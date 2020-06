Gambling: MLB Stat Leader Chances Plus Over/Under Numbers For Each Specific Leader in a 60-Game Season

A whole lotta Dodgers-related prop bets for you to ponder have just posted. And a bunch of others about the 2020 baseball season in general. Courtesy of online sports book BetOnline.

Beginning with an over/under for the number of homers the major league leader will hit, whoever it may be, continuing with a similar over/under for batting average, RBIs, runs, steals, hits, wins, strikeouts and saves, with separate categories for the actual leaders.

Clayton Kershaw is favored in the National League wins category (at 8/1) and Mookie Betts is favored in the NL runs (13/4). Scroll to find odds with Cody Bellinger's name on it, plus Justin Turner, Walker Buehler and Kenley Jansen. Don't ask me why, but L.A.'s Max Muncy is not listed in any category. And the MLB homers category goes 31 players deeps. My guess is Muncy out homers half of the field in 2020. I just can't bet on it.

Here's the entire list:

How many Home Runs will the player with the most Home Runs during the 2020 regular season have?

Over/Under 19.5

Highest Batting Average 2020 Regular Season

Over/Under .345

Will any Player hit .4/1 or better in the 2020 regular season?

Yes +8/1 (8/1)

No -12/1 (1/12)

Highest RBI 2020 Regular Season

Over/Under 47½

Highest Runs Scored by Player 2020 Regular Season

Over/Under 47½

Highest Stolen Bases 2020 Regular Season

Over/Under 21

Highest Total Hits 2020 Regular Season

Over/Under 78½

Highest Win Total 2020 Regular Season

Over/Under 8½

Highest Strikeout Total 2020 Regular Season

Over/Under 98½

Highest Saves by Player in 2020 Regular Season

Over/Under 17½

2020 Most Regular Season Home Runs

Joey Gallo 8/1

Pete Alonso 10/1

Aaron Judge 11/1

Mike Trout 11/1

Yordan Alvarez 12/1

Cody Bellinger 15/1

Giancarlo Stanton 15/1

Christian Yelich 20/1

Eugenio Suarez 20/1

Franmil Reyes 20/1

Matt Olson 20/1

Nelson Cruz 20/1

Ronald Acuna Jr 20/1

Nolan Arenado 22/1

Bryce Harper 25/1

Jorge Soler 25/1

Josh Donaldson 25/1

Khris Davis 25/1

Rhys Hoskins 25/1

Vladimir Guerrero Jr 25/1

Eloy Jimenez 28/1

Gleyber Torres 28/1

Miguel Sano 28/1

Alex Bregman 30/1

JD Martinez 30/1

Trevor Story 33/1

George Springer 50/1

Kris Bryant 50/1

Josh Bell 66/1

Nick Castellanos 66/1

Chris Davis 1/1/1

Highest Batting Average AL 2020

Mike Trout (LAA) 6/1

Jose Altuve (HOU) 7/1

J.D. Martinez (BOS) 8/1

Michael Brantley (HOU) 8/1

Anthony Rendon (LAA) 9/1

Tim Anderson (CWS) 9/1

Whit Merrifield (KC) 9/1

Yuli Gurriel (HOU) 10/1

Alex Bregman (HOU) 12/1

Austin Meadows (TB) 12/1

David Fletcher (LAA) 14/1

Xander Bogaerts (BOS) 14/1

Hanser Alberto (BAL) 16/1

Jorge Polanco (MIN) 16/1

Rafael Devers (BOS) 18/1

Nelson Cruz (MIN) 20/1

Trey Mancini (BAL) 22/1

George Springer (HOU) 25/1

Yoan Moncada (CWS) 28/1

Highest Batting Average NL 2020

Christian Yelich (MIL) 8/1

Nolan Arenado (COL) 8/1

Ketel Marte (ARI) 9/1

Ozzie Albies (ATL) 9/1

Cody Bellinger (LAD) 10/1

Jeff McNeil (NYM) 10/1

Mookie Betts (LAD) 10/1

Trea Turner (WSH) 10/1

Bryan Reynolds (PIT) 12/1

Charlie Blackmon (COL) 12/1

Freddie Freeman (ATL) 12/1

Justin Turner (LAD) 12/1

Trevor Story (COL) 14/1

Starling Marte (ARI) 15/1

Amed Rosario (NYM) 16/1

Nick Castellanos (CHC) 16/1

Anthony Rizzo (CHC) 20/1

Kevin Newman (PIT) 20/1

Wilson Ramos (NYM) 25/1

Highest Total Hits 2020 Regular Season

Over/Under 78½

Most Hits AL 2020

Jose Altuve (HOU) 6/1

Whit Merrifield (KC) 6/1

Rafael Devers (BOS) 13/2

D.J. LeMahieu (NYY) 7/1

Francisco Lindor (CLE) 7/1

Jorge Polanco (MIN) 10/1

Tim Anderson (CWS) 10/1

Xander Bogaerts (BOS) 10/1

J.D. Martinez (BOS) 15/1

Anthony Rendon (LAA) 16/1

Eddie Rosario (MIN) 16/1

Yuli Gurriel (HOU) 16/1

Bo Bichette (TOR) 20/1

Elvis Andrus (MIN) 20/1

Jose Abreu (CWS) 20/1

Luis Arraez (MIN) 20/1

Mike Trout (LAA) 20/1

Michael Brantley (HOU) 25/1

Alex Bregman (HOU) 33/1

Andrew Benintendi (BOS) 33/1

Jose Ramirez (CLE) 33/1

Marcus Semien (OAK) 33/1

George Springer (HOU) 40/1

Vladimir Guerrero Jr. (TOR) 40/1

Most Hits NL 2020

Nolan Arenado (COL) 6/1

Ketel Marte (ARI) 7/1

Ozzie Albies (ATL) 8/1

Trea Turner (WAS) 8/1

Jeff McNeil (NYM) 9/1

Christian Yelich (MIL) 10/1

Jean Segura (PHI) 10/1

Freddie Freeman (ATL) 12/1

Mookie Betts (LAD) 12/1

Charlie Blackmon (COL) 14/1

Ronald Acuna Jr. (ATL) 14/1

Amed Rosario (NYM) 16/1

Fernando Tatis Jr. (SD) 16/1

Starling Marte (ARI) 16/1

Cody Bellinger (LAD) 20/1

Bryan Reynolds (PIT) 25/1

Javier Baez (CHC) 25/1

Manny Machado (SD) 25/1

Trevor Story (COL) 25/1

Anthony Rizzo (CHC) 30/1

Juan Soto (WAS) 30/1

Kris Bryant (CHC) 40/1

Lorenzo Cain (MIL) 40/1

Vladimir Guerrero Jr. (TOR) 40/1

Highest Runs Scored by Player 2020 Regular Season

Over/Under 47½

Most Runs Scored AL 2020

Mike Trout (LAA) 15/4

Francisco Lindor (CLE) 5/1

Alex Bregman (HOU) 6/1

Rafael Devers (BOS) 7/1

George Springer (HOU) 8/1

Jose Altuve (HOU) 9/1

Xander Bogaerts (BOS) 10/1

Marcus Semien (OAK) 12/1

Matt Chapman (OAK) 14/1

Joey Gallo (TEX) 16/1

D.J. LeMahieu (NYY) 18/1

Anthony Rendon (LAA) 20/1

J.D. Martinez (BOS) 20/1

Jose Ramirez (CLE) 20/1

Gleyber Torres (NYY) 25/1

Carlos Correa (HOU) 28/1

Aaron Judge (NYY) 30/1

Josh Donaldson (MIN) 30/1

Yordan Alvarez (HOU) 33/1

Giancarlo Stanton (NYY) 40/1

Most Runs Scored NL 2020

Mookie Betts (LAD) 13/4

Ronald Acuna Jr. (ATL) 5/1

Juan Soto (WAS) 13/2

Christian Yelich (MIL) 15/2

Cody Bellinger (LAD) 15/2

Nolan Arenado (COL) 10/1

Bryce Harper (PHI) 12/1

Charlie Blackmon (COL) 12/1

Freddie Freeman (ATL) 12/1

Kris Bryant (CHC) 14/1

Trea Turner (WAS) 14/1

Trevor Story (COL) 16/1

Ozzie Albies (ATL) 18/1

Javier Baez (CHC) 20/1

Fernando Tatis Jr. (SD) 25/1

Pete Alonso (NYM) 30/1

Rhys Hoskins (PHI) 33/1

Eugenio Suarez (CIN) 35/1

Ketel Marte (ARI) 35/1

Starling Marte (ARI) 35/1

Paul Goldschmidt (STL) 40/1

Anthony Rizzo (CHC) 50/1

Highest Stolen Bases 2020 Regular Season

Over/Under 21

Most Stolen Bases AL 2020

Adalberto Mondesi (KC) 5/4

Mallex Smith (SEA) 5/2

Jonathan Villar (BAL) 9/2

Whit Merrifield (KC) 10/1

Byron Buxton (MIN) 12/1

Jose Ramirez (CLE) 15/1

Dee Gordon (SEA) 20/1

Elvis Andrus (TEX) 20/1

Francisco Lindor (CLE) 20/1

Oscar Mercado (CLE) 25/1

Bo Bichette (TOR) 30/1

Luis Robert (CWS) 35/1

Tim Anderson (CWS) 40/1

Most Stolen Bases NL 2020

Trea Turner (WAS) 2/1

Ronald Acuna Jr. (ATL) 4/1

Victor Robles (WAS) 6/1

Starling Marte (ARI) 7/1

Fernando Tatis Jr. (SD) 8/1

Jarrod Dyson (PIT) 10/1

Amed Rosario (NYM) 12/1

Christian Yelich (MIL) 12/1

Billy Hamilton (SF) 14/1

Trevor Story (COL) 16/1

Tommy Pham (SD) 18/1

Mookie Betts (LAD) 25/1

Kolten Wong (STL) 40/1

Highest Win Total 2020 Regular Season

Over/Under 8½

Win Leaders AL 2020 Regular Season

Gerrit Cole 9/4

Justin Verlander 5/1

Shane Bieber 8/1

Corey Kluber 10/1

Chris Sale 12/1

Mike Clevinger 15/1

Zack Greinke 15/1

Ivan Nova 18/1

Luis Severino 18/1

Blake Snell 20/1

Charlie Morton 20/1

Jose Berrios 20/1

Lucas Giolito 20/1

Eduardo Rodriguez 25/1

Masahiro Tanaka 25/1

Rick Porcello 25/1

Jakob Junis 28/1

Lance Lynn 28/1

Marco Gonzales 30/1

Brett Anderson 33/1

Martin Perez 33/1

Mike Fiers 33/1

Wade Miley 33/1

Brad Keller 40/1

Mike Minor 40/1

Homer Bailey 50/1

Reynaldo Lopez 50/1

Matthew Boyd 60/1

Win Leaders NL 2020 Regular Season

Clayton Kershaw 8/1

Max Scherzer 8/1

Walker Buehler 8/1

Jack Flaherty 9/1

Jacob deGrom 12/1

Stephen Strasburg 14/1

Mike Soroka 16/1

Madison Bumgarner 18/1

Aaron Nola 20/1

Adam Wainwright 20/1

Dakota Hudson 20/1

German Marquez 20/1

Hyun-Jin Ryu 20/1

Jon Lester 20/1

Max Fried 20/1

Noah Syndergaard 20/1

Tyler Glasnow 20/1

Brandon Woodruff 25/1

Luis Castillo 25/1

Patrick Corbin 25/1

Sonny Gray 25/1

Trevor Bauer 25/1

Yu Darvish 25/1

Zack Wheeler 25/1

Merrill Kelly 28/1

Zach Eflin 28/1

Joe Musgrove 30/1

Jose Quintana 30/1

Joey Lucchesi 33/1

Robbie Ray 33/1

Anthony DeSclafani 40/1

Jeff Samardzija 40/1

Julio Teheran 40/1

Miles Mikolas 40/1

Anibal Sanchez 50/1

Sandy Alcantara 50/1

Highest Strikeout Total 2020 Regular Season

Over/Under 98½

Most Strikeouts AL 2020

Justin Verlander (HOU) 7/2

Shane Bieber (CLE) 6/1

Lucas Giolito (CWS) 9/1

Charlie Morton (TB) 12/1

Mike Clevinger (CLE) 15/1

Blake Snell (TB) 20/1

Tyler Glasnow (TB) 20/1

Lance Lynn (TEX) 25/1

Eduardo Rodriquez (BOS) 30/1

Matthew Boyd (DET) 30/1

Corey Kluber (TEX) 33/1

Jose Berrios (MIN) 33/1

Dylan Bundy (LAA) 40/1

Zack Greinke (HOU) 40/1

Andrew Heaney (LAA) 50/1

Carlos Carrasco (CLE) 50/1

James Paxton (NYY) 50/1

Mike Minor (TEX) 50/1

Jake Odorizzi (MIN) 60/1

Kenta Maeda (MIN) 60/1

Masahiro Tanaka (NYY) 66/1

Jakob Junis (KC) 75/1

Most Strikeouts NL 2020

Max Scherzer (WSH) 11/4

Jacob deGrom (NYM) 5/1

Trevor Bauer (CIN) 7/1

Stephen Strasburg (WSH) 8/1

Jack Flaherty (STL) 9/1

Aaron Nola (PHI) 10/1

Patrick Corbin (WSH) 12/1

Walker Buehler (LAD) 14/1

Luis Castillo (CIN) 15/1

Robbie Ray (ARI) 15/1

Clayton Kershaw (LAD) 30/1

German Marquez (COL) 33/1

Sonny Gray (CIN) 35/1

Zack Wheeler (PHI) 35/1

Brandon Woodruff (MIL) 40/1

Chris Archer (PIT) 40/1

Caleb Smith (MIA) 50/1

Jon Gray (COL) 50/1

Madison Bumgarner (ARI) 50/1

Max Fried (ATL) 50/1

Chris Paddack (SD) 60/1

David Price (LAD) 60/1

Dinelson Lamet (SD) 60/1

Joe Musgrove (PIT) 75/1

Joey Lucchesi (SD) 75/1

Zac Gallen (ARI) 75/1

Highest Saves by Player in 2020 Regular Season

Over/Under 17½

Most Saves AL 2020

Aroldis Chapman (NYY) 15/4

Roberto Osuna (HOU) 4/1

Taylor Rogers (MIN) 5/1

Brad Hand (CLE) 6/1

Liam Hendriks (OAK) 7/1

Alex Colome (CWS) 15/2

Brandon Workman (BOS) 8/1

Ken Giles (TOR) 10/1

Hansel Robles (LAA) 12/1

Ian Kennedy (KC) 12/1

Jose Leclerc (TEX) 15/1

Nick Anderson (TB) 16/1

Joe Jimenez (DET) 20/1

Mychal Givens (BAL) 30/1

Yoshihisa Hirano (SEA) 33/1

Matt Magill (SEA) 35/1

Hunter Harvey (BAL) 40/1

Diego Castillo (TB) 50/1

Jose Alvarado (TB) 50/1

Sergio Romo (MIN) 60/1

Most Saves NL 2020

Kenley Jansen (LAD) 4/1

Craig Kimbrel (CHC) 5/1

Kirby Yates (SD) 5/1

Josh Hader (MIL) 6/1

Edwin Diaz (NYM) 15/2

Archie Bradley (ARI) 9/1

Raisel Iglesias (CIN) 10/1

Hector Neris (PHI) 12/1

Sean Doolittle (WSH) 14/1

Giovanny Gallegos (STL) 16/1

Keone Kela (PIT) 16/1

Marc Melancon (ATL) 20/1

Wade Davis (COL) 20/1

Brandon Kintzler (MIA) 25/1

Will Smith (ATL) 25/1

Felipe Vazquez (PIT) 33/1

Tony Watson (SF) 33/1

Daniel Hudson (WSH) 35/1

Shaun Anderson (SF) 35/1

Carlos Martinez (STL) 40/1

Jordan Hicks (STL) 40/1

Scott Oberg (COL) 40/1

Andrew Miller (STL) 50/1

David Robertson (PHI) 50/1

Dellin Betances (NYM) 50/1

Kyle Crick (PIT) 50/1

Ryne Stanek (MIA) 50/1

Michael Lorenzen (CIN) 60/1

Corey Knebel (MIL) 66/1

Blake Treinen (LAD) 75/1

