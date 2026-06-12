Alabama Sports Writers Association Announces 2026 All-State Softball Teams
The Alabama Sports Writers Association announced the 2026 softball selections for All-State teams, along with each classification's player, hitter, pitcher and coach of the year.
The ASWA All-State baseball teams will be released Saturday (June 13).
The Mr. Baseball, Miss Softball and Super All-State selections will be announced Sunday (June 14) at the ASWA convention at Jacksonville State.
All classifications are through the Alabama High School Athletic Association (AHSAA), except for the Alabama Independent School Association (AISA) selections at the end.
Class 7A
Player of the Year
Corey Goguts, Hewitt-Trussville
Hitter of the Year
Arden Breedlove, Austin
Pitcher of the Year
Kate Flanagan, Vestavia Hills
Coach of the Year
Taylor Burt, Hewitt-Trussville
FIRST TEAM
P: Lily Brewer, Auburn, Jr.
P: Harper Looney, Hewitt-Trussville, Jr.
P: Kadyn Bush, Thompson, Sr.
P: Kate Flanagan, Vestavia Hills, 8th
C: Khloe Broadwater, Central-Phenix City, Jr.
IF: Erin Coleman, Hewitt-Trussville, So.
IF: McCall Clayton, Opelika, Fr.
IF: Krimson Calhoun, Thompson, So.
IF: Kelsey Burden, Thompson, So.
OF: Abby J Johnson, Daphne, Sr.
OF: Presley Hull, Hewitt-Trussville, Jr.
OF: Amya Duster, Huntsville, Jr.
UT: Ava Milton, Enterprise, Jr.
UT: Raychel Harmon, Sparkman, Jr.
DH: Arden Breedlove, Austin, Sr.
DH: Corey Goguts, Hewitt-Trussville, Sr.
SECOND TEAM
P: Autumn Ingle, Thompson, Jr.
P: Katlyn Cone, Baker, Sr.
P: Kayla Storey, Central-Phenix City, Sr.
P: Addison Russell, Fairhope, Jr.
C: Whitney Holtzapfel, Thompson, Jr.
IF: Nola Havard, Baker, Sr.
IF: Mariah Harrison, Central-Phenix City, Sr.
IF: Caylee Cowan, Huntsville, 8th
IF: Kensley Spann, Tuscaloosa County, Jr.
OF: Charlie Barnes, Austin, Sr.
OF: Savannah Sevier, Central-Phenix City, So.
OF: Briley Bolden, Fairhope, Jr.
UT: Jada Newman, Dothan, Jr.
UT: Marian Cummings, Oak Mountain, So.
DH: Madelyn Ladnier, Alma Bryant, Sr.
DH: Josie Thompson, Enterprise, Jr.
HONORABLE MENTION
P: Bailey Holderfield, Thompson, Fr.
P: Graycie Harrison, Enterprise, So.
C: Kinley German, Dothan, Jr.
C: Marylee Shaw, Tuscaloosa County, Fr.
IF: Claire Senese, Daphne, 8th
IF: Mallory Earp, Fairhope, Jr.
OF: Harper Presley, Grissom, Sr.
OF: Claire Carver, Hoover, So.
UT: Carson Horton, Bob Jones, Jr.
UT: Haylee Jackson, Prattville, Sr.
DH: Ella Brown, Grissom, Fr.
DH: Emma Harwood, Huntsville, Fr.
Class 6A
Player of the Year
Myleigh Dobbins, Saraland
Hitter of the Year
Lalah Culpepper, Wetumpka
Pitcher of the Year
Myleigh Dobbins, Saraland
Coach of the Year
Donna Sunnycalb, Saraland
FIRST TEAM
P: Amori Morrison, Brookwood, Sr.
P: Carrington Schiefer, Helena, Sr.
P: Myleigh Dobbins, Saraland, Sr.
P: Mallarie Beagle, Spanish Fort, Sr.
C: Khloe Hunter, Hazel Green, Sr.
IF: Alexis Piersol, Gardendale, Sr.
IF: Kherington Keith, Pell City, Jr.
IF: Anna Claire Cole, Saraland, Jr.
IF: Sophie Arant, Wetumpka, Fr.
OF: Linsley Gillman, Athens, 8th
OF: Addison Johnson, Buckhorn, Jr.
OF: RC Wolf, Hartselle, Sr.
UT: Lalah Culpepper, Wetumpka, Jr.
UT: Jayla Jackson, Oxford, Jr.
DH: Katie Norgard, Hartselle, Sr.
DH: Hattie Graham, Cullman, Jr.
SECOND TEAM
P: Layla Steele, Brookwood, Sr.
P: Abigail Kubica, Hartselle, 8th
P: Pearl Ryan, McAdory, Jr.
P: Laken Bryan, Saraland, Sr.
C: Hatsumi Peterson, Hartselle, So.
IF: Abby Lopez, Athens, Fr.
IF: Samantha Johnson, Cullman, Fr.
IF: Macie Brashears, Helena, So.
IF: Delaney Duncan, Spanish Fort, Fr.
OF: Caitlyn Tedford, Athens, Sr.
OF: Bella Jackson, Hazel Green, Jr.
OF: Kyla Reed, Saraland, Jr.
UT: Jenna Melton, Hueytown, So.
UT: Abby King, Spain Park, Jr.
DH: Adilynn Petersen, Muscle Shoals, So.
DH: Henley Traywick, Helena, Sr.
HONORABLE MENTION
P: Dracen Bates, Cullman, So.
P: Anne Hope Howell, Homewood, So.
C: Charlie Chiasson, Gardendale, Sr.
C: Maddie Grace Nelson, Spanish Fort, Fr.
IF: Amelia Fox, Hartselle, 8th
IF: Lexie Smith, Wetumpka, Jr.
OF: Madison Letson, Homewood, Jr.
OF: KK Jacks, Gulf Shores, Jr.
UT: Reagan Rape, Mountain Brook, Sr.
UT: Lorelei Beck, Chelsea, Jr.
DH: Lexie Thornton, Athens, So.
DH: Harper Pridmore, Mortimer Jordan, Jr.
Class 5A
Player of the Year
McKinley McCaghren, Lawrence County
Hitter of the Year
Aubrey Machen, Lincoln
Pitcher of the Year
Emily Adams, Houston Academy
Coach of the Year
Josh Graham, Lawrence County
FIRST TEAM
P: Grier Maples, Boaz, Jr.
P: Emily Adams, Houston Academy, Sr.
P: McKinley McCaghren, Lawrence County, Jr.
P: Georgia Chancellor, Springville, Jr.
C: Anna Kate Smith, Corner, Sr.
IF: Lindsey Moulton, Beauregard, Sr.
IF: Peyton Hall, Boaz, So.
IF: Mylee Stagner, Faith Academy, Jr.
IF: Emily Maddox, Houston Academy, Sr
OF: Payton Pennington, Ardmore, Jr.
OF: Ava Templeton, Lawrence County, Sr.
OF: Leah Bowden, Springville, Sr.
UT: Caroline Jones, Northside, Sr.
UT: Bella Cross, Lawrence County, Jr.
DH: Aubrey Machen, Lincoln, Jr.
DH: Shila Wadkins, Scottsboro, Sr.
SECOND TEAM
P: Kailey Jackson, Andalusia, Sr.
P: Larkyn Anthony, Faith Academy, Sr.
P: Avery Patton, Northside, So.
P: Brooklyn Richardson, Shelby County, 7th
C: Elizabeth Hinton, Faith Academy, Jr.
IF: Taya Newton, Andalusia, Sr.
IF: Fallon Broadway, Ardmore, Fr.
IF: Bailey Lusk, Boaz, So.
IF: Demeria Dean, St. Clair County, Jr.
OF: Emily Williams, John Carroll, Sr.
OF: Alivia Templeton, Lawrence County, So.
OF: Cameron Pruitt, Lincoln, Jr.
UT: Paige Welch, Houston Academy, Jr.
UT: Kailey Matthews, East Limestone, Sr.
DH: Halie Pavolini, Hayden, Jr.
DH: Crimson Erwin, Corner, So.
HONORABLE MENTION
P: Madi Hartline, Arab, So.
P: Elizabeth Murphy, Priceville, Sr.
C: Kaymarria Bandy, Brewbaker Tech, Jr.
C: Maddie Oates, Holtville, Sr.
IF: Holley Devaughn, Holtville, Sr.
IF: Zy'Kayla Robinson, Eufaula, Jr.
OF: Lexie Bennett, Boaz, Sr.
OF: Addison Hicks, Elmore County, Sr.
UT: Haley Brooke Lyons, Northside, So.
UT: Raegan Brooks, Beauregard, Sr.
DH: Kynlee Taruc, Springville, Jr.
DH: Katie Grace Lowery, Sipsey Valley, Sr.
Class 4A
Player of the Year
Katie King, Orange Beach
Hitter of the Year
Abby Williams, Plainview
Pitcher of the Year
MK McMullan, Orange Beach
Coach of the Year
Jeff Brooks, Plainview
FIRST TEAM
P: Lexi St. John, Ashville, Sr.
P: MK McMullan, Orange Beach, So.
P: Katie Lyn Kyle, West Limestone, So.
P: Chasity Rikard, West Morgan, Sr.
C: Ava Hodo, Orange Beach, Sr.
IF: Ralee Dunagan, Curry, So.
IF: Katie King, Orange Beach, Sr.
IF: Teagan Revette, Orange Beach, Sr.
IF: AnnaLee Shrader, Plainview, Jr.
OF: Kilee Dowdy, Central-Florence, So.
OF: Mylee Hill, Madison County, Sr.
OF: Abby Williams, Plainview, Sr.
UT: Charlee Parris, Alexandria, Sr.
UT: Anna Jo Bonds, Satsuma, Sr.
DH: Aubrey Bethune, West Limestone, So.
DH: Ella Baswell, New Hope, Jr.
SECOND TEAM
P: Emma Hill, Cherokee County, Sr.
P: Skiely Perry, Curry, Jr.
P: Molly Benefield, Good Hope, Jr.
P: Jaycee Norton, Straughn, Fr.
C: Chloe Pickette, Munford, Sr.
IF: Shileigh Williams, Curry, Jr.
IF: Emory Lynch, Hamilton, Jr.
IF: Jayde Palmer, Orange Beach, So.
IF: Mycah Beth Ray, Central-Florence, So.
OF: Ellie Fleming, Plainview, 8th
OF: Saniiyah Weaver, Prattville Christian, Sr.
OF: Brittaney Jones, Satsuma, Jr.
UT: Carli Fritts, White Plains, Sr.
UT: Kylee Wilder, Etowah, Jr.
DH: Brooklyn Pressley, Munford, Jr.
DH: Makayla Willingham, Deshler, Sr.
HONORABLE MENTION
P: Taylor Tittle, Deshler, So.
P: Piper Anderson, Plainview, Sr.
C: Taylor Wells, Madison County, Sr.
C: Karli Otwell, White Plains, So.
IF: Ansley Brown, Curry, Jr.
IF: Addy Gustafson, Madison County, Sr.
IF: Chloe Kacharos, Cordova, Sr.
OF: Kendall Scogin, Deshler, Jr.
OF: Mia Vance, Cordova, Jr.
UT: Carleigh Gothart, Westminster Christian, Sr.
UT: Madison Arnold, Munford, So.
DH: Isabella Patterson, Cherokee County, Sr.
DH: Rylee Wilcoxson, Montgomery Catholic, Sr.
DH: Cali Hess, Alexandria, So.
Class 3A
Player of the Year
Emily Needham, Saint James
Hitter of the Year
Anleigh Wood, Wicksburg
Pitcher of the Year
Makayli Davis, Colbert Co.
Coach of the Year
Mark Hall, Saint James
FIRST TEAM
P: Makayli Davis, Colbert County, Sr.
P: Cataryna Schreiber, Madison Academy, Sr.
P: Emily Needham, Saint James, Sr.
P: Ellie Cox, Wicksburg, Sr.
C: Emily Darby, Saint James, So.
IF: Madison Brooks, Childersburg, Sr.
IF: Creleigh Gargis, Colbert County, Jr.
IF: Gracie Huckeba, Randolph County, Sr.
IF: Alli Kate Causey, Slocomb, So.
OF: Evie Stephenson, Madison Academy, Fr.
OF: Molly Wright, Mars Hill Bible, Jr.
OF: Jayci Griffin, Winfield, So.
UT: Anleigh Wood, Wicksburg, So.
UT: Hallie Holland, Colbert County, Sr.
DH: Hanna Kimbrell, Winfield, Jr.
DH: Addison Holcomb, Colbert Heights, Jr.
SECOND TEAM
P: Eydie Keenum, Colbert Heights, So.
P: Makayla Butler, Hanceville, So.
P: Annie Cox, Ohatchee, 8th
P: Abi Waters, Randolph County, Jr.
C: McKenzie Gann, Colbert Heights, Jr.
IF: Kylee Holland, Colbert County, Fr.
IF: Alanah Fitch, Ohatchee, Sr.
IF: Sydney Johnston, Saint James, Sr.
IF: Molly Kate Elkins, Winfield, So.
OF: Cayden Henderson, Glenwood School, So.
OF: Karlee Baker, Lee-Scott Academy, Sr.
OF: Kaitlyn Hudson, Saint James, Jr.
UT: Kennedy Cook, Geraldine, So.
UT: Railey Langford, Lee-Scott Academy, Sr.
DH: Autumn Willis, Colbert Heights, Jr.
DH: Isabella Spinks, Hanceville, Jr.
HONORABLE MENTION
P: Shyla Thompson, Geraldine, Fr.
P: Brooke Morrell, Glenwood School, Sr.
C: Kynzlee Farr, Hanceville, So.
C: Hannah Parmer, Randolph County, So.
IF: Maggie Nail, Holly Pond, Sr.
IF: Sydney Nelson, Mobile Christian, Fr.
OF: Halle Peek, Collinsville, So.
OF: Kady Corbitt, Glenwood School, So.
UT: Memphis Houston, Madison Academy, Jr.
UT: JJ McDaniel, Hale County, Sr.
DH: Samantha Galloway, Fyffe, Sr.
DH: Callie Bearden, Geraldine, Fr.
Class 2A
Player of the Year
Harper Myers, Lamar County
Hitter of the Year
Lynley Butts, Lamar County
Pitcher of the Year
Brynlee Alford, Horseshoe Bend
Coach of the Year
Steven Brock, Lamar County
FIRST TEAM
P: Brynlee Alford, Horseshoe Bend, Jr.
P: Harper Myers, Lamar County, 8th
P: Kendall Williamson, North Sand Mountain, So.
P: Emma Franklin, West End, Fr.
C: Laney Saucer, J.U. Blacksher, Jr.
IF: Kaleigh Roberts, North Sand Mountain, So.
IF: Campbell Barron, Pisgah, Sr.
IF: Alexa Cranmer, Pleasant Valley, So.
IF: Ava McCrary, Sumiton Christian, Jr.
OF: Emma Sue Collins, Lamar County, Jr.
OF: Myleigh Reid, Sumiton Christian, Jr.
OF: Kennedi Nix, West End, Fr.
UT: Addi Bradshaw, Pisgah, 8th
UT: Braylee King, West End, Sr.
DH: Emma Sipsy, Sand Rock, Jr.
DH: Lynley Butts, Lamar County, Sr.
SECOND TEAM
P: Lizzy Faircloth, Ariton, Sr.
P: Anna Grace Hollinger, J.U. Blacksher, Jr.
P: Lori Jones, Pisgah, 8th
P: Addison Gibbs, Ranburne, Sr.
C: Allie Manuel, Sumiton Christian, 8th
IF: Beth Dixon, Ariton, Jr.
IF: Kadence Dailey, J.U. Blacksher, So.
IF: Ally Zorn, Samson, Sr.
IF: Taylor Moon, Southeastern, 8th
OF: Carlie Davis, G.W Long, Sr.
OF: Emeri Ikner, J.U. Blacksher, 8th
OF: Allie Williams, Washington County, Sr.
UT: Liliana Cassidy, Southeastern, Jr.
UT: Kaylie Joseph, G.W Long, Sr.
DH: Camryn Brown, Pike Liberal Arts, Jr.
DH: Natalie Schiller, Vincent, Sr.
HONORABLE MENTION
P: Karsyn Echols, Falkville, Fr.
P: Charleigh Reding, Lindsay Lane, 8th
C: Maci Vest, Southeastern, 8th
C: Paityn Walker, Cedar Bluff, Fr.
IF: Makenna Hayes, Cleveland, Jr.
IF: Lily Slayton, Falkville, Fr.
OF: Kenzely Swaim, North Sand Mountain, 8th
OF: Addison Schultz, Pisgah, So.
UT: Reese Hall, Southeastern, So.
UT: Mckenzie Fulton, Highland Home, So.
DH: Kylie Vadon, Cedar Bluff, Sr.
DH: K.K. Rollins, Ranburne, Fr.
Class 1A
Player of the Year
Braylynn Pope, Hackleburg
Hitter of the Year
MaKinley Traylor, Ider
Pitcher of the Year
Lilli Sumblin, Kinston
Coach of the Year
Andrew Norris, Kinston
FIRST TEAM
P: Brynley Traylor, Ider, Sr.
P: Lauren Norris, Kinston, Sr.
P: Lilli Sumblin, Kinston, Sr.
P: Mckenzie Smith, Leroy, Sr.
C: Alivia Morrison, Berry, 8th
IF: Bella Harper, Hackleburg, Jr.
IF: Aubrey Norris, Kinston, Fr.
IF: Hannah Howard, Leroy, Sr.
IF: Jaden McGee, Maplesville, Sr.
OF: Margaret Taylor, Holy Spirit, 8th
OF: MaKinley Traylor, Ider, Sr.
OF: Allyx Williamson, Kinston, Jr.
UT: Braylynn Pope, Hackleburg, Jr.
UT: Lilly Doggette, Millry, Sr.
DH: Paige Musso, Florala, Fr.
DH: Payten Herron, Hackleburg, Sr.
SECOND TEAM
P: Briley Baggett, Brantley, 7th
P: Caroline Blackwell, Red Level, Jr.
P: Natalee Saylor, Shoals Christian, Jr.
P: Railey Williams, Woodland, Jr.
C: Lauren Duco-Moore, Holy Spirit, So
IF: Hadley Robison, Athens Bible, Fr.
IF: Addy Lee, Jacksonville Christian, Jr.
IF: Hannah Crowe, Maplesville, Sr.
IF: Alyssa Taylor, Woodland, So.
OF: Aariyah Stamps, Brantley, Jr.
OF: Karlee Pollard, Hubbertville, So.
OF: Hadley Epps, Skyline, So.
UT: Ellie Nichols, Hackleburg, Sr.
UT: Molly Pate, Lynn, Jr.
DH: Alli Dutton, Lynn, Jr.
DH: Scarlet Kirkland, Millry, Sr.
HONORABLE MENTION
P: Destiny Burns, Athens Bible, Sr.
P: Sadi Farley, Meek, So.
C: Payton Parks, Elba, So.
C: Maci Blount, Florala, 8th
IF: McKenna Mitchell, Ider, So.
IF: Lexi Coffman, Valley Head, Fr.
OF: Mallory Hamilton, Leroy, Sr.
OF: Addie Pollard, Waterloo, Sr.
UT: Ella Estave, Covenant Christian, Sr.
UT: Skylar Loper, Fruitdale, Jr.
DH: Audrina Williams, Jacksonville Christian, 7th
DH: Madelyn Akers, Ider, 8th
AISA
Player of the Year
Kennedy Childers, Bessemer Academy
Pitcher of the Year
Macy Rooker, Bessemer Academy
Hitter of the Year
Kennedy Childers, Bessemer Academy
Coach of the Year
Michele Hyde, Bessemer Academy
ALL-STATE
P: Payton Earl, Chambers Academy, Fr.
P: Addie Hicks, Clarke Prep School, Jr.
P: Macy Rooker, Bessemer Academy, Jr.
P: Emilee Sipper, Crenshaw Christian Academy, Fr.
C: Carson Cox, Bessemer Academy, Sr.
IF: Brooke Brasell, Clarke Prep School, Jr.
IF: Madison Holley, Crenshaw Christian Academy, Sr.
IF: Allie Paschal, Chambers Academy, Sr.
IF: Caroline Rhea, Bessemer Academy, Sr.
OF: Kennedy Childers, Bessemer Academy, Sr.
OF: Jenna Conway, Hooper Academy, So.
OF: Brooke Horn, Crenshaw Christian Academy, Jr.
UTL: Cassie Braddy, Abbeville Christian, Jr.
UTL: Drue Flint, Clarke Prep, Sr.
DH: Paisley Huneycutt, Fort Dale Academy, Fr.
DH: Hope Kennedy, Abbeville Christian, Sr.
HONORABLE MENTION
P: Lillie Burt, Bessemer Academy, Jr.
P: Kady Thomas, Clarke Prep, Sr.
C: Abbigale Stroud, Crenshaw Christian Academy, Fr.
IF: Kenzie Bailey, Cornerstone-Columbiana, Jr.
IF: Tenley Benefield, Chambers Academy, Fr.
OF: Laney Wilson, Cornerstone-Columbiana, So.
UTL: Mallory Coody, Patrician Academy, Sr.
UTL: Ella Ealum, Fort Dale Academy, So.
DH: Jamya Powell, Macon East, Sr.
DH: Kinley Elliott, Bessemer Academy, Jr.
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