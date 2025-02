Texas Three-Step: Collector Reaches For The Stars With 2023 World Series Memorabilia Acquisition

π€π‚π‡πˆπ„π•π„πŒπ„ππ“ π”ππ‹πŽπ‚πŠπ„πƒ: This collector got the 1/1 trading card of Mitch Garver & Marcus Semien…AND the game-worn jerseys pictured on the card!! pic.twitter.com/mGMHqHKisz