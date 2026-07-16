High School On SI National Girls Wrestling Rankings: Fargo Weight Class Update
With the U.S. Marine Corps Junior Nationals in Fargo set to begin, we've aligned our girls national wrestling rankings with the weight classes competitors will wrestle at the tournament. Wrestlers who are not competing in Fargo remain eligible for these postseason rankings, which continue to reflect the entire 2025-26 ranking period.
As with our boys rankings, inactivity alone was not a factor in moving wrestlers down the rankings. Athletes who completed the high school season or have remained active during the spring and summer were not penalized simply because they are not traveling to Fargo. However, competitors who wrestle in Fargo may move up based on their performances, which can result in others sliding down despite not competing.
These rankings do not include any Fargo results. We used tournament brackets only to confirm weight-class placement and did not evaluate match outcomes, so any results from the tournament will be reflected in our final rankings update following Fargo.
Our final 2026 postseason rankings will be released after Fargo. The first rankings for the 2026-27 season will debut in August.
Please send any information or questions to billybwrestling@yahoo.com.
2026 Girls Wrestling Postseason National Rankings - July 16, 2026
95-Pounds
1-Francesca Gusfa (Ridgewood, NJ) JR
2-Brooklyn Henry (Wyoming Seminary, PA) SO
3-Lily Enos (Batavia, IL) JR
4-Alliya Walker (Grayson County, VA) SO
5-Lilly Lundy (Lewis-Palmer) JR
6-Olivia Maya Felix (Liberty, CA) FR
7-Leivelle Alejado (Leilehua, HI) JR
8-Lindsey Lau (Mid-Pacific, HI) SO
9-Mia Pardo (Jack Britt, NC) FR
10-Mia Nesbitt (Neshaminy, PA) FR
11-Lanaia Selig (Bonney Lake, WA) FR
12-Emma Martinez (Madera South, CA) FR
13-Kaila Robles-Rials (Presentation, CA) SO
14-Mckenzie Astorino (Curwensville, PA) FR
15-Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) JR
16-Piper Phillips (Mason City, IA) SO
17-Sophia Lopez (Woodburn, OR) FR
18-Tatiana Alexander (Eastchester, NY) JR
19-Lorilye Beardsley (Avon-Geneseo, NY) 8th
20-Pearl Jewett (General Brown, NY) 8th
21-Malaina Comfort (Williamsport, PA) SO
22-Cambria Leshko (Southern Lehigh, PA) FR
23-Aaliyah Brown (Center Grove, IN) SR
24-Lillian McHam (Canyon Randall, TX) FR
25-Angelina Ramirez (Riverdale/Kingsbridge Academy, NY)
100-Pounds
1-Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO
2-Abigail Peterson (Denver, IA) FR
3-Lillee Denson (Lakeview, MI) SR
4-Justice Gutierrez (Pomona, CO) SO
5-Maisie Elliott (Sumner, WA) FR
6-Lilly Breeden (Liberty, MO) SR
7-Libertie Nigh (Urbana, OH) JR
8-Paola Perez (Mater Lakes Academy, FL) FR
9-Rhilynn Tolzman (New Prague, MN) 8th
10-Alexandria Marin (Buchanan, CA) FR
11-Daniella Vazquez (Garces, CA) FR
12-Jasmine Brucato (Alexander, NY) JR
13-Kaitlynn Fouty (Whiteland, IN) SO
14-Serah Yogi (Pearl City, HI) JR
15-Aileen Paniagua (North Salem, OR) JR
16-Naiya Delos Santos (Taylor County, KY) SO
17-Angelina Qualtieri (Lenape Valley/Hopatcong, NJ) JR
18-Natalie Andrade (Hunderton Central, NJ) FR
19-Katie Zimmerman (Hillcrest, UT) JR
20-Cassidy McCallister (Raccoon River-Northwest, IA) JR
21-Sky Ramos (Moanalua, HI) JR
22-Vina Nguyen (Hazen, WA) SR
23-Bella Graziani (Tinora, OH) SR
24-Aniya Polk (Shaw, OH) JR
25-Aini Anderson (Holmen, WI) JR
26-Ella Coomes (Madison, SD) 8th
27-Sophia Lazaro (Northview, CA) FR
28-Rebecca Marin (Doral Academy, FL) JR
29-Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) SO
30-Mya Beckett (Notre Dame, WI) FR
HM:
Olivia Polansky (Choate Rosemary, CT) SO
Tiffany Francisco (Western, FL) JR
Noah Kovach (Azle, TX) JR
Kristen Walzer (Montour, PA) SR
Ashley Stank (Quakertown, PA) SR
Cidney Schaffer (Lackawanna Trail, PA) FR
Carson Robertson (Catawa Ridge, SC) FR
Nora Ohnemus (Indianola, IA) SO
Nicole Abrego (Garden City, KS) JR
Kyrian Perez (Westmoore, OK) SR
Ella Thomas (Poland Seminary, OH) SR
Katelynn Dockery (Bryan, TX) SO
Lexi Wolk (Ste. Genevieve, MO) FR
Krislynn Martinez (Maize South, KS) SO
Kate Hollinger (Central Dauphin, PA) JR
105-Pounds
1-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
2-Natalie Radecki (Caravel Academy, DE) SR
3-Emma Faczak (Bennett, CO) SO
4-Ryleigh Sturgill (TN) JR
5-Marcia Nunez (Buchanan, CA) SO
6-Ella Neibert (Indian Creek, IN) SO
7-Madison Nieuwenhuis (Plainwell, MI) SR
8-Kyrstan Perez (Westmoore, OK) SR
9-Katie Biscoglia (Raccoon River-Northwest, IA) SR
10-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) SO
11-Sandy Breeden (Liberty, MO) SR
12-Grace Jawulski (Brandon, FL) JR
13-Maya Wong (Hawaii Baptist Academy, HI) SO
14-Emily Beltran (Katy, TX) SR
15-Vivienne Popaduic (Academy, NM) FR
16-Dilynn Albrecht (Milton, WI) SO
17-Allessandra Toscano (El Paso Eastwood, TX) SO
18-Lola Gonzales (Chatfield, CO) JR
19-Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) JR
20-Kiana Lien (Mountain View, CA) SO
21-Eva Bhattacharya (Menlo-Atherton, CA) JR
22-Olivia Munson (Chaminade, CA) JR
23-Jaelle Cortez (Gilroy, CA) SR
24-Samantha Massey (Mount Markham, NY) 8th
25-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) JR
26-Sophia Torrez (Toppenish, WA) SR
27-Giselle Solano (Elk Grove, CA) SR
29-Serra Akyali (Phillips Academy, MA) SO
30-Remy Whitney (McCloud, OK) SO
HM:
Elise Albeso (Emerald Ridge, WA) FR
Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) SO
Taylor Drake (Kuna, ID) JR
Madison Rucci (Jackson Township, NJ) SR
Blythe Letters (Shaler, PA) SO
Penelope Ayala (Manawa, HI) FR
Tatianna Castillo (Lowell, MI) SO
Emma Moore (Walton-Verona, KY) SR
Finley Fourspring (Corry, PA) SO
Grace Nesbitt (Neshaminy, PA) JR
110-Pounds
1-Morgan Turner (IL) SR
2-Julia Horger (Conwell Egan, PA) SR
3-Sarissa Tucker (Midland, VA) JR
4-Christina Estrada (Buchanan, CA) JR
5-Charlie Wylie (Port Jervis, NY) SR
6-Isabel Kaplan (West Lafayette, IN) SR
7-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) JR
8-Eva Zimmerman (Hillcrest, UT) SR
9-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) FR
10-Amaya Hoku Kapihe (Kapolei, HI) SO
11-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) JR
12-Jayden Keller (Brookfield, MO) SR
13-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) JR
14-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) FR
15-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) SO
16-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) SO
17-Khiry Reese (Rosewood, NC) JR
18-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) JR
19-Ava Fodera (Poway, CA) SR
20-Addison Morse (Harrah, OK) SR
21-Sydney Stifter (Belton, MO) SR
22-Lily Dizon (John H. Pitman, CA) JR
23-Serineh Crane (Hoover, CA) JR
24-Alexa Thomas (Badger, WI) SO
25-Allison McDaniel (Falcon, CO) FR
26-Aro Ogle-Garza (Lucas Lovejoy, TX) JR
27-Zolah Williams (Kearney, MO) FR
28-Kyler Menza (Washington, WA) SR
29-Mia Forberg (Massillon Perry, OH) JR
30-Isabella Thiel (Walsh Jesuit, OH) FR
HM:
Addison St. George (Rockwood Summit, MO) SO
Josie Wilson (Abilene, KS) SO
Zoey Dodgers (Leyden, IL) JR
Nevaeh Colon (Wilson Aea, PA) SO
Adriana Yodice (Paramus Catholic, NJ) FR
Kiera Partello (Baron G. Collier, FL) SR
Denni Bippes (University, WA) FR
Kayleigh Fernandez (Golden West, CA) JR
Bailey Hoard (Monache, CA) SR
Samantha Cornejo (Esperanza, CA) SO
Tess Fortenbaugh (Canyon (Anaheim), CA) SR
Layla Ward (Oakland Tech, CA) FR
Charlotte Nold (St. Viator, IL) FR
115-Pounds
1-Taylor Whiting (Lena, WI) SR
2-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO
3-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
4-Trinity Garza (Buchanan, CA) FR
5-Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) SO
6-Maila Ottow (Snohomish, WA) JR
7-Hepua Salter (Kapalama, HI) JR
8-Lyric Hetzer (OH) FR
9-Nakayla Dawson (John Glenn, MI) SR
10-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) JR
11-Morgan Hyland (Easton, PA) SO
12-Ali Svancara (Buhl, ID) JR
13-Lily Runez (Choate Rosemary Hall, CT) SR
14-Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) JR
15-Kylie Gudewitz (Howell, NJ) SR
16-Kendall Moe (Hamilton Heights, IN) SR
17-Paris Soria (Los Altos, CA) FR
18-Kinzie Williams (American Falls, ID) JR
19-Ladyn Hines (Barnesville, OH) FR
20-Kaylee Vera (Little Miami, OH) FR
21-Mariana Gonzalez (Buchanan, CA) SR
22-Auriana Wakinekona (Kamehameha-Kapalama, HI) SO
23-Kendal Haynie (Wakulla, FL) SO
24-Cadence Christensen (Eddyville-Blakesburg-Fremont, IA) FR
25-Addison McGinness (Racoon River-Northwest, IA) SO
26-Senna Grassman (Cleveland, TN) SR
27-Emma Baker (Lakeshore, MI) SO
28-Isabella Crompton (Frankfort, MI) SR
29-Erica Irvine (Don Bosco, IA) JR
30-Devlynn Albrecht (Milton, WI) SR
HM:
Princessstorm Woody (Trenton Central, NJ) SR
Camryn Gresham (Lakota East, OH) JR
Stacallen Mahoe (Nanakuli, HI) SR
Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) SO
Leila Witzerman (Peninsula, CA) SR
Lennah Monts (Bennington, KS) SO
Adalyne Montiel (Toppenish, WA) SR
Justice Anthony (Parkersburg South, WV) JR
Skye Schneider (Elk Grove, CA) SR
Lillian Fonceca (Fremont, CA) SO
Cora Stewart (Port Washington, WI) FR
Isabella Fodera (Poway, CA) SO
Mabel Rogers (Republic, MO) FR
Stella Piazza (Hampshire, IL) FR
Alia Baker (Klein Cain, TX) JR
120-Pounds
1-Everest Leydecker (Thorobred/NYAC, NY) SR
2-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) JR
3-Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
4-Stevie Joyce Martin (Granada, CA) SR
5-Reagan Mathers (Valiant Prep, AZ) JR
6-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) SO
7-Aubree Gutierrez (Marina, CA) SO
8-Taina McGowan (NJ) SO
9-Angelina Gochis (Kaneland, IL) JR
10-Kaura Coles (Johnstown, PA) SR
11-Cheyenne Frank (Oxford, MI) SR
12-Gabrielle Severin (Bethpage, NY) SR
13-Noelani Lutz (SLAM Academy, NV) SR
14-Angela Bianchi (Two Rivers, WI) SR
15-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) JR
16-Lilly McCleary (Lone Jack, MO) JR
17-Mikayla Perkins (Whiteland, IN) SO
18-Timmery Condit (Pomona, CO) FR
19-Emjay Neumann (Manitowoc Lincoln, WI) SR
20-Mai Graham (Southern Lehigh, PA) SR
21-Olivia Kearns (Shippensburg, PA) SO
22-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA) JR
23-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) SO
24-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) SO
25-Shaniyah McDaniel (Grovetown, GA) SR
26-Ella Henning (Walker-Hackensack, MN) SO
27-Valerie McAnelly (Soldotna, AK) JR
28-Charli Raymond (Simley, MN) JR
29-McKenna Wilson (Tulsa Union, OK) SO
30-Tatianna Irizarry (Choate Rosemary Hall, CT) JR
HM:
Demetria Griffin (Hope Academy, IL) FR
Violet Diaz (Denver, IA) JR
Lilly Quintanilla (Thermopolis, WY) JR
Zoe Dempsey (Lincoln-Way Central, IL) SR
Camdyn Elliott (Gulf Breeze, FL) SR
Tegan Robertson (Ridge View, IA) JR
Talea Nichols (Rocky Mountain, ID) SR
Anica Barze (Roseville Area, MN) SR
Nova Estrada (North Bay Haven, SC) 8th
Madelyn Little (Wyoming Seminary, PA) FR
Alexia Hernandez (Rio Mesa, CA) FR
Kherington Mendes (Mayfair, CA) SR
Alexa Smith (Orange Lutheran, CA) FR
Jade Hardee (Andrew, IL) SO
125-Pounds
1-Me’Kala James (Central, CA) JR
2-Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR
3-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) JR
4-Marie Sharp (Blair Academy, NJ) FR
5-Martynique Davis (Valiant Prep, AZ) SR
6-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) SO
7-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) JR
8-Aleia Apostol (Poway, CA) FR
9-Victoria Carbonaro (Blair Academy, NJ) SO
10-Cami Leng (Marysville, OH) JR
11-Raenah Smith (Easton, PA) JR
12-Chesney Bartoszek (Wrightstown, WI) JR
13-Aariona Strader (Pine Richland, PA) SO
14-Reese Adams (Calhoun, NY) SR
15-Winter West (Bonney Lake, WA) SO
16-Gail Sullivan (New York Military Academy, NY) SO
17-Ava Ebrahimi (Poway, CA) SR
18-Raylee Hunter (Lake Hamilton, AR) SR
19-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) JR
20-Kaydence Golding (Lisbon, ND) FR
21-Mary Minogue (Libertyville, IL) JR
22-Kylee Kurszewski (Neenah, WI) SR
23-Malia Griffin (Melissa, TX) JR
24-Phoebe Richers (TX) SO
25-Kandice Spry (Tri-Valley, OH) SR
26-Madalyn Deiter (Great Falls CMR, MT) JR
27-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) SO
28-Delialah Betances (Lee County, GA) SR
29-Presley Beard (Derby, KS) FR
30-Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) JR
HM:
Braelyn Troxell (Colony, AK) JR
Maya Fiodorova (Reed, NV) JR
Samiyah Rahming (Northeast, PA) SR
Arianna Ruiz (Mater Lakes Academy, FL) SO
Caly Rodriguez (Brandon, FL) SO
Lucy Clarno (Dripping Spring, TX) SO
McKinzee Mills (Huntington, OH) FR
Kyla Janowitz (Round Rock Westwood, TX) SO
Amelia Bacon (Vista Peak, CO) SR
Ranelle Smith (Westmoore, OK) JR
Mia Hooper (Northview, CA) SR
Ellie Westerman (Eagan, MN) JR
Amelia Nidelea-Polanin (Hampshire, IL) JR
Dakota Athey (Bay Port, WI) JR
Morgan Johnson (Deforest, WI) FR
Anaiah Kolesar (Northwest Bedford, PA) SR
Callie Hess (Benton Area, PA) SR
Melanie Medrano (Bentonville, AR) SO
130-Pounds
1-Caley Graber (Northfield, MN) SR
2-Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR
3-Kailin Sebert (Allen, TX) JR
4-Sobina Clendaniel (Seward, AK) JR
5-Kayla Moroschan (Chippewa, OH) JR
6-Madilyn Peach (Milton, WI) SR
7-Regina Stoeser (Harrisburg, SD) SR
8-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) SO
9-Willow White (South Dade, FL) SR
10-Emma Chacon (Valiant Prep, AZ) JR
11-Eleanor Polking (Oak Hills, OH) FR
12-Lacie Knick (Olentangy Orange, OH)
13-Cecilia Williams (Mason, MI) SR
14-Mia Pedersen (Redmond, OR) SR
15-Madison Black (Newbury Park, CA) SR
16-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) JR
17-Chloe Pearce (Rancho Bernardo, CA)
18-Kaiya Maggini (Del Oro, CA) SR
19-Haley Smarsh (Moon Area, PA) JR
20-Corabella Wesley (Hobart, IN) FR
21-Ariella Dobin (Glenbrook North, IL) JR
22-Sara Pauls (Minisink Valley, NY) SO
23-Lilly May (Foothill, NV) SR
24-Rianna Bernal (Lemore, CA) SR
25-Mariaha Benedict (Fort Dodge, IA) SR
26-Sophia Fodera (Poway, CA) JR
27-Zaylyn Woods (Azle, TX) FR
28-Anastasia Rodnikova (Wyoming Seminary, PA) SO
29-Kalynn Lyons (Omaha Westview, NE) SR
30-Camille Torres (Brawley, CA) JR
HM:
Tamara Grace (Gilroy, CA) SR
Mackinzie Brewer (Fulton, MO) SO
Daelin Cody (Princeton, WI) SO
Ramsey Brandenburg (Janesville Parker, WI) FR
Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR
Kiyah Jeske (Maricopa, AZ) SR
140-Pounds
Julia Kay (Kalispel, MT) SR
Jocelynn Mendoza (Gilroy, CA) JR
Julissa Ortiz (Marianna Bracetti Academy, PA) SR
Isabella Hernandez (Jack Britt, NC) SR
Kyah Leyba (Broken Arrow, OK) SO
Sophia Slaughter (Orange County, VA) SR
Scout Puryear (Willard, MO) FR
Addison Harkins (Nixa, MO) SR
135-Pounds
1-Emma Bacon (PA) JR
2-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) JR
3-Bella Miller (Dubuque Hempstead, IA) JR
4-Naima Ghaffar (Northwood, IN) SR
5-Brooklyn Perez (Valiant Prep, AZ) JR
6-Carley Ceshker (Traver, WI) SR
7-Caroline Hilton (Cleveland, TN) SO
8-Chloe Wehry (Sartwell-St. Stephen, MN) JR
9-Mila Mantanona (Palm Desert, CA) FR
10-Shelby Garten (Timberlake, ID) SR
11-Mika Yoffee (SLAM Academy, NV) SR
12-Zoe Furman (Montgomery Area, PA) SR
13-Camila Torres (AZ)
14-Kaison Miller (Norton Community, KS) SO
15-Iyanna Crawford (Purnell Swett, NC) SR
16-Zahara Stewart (Orange Vista, CA) SR
17-Alanna Harwell (St. Mary’s, CA) SR
18-Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR
19-Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR
20-Sussette Bell (Etiwanda, CA) JR
21-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) JR
22-Emma Grimes (Blair Academy, NJ) SO
23-Claudia Heeney (Lockport Township, IL) SR
24-Mariana Bowen (West Creek, TN) SR
25-Talea Guntrum (Steubenville, OH) JR
26-Nia Hagler (Snow Canyon, UT) SR
27-Rain Scott (Oak Forest, IL) FR
28-Haley Gonzales (Hicksville, NY) SO
29-Lillie Banks (Menasha, WI) SR
30-Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) SO
HM:
Karina Lojowski (Stevenson, IL) SR
Sheyna Cruz (Paulsboro, NJ) SO
Lamiah Berry (Absegami, NJ) JR
Auston Brown (United Local, OH) SR
Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) FR
Erin Delling (Parkway Central, MO) SO
Eva Garcia (Marina, CA) JR
Sofia Hoegemeyer (Millard West, NE) JR
Addison Brown (Waynesville, MO) SO
Faye Schachtner (New Richmond, WI) FR
Dealya Collins (Mineral Point, WI) SR
Kit Alsaker (Waunakee, WI) SO
Stella Pettitt (Freedom, WI) SO
Kimber Alford (Daphne, AL) JR
Noli Paddock (Chatauqua Lake, NY) FR
Ella Hughes (Jefferson, GA) JR
Nora Grabuzovas (Lumpkin County, GA) SR
140-Pounds
1-Morgan Lucio (Valiant Prep, AZ) SR
2-Alexis Lazar (Brighton, MI) SR
3-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) JR
4-Shayna Ward (Oakland Technical, CA) SR
5-Timberly Martinez (Pomona, CO) SR
6-Vivienne Gitke (Strasburg, CO) SR
7-Sarah Pearson (Downingtown West, PA) SO
8-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) JR
9-Greta Garbuzovas (Lumpkin County, GA) SR
10-Saige McCleery (Sumner, WA) JR
11-Jordyn Parker (Frisco Centennial, TX) SR
12-Clover Williams (Edmond North, OK) JR
13-Calista Rodish (Raccoon River, IA) SR
14-Ava Johnson (Clarksville, TN) JR
15-Ariel Biggs (Fort Osage, MO) FR
16-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) JR
17-Yzabella Austin (John H Pitman, CA) SR
18-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) JR
19-Ava Strayer (Crown Point, IN) SO
20-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) SO
21-Ava Turner (Preston, WV) SO
22-Brynlee Lutz (Wasilla, AK) SO
23-Jenny Gautreau (Owen J. Roberts) SO
24-Itzel Padilla (Excelsior Charter, CA)
25-Franky Groom-Frey (North Crawford, WI) JR
26-Ema Durst (Sycamore, IL) JR
27-Kelcie Luker (Tulsa Union, OK) SO
28-Kiera Depinet (Seneca East, OH) JR
29-Taniah Borney (Eagan, MN) JR
30-Paisley Morrison (Winter Lakes, OR) SO
HM:
Erika Sleznikow (Marshfield, WI) JR
Colbie Tenborg (Saydel, IA) SR
Teagan Carritt (Logan-Magnolia, IA) SO
Jammie Krah (Ankeny, IA) SO
Kiiaana Gavere (Pace, FL) SR
Mira Richardson (Eureka, MO) SR
Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) JR
Sophia Hoeme (Manhattan, KS) JR
Ava Golding (Kiski Area, PA) SR
Lily Weinreich (Clarinda, IA) SO
Kailani Barrientos (Oakleaf, FL) SR
Quinn Butler (Lemmon, SD) SR
Lyla Kasztner (Olympic Heights, FL) SO
Sarai Cortez (Gilroy, CA) SO
Leann Cory (Collinsville, IL) JR
145-Pounds
1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
2-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) JR
3-Nora Akpan (Centennial, MN) SR
4-Gray Joyce (KS) FR
5-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR
6-Eve Skrocki (Valiant Prep, AZ) JR
7-Audrey Robinson (Crater, OR) SO
8-Ryen Hickey (Chatfield, CO) SR
9-Chloe Sanders (Vinton-Shellsburg, IA) SR
10-Belicia Manuel (Romeo, MI) SR
11-Hayden Bratland (Ankeny, IA) JR
12-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) JR
13-Aleksandra Bastaic (Highland, IN) SR
14-Cassy Gonzales (Apple Valley, MN) SR
15-Ailee Briggs (Lemon Bay, FL) SR
16-Faith Bane (New Bern, NC) SR
17-Greta Brus (Davenport, IA) SR
18-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) FR
19-Layla Risler (Mondovi, WI) SO
20-Lillian Hendricks (Greeneview, OH) JR
21-Mackenna Webster (Three Rivers, MI) SR
22-Zaira Sugui (Moanalua, HI) SR
23-Serenity State (Gaffney, SC) SR
24-Delaney Dixon (Windsor, NY) SO
25-Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) JR
26-Charisma Lawrence (Merrillville, IN) SR
27-Ava Allen (Silver Creek, IN) SR
28-Kaylee James (Carthage, MO) SO
29-Julie Cimarusti (West Covina, CA) JR
30-Trinity Roberts (Heritage, TN) SR
HM:
Eva Barry (Newton/Kittatinny, NJ) SR
Anna O’Rear (West Delaware, IA) SR
Olivia Hofrichter (Antigo, WI) SR
Audrey Rogotzke (Stillwater, MN) SR
Kimberly Munoz (Berks Catholic, PA) FR
Jameson Strickland (Sun Valley, PA) JR
Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) JR
Natalie Beaumont (Cumberland, IL) SR
Naomi Gearheart (Crestview, OH) JR
Maia Dolinar (Kansas City-Pier, KS) SR
Giancarla Garduno (St. Ignatius, IL) JR
Paige Jox (Mt. Lebanon, PA) SR
Chloe Ross (Choate Rosemary Hall, CT) FR
Zoe Delgado (Florida Christian School, FL) FR
155-Pounds
1-Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
2-Matilda Hruby (Brighton, CO) JR
3-Julia Araujo (Bismarck, ND) JR
4-Sarah Henckel (Blair Academy, NJ) SR
5-Janiya Johnson (Wyoming Seminary, PA) JR
6-Natalie Blanco (Chino, CA) JR
7-Olivia Davis (Esperanza, CA) SR
8-Eloise Woolsey (Cleveland, NM) SR
9-Mary Snider (Rancho Bernardo, CA) SR
10-Symone Jewell (Northgate, CA) JR
11-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) JR
12-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) FR
13-Skylar Slade (Southeast Polk, IA) SR
14-Taylor Williams (Robert B. Glenn, NC) SR
15-Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SO
16-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) FR
17-Ava Guilmette (Shenendehowa, NY) SO
18-Cece Rock (Luverne, MN) JR
19-Sawyer Ward (Science Hill, TN) SR
20-Audrey Levendusky (Montgomery Central, TN) SR
21-Maddison Miller (Honesdale, PA) SO
22-Olivia Faust (Buchanan, CA) SO
23-Jestinah Solomua (Corona, CA) JR
24-Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) JR
25-Ashley Thompson (Rogers, AR) SR
26-Joanna Henry (Austin Vandegrift, TX) SO
27-Makaylee Cannon (Piedmont, OK) SR
28-Olivya Kroope (Emmaus, PA) SR
29-Vivienne Legato (Archbold, OH) SO
30-Emersyn Miller (Poynette, WI) SR
HM:
Rhaigyn Trenary (Garrett, IN) JR
Maya Keane (Bishop Hartley, OH) SR
Maria Imhauser (Hillsborough, NJ) JR
Christal Desir (Forest Hill, FL) JR
Ivana Cuellar (Downey, CA) JR
Bianca Connell (Maudlin, SC) SR
Kalea Loving (Sparkman, AL) SR
Elizabeth Yelle (Azle, TX) JR
Jayci Shelton (Centralia, MO) JR
Breanne Gibbs (Moberly, MO) SR
Madison Sherman (Skyridge, UT) SR
Addeline Graser (Omaha Westside, NE) SR
Lauren Luzum (Decorah, IA) SR
Allison Garbacz (South Elgin, IL) SO
Madelyn Oliver (Benjamin Franklin, AZ) JR
170-Pounds
1-Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
2-Kaili Manuel (Romeo, MI) JR
3-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) SO
4-Alexis Penley (Wyoming Seminary, PA) FR
5-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) JR
6-Olivia Georges (DePaul Catholic, NJ) SR
7-Teagan McGuinness (Union-Endicott, NY) SR
8-Remington LaFlamme (Wyoming Seminary, PA) SO
9-Jadyn Pense (St. Helens, OR) JR
10-Kiley Dillow (Chanute, KS) SR
11-Cydney Davis (El Paso Bel Air, TX) SR
12-Elizabeth Madison (Loveland, OH) SR
13-Kayli Morris (Platt, CT) SR
14-Bryce Snyder (Palisades, PA) SR
15-Sarah Pulk (Badger, MN) JR
16-Sally Johnson (Clarksville, TN) SR
17-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) SO
18-Esperanza Calvillo (Apple Valley, MN) SR
19-Ana Simon (Decorah, IA) SR
20-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) SO
21-Laila Hustoles (El Reno, OK) SO
22-Makayla Vasser (Union County, SC) JR
23-Rylynn Keziah (Parkwood, NC) SO
24-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR
25-Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) JR
26-Sophia Flores (Discovery Canyon, CO) SR
27-Mya Dobrinski (Stillwater, OK) SO
28-Chloe Gatrost (Centennial, AZ) JR
29-Chloe Williams (Brooke Point, VA) SR
30-Clarion Fager (Corner Canyon, UT) SR
HM:
Isabelle Rodela (Jefferson, OR) JR
Ari Jacobson (Hazen, WA) JR
Molly Olague (Skyline, ID) JR
Payton Temple (Central, IL) JR
Sara Martinez Lopera (Kelly, IL) JR
Rosalynn Diaz (Liberty, CA) SR
Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) JR
Emily Carvalho (Redwood, CA) JR
Samarah Tafiti (East Ridge, TN) SR
Regan Jensen (Algona, IA) SO
Shayla Martinez (Broomfield, CO) JR
Shylee Tuzon (Central Grand Junction, CO) SR
Alezandra Robles (Sunnyside, AZ) SR
Hayden Manning (Abington Heights, PA) FR
Ashlee Motes (Morrison, OK) SO
Ava Pfab (Western Dubuque, IA) JR
Gracie Pinckney (Mount Vernon, IA) SR
Payton Traynor (Johnston, IA) SO
190-Pounds
1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) SO
3-Millie Azlin (Bixby, OK) SR
4-Tynsley Leonard (Maize, KS) FR
5-Olivia Kemp (Carleton Airport, MI) JR
6-Parker Wynn (Sulphur, OK) FR
7-Carli Vargas (Kearney, MO) JR
8-Kanata Richardson (Bloomfield Hills, MI) SR
9-Irelynn Laurin (West Creek, TN) SR
10-Autumn Elsbury (South Tama County, IA) SR
11-Erin Cauble (Harrison WL, IN) SR
12-Nevaeh Williamson (Southern Lee, SC) JR
13-Paisley Murphy (Sunlake, FL) SR
14-Kendall Angelo (Oak Park, MO) SR
15-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) FR
16-Izzy Renfro (Basehor-Linwood, KS) SR
17-Alexis Storsved (Mandan, ND) JR
18-Hi’ilei Tuikolongahau (Kamehameha, HI) SO
19-Ava Asing (Moanalua, HI) JR
20-Estefany Caballero (Orange, CA) JR
21-Addison Arvdal (Sutherland, NE) JR
22-Caroline Hattala (Quakertown, PA) SR
23-Riley Samarripa (McLoud, OK) SO
24-Brook West (Comanche, OK) SR
25-Brooklyn Graham (East Buchanan, IA) SR
26-Megan Weil (Burns, OR) SO
27-Allison Konrad (Watertown, SD) SR
28-Cambree Anderson (Bismarck, ND) JR
29-Marlee Heltzel (Spearfish, SD) SO
30-Kloe Knutson (Louisville, NE) SO
HM:
Jazmyn Garcia (Scottsbluff, NE) JR
Jayden Moehle (Grain Valley, MO) SR
Blake Baker (All Saints, TX) JR
JayaShree Bray (Omaha North, NE) JR
Esmeralda Tellez (Reading, PA) SR
Charli Rea (Northwestern, PA) FR
Ashley Hoffman (Central Dauphin, PA) SO
Emery Turner (McAlester, OK) SR
Brianna Sandoval (Bound Brook, NJ) SO
Jade Hahn (Central Regional, NJ) SR
207-Pounds
1-Phoenix Molina (Tolono Unity, IL) SR
2-Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
3-Mia Cienega (Everett, WA) SR
4-Maddie Hayden (Caledonia, MI) SR
5-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) JR
6-Kenzie Barrett (South Dade, FL) SO
7-Abigail Lacy (Oologah, OK) SO
8-Sandra Takara (Buena Vita, NE) JR
9-Isabella Lorenzana (Francis Lewis, CA) SR
10-Sophiea Quinn (Lebanon, MO) SR
11-Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) SO
12-Riley Alborn (Carrollton, OH) JR
13-Makayla Ocean (Archbishop McCarthy, FL) JR
14-Charley Timms (Reed, NV) JR
15-Mercedes Kruse (West De Pere, WI) SO
16-Autumn King (Bay Port, WI) JR
17-Harmony Moore (Willard, MO) SR
18-Ella Taylor (Cary, NC) JR
19-Lilli Marti (Sandpoint, ID) SR
20-Maliana Heimuli (Euless Trinity, TX) SR
235-Pounds
1-Brenda Banks (Panther Valley, PA) SR
2-Aubrey Bartkowiak (Attica, IN) SR
3-Alexis Stinson (Liberty, MO) SR
4-Racheal Adolphe (North Central, IN) SO
5-Halle Spears (Midland, MI) SR
6-Olivia Ruacho (Central East, CA) SR
7-Ashley Najera (Lexington, NE) SR
8-Kaylee DeJong (Boyden-Hull, IA) SR
9-Haley Armstrong (Atlantic, IA) SR
10-Aniya Smith (Mason City, IA) JR
11-Brielle Williams (Lawton, OK) JR
12-Gia Coons (Orange Vista, CA) SO
13-Taya Maumausolo Matagi (Nipomo, CA) SO
14-Ashley Wafer (Lakewood, CA) SR
15-Adelena Martinez (Hemet, CA)
16-Caylee Rivera (Bloomfield, NM) SO
17-Maycee Hales (Box Elder, UT) SO
18-Angela Bereuter (Holt, MO) SO
19-Saharia Quamina (Bloomfield, NJ) SR
20-Eden Hach (Watertown, SD) JR
21-Evelyn Sheer (Hazelton Area, PA) FR
22-Paige Wainscott (Edmond North, OK) SO
23-Izabella Riebe (Wisconsin Lutheran, WI) SR
24-Naomi Gonzalez (Valley Stream Central, NY) SR
25-Mya Brandenburg (Allen Park, MI) SR
26-Peyton Mullin (Dundee, NY) JR
27-Juliana Thrush (Ottawa Township, IL) SR
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Billy Buckheit is a long-time high school wrestling expert and journalist who has been doing the individual national high school wrestling rankings for SBLive Sports since 2022. He also provides coverage a major high school wrestling tournaments throughout the year. Billy previously served as the senior wrestling writer for Varsity Sports Network and the Baltimore Banner. He has also served on the seeding committees for many prestigious regional and national tournaments. In addition, he is the editor of Billy B's Wrestling World, a popular Facebook page dedicated to high school wrestling, and is an editorial contributor for the Maryland State Wrestling Association (MSWA).