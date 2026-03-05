5 historias imperdibles tras la primera jornada del Clásico Mundial de Beisbol 2026
La sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol comenzó este miércoles 5 de marzo con una intensidad vibrante en el Tokyo Dome, de Japón.
La primera jornada de actividad en el Grupo C nos regaló dos enfrentamientos con narrativas opuestas: el increíble pitcheo de Australia, que blanqueó 3-0 a una aguerrida escuadra de China Taipéi, y la explosividad ofensiva de Corea del Sur, que se impuso 11-4 a la República Checa.
Travis Bazzana y su debut de ensueño en el Tokyo Dome
La historia más emocionante de la victoria de Australia por 3-0 sobre China Taipei fue, sin duda, la presentación internacional de Travis Bazzana en el Tokyo Dome de Japón.
Bazzana, quien hizo historia al ser seleccionado como la primera elección global del Draft de la MLB de 2024 por los Cleveland Guardians, encontró su gran momento en la séptima entrada, cuando Australia mantenía una ventaja peligrosamente corta de 2-0.
Frente al relevista de China Taipei, Yi Chang, Bazzana conectó un cuadrangular solitario hacia las gradas del jardín derecho, un batazo descomunal que silenció instantáneamente a una multitud predominantemente taiwanesa de más de 40,000 personas.
El momento fue más que especial para Bazzana, uno que representó la culminación de un proceso personal para un jugador que creció observando a su selección nacional competir en ese mismo recinto en torneos como el Premier12.
El triunvirato de zurdos australianos
El elemento clave de la victoria australiana fue una exhibición magistral del pitcheo zurdo que neutralizó por completo a la ofensiva de China Taipei.
El mánager Dave Nilsson, antiguo receptor estelar de la MLB, ejecutó un plan de juego en el que utilizó a tres lanzadores zurdos: Alex Wells, Jack O’Loughlin y Jon Kennedy, para repartirse las nueve entradas del encuentro, en las que permitieron apenas tres hits en total.
Alex Wells, con experiencia previa en los Baltimore Orioles, estableció el tono del juego: lanzó tres entradas perfectas, ponchó a seis bateadores y utilizó su comando de la zona de strikes para impedir que China Taipei generara cualquier tipo de ritmo ofensivo.
Wells fue relevado por Jack O’Loughlin, quien trabajó otras tres entradas sin permitir carreras y se acreditó la victoria; el cierre del encuentro estuvo a cargo de Jon Kennedy, reconocido como uno de los lanzadores más difíciles de enfrentar para bateadores zurdos en la Liga Australiana de Beisbol (ABL). Kennedy completó el último tercio del juego sin permitir libertades y aseguró la segunda blanqueada en la historia de Australia en el Clásico Mundial de Beisbol.
La baja del capitán Chen Chieh-hsien
La tercera historia relevante de la jornada es una nota de preocupación que podría redefinir el destino de China Taipei en el torneo, la lesión de su capitán y jugador insignia, Chen Chieh-hsien.
Durante la sexta entrada del encuentro contra Australia, con el equipo intentando desesperadamente remontar una desventaja de 2-0, Chen fue golpeado en su mano izquierda por un lanzamiento de Jack O’Loughlin. Chen, quien fue el Jugador Más Valioso del Premier12 de 2024, tuvo que abandonar el encuentro inmediatamente para ser evaluado en los vestuarios.
Aunque el mánager Tseng Hao-Jiu intentó mantener el optimismo e indicó que la lesión sería evaluada día a día, la posibilidad de perder a su capitán para los duelos vitales contra Japón y Corea del Sur pone al equipo en una posición extremadamente vulnerable.
La derrota ante Australia ya obliga a China Taipei a ganar prácticamente todos sus juegos restantes para aspirar a la clasificación.
El "vuelo" de Corea y el destino Miami
Corea del Sur inició su participación con el claro objetivo de borrar las decepciones de torneos anteriores y asegurar su pasaje a las rondas finales en Estados Unidos.
Para personificar este deseo, el equipo adoptó una peculiar celebración propuesta por el infielder Si Hwan Roh: cada vez que un jugador conecta un cuadrangular, imita el vuelo de un avión al recorrer las bases, simbolizando el viaje que esperan realizar hacia Miami.
La ofensiva coreana puso a prueba esta celebración rápidamente. Bo Gyeong Moon conectó un espectacular grand slam en la primera entrada, mientras que el prospecto de los Astros de Houston, Shay Whitcomb, se voló la barda en dos ocasiones.
Con cuatro jonrones en total, Corea del Sur reforzmó su intención de regresar a los planos estelares del beisbol mundial.
"Save the Queen" y el espíritu inquebrantable de los checos
La República Checa regresó al Clásico Mundial con su esencia intacta, un equipo formado por jugadores con profesiones civiles que juegan por puro amor al deporte. Bajo el lema "Save the Queen" (Salvar a la Reina) —una referencia a James Bond creada por el mánager y neurólogo Pavel Chadim—, el equipo busca mantenerse en la élite del beisbol para evitar tener que jugar las rondas clasificatorias en el futuro.
A pesar de la derrota ante Corea, los checos mostraron chispazos de calidad, como el cuadrangular de tres carreras de Terrin Vavra, el único jugador del roster con experiencia en Grandes Ligas —68 juegos de Grandes Ligas con los Baltimore Orioles y raíces familiares en la República Checa—.
