WTA Finals Preview: Iga Swiatek vs. Barbora Krejcikova

A dream realised โœจ



Barbora Krejcikova is a #Wimbledon singles champion for the first time, defeating Jasmine Paolini 6-2, 2-6, 6-4 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ ๐Ÿ† pic.twitter.com/k15QgL7Buz