith Christian Academy, PA) JR
190: Adam Waters (Faith Christian Academy, PA) SR
215: William Ward (Moorhead, MN) SR
285: Dreshaun Ross (Fort Dodge, IA) SR
106-Pounds
1-Ariah Mills (Buford, GA) FR
2-Kooper Deputy (Chestnut Ridge, PA) FR
3-Diego Robertty (Iowa City, West, IA) FR
4-Thales Silva (Buchanan, CA) FR
5-Michael Bernabe (Clovis, CA) FR
6-Luke Loren (St. John Bosco, CA) FR
7-Hudson Chittum (Cleveland, TN) SO
8-Cohen Reer (Milan Edison, OH) FR
9-Noah Watkins (Dobyns Bennett, TN) SO
10-Connor Maddox (Westfield, IN) SO
11-Cache Williams (Choctaw, OK) SO
12-Shaefer Hoffman (Downingtown West, PA) SO
13-Niko Odiotti (Loyola Academy, IL) SO
14-Lincoln Valdez (Pomona, CO) SO
15-Wyatt Dannegger (Francis Howell North, MO) JR
16-Brody Compau (Rockford, MI) FR
17-Lucas Layne (Lake Highland Prep, FL) 8th
18-Cruz Gannon (Dowling Catholic, IA) SO
19-Thomas Blewett (Middletown North, NJ) SO
20-Jack Anello (Blair Academy, NJ) FR
21-Jonas Lusker (Southern Regional, NJ) FR
22-Quinn Bagnell (Council Rock South, PA) FR
23-Max Quarry (Notre Dame-Green Pond, PA) FR
24-Colton Wyller (Marmion Academy, IL) JR
25-Arav Pandey (Trinity, PA) FR
26-Will Cruz (Paulsboro, NJ) JR
27-Will Webb (Wyoming Seminary, PA) SO
28-Miro Parr-Coffin (Gonzaga Prep, WA) FR
29-Evan Cies (Malvern Prep, PA) FR
30-Abe Heysinger (Dubuque Hempstead, IA) SO
HM:
Ian Maize (Waco, Wayland, IA) SO
Garrett Bjerga (Staples Motley, MN) FR
113-Pounds
1-Rylan Seacrist (Brecksville, OH) SR
2-Justin Farnsworth (Malvern Prep, PA) JR
3-Killian Coluccio (Lacey Township, NJ) JR
4-Jorge Rios (St. John Bosco, CA) SO
5-Anthony Garza (Clovis, CA) JR
6-Caleb Noble (Warren Township, IL) JR
7-Turner Ross (Edmond North, OK) JR
8-Keegan Bassett (Bishop McCort, PA) SO
9-Cody Clarke (Buford, GA) FR
10-Brayden Wenrich (Northampton, PA) SO
11-Chase Karenbauer (Grove City, PA) SO
12-Braiden Lotier (Bishop McDevitt, PA) JR
13-Loc Webber (Dublin Coffman, OH) SO
14-Charles Esposito (St. Joseph Regional, NJ) SR
15-Noel Verduzco (Lowell, IN) SO
16-Jackson Wells (Harrison County, KY) JR
17-Jarreau Walker (Streetsboro, OH) JR
18-Tee Mills (Mill Creek, GA) SR
19-MJ Rundell (Oak Park River Forest, IL) JR
20-Camden Rugg (Union Grove, WI) JR
21-Jackson Shipley (Dripping Spring, TX) SR
22-Cooper Sandoval (McQueen, NV) JR
23-Shiloh Joyce (Christian Brothers Academy, NJ) FR
24-Analu Woode (Nanakuli, HI) SO
25-Cason Craft (Sallisaw, OK) SO
26-Thiago Silva (Buchanan, CA) FR
27-Oliver Pulliam (Allen, TX) FR
28-Erik Klichurov (Lombard Montini, IL) SO
29-Brock Humphrey (Linsly School, WV) SO
30-Traevon Ducking (Brownsburg, IN) SO
HM:
Jeremy Carver (Cathedral, IN) FR
Tanner Tran (Father Ryan, TN) SR
Gabe Benyo (Riverside, PA) SO
Austin Brown (Hannibal, MO) SR
Lazarus McEwen (Capital, WA) SO
Oscar Gauna (Goddard, KS) JR
Max Murillo (Esperanza, CA) JR
Ryan Hirchert (Nampa, ID) SR
Tyler Sweet (Clovis North, CA) SO
Jon Tutku (Massapequa, NY) FR
120-Pounds
1-Landon Sidun (Norwin, PA) JR
2-Rocklin Zinkin (Buchanan, CA) SR
3-Samuel Sanchez (Esperanza, CA) SO
4-Dominic Munaretto (St. Charles East, IL) SR
5-Cam Sontz (Delbarton, NJ) JR
6-Mason Jakob (Dobyns Bennett, TN) SR
7-Johnathon McGinty (St. Joe Regional, NJ) SR
8-Jovanni Tovar (Miami Southridge, FL) SO
9-Alex Rozas (Teurlings Catholic, LA) SR
10-Hayden Schwab (Don Bosco, IA) JR
11-Cooper Merli (New York Military Academy, NY) SR
12-Sean Kenny (Christian Brothers Academy, NJ) SO
13-Jarrett Smith (Lowell, MI) SR
14-Liam Davis (Lake Highland Prep, FL) SR
15-Michael Batista (Blair Academy, NJ) JR
16-Willmont Kai (Whitehall, PA) SR
17-Dominick Morrison (Hatboro Horsham, PA) JR
18-Julian Ríos (Phillips Academy, MA) SR
19-Mateo Gallegos (DuBois, PA) SO
20-Case Bell (Brownsburg, IN) SO
21-Roman Lutrell (Cleveland, NM) SR
22-Sam Wolford (North Lebanon, PA) SR
23-Aiden Garcia (Palma, CA) JR
24-Phillip Hernandez (Clovis North, CA) FR
25-Zack Samano (Chino, CA) JR
26-Brandon Bickerton (Highland, OH) JR
27-Ayden Dodd (Perrysburg, OH) SR
28-Alexander Pierce (Iowa City, West, IA) SR
29-Rudy Rojas (Broken Arrow, OK) JR
30-Izayiah Chavez (Allen, TX) SO
HM:
Nathan Reynolds (St. John Bosco, CA) FR
Gabe Swann (Baylor School, TN) JR
Layne Martin (Rockford, MI) JR
Cruzer Dominguez (Creighton Prep, NE) SO
Kaleb Pratt (Barrington, IL) JR
Scotty Fuller (Genoa Area, OH) SR
Chazz Robinson (Homewood-Flossmoor, IL) JR
David Hill (Oak Grove, AL) JR
Cade Collins (Southern Regional, NJ) SO
Drake VomBaur (Severance, CO) JR
William Soto (Newburgh, NY) JR
Nathan Lyttle (Harmony, FL) SR
Laz Soto (Southwest Miami, FL) JR
Derion Williams (Trinity, OH) JR
126-Pounds
1-Grey Burnett (Perrysburg, OH) JR
2-Antonio Mills (Mill Creek, GA) SR
3-Paul Kenny (Christian Brothers Academy, NJ) JR
4-Nicholas Garcia (Marmion Academy, IL) SR
5-Ignacio Villasenor (Stillwater, OK) JR
6-JoJo Uhorchuk (Signal Mountain, TN) JR
7-Revin Dickman (Brownsburg, IN) SR
8-Will Detar (Trinity, PA) SR
9-Mikey Ruiz (Canyon Randall, TX) SR
10-Paul Ruiz (Buchanan, CA) SO
11-Sean Willcox (St. John Bosco, CA) SR
12-Dominic Deputy (Chestnut Ridge, PA) SR
13-Tommy Wurster (Dublin, OH) SO
14-Brock Rothermel (Line Mountain, PA) JR
15-Braiden Weaver (Altoona, PA) SR
16-Miklo Hernandez (Pipestone Area, MN) SO
17-Lander Bosh (Layton, UT) SR
18-Jake Knight (Bettendorf, IA) SR
19-Nicolas Enzminger (Bismarck Legacy, ND) SR
20-Dunia Sibomana (Long Beach, NY) SR
21-Cael Floerchinger (Great Falls, MT) JR
22-Tommy Marchetti (Delbarton, NJ) SO
23-Deklan Barr (Altoona, PA) SO
24-Zane Crouse (Bishop McDevitt, PA) JR
25-CJ Caines (Hanover, PA) SO
26-Emilio Albanese (Emmaus, PA) JR
27-Logan Stewart (Reynolds, PA) JR
28-Zaiyahn Ornelas (Creighton Prep, NE) SR
29-Isaiah Jones (Bixby, OK) SR
30-Czar Quintanilla (University, IA) SR
HM:
Austin Bickerton (Highland, OH) JR
Joel Friederichs (Watertown, MN) SR
Cale Vandermark (Ankeny Centennial, IA) SR
Isaac Novod (Belmont Hill, MA) JR
Van Smith (Mustang, OK) JR
Finnegan O’Brien (Blair Academy, NJ SO
Owen Marshall (Tahoma, WA) JR
Blake Getz (Roncalli, IN) SR
Dominic Brown (Center Grove, IN) SR
Jamison Gregory (Detroit Catholic Central, MI) JR
Jaxon Lane (McCallie School, TN) SO
Maximus Hay (Brown Deer, WI) SR
Bradley Wagner (Mifflinburg Area, PA) JR
Peter Rincan (Billerica, MA) SR
Max Dinges (Penns Valley, PA) SO
Carter Chunko (Saucon Valley, PA) JR
Oleksandr Havrylkiv (Hersey, IL) SO
132-Pounds
1-Jayden Raney (Union County, KY) SR
2-Moses Mendoza (Gilroy, CA) SR
3-Ashton Besmer (Buchanan, CA) SR
4-Nathan Carillo (St. John Bosco, CA) SR
5-Freddy Bachmann (Faith Christian Academy, PA) SO
6-Antonio Rodríguez (Los Gatos, CA) SR
7-Elijah Collick (Stephen Decatur, MD) SR
8-Lukas Littleton-Mascaro (Malvern Prep, PA) SR
9-Siraj Sidhu (Clovis North, CA) SR
10-Henry Aslikyan (Birmingham, CA) SR
11-Slater Hicks (Valencia, CA) JR
12-Santino Sloboda (Butler, PA) SR
13-Nicholas Sorrow (Hudson Area, MI) SR
14-Vincenzo Anello (Blair Academy, NJ) JR
15-Nathan Rioux (Avon, IN) SR
16-Sammy Spaulding (Camden Catholic, NJ) SR
17-Deven Lopez (Pueblo East, CO) JR
18-Trey Beissel (Hastings, MN) SR
19-Gavin Landers (Denver, IA) JR
20-Evan Sanati (Brentsville, VA) SR
21-Christopher Noto (Honeoye Falls-Lima, NY) SR
22-Thunder Lewis (Clovis, CA) SR
23-Curtis “Zion” Borge (Bixby, OK) SR
24-Eric Casula (Stillwater, OK) SR
25-Kavin Muyleart (Cedar Cliff, PA) JR
26-Jason Hampton (Joliet Catholic, IL) SR
27-Lorenzo Gallegos (Volcan Vista, NM) SR
28-Brady Collins (East Troy, WI) SR
29-DJ Clarke (Buford, GA) SR
30-Mason Carlson (Syracuse, UT) SR
HM:
Demetrios Carrera (Marmion Academy, IL) SR
Mikey Bautista (St. Joseph Regional, NJ) SR
Royce Malone (Center Grove, IN) JR
Mason Goelz (Avon, IN) SR
Anthony DiAndrea (Watchung Hills, NJ) SR
Max Cumbee (IC Catholic Prep, IL) JR
Wyatt Lees (Detroit Catholic Central, MI) SR
Alex Denkins (Perrysburg, OH) SR
Blaze Van Gundy (Dublin Coffman, OH) JR
Stephen Myers (Parkersburg, WV) JR
Brenden Jorden Agcaoili (SLAM! Academy, NV) SR
Tanner Telford (Corner Canyon, UT) JR
138-Pounds
1-Keanu Dillard (Bethlehem Catholic, PA) SR
2-Dale Corbin (Wyoming Seminary, PA) JR
3-Karson Brown (St. Edward, OH) SR
4-Gavin Mangano (Shoreham-Wading River, NY) JR
5-Matthew Orbeta (Poway, CA) JR
6-Camden Baum (Bishop McDevitt, PA) SR
7-Israel Borge (Bixby, OK) JR
8-Tyler Conroy (Malvern Prep, PA) SR
9-Liston Seibert (Massillon Perry, OH) SR
10-Valentine Popadiuc (St. Pius X, NM) JR
11-Zachary Stewart (Marmion Academy, IL) SR
12-Chris “CJ” Huerta (Buchanan, CA) SR
13-Justyce Zuniga (Gilroy, CA) SR
14-John Stewart (Scottsboro, AL) SR
15-Kiernan Meink (Millard South) SR
16-Jovani Solis (South Dade, FL) SO
17-Kai Vielma (Connellsville, PA) JR
18-Justin Beauvais (Mountain View, AZ) SR
19-Vinnie Gutierrez (Fountain Valley, CA) JR
20-Blake Bartos (Buckeye, OH) SR
21-Gino Schinina (St. Peter’s Prep, NJ) SR
22-Chase Hansen (Lower Cape May, NJ) SR
23-Angel Serrano (Pomona, CO) SR
24-Brian Little III (St. Joseph Regional, NJ) JR
25-Lincoln Sledzianowski (St. John Neumann, FL) JR
26-Griff Powell (Lyons, IL) SR
27-Nico DeSalvo (Southeast Polk, IA) JR
28-Zaydrein Hernandez (St. John Bosco, CA) SR
29-Raymond Rivera (Clovis, CA) SR
30-Max Gonzalez (East Troy, WI) JR
HM:
Cael Humphrey (Sultana, CA) JR
Urijah Lopez (Perrysburg, OH) SO
Quincey Crawford (Hickman, MO) SO
Bodie Abbey (Hartland, MI) SR
Cayden Rios (Allen, TX) JR
Yandel Morales (Lake Highland Prep, FL) SR
Garrison Weisner (Oregon Clay, OH) SR
Elijah Brown (Monroe Woodbury, NY) SO
Evan Stanley (Lowell, IN) JR
Cody Trevino (Bettendorf, IA) SR
Aiden Herndon (Cedar Cliff, PA) JR
Dalton Wenner (Cranberry, PA) SR
Chase Mills (St. Michael-Albertville, MN) JR
Gage Bjerga (Staples Motley, MN) SO
William “Billy” Hamilton (McCallie School, TN) JR
Cole Speer (Brecksville, OH) SO
144-Pounds
1-Jordyn Raney (Union County, KY) SR
2-Tyler DeKraker (Lake Highland Prep, FL) SR
3-Kellen Wolbert (Oconomowoc, WI) SR
4-Brandt Harer (Montgomery, PA) SR
5-Clinton Shepherd (Crown Point, IN) JR
6-Jesse Grajeda (St. John Bosco, CA) JR
7-Hunter Stevens (Mt. Horeb, WI) SR
8-Joseph Toscano (Buchanan, CA) SR
9-Robert Duffy (Christian Brothers Academy, NJ) SR
10-Grayson Fuchs (Detroit Catholic Central, MI) JR
11-Thomas Verrette (Edmond North, OK) SR
12-Derek Barrows (Pomona, CO) SR
13-Arseni Kikiniou (Poway, CA) JR
14-Matt O’Neill (Malvern Prep, PA) SO
15-Dawson Youngblut (Jessup, IA) JR
16-Drake Hooiman (SLAM! Academy, NV) SR
17-Braylon Reynolds (Brownsburg, IN) JR
18-Jackson Butler (Bishop McCort, PA) SR
19-Christian Jelle (Grand Rapids, MN) SR
20-Miller Sipes (Staley, MO) SR
21-Peyton Hornsby (Center Grove, IN) JR
22-Austin Ellis (Davis, UT) JR
23-Greyson Music (Bishop McDevitt, PA) JR
24-Mason Rohr (Massillon Perry, OH) SR
25-Gage Lohr (Watertown, SD) JR
26-Ryan DeGeorge (Delbarton, NJ) JR
27-Lincoln Robideau (St. Michael Albertville, MN) SO
28-Gideon “3G” Gonzalez (Bergen Catholic, NJ) SO
29-Michael Lopez (Ponderosa, CO) SR
30-Weston Borgers (Blair Academy, NJ) SO
HM:
Ames-Michael Hoevker (Granite Hills, CA) SR
Carnell Davis (Ponaganset, RI) JR
Jeffrey Huyvaert (New Prairie, IN) SR
Brock Johnson (Paola, KS) SR
Roman Stewart (Liberty, MO) JR
Owen Proper (Marana, AZ) SR
Isaiah Gallegos (Jefferson, CO) SR
Calvin Rathjen (Ankeny, IA) SO
Matthew McDermott (Smithtown East, NY) SO
Trey Wagner (Northampton, PA) SR
Mason Basile (Jesuit, FL) JR
Vince Jasinski (Grant, IL) SR
Carson Neubert (Luxemburg-Casco, WI) JR
150-Pounds
1-Bo Bassett (Bishop McCort, PA) SR
2-Joe Bachmann (Faith Christian Academy, PA) JR
3-Sonny Amato (Rumson-Fair Haven, NJ) JR
4-Rocco Cassioppi (Hononegah, IL) JR
5-Charlie DeSena (Lake Highland Prep, FL) SR
6-Noah Bull (Layton, UT) SR
7-Michael Turi (Wyoming Seminary, PA) SR
8-Bentley Sly (Stuart Cramer, NC) SR
9-Michael Romero (St. John Bosco, CA) JR
10-Mason Petersen (Columbus, NE) SR
11-Brady Hand (Christiansburg, VA) SR
12-Joseph Joyce (Ponaganset, RI) SR
13-Colin Rutlin (Christian Brothers College, MO) JR
14-Samson McKissick-Staley (Pittsford, NY) SR
15-Ivan Arias (Buchanan, CA) SR
16-Tyler Traves (Mountain View, VA) SR
17-Grayson Eggum (Stillwater, MN) SO
18-Jason Dube (Spire Academy, OH) SO
19-Xavier Chavez (Santa Cruz Valley Union, AZ) JR
20-Walker Turley (St. Christopher’s, VA) SR
21-Tommy Gibbs (Brownsburg, IN) SR
22-Brooklyn Pickett (Mt. St. Joseph, MD) SO
23-Davis Parrow (Farmington, MN) SR
24-James Tildsley (Shawsheen, MA) SR
25-Ashton Hobson (Marmion Academy, IL) SR
26-Dominic Way (Parkersburg, WV) JR
27-Donovan Rosauer (Yorkville, IL) JR
28-Jackson Weller (Delran, NJ) JR
29-Hudson Hohman (Grove City, PA) SR
30-Nathan Gugelman II (American Falls, ID) SR
HM:
Kane Shawger (St. Xavier, OH) JR
Chance Ruble (Seckman, MO) JR
Carter Price (Point Pleasant, WV) JR
Preston Crone (Carolina Forest, SC) SR
Kayson White (Highlands, KY) SO
Rhett Washleski (Hunderton Central, NJ) SR
Justis Jesuroga (Southeast Polk, IA) SR
Jacob Morris (South Anchorage, AK) JR
Zane Leitzel (Archbishop Spalding, MD) SR
Jackson Bradley (Cowan, IN) SR
Armand Williams (South Dade, FL) JR
Colby Houle (Northfield Mount Hermon, MA) JR
Josh Requena (Camarillo, CA) SR
Declan O’Byrne (Malvern Prep, PA) JR
Grayson Davis (Cape Henlopen, DE) FR
Legend Ellis (Coweta, OK) JR
157-Pounds
1-Wyatt Medlin (Washington, IL) SR
2-Dallas Russell (Jefferson, GA) SR
3-Jake Miller (Broken Arrow, OK) SR
4-Justus Heeg (Providence Catholic, IL) SO
5-Mac Crosson (Indianola, IA) JR
6-Zeno Moore (Lake Highland Prep, FL) SR
7-Haakon Peterson (Dodgeville, WI) SR
8-Matthew Staples (New Prairie, IN) SO
9-Blake Cosby (Dundee, MI) SR
10-Joey Canova (Bergen Catholic, NJ) SR
11-Griffin LaPlante (St. Francis, NY) SR
12-Reagan Milheim (Warrior Run, PA) SR
13-Joseph Schinder (Blair Academy, NJ) JR
14-Cooper Rowe (Mound-Westonka, MN) SR
15-Gabe Ballard (Northampton, PA) JR
16-Josiah Sykes (Skyline, VA) SR
17-Jake Hughes (Beaver, OH) SO
18-Lorenzo Alston (Uwharrie Charter Academy, NC) SR
19-Alias Raby (Anderson, CA) SR
20-Mason Wagner (Faith Christian Academy, PA) JR
21-Declan Koch (Neenah, WI) SR
22-Jordan Thompson (Bradford, PA) SR
23-Austin Paris (Layton, UT) SR
24-Harrison Murdock (Christian Heritage, GA) SO
25-Christopher Creason (El Diamante, CA) SR
26-Victor-Alexander Gutierrez (Central Catholic, CA) SR
27-Bradley Williams (Spain Park, AL) SR
28-Brian Chamberlain (Wyoming Seminary, PA) SR
29-Michael Craft (Camden Catholic, NJ) SR
30-Rex Bryson (Centralia, NE) SR
HM:
Tre Haines (Arlington, WA) SR
Nathaniel Replogle (Central York, PA) SO
Billy Tyler (Brentsville District, VA) SR
Marcus Killgore (Sahuarita, AZ) SO
Jet Brown (Odessa, MO) JR
Thunder Page (Rose Hill, KS) SO
Justin Wardlow (Lockport Township, IL) SR
Nolan Fellers (Bondurant-Farrar, IA) SR
Asher Bacon (Faith Christian Academy, PA) FR
Justin Lowery (Loudon County, VA) SR
Luke Knox (Perkiomen Valley, PA) JR
Zachery Little (Summit, TN) SR
Parker Reynolds (Brownsburg, IN) SR
Knox Verbais (Civic Memorial, IL) SO
Bryston Scoles (Kewaskum, WI) JR
Kawayran Vazquez (Jesuit, FL) JR
Cole Albert (Hill School, PA) SR
Luke Stempkowski (Pascack Valley School, NJ) JR
165-Pounds
1-Melvin Miller (Bishop McCort, PA) JR
2-Jayden James (Delbarton, NJ) SR
3-Maximus Dhabolt (Ankeny Centennial, IA) JR
4-Camryn Howard (Bellport, NY) SO
5-Lucas Boe (Lake Highland Prep, FL) JR
6-Kross Cassidy (Fairfax, VA) SR
7-JayDen Williams (Roseville, MI) SR
8-Tucker Roybal (Union, UT) SR
9-Travis Grace (Gilroy, CA) SR
10-Wyatt Lewis (Clovis, CA) JR
11-David Perez (Ponaganset, RI) SR
12-Josh Piparo (St. Peter’s Prep, NJ) JR
13-Liam Crook (Kaukauna, WI) SR
14-Liam Kelly (Mt. Carmel, IL) SR
15-Jackson Barron (Shakopee, MN) SR
16-Barry Norman (Blair Academy, NJ) SR
17-Arment Waltenbaugh (Hill School, PA) SR
18-Shane Wagner (Faith Christian Academy, PA) SR
19-Samuel Almedina (Wyoming Seminary, PA) SO
20-Jaelen Culp (Indian Land, SC) SR
21-Titus Norman (Baylor School, TN) SR
22-Zane Gerlach (South Anchorage, AK) JR
23-Maximus Fortier (University, WV) JR
24-McKaden Speece (Wilson West Lawn, PA) SR
25-Bruno Cassioppi (Hononegah, IL) JR
27-Jon Smith (Oxford Area, PA) JR
28-Evan Schibi (Gilbert/Torr, CT) SR
29-Mason Horwat (Derry Area, PA) SR
30-Jordan Fincher (Hickman, MO) SR
HM:
Cole Dunham (Pope John XXIII, NJ) SR
Jack Chamberlain (Malvern Prep, PA) SR
Steel Meyers (Allen, TX) JR
Brock Weaver (Camden County, GA) SR
Joey Monticello (Don Bosco Prep, NJ) JR
Kalias Nazaro (Mater Lakes Academy, FL) SR
Brody Kehler (University, WV) SO
James Curoso (Clovis, CA) SO
Jacob Perez (Monache, CA) SR
Gavin Regis (Layton, UT) SR
Koray Kage Jones (Camden Catholic, NJ) SR
JD Minder-Broeckaert (Hudson, WI) SR
Julius Pacheo (Davison, MI JR
Don Beaufait (Dundee, MI) SR
175-Pounds
1-Nicholas Singer (Faith Christian Academy, PA) JR
2-Kyle Scott (Tyrone, PA) SR
3-Mario Carini (Poway, CA) JR
4-Mason Ontiveros (John H Pitman, CA) SR
5-Xavier Smith (Fishers, IN) SR
6-Eli Leonard (Mt. Horeb, WI) SR
7-Brennan Warwick (Massillon Perry, OH) SR
8-Santino Rodriguez (Don Bosco Prep, NJ) SR
9-Gage Wentzel (Montoursville, PA) SR
10-Isai Fernandez (St. John Bosco, CA) SO
11-Slava Shahbazyan (Birmingham, CA) SR
12-Brody Kelly (IC Catholic Prep, IL) SR
13-Joseph Jeter (Edmond North, OK) SR
14-Gabriel Logan (Delbarton, NJ) JR
15-Brody Sendele (Hononegah, IL) JR
16-Kyler Walters (Shakopee, MN) SR
17-Jackson Angelo (Lake Highland Prep, FL) SR
18-Kaleo Garcia (Gilroy, CA) SR
19-Max Wirnsberger (Warrior Run, PA) SR
20-Colin Wooldridge (La Salle, OH) SR
21-Noah Tucker (Bullis School, MD) JR
22-CJ Pensiero (Bishop McCort, PA) JR
23-Jake Robie (Christiansburg, VA) SR
24-Tyler Whitford (St. Joseph Metuchen, NJ) SR
25-Anthony Verdi (St. Peter’s Prep, NJ) SR
26-Brock Oizerowitz (Christian Brothers Academy, NJ) JR
27-Brodie Melzoni (Nolensville, TN) SR
28-Kalob Ybarra (Pomona, CO) SR
29-Blake Hostetter (Oxford Area, PA) JR
30-Chris Dennis (Central Bucks West, PA) SR
HM:
Ryder Schulte (Liberty, AZ) SO
Sean Perez (Humble, TX) JR
Tate Sailer (Mandan, ND) SO
Carter Fielden (Garrett, IN) SR
Ethan Secoy (Columbus, GA) SR
Brayden Koester (Bettendorf, IA) JR
AJ Corp (West Chester, PA) JR
Isaak Chavez (Mullen, TX) SR
Ryan Meier (Blair Academy, NJ) SR
Luke Hamiti (Stillwater, OK) SR
Chase Hetrick (Malvern Prep, PA) SO
Kyler Crooks (St. Paris Graham, OH) SO
Zandon Hopson (Liberty, AZ) JR
Jaxon Miller (Carlile, IA) SR
Matthew Mann (Broken Arrow, OK) SR
Sean Breedlove (Center Grove, IN) JR
Luke Hayden (Hickman, MO) JR
190-Pounds
1-Adam Waters (Faith Christian Academy, PA) SR
2-Jimmy Mastny (Marian Central Catholic, IL) JR
3-Aaron Stewart (Warren Township, IL) SR
4-Tanner Hodgins (Howell, NJ) JR
5-Carl “CJ” Betz (Delbarton, NJ) SR
6-Ryder Wilder (Camden County, GA) SR
7-Lucas Ricketts (Union County, KY) SR
8-Jonathan Rocha (Clovis North, CA) SR
9-Michael White (Lawrence North, IN) SR
10-Salah Tsarni (Blair Academy, NJ) JR
11-Jaxon Penovich (Mt. Prospect, IL) SR
12-Luke Fugazzotto (Northwestern Lehigh, PA) SR
13-Kaleb Jackson (Greens Farms Academy, CT) SR
14-Dominic Sumpolec (Notre Dame-Green Pond, PA) SR
15-Alexander Reyes (Holmdel, NJ) SR
16-Brayden Zuercher (Nazareth, PA) SR
17-John Murphy (St. Michael-Albertville, MN) SR
18-Ladd Holman (Juab, UT) JR
19-Riley Johnson (Omaha Skutt, NE) SR
20-Carter Temple (Kearney, MO) JR
21-Peter Snyder (Stephen Decatur, MD) SR
22-Mario Hutcherson (Kiski Area, PA) SO
23-Trey Craig (Christian Brothers College, MO) SR
24-Carter Vannest (John H. Pitman, CA) SR
25-Everett Joyce (Maize, KS) JR
26-Cooper Reves (Salina-Central, KS) SR
27-Delton Kaufmann (Mountain View, AZ) SR
28-Nevin Mattessich (Don Bosco Prep, NJ) SR
29-Eli Knight (Bridgeport, WV) JR
30-David Calkins (Liberty-Brentwood, CA) SR
HM:
Raymond Shaw (George Jenkins, FL) SR
Hunter Snyder (Greater Latrobe, PA) JR
Caige Horak (Massillon Perry, OH) JR
Mason Savidan (St. John Bosco, CA) SO
Michael Spielman (Strath Haven, PA) SR
Kyle Gallo (Zephyrhills Christian, FL) JR
JT Smith (Creighton Prep, NE) JR
Brady Brown (Derry Area, PA) JR
Xander Dossett (Ola, GA) SR
Elijah Hawes (Layton, UT) SR
215-Pounds
1-William Ward (Moorhead, MN) SR
2-Elijah Brown (Belle Vernon, PA) SR
3-Kai Calcutt (Loyola Academy, IL) SR
4-Josh Hoffer (Washington, IL) SR
5-Maximus Konopka (Greens Farms Academy, CT) JR
6-Dante DeLuca (Don Bosco Prep, NJ) SR
7-Cash Colbert (Paul VI, VA) SR
8-Devin Downes (Plainedge, NY) SR
9-Kendahl Hoare (DuBois, PA) SO
10-Aiden Cooley (Allen, TX) SR
11-Ronan An (North Cobb, GA) JR
12-Cael Weidemoyer (Faith Christian Academy, PA) JR
13-Sutton Kenning (St. Cloud Tech, MN) SR
14-Garrett Kawczynski (Port Washington, WI) SR
15-Evan Perez (Windsor, CO) SR
16-Danny Zmorowski (Lake Catholic, OH) JR
17-Lincoln Jipp (Bettendorf, IA) SR
18-Carter Brown (Lafayette (Wildwood), MO) JR
19-Cael Dunn (Avery County, NC) SR
20-Ceasar Salas (Crown Point, IN) SO
21-Carter Green (Douglass, KS) JR
22-Noah Mathis (Lansing, KS) JR
23-Decker Bechtold (Owen J. Roberts, PA) SO
24-Wyatt Hanssen (Wasatch, UT) JR
25-Satoshi Davis (SLAM! Academy, NV) SO
26-Peter Mocco (Cardinal Gibbons, FL) SO
27-Bruno Pallone (Hardin, MT) SO
28-Kade Splinter (Edgerton, WI) FR
29-Cooper Roscosky (Kiski Area, PA) SR
30-Xander Horak (Massillon Perry, OH) SO
HM:
Colton Tupper (Reynolds, PA) SR
EJ German (Brecksville, OH) SR
Roman Thompson (Pittsburg Central Catholic, PA) JR
Wes Burford (Oakdale, CA) SR
Aiden Peterson (St. Edward, OH) SR
Mason Koehler (Glenwood, IA) SR
Matt Harrold (Haverhill, MA) SR
Brian Haran (Gilroy) JR
Adan Castillo (Clovis, CA) JR
Zach Caldwell (St. Francis, NY) SR
Victor Marks-Jenkins (Perry Hall, MD) SR
Tyler Palumbo (Christian Brothers Academy, NJ) SR
Daniel Hoke (St. Paris Graham, OH) JR
Connor Smalley (Notre Dame-Green Pond, PA) SR
285-Pounds
1-Dreshaun Ross (Fort Dodge, IA) SR
2-Coby Merrill (John W. North, CA) SR
3-Michael Mocco (Cardinal Gibbons, FL) SR
4-Dean Bechtold (Owen J Roberts, PA) SR
5-Alex Taylor (Mount Vernon, OH) SR
6-Mark Effendian (Faith Christian Academy, PA) SR
7-Cristian Alvarez (St. Joseph Regional, NJ) SR
8-Jonathan Rulo (Belleville East, IL) SR
9-Ashton Honnold (Nodaway Valley, IA) SR
10-Tyson Martin (Aquinas, WI) SR
11-Trayvn Boger (South Summitt, UT) SR
12-Michael Boyle (Bishop Watterson, OH) JR
13-Daniel Moylan (Poway, CA) JR
14-Ryder Smith (Chattanooga Christian School, TN) SR
15-Lukas Zalota (Malvern Prep, PA) SR
16-Eaghan Fleshman (Alburnett, IA) SO
17-Makhi Rodgers (Brown Deer/Messmer, WI) SR
18-Kameron Hazelett (Lowell, IN) SO
19-Preston Wagner (Fremont, NE) SR
20-Cael Leisgang (Seymour, WI) SR
21-Logan Tollison (Grand Ledge, MI) SR
22-Caleb Rodriguez (Bishop McCort, PA) SR
23-Joseph Favia (Marmion Academy, IL) SR
24-Caleb Patton (Pine View, UT) SR
25-Caden Young (Uintah, UT) SR
26-Isaiah Taylor (AIM Academy, PA) SR
27-Zayne Candelaria (Sunnyside, AZ) SR
28-Kaden Stitt (Choctaw, OK) SR
29-Cael Mielnik (Blair Academy, NJ) JR
30-James Hartleroad (Dekalb, IN) SR
HM:
Mateo Vinciguerra (Woodstown, NJ) SR
Preston Krueger (New London, WI) JR
Nehemiah Lendobeja (Kaukauna, WI) SR
Chris Belmonte (New Hartford, NY) SR
Colton Tucker (Lincoln East, NE) JR
Jack Peters (Selinsgrove, PA) SR
Blake Elder (Jensen Beach, FL) SR
Bradyn McConneha (North Allegheny, PA) SR
Colin Whyte (West Greene, PA) SR
Anderson Palian (Wyoming Seminary, PA) SR
Connor Aney (Glacier Peak, WA) SR
Noah Larios (Imperial, CA) JR
Michael Mauro (John Jay, NY) SR