After Sunday’s final whistle in Ohio, the 2025-26 high school wrestling season will be in the books. New Jersey files their final chapter on Saturday Night.

Next week, we will begin rolling out our final rankings for the high school season. These will only contain Girls’ that completed the high school season and were at their year-end event (typically states).

Stay tuned…

Postseason Competition Is Also Getting Underway

On that note, we are aware of the PanAm Trials and a few other events that have signaled the National Postseason is kicking off. In fact, this weekend, in West Des Moines, Iowa, USA Wrestling’s 16U and Junior Folkstyle Championships are occurring

Some girls we removed for not wrestling during the high school season were at the PanAm Trials. They will be added into the rankings with the first update after the final report for the season is released.

The results from these events will not be factored into the final draft (or this set) of the rankings. They are not part of the high school season, and one (PanAm) was in the Olympic Styles. We are cataloging these results, and they will be applied to the first update to the rankings post-high school.

Please send information and inquiries to billybwrestling@yahoo.com.

2025-26 Girls High School Wrestling National Rankings - March 13, 2026

100-Pounds

1-Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO

2-Lillee Denson (Lakeview, MI) SR

3-Abigail Peterson (Denver, IA) FR

4-Justice Gutierrez (Pomona, CO) SO

5-Josie Wilson (Abilene, KS) SO

6-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) FR

7-Lilly Breeden (Liberty, MO) SR

8-Kaitlynn Fouty (Whiteland, IN) SO

9-Alexandria Marin (Buchanan, CA) FR

10-Ashley Stank (Quakertown, PA) SR

11-Elise Albeso (Emerald Ridge, WA) FR

12-Maisie Elliott (Sumner, WA) FR

13-Jasmine Brucato (Alexander, NY)

14-Daniella Vazquez (Garces, CA)

15-Kiana Lien (Mountain View, CA) SO

16-Eva Bhattacharya (Menlo-Atherton, CA) JR

17-Olivia Munson (Chaminade, CA) JR

18-Bailey Hoard (Monache, CA)

19-Jaelle Cortez (Gilroy, CA) SR

20-Bella Graziani (Tinora, OH) SR

21-Aniya Polk (Shaw, OH) JR

22-Ella Thomas (Poland Seminary, OH) SR

23-Gabriella Giacone (Watchung Hills, NJ) JR

24-Natalie Andrade (Hunderton Central Regional, NJ) FR

25-Serra Akyali (Phillips Academy, MA)

26-Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) SO

27-Mckenzie Astorino (Curwensville, PA) FR

28-Kyrain Perez (Westmoore, OK) SR

29-Remy Whitney (McCloud, OK) SO

30-Naiya Delos Santos (Taylor County, KY) SO

HM:

Kylee Tran (Tulsa Union, OK) FR

Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) JR

Serah Yogi (Pearl City, HI) SR

Noah Kovach (Azle, TX) JR

Kristen Walzer (Montour, PA) SR

Mia Nesbitt (Neshaminy, PA) FR

Alliya Walker (Grayson County, VA) SO

105-Pounds

1-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR

2-Natalie Radecki (Caravel Academy, DE) SR

3-Julia Horger (Conwell Egan, PA) SR

4-Madison Nieuwenhuis (Plainwell, MI) SR

5-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) JR

6-Marcia Nunez (Buchanan, CA) SO

7-Ava Fodera (Poway, CA) SR

8-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) SO

9-Libertie Nigh (Urbana, OH) JR

10-Breanna Higgins (Camden County, GA) JR

11-Kiera Partello (Barron G. Collier, FL) SR

12-Grace Jawulski (Brandon, FL) JR

13-Kyrstan Perez (Westmoore, OK) SR

14-Zolah Williams (Kearney, MO) FR

15-Lola Gonzales (Chatfield, CO) JR

16-Emma Faczak (Bennett, CO) SO

17-Timmery Condit (Pomona, CO) FR

18-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) JR

19-Sandy Breeden (Liberty, MO) SR

20-Vina Nguyen (Hazen, WA) SR

21-Lily Dizon (John H. Pitman, CA) JR

22-Cassidy McCallister (Raccoon River-Northwest, IA) JR

23-Kyler Menza (Washington, WA) SR

24-Sophia Torrez (Toppenish, WA) SR

25-Emily Beltran (Katy, TX) SR

26-Brynlee Mooney (The Woodlands, TX) FR

27-Allessandra Toscano (El Paso Eastwood, TX) SO

28-Isabella Thiel (Walsh Jesuit, OH) FR

29-Blythe Letters (Shaler, PA) SO

30-Finley Fourspring (Corry, PA) SO

HM:

Grace Nesbitt (Neshaminy, PA) JR

Makayla Smith (Northern York, PA) SO

110-Pounds

1-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR

2-Christina Estrada (Buchanan, CA) JR

3-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) SO

4-Charlie Wylie (Port Jervis, NY) SR

5-Eva Zimmerman (Hillcrest, UT) SR

6-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) JR

7-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) FR

8-Jayden Keller (Brookfield, MO) SR

9-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) SO

10-Addison Morse (Harrah, OK) SR

11-Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) JR

12-Morgan Hyland (Easton, PA) SO

13-Adalyne Montiel (Toppenish, WA) SR

14-Sky Ramos (Moanalua, HI)

15-Camdyn Elliott (Gulf Breeze, FL) SR

16-Violet Diaz (Denver, IA) JR

17-Vivienne Popaduic (Academy, NM) FR

18-Katie Biscoglia (Raccoon River-Northwest, IA) SR

19-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) JR

20-Tatianna Castillo (Lowell, MI) SO

21-Lauren Watson (Ankeny, IA) JR

22-Cadence Christensen (Eddyville-Blakesburg-Fremont, IA) FR

23-Lauren Echeverria (Crook County, OR) FR

24-Alexa Smith (Orange Lutheran, CA) FR

25-Leila Witzerman (Peninsula, CA)

26-Caroline Collins (Carlsbad, CA)

27-Isabella Fodera (Poway, CA) SO

28-Adriana Yodice (Paramus Catholic, NJ) FR

29-Samantha Cornejo (Esperanza, CA) SO

30-Aumunique Mills (Mill Creek, GA) FR

HM:

Aro Ogle-Garza (Lucas Lovejoy, TX) JR

115-Pounds

1-Taylor Whiting (Lena, WI) SR

2-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO

3-Isabel Kaplan (West Lafayette, IN) SR

4-Nakayla Dawson (John Glenn, MI) SR

5-Kendall Moe (Hamilton Heights, IN) SR

6-Aubree Storm Gutierrez (Marina, CA) SO

7-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) JR

8-Trinity Garza (Buchanan, CA) FR

9-Paris Soria (Los Altos, CA) FR

10-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) JR

11-Kinzie Williams (American Falls, ID) SO

12-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA)

13-Lily Runez (Choate Rosemary Hall, CT) SR

14-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) SO

15-Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) JR

16-Kylie Gudewitz (Howell, NJ) SR

17-Delialah Betances (Lee County, GA) SR

18-Senna Grassman (Cleveland, TN) SR

19-Mabel Rogers (Republic, MO) FR

20-Isabella Crompton (Frankfort, MI) SR

21-Emma Baker (Lakeshore, MI) SO

22-Demetria Griffin (Hope Academy, IL) FR

23-Kaylee Vera (Little Miami, OH) FR

24-Zoe Dempsey (Lincoln-Way Central, IL) SR

25-Stella Piazza (Hampshire, IL) FR

26-Camryn Gresham (Lakota East, OH) JR

27-Olivia Kearns (Shippensburg, PA) SO

28-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) JR

29-Skye Schneider (Elk Grove, CA)

30-Maggie Cornish (Los Altos, CA)

HM:

Kamila Cerna (Stockdale, CA) SO

Auriana Wakinekona (Kamehameha-Kapalama, HI) SO

Olive Lechiara (Temecula Valley, CA)

Diana Barone (Birmingham, CA) SO

Daylee Watson (Conneaut, PA)

120-Pounds

1-Stevie Joyce Martin (Granada, CA) SR

2-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) JR

3-Angelina Gochis (Kaneland, IL) JR

4-Cheyenne Frank (Oxford, MI) SR

5-Daelin Cody (Princeton, WI) SO

6-Angelina Bianchi (Two Rivers, WI) SE

7-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) JR

8-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) SO

9-Alina Bardoni (Centennial, NV)

10-Noelani Lutz (SLAM Academy, NV) SR

11-Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) JR

12-Mikayla Perkins (Whiteland, IN) SO

13-Cami Leng (Marysville, OH) JR

14-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) JR

15-Winter West (Bonney Lake, WA) SO

16-Maila Ottow (Snohomish, WA) JR

17-Gail Sullivan (Monroe-Woodbury, NY) SO

18-Gabrielle Severin (Bethpage, NY) SR

19-Amelia Nidelea-Polanin (Hampshire, IL) JR

20-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) SO

21-Dakota Athey (Bay Port, WI) JR

22-Cora Stewart (Grafton, WI) FR

23-Kendal Haynie (Wakulla, FL) SO

24-Charli Raymond (Simley, MN) JR

25-Valerie McAnelly (Soldotna, AK) JR

26-McKenna Wilson (Tulsa Union, OK) SO

27-Ava Ebrahimi (Poway, CA) SR

28-Tatianna Irizarry (Choate Rosemary Hall, CT) JR

29-Presley Beard (Derby, KS) FR

30-Emjay Neumann (Manitowoc Lincoln, WI) SR

125-Pounds

1-Me’Kala James (Central, CA) JR

2-Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR

3-Madilyn Peach (Milton, WI) SR

4-Kaiya Maggini (Del Oro, CA) SR

5-Kayla Moroschan (Chippewa, OH) JR

6-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) JR

7-Ariella Dobin (Glenbrook North, IL) JR

8-Rain Scott (Oak Forest, IL) FR

9-Maya Fiodorova (Reed, NV) JR

10-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) SO

11-Sobina Clendaniel (Seward, AK) JR

12-Chesney Bartoszek (Wrightstown, WI) JR

13-Ramsey Brandenburg (Janesville Parker, WI) FR

14-Kylee Kurszewski (Neenah, WI) SR

15-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) SO

16-Sara Pauls (Minisink Valley, NY) SO

17-Ranelle Smith (Westmoore, OK) JR

18-Claire Lancaster (Norman, OK) SO

19-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) JR

20-Aariona Strader (Pine Richland, PA) SO

21-Mai Graham (Southern Lehigh, PA) SR

22-Callie Hess (Benton Area, PA) SR

23-Finley Evjen (Canton, SD) FR

24-Amelia Bacon (Vista Peak, CO) SR

130-Pounds

1-Caley Graber (Northfield, MN) SR

2-Kassie Sapp (Whitehall, MI) SO

3-Cecilia Williams (Mason, MI) SR

4-Regina Stoeser (Harrisburg, SD) SR

5-Willow White (South Dade, FL) SR

6-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) SO

7-Lacie Knick (Olentangy Orange, OH)

8-Haley Smarsh (Moon Area, PA) JR

9-Caroline Hilton (Cleveland, TN) SO

10-Ava Strayer (Crown Point, IN) SO

11-Madison Black (Newbury Park, CA)

12-Anastasia Rodnikova (Wyoming Seminary, PA) SO

13-Camille Tores (Brawley, CA)

14-Tamara Grace (Gilroy, CA) SR

15-Kalynn Lyons (Omaha Westview, NE) SR

16-Kyah Leyba (Broken Arrow, OK) SO

17-Julissa Ortiz (Marianna Bracetti Academy, PA) SR

18-Kit Alasker (Waunakee, WI)

19-Faye Schachtner (New Richmond, WI) FR

20-Sophia Slaughter (Orange County, VA) SR

21-Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) SO

22-Anaiah Kolesar (Northeast Bradford, PA) SR

23-Zaylyn Woods (Azle, TX) FR

24-Lilli Cooper (Denver, IA) SO

25-Isabella Hernandez (Jack Britt, NC) SR

26-Haley Gonzales (Hicksville, NY) SO

27-Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR

28-Camille Rainey (Arlington Martin, TX) SR

29-Avery Fitzgerald (Rockwall, TX) SO

30-Haley Pitts (Katy, TX) SR

HM:

Echo Cranor (Keller Central, TX) SR

Scout Puryear (Willard, MO) FR

Addison Harkins (Nixa, MO) SR

Dru Turner (Hinton, OK) SR

Marisa McMartin (Brunswick, OH) SR

Aleiya Cullinan (Bismarck Legacy, ND) SR

Anna Dux (Rogers, AR) SR

Artemis Eaton (North Forsyth, GA) SR

135-Pounds

1-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) JR

2-Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR

3-Shayna Ward (Oakland Technical, CA) SR

4-Zahara Stewart (Orange Vista, CA) SR

5-Alanna Harwell (St. Mary’s, CA)

6-Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR

7-Rianna Bernal (Lemore, CA) SR

8-Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR

9-Naima Ghaffar (Northwood, IN) SR

10-Kailin Sebert (Allen, TX) JR

11-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) JR

12-Bella Miller (Dubuque Hempstead, IA) JR

13-Chloe Wehry (Sartwell-St. Stephen, MN) JR

14-Chloe Sanders (Vinton-Shellsburg, IA) SR

15-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) JR

16-Kate Doughty (Canon City, CO) SR

17-Claudia Heeney (Lockport Township, IL) SR

18-Nia Hagler (Snow Canyon, UT) SR

19-Kailani Barrientos (Oakleaf, FL) SR

20-Talea Guntrum (Steubenville, OH) JR

21-Lillie Banks (Menasha, WI) SR

22-Hayli Fletcher (Fort Atkinson, WI) SR

23-Dealya Collins (Mineral Point, WI) SR

24-Mika Yoffee (SLAM Academy, NV) SR

25-Ki’Morah Cathey (Union, OK) FR

26-Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) FR

27-Ella Hughes (Jefferson, GA) JR

28-Ava Turner (Preston, WV) SO

29-Zoe Furman (Montgomery Area, PA) SR

140-Pounds

1-Kaylee James (Carthage, MO) SO

2-Ariel Biggs (Fort Osage, MO) FR

3-Alexis Lazar (Brighton, MI) JR

4-Erika Sleznikow (Marshfield, WI) JR

5-Carley Ceshker (Traver, WI) SR

6-Vivienne Gitke (Strasburg, CO) SR

7-Greta Garbuzovas (Lumpkin County, GA) SR

8-Jordyn Parker (Frisco Centennial, TX) SR

9-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) JR

10-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) JR

11-Iyanna Crawford (Purnell Swett, NC) SR

12-Yzabella Austin (John H Pitman, CA) SR

13-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) JR

14-Calista Rodish (Raccoon River, IA) SR

15-Saige McCleery (Sumner, WA) JR

16-Colbie Tenborg (Saydel, IA) SR

17-Teagan Carritt (Logan-Magnolia, IA) SO

18-Quinn Butler (Lemmon, SD) SR

19-Mariana Bowen (West Creek, TN) SR

20-Kiiaana Gavere (Pace, FL) SR

21-Zoe Delgado (Florida Christian, FL) FR

22-Kelcie Luker (Tulsa Union, OK) SO

23-Youstina Hanna (Columbia, OH) SR

24-Kiera Depinet (Seneca East, OH) JR

25-Clover Williams (Edmond North, OK) JR

26-Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) JR

27-Sophia Hoeme (Manhattan, KS) JR

28-Scarlett Yeager (Maize, KS) FR

29-Franky Groom-Frey (North Crawford/Seneca, WI) JR

30-Paisley Morrison (Winter Lakes, OR) SO

HM:

Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) JR

Jenny Gautreau (Owen J. Roberts)

Kimberly Munoz (Berks Catholic, PA) FR

145-Pounds

1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR

2-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) JR

3-Ailee Briggs (Lemon Bay, FL) SR

4-Ryen Hickey (Chatfield, CO) SR

5-Faith Bane (New Bern, NC) SR

7-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) SO

8-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) JR

9-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) SO

10-Delaney Dixon (Windsor, NY) SO

11-Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) JR

12-Audrey Robinson (Carter, OR) SO

13-Jestinah Solomua (Corona, CA) JR

14-Zaira Sugui (Moanalua, HI) SR

15-Audrey Rogotzke (Stillwater, MN) SR

16-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) FR

17-Taydem Bylin (Enumclaw, WA) SR

18-Layla Risler (Mondovi, WI) SO

19-Jammie Krah (Ankeny, IA) SO

20-Lauren Luzum (Decorah, IA) SR

21-Trinity Roberts (Heritage, TN) SR

22-Mira Richardson (Eureka, MO) SR

23-Kamryn Bourbon (Nixa, MO) SO

24-Chloe Ross (Choate Rosemary Hall, CT) FR

25-Makenna Howell (ADA, OK) SR

26-Makaylee Cannon (Piedmont, OK) SR

27-Charisma Lawrence (Merrillville, IN) SR

28-Ava Allen (Silver Creek, IN) SR

29-Jameson Strickland (Sun Valley, PA) JR

155-Pounds

1-Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR

2-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR

3-Julia Araujo (Bismarck, ND) JR

4-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) JR

5-Cassy Gonzales (Apple Valley, MN) SR

6-Natalie Blanco (Chino, CA) JR

7-Mary Snider (Rancho Bernardo, CA) SR

8-Symone Jewell (Northgate, CA) JR

9-Matilda Hruby (Brighton, CO) JR

10-Eloise Woolsey (Cleveland, NM) SR

11-Cydney Davis (El Paso Bel Air, TX) SR

12-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) FR

13-Cece Rock (Luverne, MN) JR

14-Nora Akpan (Centennial, MN) SR

15-Aleksandra Bastaic (Highland, IN) SR

16-Belicia Manuel (Romeo, MI) SR

17-Timberly Martinez (Pomona, CO) SR

18-Greta Brus (Davenport, IA) SR

19-Taylor Williams (Robert B. Glenn, NC) SR

20-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) FR

21-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) JR

22-Sawyer Ward (Science Hill, TN) SR

23-Skylar Slade (Southeast Polk, IA) SR

24-Addeline Graser (Omaha Westside, NE) SR

25-Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SO

26-Emersyn Miller (Poynette, WI) SR

27-Eva Garcia (Marina, CA) JR

28-Audrey Levendusky (Montgomery Central, TN) SR

29-Allison Garbacz (South Elgin, IL) SO

30-Ashley Thompson (Rogers, AR) SR

HM:

Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) JR

170-Pounds

1-Leilani Lemus (Clovis, CA) SR

2-Kaili Manuel (Romeo, MI) JR

3-Olivia Georges (DePaul Catholic, NJ) SR

4-Alexis Penley (Wyoming Seminary, PA) FR

5-Sarah Henckel (Blair Academy, NJ) SR

6-Elizabeth Madison (Loveland, OH) SR

7-Esperanza Calvillo (Apple Valley, MN) SR

8-Autumn Elsbury (South Tama County, IA) SR

9-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) SO

10-Ana Simon (Decorah, IA) SR

11-Bryce Snyder (Palisades, PA) SR

12-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR

13-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) JR

14-Ava Guilmette (Shenendehowa, NY) SO

15-Makayla Vasser (Union County, SC) JR

16-Gracie Pinckney (Mount Vernon, IA)

17-Payton Traynor (Johnston, IA)

18-Kiley Dillow (Chanute, KS) SR

19-Sally Johnson (Clarksville, TN) SR

20-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) SO

21-Irelynn Laurin (West Creek, TN) SR

22-Shylee Tuzon (Central Grand Junction, CO) SR

23-Chloe Gatrost (Centennial, AZ) JR

24-Madelyn Oliver (Benjamin Franklin, AZ) JR

25-Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) JR

26-Molly Olague (Skyline, ID) JR

27-Sarah Toribau (Oakley, ID) SR

28-Jadyn Pense (St. Helens, OR) JR

29-Samarah Tafiti (East Ridge, TN) SR

30-Alezandra Robles (Sunnyside, AZ) SR

190-Pounds

1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR

2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) SO

3-Millie Azlin (Bixby, OK) SR

4-Sarah Pulk (Badger, MN) JR

5-Teagan McGuinness (Union-Endicott, NY) SR

6-Remington LaFlamme (Wyoming Seminary, PA) SO

7-Olivia Kemp (Carleton Airport, MI) JR

8-Kanata Richardson (Bloomfield Hills, MI) SR

9-JayaShree Bray (Omaha North, NE) JR

10-Shayla Martinez (Broomfield, CO) JR

11-Carli Vargas (Kearney, MO) JR

12-Kendall Angelo (Oak Park, MO) SR

13-Estefany Caballero (Orange, CA) JR

14-Emily Carvalho (Redwood, CA) JR

15-Parker Wynn (Sulphur, OK) FR

16-Riley Samarripa (McLoud, OK) SO

17-Blake Baker (Lewisville Marcus, MI) JR

18-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) FR

19-Addison Arvdal (Sutherland, NE) JR

20-Izzy Renfro (Basehor-Linwood, KS) SR

21-Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) JR

22-Brook West (Comanche, OK) SR

23-Jazmyn Garcia (Scottsbluff, NE) JR

24-Caroline Hattala (Quakertown, PA) SR

25-Charli Rea (Northwestern, PA) FR

26-Brooklyn Graham (East Buchanan, IA) SR

27-Megan Weil (Burns, OR) SO

28-Shauna Anderson (Thunder Ridge, ID)

29-Allison Konrad (Watertown, SD) SR

30-Marlee Heltzel (Spearfish, SD) SO

HM:

Jessica Hite (Custer, ND) JR

Cambree Anderson (Bismarck, ND) JR

Esmeralda Tellez (Reading, PA) SR

Mackenna Atkinson (Souderton Area, PA) JR

Jade Hahn (Central Regional, NJ) SR

Annette Preston (Somerton, AZ) FR

235-Pounds

1-Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR

2-Halle Spears (Midland, MI) SR

3-Mia Cienega (Everett, WA) SR

4-Maddie Miller (Indian Lake, OH) SR

5-Aubrey Bartkowiak (Attica, IN) SR

6-Brenda Banks (Panther Valley, PA) SR

7-Phoenix Molina (Tolono Unity, IL) SR

8-Alexis Stinson (Liberty, MO) SR

9-Racheal Adolphe (North Central, IN) SO

10-Saharia Quamina (Bloomfield, NJ) SR

11-Gia Coons (Orange Vista, CA) SO

12-Haley Armstrong (Atlantic, IA) SR

13-Taylor Orner (Octorara, PA) JR

14-Charley Timms (Reed, NV) JR

15-Kenzie Barrett (South Dade, FL) SO

16-Mekialla Mauvais (Freedom, FL)

17-Juliana Thrush (Ottawa Township, IL) SR

18-Ashley Najera (Lexington, NE) SR

19-Eden Hach (Watertown, SD) JR

20-Brielle Williams (Lawton, OK) JR

21-Paige Wainscott (Edmond North, OK) SO

22-Sophiea Quinn (Lebanon, MO) SR

23-Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) SO

24-Molly Marty (Olathe North, KS) JR

25-Naomi Gonzalez (Valley Stream Central, NY) SR

26-Peyton Mullin (Dundee, NY) JR

27-Abigail Lacy (Oologah, OK) SO