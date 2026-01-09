Clausura 2026: un torneo atípico con Liguilla sin seleccionados y con el apoyo total al Tri
A menos de un mes de distancia de que el Toluca se alzara con el Bicampeonato, la Liga MX regresa con el arranque del Clausura 2026, en lo que se perfila como una campaña ardua y compleja, debido a que en seis meses se disputará el Mundial del 2026, donde México será coanfitrión con Estados Unidos y Canadá.
Y justamente esa complejidad radica que la Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin seleccionados, tras acordarse anteriormente en la Asamblea de Dueños, darle todo el apoyo a la Selección Mexicana para que tenga una mejor preparación de cara a la justa mundialista. Así, algunos equipos verán mermadas sus posibilidades de buscar el título, algo que otros equipos que no siempre están en el radar, puedan aprovechar y estar al acecho del campeonato.
Y aunque aún falta un buen tramo para que Javier Aguirre dé su lista oficial de jugadores que participarán en el Mundial, es un hecho que ya cuenta con algunos elementos que son constantes en sus llamados, no sólo en cuanto a jugadores que militan en el extranjero, sino también de la Liga MX y es ahí donde algunos equipos podrán ver disminuir sus posibilidades de alzarse con el título del Clausura 2026.
De entrada, el Bicampeón Toluca es uno de los equipos que es muy probable que cederá a tres de sus mejores elementos, como son Alexis Vega, Marcel Ruiz y Jesús Gallardo, siendo recurrentes en los llamados del ‘Vasco’ Aguirre.
América es el equipo que tal vez tenga más llamados, con los casos de Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez y Erick Sánchez como los más constantes, además de que se les podrían sumar Ramón Juárez y Alexis Gutiérrez.
Cruz Azul también se encuentra en este caso, con Erik Lira, Charly Rodríguez y Jorge Sánchez. El caso de Jesús Orozco Chiquete queda en veremos, tras la lesión del tobillo derecho que sufrió en las Semifinales del Apertura 2025.
Las Chivas también pueden entrar en este rol, con Raúl ‘Tala’ Rangel y Roberto ‘Piojo’ Alvarado; a ambos podrían sumarse Luis Romo y Armando ‘La Hormiga’ González.
En menor medida, y no por eso menos importante, Monterrey (Germán Berterame y Fidel Ambriz), Tigres (Diego Lainez), Tijuana (Gilberto Mora) y Jorge Ruvalcaba (Pumas), también podrían aportar a la Selección Nacional durante este semestre y especialmente en la recta final, si es que llegaran a avanzar a la Liguilla.
Así, equipos como Necaxa, Pachuca, San Luis o León, podrían aprovechar este planteamiento, donde los equipos de jerarquía seguramente serán proveedores de la Selección Mexicana y sus posibilidades de alzarse con el título puedan bajar.
Los Rayos cuentan para este torneo con Martín varini como su nuevo técnico, mismo que anteriormente llevó a FC Juárez a su primera Liguilla, Por su parte, los Tuzos cerraron el torneo pasado con Esteban Solari como su técnico y ya con un tiempo de trabajo se espera que arroje resultados inmediatos.
Clausura 2026: Jornadas dobles, parones y Liguilla sin seleccionados
Además de que la Liguilla se jugará sin seleccionados, el torneo tendrá tres jornadas dobles, siendo la primera inmediatamente en el arranque del Clausura 2026, apenas en la Jornada 2. Las Jornadas 9 y 16 también serán dobles.
Sumando a estas tres fechas, se contempla el parón del torneo a finales de enero, para que la Selección Mexicana pueda jugar sus partidos amistosos ante Panamá (22 de enero) y Bolivia (25 de enero).
El torneo inicia este 9 de enero y un nuevo título está en juego, pero todo estará bajo la sombra que expanda la Selección Mexicana, pues el interés primordial está en que el Tri llegue lo mejor preparado a la Copa del Mundo.