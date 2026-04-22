New Girls Post-Season Wrestling Rankings Shake Up After Women’s Nationals Results
This update contains everything since the high school season ended up through the Women’s Nationals. That took us well over a week to go over and led to new candidates emerging and farther research, which led to other shifting in the weight classes.
No Formulas, No Bias—Just Results on the Mat
A few things we want to point out are next. They are procedural and address our approach to the rankings. There is no formula. We don’t have any numerical system. Our rankings are 100% based off the results on the mats. We keep detailed sheets for every wrestler and use ALL matches, not just one result.
Why Losses Matter More Than You Think
You can’t cherry pick and your losses count too. If you have four to five “bad” or losses to unranked girls, one or two, heck sometimes three wins can’t negate those. You will certainly move up but might be behind someone you have a win over because you have losses that outweigh that one win.
Recency Rules: The Weight of Fresh Results
We typically honor the most recent wins over older results. The old results are still there but their importance fades over time as new date takes precedence. Sometimes the only meeting between two wrestlers is an old one, and we will use it. Why not? It’s a data point to be used in the analysis process.
95-Pound Division Still Taking Shape
The 95-pound weight class is growing (up to 17 now). We will not speculate to fill the slots. Eventually, the results on the mat will give us the other candidates. Girls who have been 95 pounds in the past may have grown out of the weight, so we are taking a wait and see approach.
Who’s Eligible—and Who Has to Wait
The last big thing to point out is we are “High School On SI”, so therefore, only high school wrestlers will appear in our rankings unless you reside in a state that allows middle school grapplers to compete with the high school squad.
So, the current crop of eighth graders tearing it up will have to wait until after Fargo and our first report of the 2026-27 high school season in August. We are tracking them and are ready to slide them in when the time comes.
Keeping Up With a Rapidly Evolving Landscape
There is a lot going on right now and it is hard to keep up with it all. We are on top of the bigger events, but others may slip past us. Please feel free to send any updates or information to billybwrestling@yahoo.com.
2026 Girls Wrestling Postseason National Rankings - April 22, 2026
95-Pounds
1-Abigail Peterson (Denver, IA) FR
2-Justice Gutierrez (Pomona, CO) SO
3-Lily Enos (Batavia, IL) JR
4-Lilly Lundy (Lewis-Palmer) JR
5-Olivia Maya Felix (Liberty, CA) FR
6-Leivelle Alejado (Leilehua, HI) JR
7-Lindsey Lau (Mid-Pacific, HI) SO
8-Brooklyn Henry (Wyoming Seminary, PA) SO
9-Mia Pardo (Jack Britt, NC) FR
10-Kaila Robles-Rials (Presentation, CA) SO
11-Lanaia Selig (Bonney Lake, WA) FR
12-Emma Martinez (Madera South, CA) FR
13-Piper Phillips (Mason City, IA) SO
14-Sophia Lopez (Woodburn, OR) FR
15-Mckenzie Astorino (Curwensville, PA) FR
16-Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) JR
17-Cambria Leshko (Southern Lehigh, PA) FR
100-Pounds
1-Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO
2-Ryleigh Sturgill (TN) JR
3-Lillee Denson (Lakeview, MI) SR
4-Lilly Breeden (Liberty, MO) SR
5-Paola Perez (Mater Lakes Academy, FL) FR
6-Kaitlynn Fouty (Whiteland, IN) SO
7-Ashley Stank (Quakertown, PA) SR
8-Maisie Elliott (Sumner, WA) FR
9-Samantha Massey (Mount Markham, NY) 8th
10-Rhilynn Tolzman (New Prague, MN) 8th
11-Sophia Lazaro (Northview, CA) FR
12-Lexi Wolk (Ste. Genevieve, MO) FR
13-Alexandria Marin (Buchanan, CA) FR
14-Daniella Vazquez (Garces, CA) FR
15-Eva Bhattacharya (Menlo-Atherton, CA) JR
17-Olivia Munson (Chaminade, CA) JR
18-Jasmine Brucato (Alexander, NY)
19-Bailey Hoard (Monache, CA) SR
20-Bella Graziani (Tinora, OH) SR
21-Aniya Polk (Shaw, OH) JR
22-Angelina Qualtieri (Lenape Valley/Hopatcong, NJ) JR
23-Gabriella Giacone (Watchung Hills, NJ) JR
24-Natalie Andrade (Hunderton Central Regional, NJ) FR
25-Serra Akyali (Phillips Academy, MA)
26-Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) SO
27-Kyrain Perez (Westmoore, OK) SR
28-Remy Whitney (McCloud, OK) SO
29-Mila Cruz (Watkins Memorial, OH) JR
30-Ella Thomas (Poland Seminary, OH) SR
HM:
Noah Kovach (Azle, TX) JR
Kristen Walzer (Montour, PA) SR
Mia Nesbitt (Neshaminy, PA) FR
Alliya Walker (Grayson County, VA) SO
105-Pounds
1-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
2-Julia Horger (Conwell Egan, PA) SR
3-Madison Nieuwenhuis (Plainwell, MI) SR
4-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) SO
5-Marcia Nunez (Buchanan, CA) SO
6-Ava Fodera (Poway, CA) SR
7-Jaelle Cortez (Gilroy, CA) SR
8-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) SO
9-Lola Gonzales (Chatfield, CO) JR
10-Emma Faczak (Bennett, CO) SO
11-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) JR
12-Kyrstan Perez (Westmoore, OK) SR
13-Zolah Williams (Kearney, MO) FR
14-Grace Jawulski (Brandon, FL) JR
15-Dilynn Albrecht (Milton, WI) SO
16-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) FR
17-Josie Wilson (Abilene, KS) SO
18-Breanna Higgins (Camden County, GA) JR
19-Mia Forberg (Massillon Perry, OH) JR
20-Isabella Thiel (Walsh Jesuit, OH) FR
21-Libertie Nigh (Urbana, OH) JR
22-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) JR
23-Sandy Breeden (Liberty, MO) SR
24-Sophia Torrez (Toppenish, WA) SR
25-Emily Beltran (Katy, TX) SR
26-Cassidy McCallister (Raccoon River-Northwest, IA) JR
27-Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) SO
28-Giselle Solano (Elk Grove, CA) SR
29-Lily Dizon (John H. Pitman, CA) JR
30-Brynlee Mooney (The Woodlands, TX) FR
HM:
Allessandra Toscano (El Paso Eastwood, TX) SO
Siera Becker (Indianola, IA) JR
Vina Nguyen (Hazen, WA) SR
Elise Albeso (Emerald Ridge, WA) FR
Blythe Letters (Shaler, PA) SO
Finley Fourspring (Corry, PA) SO
Grace Nesbitt (Neshaminy, PA) JR
Makayla Smith (Northern York, PA) SO
110-Pounds
1-Morgan Turner (IL) SR
2-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
3-Sarissa Tucker (Midland, VA) JR
4-Christina Estrada (Buchanan, CA) JR
5-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) SO
6-Charlie Wylie (Port Jervis, NY) SR
7-Eva Zimmerman (Hillcrest, UT) SR
8-Isabel Kaplan (West Lafayette, IN) SR
9-Natalie Radecki (Caravel Academy, DE) SR
10-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) FR
11-Amaya Hoku Kapihe (Kapolei, HI) SO
12-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) JR
13-Mabel Rogers (Republic, MO) FR
14-Ella Neibert (Indian Creek, IN) SO
15-Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) SO
16-Jayden Keller (Brookfield, MO) SR
17-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) SO
18-Addison Morse (Harrah, OK) SR
19-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) JR
20-Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) JR
21-Morgan Hyland (Easton, PA) SO
22-Camdyn Elliott (Gulf Breeze, FL) SR
23-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) SO
24-Katie Biscoglia (Raccoon River-Northwest, IA) SR
25-Kaylee Vera (Little Miami, OH) FR
26-Khiry Reese (Rosewood, NC) JR
27-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) JR
28-Tatianna Castillo (Lowell, MI) SO
29-Allison McDaniel (Falcon, CO) FR
30-Lauren Watson (Ankeny, IA) JR
HM:
Kyler Menza (Washington, WA) SR
Alexa Smith (Orange Lutheran, CA) FR
Adriana Yodice (Paramus Catholic, NJ) FR
Leila Witzerman (Peninsula, CA) SR
Samantha Cornejo (Esperanza, CA) SO
Kiana Lien (Mountain View, CA) SO
135-Pounds
Tylene Tran (Centennial, NV) SR
Kiera Partello (Barron G. Collier, FL) SR
Sky Ramos (Moanalua, HI) JR
Renee Hudson (Mead, CO) FR
Vivienne Popaduic (Academy, NM) FR
Lauren Echeverria (Crook County, OR) FR
Alexa Thomas (Badger, WI) SO
115-Pounds
1-Taylor Whiting (Lena, WI) SR
2-Aubree Gutierrez (Marina, CA) SO
3-Reagan Mathers (Valiant Prep, AZ) JR
4-Taina McGowan (NJ) SO
5-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO
6-Nakayla Dawson (John Glenn, MI) SR
7-Kendall Moe (Hamilton Heights, IN) SR
8-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) JR
9-Trinity Garza (Buchanan, CA) FR
10-Paris Soria (Los Altos, CA) FR
11-Lyric Hetzer (OH) FR
12-Kinzie Williams (American Falls, ID) SO
13-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA) JR
14-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) SO
15-Lily Runez (Choate Rosemary Hall, CT) SR
16-Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) JR
17-Kylie Gudewitz (Howell, NJ) SR
18-Emjay Neumann (Manitowoc Lincoln, WI) SR
19-Isabella Crompton (Frankfort, MI) SR
20-Emma Baker (Lakeshore, MI) SO
21-Demetria Griffin (Hope Academy, IL) FR
22-Ladyn Hines (Barnesville, OH) FR
23-Devlynn Albrecht (Milton, WI) SR
24-Mariana Gonzalez (Buchanan, CA) SR
25-Senna Grassman (Cleveland, TN) SR
26-Adalyne Montiel (Toppenish, WA) SR
27-Camryn Gresham (Lakota East, OH) JR
28-Violet Diaz (Denver, IA) JR
29-Stacallen Mahoe (Nanakuli, HI) SR
30-Skye Schneider (Elk Grove, CA) SR
HM:
Maggie Cornish (Los Altos, CA) SR
Auriana Wakinekona (Kamehameha-Kapalama, HI) SO
Isabella Fodera (Poway, CA) SO
Aro Ogle-Garza (Lucas Lovejoy, TX) JR
Cadence Christensen (Eddyville-Blakesburg-Fremont, IA) FR
Olivia Kearns (Shippensburg, PA) SO
Ali Svancara (Buhl, ID) JR
Justice Anthony (Parkersburg South, WV) JR
120-Pounds
1-Everest Leydecker (Thorobred/NYAC, NY) JR
2-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) JR
3-Stevie Joyce Martin (Granada, CA) SR
4-Angelina Gochis (Kaneland, IL) JR
5-Cheyenne Frank (Oxford, MI) SR
6-Kaura Coles (Johnstown, PA) SR
7-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) JR
8-Noelani Lutz (SLAM Academy, NV) SR
9-Angela Bianchi (Two Rivers, WI) SR
10-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) JR
11-Winter West (Bonney Lake, WA) SO
12-Gabrielle Severin (Bethpage, NY) SR
13-Gail Sullivan (Monroe-Woodbury, NY) SO
14-Delialah Betances (Lee County, GA) SR
15-Mikayla Perkins (Whiteland, IN) SO
16-Ella Henning (Walker-Hackensack, MN) SO
17-Hepua Salter (Kapalama, HI) JR
18-Dakota Athey (Bay Port, WI) JR
19-Valerie McAnelly (Soldotna, AK) JR
20-Charli Raymond (Simley, MN) JR
21-McKenna Wilson (Tulsa Union, OK) SO
22-Tatianna Irizarry (Choate Rosemary Hall, CT) JR
23-Alina Bardoni (Centennial, NV) FR
24-Erica Irvine (Don Bosco, IA) JR
25-Timmery Condit (Pomona, CO) FR
26-Kylee Trostle (ELCO, PA) JR
27-Cora Stewart (Grafton, WI) FR
28-Presley Beard (Derby, KS) FR
29-Zoe Dempsey (Lincoln-Way Central, IL) SR
30-Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) JR
HM:
Tegan Robertson (Ridge View, IA) JR
Morgan Johnson (Deforest, WI) FR
125-Pounds
1-Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
2-Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR
3-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) JR
4-Marie Sharp (Blair Academy, NJ) FR
5-Madilyn Peach (Milton, WI) SR
6-Martynique Davis (Valiant Prep, AZ) SR
7-Kayla Moroschan (Chippewa, OH) JR
8-Raenah Smith (Easton, PA) JR
9-Sobina Clendaniel (Seward, AK) JR
10-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) SO
11-Aleia Apostol (Poway, CA) FR
12-Cami Leng (Marysville, OH) JR
13-Corabella Wesley (Hobart, IN) FR
14-Ariella Dobin (Glenbrook North, IL) JR
15-Rain Scott (Oak Forest, IL) FR
16-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) SO
17-Ava Ebrahimi (Poway, CA) SR
18-Kandice Spry (Tri-Valley, OH) SR
19-Chesney Bartoszek (Wrightstown, WI) JR
20-Kendal Haynie (Wakulla, FL) SO
21-Aariona Strader (Pine Richland, PA) SO
22-Mai Graham (Southern Lehigh, PA) SR
23-Callie Hess (Benton Area, PA) SR
24-Maila Ottow (Snohomish, WA) JR
25-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) SO
26-Amelia Bacon (Vista Peak, CO) SR
27-Ranelle Smith (Westmoore, OK) JR
28-Claire Lancaster (Norman, OK) SO
29-Sara Pauls (Minisink Valley, NY) SO
30-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) JR
HM:
Phoebe Richers (TX) SO
Amelia Nidelea-Polanin (Hampshire, IL) JR
Jocelynn Mendoza (Gilroy, CA) JR
Sussette Bell (Etiwanda, CA) JR
Mia Hooper (Northview, CA) SR
130-Pounds
1-Caley Graber (Northfield, MN) SR
2-Emma Bacon (PA) JR
3-Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR
4-Kassie Sapp (Whitehall, MI) SO
5-Cecilia Williams (Mason, MI) SR
6-Regina Stoeser (Harrisburg, SD) SR
7-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) SO
8-Willow White (South Dade, FL) SR
9-Me’Kala James (Central, CA) JR
10-Eleanor Polking (Oak Hills, OH) FR
11-Lacie Knick (Olentangy Orange, OH)
12-Haley Smarsh (Moon Area, PA) JR
13-Caroline Hilton (Cleveland, TN) SO
14-Mackinzie Brewer (Fulton, MO) SO
15-Daelin Cody (Princeton, WI) SO
16-Maya Fiodorova (Reed, NV) JR
17-Ava Strayer (Crown Point, IN) SO
18-Mia Pederson (Redmond, OR) SR
19-Madison Black (Newbury Park, CA)
20-Kaiya Maggini (Del Oro, CA) SR
21-Camille Torres (Brawley, CA) JR
22-Tamara Grace (Gilroy, CA) SR
23-Finley Evjen (Canton, SD) FR
24-Lilly May (Foothill, NV) SR
25-Zaylyn Woods (Azle, TX) FR
26-Kylee Kurszewski (Neenah, WI) SR
27-Kaydence Golding (Lisbon, ND) FR
28-Anastasia Rodnikova (Wyoming Seminary, PA) SO
29-Kalynn Lyons (Omaha Westview, NE) SR
30-Kyah Leyba (Broken Arrow, OK) SO
HM:
Julissa Ortiz (Marianna Bracetti Academy, PA) SR
Faye Schachtner (New Richmond, WI) FR
Sophia Slaughter (Orange County, VA) SR
Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) SO
Anaiah Kolesar (Northeast Bradford, PA) SR
Isabella Hernandez (Jack Britt, NC) SR
Haley Gonzales (Hicksville, NY) SO
Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR
Lilli Cooper (Denver, IA) SO
Avery Fitzgerald (Rockwall, TX) SO
Haley Pitts (Katy, TX) SR
Scout Puryear (Willard, MO) FR
Addison Harkins (Nixa, MO) SR
Kelsey King (Lakota West, OH) SR
Marisa McCartin (Brunswick, OH) SR
135-Pounds
1-Emma Chacon (Valiant Prep, AZ) JR
2-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) JR
3-Naima Ghaffar (Northwood, IN) SR
4-Brooklyn Perez (Valiant Prep, AZ) JR
5-Mika Yoffee (SLAM Academy, NV) SR
6-Morgan Lucio (Valiant Prep, AZ) SR
7-Shayna Ward (Oakland Technical, CA) SR
8-Zahara Stewart (Orange Vista, CA) SR
9-Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR
10-Kailin Sebert (Allen, TX) JR
11-Bella Miller (Dubuque Hempstead, IA) JR
12-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) JR
13-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) JR
14-Kate Doughty (Canon City, CO) SR
15-Claudia Heeney (Lockport Township, IL) SR
16-Chloe Wehry (Sartwell-St. Stephen, MN) JR
17-Nia Hagler (Snow Canyon, UT) SR
18-Mila Mantanona (Palm Desert, CA) FR
19-Sophia Fodera (Poway, CA) JR
20-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) JR
21-Chloe Pearce (Rancho Bernardo, CA)
22-Chloe Sanders (Vinton-Shellsburg, IA) SR
23-Kailani Barrientos (Oakleaf, FL) SR
24-Talea Guntrum (Steubenville, OH) JR
25-Ava Turner (Preston, WV) SO
26-Lillie Banks (Menasha, WI) SR
27-Hayli Fletcher (Fort Atkinson, WI) SR
28-Dealya Collins (Mineral Point, WI) SR
29-Ki’Morah Cathey (Union, OK) FR
30-Mariaha Benedict (Fort Dodge, IA) SR
HM:
Lily Weinrich (Clarinda, IA) SO
Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) FR
Zoe Furman (Montgomery Area, PA) SR
Aleiya Cullinan (Bismarck Legacy, ND) SR
Addison Brown (Waynesville, MO) SO
Kit Alasker (Waunakee, WI) SO
Alanna Harwell (St. Mary’s, CA) SR
Rianna Bernal (Lemore, CA) SR
Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR
Charlee Noah (Tri-Valley, ID) SO
Sophia Hoeme (Manhattan, KS) JR
Kimber Alford (Daphne, AL) JR
Ella Hughes (Jefferson, GA) JR
Nora Grabuzovas (Lumpkin County, GA) SR
Erin Delling (Parkway Central, MO) SO
140-Pounds
1-Ariel Biggs (Fort Osage, MO) FR
2-Alexis Lazar (Brighton, MI) SR
3-Carley Ceshker (Traver, WI) SR
4-Vivienne Gitke (Strasburg, CO) SR
5-Greta Garbuzovas (Lumpkin County, GA) SR
6-Jordyn Parker (Frisco Centennial, TX) SR
7-Iyanna Crawford (Purnell Swett, NC) SR
8-Saige McCleery (Sumner, WA) JR
9-Yzabella Austin (John H Pitman, CA) SR
10-Calista Rodish (Raccoon River, IA) SR
11-Colbie Tenborg (Saydel, IA) SR
12-Teagan Carritt (Logan-Magnolia, IA) SO
13-Quinn Butler (Lemmon, SD) SR
14-Mariana Bowen (West Creek, TN) SR
15-Kiiaana Gavere (Pace, FL) SR
16-Kelcie Luker (Tulsa Union, OK) SO
17-Erika Sleznikow (Marshfield, WI) JR
18-Scarlett Yeager (Maize, KS) FR
19-Franky Groom-Frey (North Crawford, WI) JR
20-Mira Richardson (Eureka, MO) SR
21-Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) JR
22-Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) JR
23-Jenny Gautreau (Owen J. Roberts) SO
24-Ava Golding (Kiski Area, PA) SR
25-Kimberly Munoz (Berks Catholic, PA) FR
26-Giancarla Garduno (St. Ignatius, IL) JR
27-Emma Shephard (Massillon Perry, OH) JR
28-Kiera Depinet (Seneca East, OH) JR
29-Leann Cory (Collinsville, IL) JR
30-Payton Helmin (Milaca-Faith Christian, MN) FR
145-Pounds
1-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) JR
2-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) JR
3-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR
4-Eve Skrocki (Wahlert Catholic, MI) JR
5-Gray Joyce (KS) FR
6-Audrey Robinson (Carter, OR) SO
7-Ailee Briggs (Lemon Bay, FL) SR
8-Ryen Hickey (Chatfield, CO) SR
9-Aleksandra Bastaic (Highland, IN) SR
10-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) JR
11-Faith Bane (New Bern, NC) SR
12-Cassy Gonzales (Apple Valley, MN) SR
13-Serenity State (Gaffney, SC) SR
14-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) SO
15-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) JR
16-Clover Williams (Edmond North, OK) JR
17-Ava Johnson (Clarksville, TN) JR
18-Layla Risler (Mondovi, WI) SO
19-Trinity Roberts (Heritage, TN) SR
20-Ema Durst (Sycamore, IL) JR
21-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) FR
22-Eva Garcia (Marina, CA) JR
23-Zaira Sugui (Moanalua, HI) SR
24-Charisma Lawrence (Merrillville, IN) SR
25-Ava Allen (Silver Creek, IN) SR
26-Kaylee James (Carthage, MO) SO
27-Eva Barry (Newton/Kittatinny, NJ) SR
28-Ashley Thompson (Rogers, AR) SR
29-Brynlee Lutz (Wasilla, AK) SO
30-Ivana Cuellar (Downey, CA) JR
HM:
Delaney Dixon (Windsor, NY) SO
Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) JR
Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) JR
Breanne Gibbs (Moberly, MO) SR
Maia Dolinar (Kansas City-Pier, KS) SR
Audrey Rogotzke (Stillwater, MN) SR
Ana Carolina Lockard (Brooklyn Technical, NY)
Sophi Grunhuvd (Massabesic, ME)
Jameson Strickland (Sun Valley, PA) JR
Natalie Beaumont (Cumberland, IL) SR
Naomi Gearheart (Crestview, OH) JR
Paige Jox (Mt. Lebanon, PA) SR
Kamryn Bourbon (Nixa, MO) SO
Chloe Ross (Choate Rosemary Hall, CT) FR
Makenna Howell (ADA, OK) SR
155-Pounds
1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
2-Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
3-Kaili Manuel (Romeo, MI) JR
4-Matilda Hruby (Brighton, CO) JR
5-Julia Araujo (Bismarck, ND) JR
6-Janiya Johnson (Wyoming Seminary, PA) JR
7-Natalie Blanco (Chino, CA) JR
8-Olivia Davis (Esperanza, CA) SR
9-Mary Snider (Rancho Bernardo, CA) SR
10-Symone Jewell (Northgate, CA) JR
11-Nora Akpan (Centennial, MN) SR
12-Eloise Woolsey (Cleveland, NM) SR
13-Belicia Manuel (Romeo, MI) SR
14-Esperanza Calvillo (Apple Valley, MN) SR
15-Cydney Davis (El Paso Bel Air, TX) SR
16-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) FR
17-Greta Brus (Davenport, IA) SR
18-Cece Rock (Luverne, MN) JR
19-Taylor Williams (Robert B. Glenn, NC) SR
20-Christal Desir (Forest Hill, FL) JR
21-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) FR
22-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) JR
23-Sawyer Ward (Science Hill, TN) SR
24-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) SO
25-Maddison Miller (Honesdale, PA) SO
26-Olivia Faust (Buchanan, CA) SO
27-Julie Cimarusti (West Covina, CA) JR
28-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) JR
29-Timberly Martinez (Pomona, CO) SR
30-Skylar Slade (Southeast Polk, IA) SR
HM:
Jestinah Solomua (Corona, CA) JR
Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SO
Emersyn Miller (Poynette, WI) SR
Audrey Levendusky (Montgomery Central, TN) SR
Mya Dobrinski (Stillwater, OK) SO
Zoe Delgado (Florida Christian School, FL) FR
Roxy Sheen (Bruhl, ID) JR
Sarah Eddy (Rock Springs, WY) JR
Addeline Graser (Omaha Westside, NE) SR
Lauren Luzum (Decorah, IA) SR
Allison Garbacz (South Elgin, IL) SO
Olivia Hofrichter (Antigo, WI) SR
170-Pounds
1-Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
2-Olivia Georges (DePaul Catholic, NJ) SR
3-Alexis Penley (Wyoming Seminary, PA) FR
4-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) JR
5-Sarah Henckel (Blair Academy, NJ) SR
6-Kiley Dillow (Chanute, KS) SR
7-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) SO
8-Ava Guilmette (Shenendehowa, NY) SO
9-Teagan McGuinness (Union-Endicott, NY) SR
10-Shylee Tuzon (Central Grand Junction, CO) SR
11-Ana Simon (Decorah, IA) SR
12-Sally Johnson (Clarksville, TN) SR
13-Irelynn Laurin (West Creek, TN) SR
14-Elizabeth Madison (Loveland, OH) SR
15-Autumn Elsbury (South Tama County, IA) SR
16-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) SO
17-Bryce Snyder (Palisades, PA) SR
18-Sarah Pulk (Badger, MN) JR
19-Remington LaFlamme (Wyoming Seminary, PA) SO
20-Laila Hustoles (El Reno, OK) SO
21-Makayla Vasser (Union County, SC) JR
22-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR
23-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) JR
24-Gracie Pinckney (Mount Vernon, IA) SR
25-Payton Traynor (Johnston, IA) SO
26-Emily Carvalho (Redwood, CA) JR
27-Chloe Gatrost (Centennial, AZ) JR
28-Chloe Williams (Brooke Point, VA) SR
29-Madelyn Oliver (Benjamin Franklin, AZ) JR
30-Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) JR
HM:
Clarion Fager (Corner Canyon, UT) SR
Jadyn Pense (St. Helens, OR) JR
Samarah Tafiti (East Ridge, TN) SR
Alezandra Robles (Sunnyside, AZ) SR
Molly Olague (Skyline, ID) JR
190-Pounds
1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) SO
3-Millie Azlin (Bixby, OK) SR
4-Olivia Kemp (Carleton Airport, MI) JR
5-Kanata Richardson (Bloomfield Hills, MI) SR
6-Shayla Martinez (Broomfield, CO) JR
7-Carli Vargas (Kearney, MO) JR
8-Kendall Angelo (Oak Park, MO) SR
9-Rylyn Keziah (Parkwood, NC) SO
10-Estefany Caballero (Orange, CA) JR
11-Parker Wynn (Sulphur, OK) FR
12-Riley Samarripa (McLoud, OK) SO
13-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) FR
14-Addison Arvdal (Sutherland, NE) JR
15-Izzy Renfro (Basehor-Linwood, KS) SR
16-Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) JR
17-Caroline Hattala (Quakertown, PA) SR
18-Brook West (Comanche, OK) SR
19-Charli Rea (Northwestern, PA) FR
20-Brooklyn Graham (East Buchanan, IA) SR
21-Megan Weil (Burns, OR) SO
22-Shauna Anderson (Thunder Ridge, ID)
23-Allison Konrad (Watertown, SD) SR
24-Marlee Heltzel (Spearfish, SD) SO
25-Cambree Anderson (Bismarck, ND) JR
26-Sky Kopp (Grand Forks, ND) SR
27-Esmeralda Tellez (Reading, PA) SR
28-Jade Hahn (Central Regional, NJ) SR
29-Paisley Murphy (Sunlake, FL) SR
30-Kayli Morris (Platt, CT) SR
235-Pounds
1-Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
2-Halle Spears (Midland, MI) SR
3-Mia Cienega (Everett, WA) SR
4-Aubrey Bartkowiak (Attica, IN) SR
5-Brenda Banks (Panther Valley, PA) SR
6-Phoenix Molina (Tolono Unity, IL) SR
7-Alexis Stinson (Liberty, MO) SR
8-Racheal Adolphe (North Central, IN) SO
9-Saharia Quamina (Bloomfield, NJ) SR
10-Haley Armstrong (Atlantic, IA) SR
11-Charley Timms (Reed, NV) JR
12-Ashley Najera (Lexington, NE) SR
13-Kenzie Barrett (South Dade, FL) SO
14-Mekialla Mauvais (Freedom, FL) JR
15-Abigail Lacy (Oologah, OK) SO
16-Brielle Williams (Lawton, OK) JR
17-Sophiea Quinn (Lebanon, MO) SR
18-Sandra Takara (Buena Vita, NE) JR
19-Gia Coons (Orange Vista, CA) SO
20-Taya Maumausolo matagi (Nipomo, CA) SO
21-Ashley Wafer (Lakewood, CA) SR
22-Isabella Lorenzana (Francis Lewis, CA) SR
23-Adelena Martinez (Hemet, CA)
24-Paige Wainscott (Edmond North, OK) SO
25-Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) SO
26-Naomi Gonzalez (Valley Stream Central, NY) SR
27-Peyton Mullin (Dundee, NY) JR
28-Maliana Heimuli (Euless Trinity, TX) SR
29-Molly Marty (Olathe North, KS) JR
30-Eden Hach (Watertown, SD) JR
HM:
Juliana Thrush (Ottawa Township, IL) SR
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Billy Buckheit is a long-time high school wrestling expert and journalist who has been doing the individual national high school wrestling rankings for SBLive Sports since 2022. He also provides coverage a major high school wrestling tournaments throughout the year. Billy previously served as the senior wrestling writer for Varsity Sports Network and the Baltimore Banner. He has also served on the seeding committees for many prestigious regional and national tournaments. In addition, he is the editor of Billy B's Wrestling World, a popular Facebook page dedicated to high school wrestling, and is an editorial contributor for the Maryland State Wrestling Association (MSWA).