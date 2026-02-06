2025-26 Girls High School Wrestling National Rankings - Feb. 6, 2026
This edition of the High School on SI Girls’ National High School Wrestling Rankings will be the first one that contains mostly postseason results influencing the order of things. A few states are still hitting regular season tournaments but one of the grandest, Iowa, is holding its state tournament this week.
Iowa States Highlight This Weekend's Schedule
High School on SI will be covering the action throughout with Thursday’s opening slate setting the table for Friday morning’s semifinals, which will lead to Friday Night’s Finals.
In three instances there will be semifinals featuring ranked girls squaring off. On the 1A side at 110 pounds, No. 20 Violet Diaz (Denver) and No. 27 Cadence Christensen (Eddyville) meet. They are the only two nationally rated girls in this bracket.
Two will occur in the 2A Docket. At 135 pounds, No. 10 Bella Miller (Dubuque Hempstead) and No. 27 Mariaha Benedict (Fort Dodge) are the sole ranked girls on their card. The 170-pound field contains four nationally ranked ladies. No. 6 Amaila Djoumessi (Waverly- Shell Rock) is on the top of the bracket. No. 5 Ana Simon (Decorah) and No. 16 Autumn Elsbury (South Tama County) tangle for the right to face Djoumessi, whom Simon pinned at the Dan Gable Donnybrook in early December.
This link contains everything you need, including a Livestream link:
https://ighsau.org/2026-wrestling-tournament-central
Going over the qualifiers for the Iowa states revealed a few more of those pesky inactive folks. So, they were removed. We want these to reflect the current high school landscape. Anyone removed because they don’t participate during the season or were injured, will be added back in once they reemerge on the circuit.
Current Top Ranked Wrestlers
- 100: Lillee Denson (Lakeview, MI) SR
- 105: Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
- 110: Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
- 115: Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO
- 120: Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
- 125: Caley Graber (Northfield, MN) SR
- 130: Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR
- 135: Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR
- 140: Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
- 145: Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR
- 155: Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
- 170: Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
- 190: Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
- 235: Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
Keeping Track of Upcoming State Tournaments
We will keep this process going as the state tournaments keep coming. By the end of season, these rankings will only have girls that wrestled and finished the high school campaign. Once all the state tournaments have ended, we will release a final version for the high school season.
Following that, we’ll transition into the spring and summer wrestling and start adding everyone back in and using the 95-pound weight class. At that point, team affiliations do not matter, and a squads can have multiples at any weights.
We will try to keep covering state tournaments down the stretch. Help us out, though. Send us links like the one for Iowa, or at least a schedule and where/if it can be viewed online. Send that and any information to improve the rankings to billybwrestling@yahoo.com.
100-Pounds
1-Lillee Denson (Lakeview, MI) SR
2-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) FR
3-Abigail Peterson (Denver, IA) FR
4-Justice Gutierrez (Pomona, CO) SO
5-Lilly Breeden (Liberty, MO) SR
6-Mia Hernandez (Colony, CA)
7-Olivia Munson (Chaminade, CA) JR
8-Breanna Higgins (Camden County, GA) JR
9-Kaitlynn Fouty (Whiteland, IN) SO
10-Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) JR
11-Vina Nguyen (Hazen, WA) SR
12-Elise Albeso (Emerald Ridge, WA)
13-Maisie Elliott (Sumner, WA) FR
14-Brooklyn Henry (Wyoming Seminary) SO
15-Cidney Schaffer (Lackawanna Trail, PA) FR
16-Jasmine Brucato (Alexander, NY)
17-Mia Nesbitt (Neshaminy, PA) FR
18-Natalie Andrade (Hunderton Central Regional, NJ) FR
19-Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) SO
20-Bella Graziani (Tinora, OH) SR
21-Ella Thomas (Poland Seminary, OH) SR
22-Naiya Delos Santos (Taylor County, KY) SO
23-Mckenzie Astorino (Curwensville, PA) FR
24-Kyrain Perez (Westmoore, OK) SR
25-Remy Whitney (McCloud, OK) SO
26-Kylee Tran (Tulsa Union, OK) FR
27-Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) JR
28-Serah Yogi (Pearl City, HI) SR
29-Noah Kovach (Azle, KS) JR
105-Pounds
1-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
2-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) JR
3-Madison Nieuwenhuis (Plainwell, MI) SR
4-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) JR
5-Ava Fodera (Poway, CA) SR
6-Libertie Nigh (Urbana, OH) JR
7-Lola Gonzales (Chatfield, CO) JR
8-Emma Faczak (Bennett, CO) SO
9-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) JR
10-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) JR
11-Josie Wilson (Abilene, KS) SO
12-Samantha Massey (Mount Markham, NY) 8th
13-Grace Jawulski (Brandon, FL) JR
14-Joslyn Johnson (Flagler Palm Coast, FL) SR
15-Kiera Partello (Barron G. Collier, FL) SR
16-Kyrstan Perez (Westmoore, OK) SR
17-Emily Beltran (Katy, TX) SR
18-Allessandra Toscano (El Paso Eastwood, TX) SO
19-Zolah Williams (Kearney, MO) FR
20-Timmery Condit (Pomona, CO) FR
21-Eva Bhattacharya (Menlo-Atherton, CA) JR
22-Marcia Nunez (Buchanan, CA) SO
23-Jaelle Cortez (Gilroy, CA) SR
24-Sandy Breeden (Liberty, MO) SR
25-Lily Dizon (John H. Pitman, CA) JR
26-Kyler Menza (Washington, WA) SR
27-Finley Fourspring (Corry, PA) SO
28-Ashley Stank (Quakertown, PA) SR
29-Makayla Smith (Northern York, PA) SO
30-Isabella Thiel (Walsh Jesuit, OH) FR
110-Pounds
1-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
2-Christina Estrada (Buchanan, CA) JR
3-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) SO
4-Charlie Wylie (Port Jervis, NY) SR
5-Eva Zimmerman (Hillcrest, UT) SR
6-Julia Horger (Conwell Egan, PA) SR
7-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) FR
8-Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) JR
9-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) SO
10-Jayden Keller (Brookfield, MO) SR
11-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) SO
12-Addison Morse (Harrah, OK) SR
13-Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) JR
14-Morgan Hyland (Easton, PA) SO
15-Cameron Hodge (Cibolo Steele, TX) FR
16-Sky Ramos (Moanalua, HI)
17-Sophia Torrez (Toppenish, WA) SR
18-Camdyn Elliott (Gulf Breeze, FL) SR
19-Violet Diaz (Denver, IA) JR
20-Katie Biscoglia (Raccoon River-Northwest, IA) SR
21-Vivienne Popaduic (Academy, NM) FR
22-Samantha Cornejo (Esperanza, CA) SO
23-Tatianna Castillo (Lowell, MI) SO
24-Isabella Fodera (Poway, CA) SO
25-Killian Evans (Blue Springs South, MO) SR
26-Cadence Christensen (Eddyville-Blakesburg-Fremont, IA) FR
27-Khole Perez (Glenbard West, IL) SO
28-Samantha Ven der Weken (Mecklenburg County, VA) SR
29-Lauren Echeverria (Crook County, OR) FR
115-Pounds
1-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO
2-Isabel Kaplan (West Lafayette, IN) SR
3-Nakayla Dawson (John Glenn, MI) SR
4-Kendall Moe (Hamilton Heights, IN) SR
5-Aubree Storm Gutierrez (Marina, CA) SO
6-Paris Soria (Los Altos, CA) FR
7-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) JR
8-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) JR
9-Kinzie Williams (American Falls, ID) SO
10-Adalyne Montiel (Toppenish, WA) SR
11-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) SO
12-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) SO
13-Lily Runez (Choate Rosemary Hall, CT) SR
14-Kylie Gudewitz (Howell, NJ) SR
15-Senna Grassman (Cleveland, TN) SR
16-Emma Baker (Lakeshore, MI) SO
17-Mabel Rogers (Republic, MO) FR
18-Kaylee Vera (Little Miami, OH) FR
19-Zoe Dempsey (Lincoln-Way Central, IL) SR
20-Camryn Gresham (Lakota East, OH) JR
21-Stella Piazza (Hampshire, IL) FR
22-Olivia Kearns (Shippensburg, PA) SO
23-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) JR
24-Kamila Cerna (Stockdale, CA) SO
25-Iris Reitz (Redbank, PA)
26-Addison Hunt (Anna, TX) SO
27-Emelly Diaz Santos (Morris Hills, NJ) SR
28-Maya Alvarado (Freedom, FL) SO
29-Olivia Polansky (Choate Rosemary Hall, CT) SO
30-Adriana Yodice (Paramus Catholic, NJ) FR
120-Pounds
1-Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
2-Trinity Garza (Buchanan, CA) FR
3-Stevie Joyce Martin (Granada, CA) SR
4-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) JR
5-Marie Sharp (Blair Academy, NJ) SO
6-Angelina Gochis (Kaneland, IL) JR
7-Cheyenne Frank (Oxford, MI) SR
8-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) JR
9-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) SO
10-Daelin Cody (Princeton, WI) SO
11-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA)
12-Noelani Lutz (SLAM Academy, NV) SR
13-Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) JR
14-Mikayla Perkins (Whiteland, IN) SO
15-Cami Leng (Marysville, OH) JR
16-Cora Stewart (Grafton, WI) FR
17-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) JR
18-Winter West (Bonney Lake, WA) SO
19-Gail Sullivan (Monroe-Woodbury, NY) SO
20-Maila Ottow (Snohomish, WA) JR
21-Amelia Nidelea-Polanin (Hampshire, IL) JR
22-Kendal Haynie (Wakulla, FL) SO
23-Gabrielle Severin (Bethpage, NY) SR
24-Delialah Betances (Lee County, GA) SR
25-Kherington Mendes (Mayfair, CA)
26-Irini Poka (San Clemente, CA) JR
27-Ava Ebrahimi (Poway, CA) SR
28-Tiana Crawford (Rockwall Heath, TX) SO
29-Valerie McAnelly (Soldotna, AK) JR
30-Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) JR
HM:
Tatianna Irizarry (Choate Rosemary Hall, CT) JR
Madelyn Little (Wyoming Seminary, PA)
Presley Beard (Derby, KS) FR
125-Pounds
1-Caley Graber (Northfield, MN) SR
2-Cecilia Williams (Mason, MI) SR
3-Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR
4-Me’Kala James (Central, CA) JR
5-Madilyn Peach (Milton, WI) SR
6-Kaiya Maggini (Del Oro, CA) SR
7-Kayla Moroschan (Chippewa, OH) JR
8-Regina Stoeser (Harrisburg, SD) SR
9-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) JR
10-Aleia Apostol (Poway, CA) FR
11-Sussette Bell (Rancho Cucamonga, CA)
12-Rianna Bernal (Lemore, CA) SR
13-Ariella Dobin (Glenbrook North, IL) JR
14-Rain Scott (Oak Forest, IL) FR
15-Victoria Carbonaro (Blair Academy, NJ) SO
16-Maya Fiodorova (Reed, NV) JR
17-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) SO
18-Sobina Clendaniel (Seward, AK) JR
19-Ramsey Brandenburg (Janesville Parker, WI) FR
20-Kylee Kurszewski (Neenah, WI) SR
21-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) SO
22-Sara Pauls (Minisink Valley, NY) SO
23-Julianna Hernandez (Rocky Point, NY) SO
24-Haley Gonzales (Hicksville, NY) SO
25-Zaylyn Woods (Azle, TX) FR
26-Claire Lancaster (Norman, OK) SO
27-Ranelle Smith (Westmoore, OK) JR
28-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) JR
29-Kandice Spry (Tri-Valley, OH) SR
30-Charli Raymond (Simley, MN) JR
HM:
Aariona Strader (Pine Richland, PA) SO
Lillian Rumsey (Williamsport, PA) SR
Callie Hess (Benton Area, PA) SR
Mai Graham (Southern Lehigh, PA) SR
Reagan Roxas (Kingsway Regional, NJ) SR
Finley Evjen (Canton, SD) FR
130-Pounds
1-Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR
2-Willow White (South Dade, FL) SR
3-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) SO
4-Lacie Knick (Olentangy Orange, OH)
5-Haley Smarsh (Moon Area, PA) JR
6-Caroline Hilton (Cleveland, TN) SO
7-Tamara Grace (Gilroy, CA) SR
8-Ava Strayer (Crown Point, IN) SO
9-Madison Black (Newbury Park, CA)
10-Echo Cranor (Keller Central, TX) SR
11-Cristel Miguel (Amity, CT) JR
12-Mika Yoffee (SLAM Academy, NV) SR
13-Kalynn Lyons (Omaha Westview, NE) SR
14-Kyah Leyba (Broken Arrow, OK) SO
15-Julissa Ortiz (Marianna Bracetti Academy, PA) SR
16-Kit Alasker (Waunakee, WI)
17-Faye Schachtner (New Richmond, WI) FR
18-Sophia Slaughter (Orange County, VA) SR
19-Anaiah Kolesar (Northeast Bradford, PA) SR
20-Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) SO
21-Lilli Cooper (Denver, IA) SO
22-Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR
23-Camille Rainey (Arlington Martin, TX) SR
24-Scout Puryear (Willard, MO) FR
25-Addison Harkins (Nixa, MO) SR
26-Dru Turner (Hinton, OK) SR
27-Marisa McMartin (Brunswick, OH) SR
28-Brielle Parke (Linn-Marr, IA) JR
29-Kassie Sapp (Whitehall, MI) SO
30-Aleiya Cullinan (Bismarck Legacy, ND) SR
HM:
Anna Dux (Rogers, AR) SR
Artemis Eaton (North Forsyth, GA) SR
135-Pounds
1-Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR
2-Zahara Stewart (Orange Vista, CA) SR
3-Shayna Ward (Oakland Technical, CA) SR
4-Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR
5-Naima Ghaffar (Northwood, IN) SR
6-Kailin Sebert (Allen, TX) JR
7-Mila Mantanona (Palm Desert, CA) FR
8-Iyanna Crawford (Purnell Swett, NC) SR
9-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) JR
10-Isabella Miller (Dubuque Hempstead, IA) JR
11-Chloe Wehry (Sartwell-St. Stephen, MN) JR
12-Chloe Sanders (Vinton-Shellsburg, IA) SR
13-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) JR
14-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) JR
15-Saige McCleery (Sumner, WA) JR
16-Nia Hagler (Snow Canyon, UT) SR
17-Isabella Hernandez (Jack Britt, NC) SR
18-Kate Doughty (Canon City, CO) SR
19-Kailani Barrientos (Oakleaf, FL) SR
20-Talea Guntrum (Steubenville, OH) JR
21-Lillie Banks (Menasha, WI) SR
22-Dealya Collins (Mineral Point, WI) SR
23-Ki’Morah Cathey (Union, OK) FR
24-Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) FR
25-Ava Turner (Preston, WV) SO
26-Loyalty Lockett (Stillwater, OK) SO
27-Mariaha Benedict (Fort Dodge, IA) SR
28-Giavonna Good (Cedar Valley, UT)
29-Jordyn Campbell (Yutan, NE) SR
30-Zoe Furman (Montgomery Area, PA) SR
140-Pounds
1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
2-Kaylee James (Carthage, MO) SO
3-Ariel Biggs (Fort Osage, MO) FR
4-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) JR
5-Nora Akpan (Centennial, MN) SR
6-Carley Ceshker (Traver, WI) SR
7-Alexis Lazar (Brighton, MI) JR
8-Vivienne Gitke (Strasburg, CO) SR
9-Jordyn Parker (Frisco Centennial, TX) SR
10-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) JR
11-Mariana Bowen (West Creek, TN) SR
12-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) JR
13-Yzabella Austin (John H Pitman, CA) SR
14-Calista Rodish (Raccoon River, IA) SR
15-Teagan Carritt (Logan-Magnolia, IA) SO
16-Colbie Tenborg (Saydel, IA) SR
17-Zoe Delgado (Florida Christian, FL) FR
18-Kelcie Luker (Tulsa Union, OK) SO
19-Claudia Heeney (Lockport Township, IL) SR
20-Kiera Depinet (Seneca East, OH) JR
21-Clover Williams (Edmond North, OK) JR
22-Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) JR
23-Scarlett Yeager (Maize, KS) FR
24-Hayli Fletcher (Fort Atkinson, WI) SR
25-Franky Groom-Frey (North Crawford/Seneca, WI) JR
26-Paisley Morrison (Winter Lakes, OR) SO
27-Erin Delling (Parkway Central, MO) SO
145-Pounds
1-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR
2-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) JR
3-Greta Garbuzovas (Lumpkin County, GA) SR
4-Ailee Briggs (Lemon Bay, FL) SR
5-Ryen Hickey (Chatfield, CO) SR
6-Faith Bane (New Bern, NC) SR
7-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) JR
8-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) SO
9-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) JR
10-Makaylee Cannon (Piedmont, OK) SR
11-Audrey Robinson (Carter, OR) SO
12-Timberly Martinez (Pomona, CO) SR
13-Jestinah Solomua (Corona, CA) JR
14-Zaira Sugui (Moanalua, HI) SR
15-Audrey Rogotzke (Stillwater, MN) SR
16-Lauren Luzum (Decorah, IA) SR
17-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) FR
18-Persephone Puz (Vashon Island, WA)
19-Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) JR
20-Taydem Bylin (Enumclaw, WA) SR
21-Quinn Butler (Lemmon, SD) SR
22-Layla Risler (Mondovi, WI) SO
23-Lucia Ledezma (Granite Hills, CA) JR
24-Trinity Roberts (Heritage, TN) SR
25-Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) JR
26-Kimberly Munoz (Berks Catholic, PA) FR
27-Kamryn Bourbon (Nixa, MO) SO
28-Mira Richardson (Eureka, MO) SR
29-Lean Corry (Collinsville, IL) JR
30-Ashley Thompson (Rogers, AR) SR
HM:
Charisma Lawrence (Merrillville, IN) SR
Ava Allen (Silver Creek, IN) SR
155-Pounds
1-Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
2-Julia Araujo (Bismarck, ND) JR
3-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) JR
4-Cassy Gonzales (Apple Valley, MN) SR
5-Symone Jewell (Northgate, CA) JR
6-Matilda Hruby (Brighton, CO) JR
7-Sarah Henckel (Blair Academy, NJ) SR
8-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) FR
9-Eloise Woolsey (Cleveland, NM) SR
10-Cydney Davis (El Paso Bel Air, TX) SR
11-Aleksandra Bastaic (Highland, IN) SR
12-Olivia Davis (Esperanza, CA) SR
13-Ellie Higginbotham (Willard, MO) JR
14-Belicia Manuel (Romeo, MI) SR
15-Greta Brus (Davenport, IA) SR
16-Taylor Williams (East Forsyth, NC) SR
17-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) FR
18-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) JR
19-Sawyer Ward (Science Hill, TN) SR
20-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) SO
21-Natalie Blanco (Chino, CA) JR
22-Skylar Slade (Southeast Polk, IA) SR
23-Emersyn Miller (Poynette, WI) SR
24-Veronica Madrid (Derby, KS) JR
25-Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) JR
26-Audrey Levendusky (Montgomery Central, TN) SR
27-Mya Dobrinski (Stillwater, OK) SO
28-Addeline Graser (Omaha Westside, NE) SR
29-Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SO
30-Eva Garcia (Marina, CA) JR
HM:
Ariel Maicon (Creekview, GA) SR
Mary Snider (Rancho Bernardo, CA) SR
Allison Garbacz (South Elgin, IL) SO
Alezandra Robles (Sunnyside, AZ) SR
Olivia Hofrichter (Antigo, WI) SR
170-Pounds
1-Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
2-Kaili Manuel (Romeo, MI) JR
3-Olivia Georges (DePaul Catholic, NJ) SR
4-Elizabeth Madison (Loveland, OH) SR
5-Ana Simon (Decorah, IA) SR
6-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) SO
7-Ava Guilmette (Shenendehowa, NY) SO
8-Bryce Snyder (Palisades, PA) SR
9-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR
10-Laila Hustoles (El Reno, OK) SO
11-Remington LaFlamme (Wyoming Seminary, PA) SO
12-Tor’Rina Rushing (Mosley, FL) SR
13-Esperanza Calvillo (Apple Valley, MN) SR
14-Teagan McGuinness (Union-Endicott, NY) SR
15-Maddie Hayden (Caledonia, MI) SR
16-Autumn Elsbury (South Tama County, IA) SR
17-Gracie Pinckney (Mount Vernon, IA)
18-Payton Traynor (Johnston, IA)
19-Kiley Dillow (Chanute, KS) SR
20-Sally Johnson (Clarksville, TN) SR
21-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) SO
22-Irelynn Laurin (West Creek, TN) SR
23-Shylee Tuzon (Central Grand Junction, CO) SR
24-Madelyn Oliver (Benjamin Franklin, AZ) JR
25-Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) JR
26-Brooklyn Anderson (Coeur d Alene, ID) SR
27-Molly Olague (Skyline, ID) JR
28-Jadyn Pense (St. Helens, OR) JR
29-Tynsley Leonard (Maize, KS) FR
30-Samarah Tafiti (East Ridge, TN) SR
HM:
Tiffany Bell (Orange Vista, CA)
190-Pounds
1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) SO
3-Millie Azlin (Bixby, OK) SR
4-JayaShree Bray (Omaha North, NE) JR
5-Sarah Pulk (Badger, MN) JR
6-Makayla Vasser (Nebraska City, NE) JR
7-Kanata Richardson (Bloomfield Hills, MI) SR
8-Shayla Martinez (Broomfield, CO) JR
9-Cambree Anderson (Bismarck, ND) JR
10-Carli Vargas (Kearney, MO) JR
11-Kendall Angelo (Oak Park, MO) SR
12-Riley Samarripa (Harrah, OK) SO
13-Blake Baker (Lewisville Marcus, MI) JR
14-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) FR
15-Addison Arvdal (Sutherland, NE) JR
16-Charli Rea (Northwestern, PA) FR
17-Caroline Hattala (Quakertown, PA) SR
18-Alaina Claassen (Plum, PA) SR
19-Liliana Giulianelli (Peters Township, PA) JR
20-Estefany Caballero (Orange, CA) JR
21-Emily Carvalho (Redwood, CA) JR
22-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) JR
23-Bryn Schmidt (New London, WI) FR
24-Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) JR
25-Izzy Renfro (Basehor-Linwood, KS) SR
26-Brooklyn Graham (East Buchanan, IA) SR
27-Brook West (Comanche, OK) SR
28-Kendall Wagner (Central Mountain, PA) SR
29-Alyvia Edwards (Wagoner, OK) SO
30-Esmeralda Tellez (Reading, PA) SR
HM:
Mackenna Atkinson (Souderton Area, PA) JR
Megan Weil (Burns, OR) SO
Shauna Anderson (Thunder Ridge, ID)
Emily Rodriguez (Nyack, NY) SR
Jade Hahn (Central Regional, NJ) SR
Annette Preston (Somerton, AZ) FR
235-Pounds
1-Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
2-Halle Spears (Midland, MI) SR
3-Jayci Shelton (Centralia, MO) JR
4-Mia Cienega (Everett, WA) SR
5-Maddie Miller (Indian Lake, OH) SR
6-Aubrey Bartkowiak (Attica, IN) SR
7-Brenda Banks (Panther Valley, PA) SR
8-Phoenix Molina (Tolono Unity, IL) SR
9-Alexis Stinson (Liberty, MO) SR
10-Racheal Adolphe (North Central, IN) SO
11-Esther Reed (Big Spring, PA) SR
12-Paige Wainscott (Edmond North, OK) SO
13-Saharia Quamina (Bloomfield, NJ) SR
14-Isabella Lorenzana (Francis Lewis, CA) SR
15-Haley Armstrong (Atlantic, IA) SR
16-Taylor Orner (Octorara, PA) JR
17-Octavia Hill (Omaha North, NE) SO
18-Maliana Heimuli (Eules Trinity, TX) SR
19-Anna Bozanic (Liberty, CA) SR
20-Katherine Luna (Downey, CA) SR
21-Charley Timms (Reed, NV) JR
22-Olivia Ruacho (Central East, CA) SR
23-Hailey Barrios (Citrus Valley, CA)
24-Kenzie Barrett (South Dade, FL) SO
25-Mekialla Mauvais (Freedom, FL)
26-Juliana Thrush (Ottawa Township, IL) SR
27-Sandra Takara (Buena Vista, NE) JR
28-Eden Hach (Watertown, SD) JR
29-Sophiea Quinn (Lebanon, MO) SR
30-Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) SO
HM:
Molly Marty (Olathe North, KS) JR
Peyton Mullin (Dundee, NY) JR
Abigail Lacy (Oologah, OK) SO