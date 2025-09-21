Fcs Football Central

Week 4 FCS Football Top 25 Scoreboard

Zachary McKinnell

Monmouth running back Rodney Nelson (20)
Monmouth running back Rodney Nelson (20) / Emily Webb (Monmouth Athletics)
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform Top 25 poll.

FCS Top 25 Scoreboard (Week 4)

No. 4 Montana State 17, Mercyhurst 0

No. 5 Montana 63, Indiana State 20

No. 6 Illinois State 38, North Alabama 36 (2OT)

No. 7 Rhode Island 28, Long Island 7

San Jose State 31, No. 8 Idaho 28

No. 21 Monmouth 51, No. 11 Villanova 33

No. 15 South Dakota 42, Drake 21

No. 16 North Dakota 58, Valparaiso 7

No. 17 Northern Arizona 31, No. 19 Incarnate Word 23

No. 22 West Georgia 33, Eastern Kentucky 12

Dartmouth 27, No. 25 New Hampshire 20

Other Notable Week 4 Games

Yale 28, Holy Cross 10

Youngstown State 31, Towson 28

Mercer 38, The Citadel 0

Harvard 59, Stetson 7

Richmond 38, VMI 14

San Diego 42, Princeton 35

Brown 46, Georgetown 0

Colgate 44, Fordham 21

Delaware State 39, Saint Francis 10

Penn 24, Stonehill 21

Dayton 17, Robert Morris 14

Howard 34, Hampton 7

Lafayette 38, Columbia 14

North Carolina Central 62, North Carolina A&T 20

Sacred Heart 31, Norfolk State 28

William & Mary 34, Charleston Southern 7

Western Carolina 50, Samford 35

Ohio 52, Gardner-Webb 35

Virginia Tech 38, Wofford 6

USF 63, South Carolina State 14

Central Michigan 49, Wagner 10

Published |Modified
ZACHARY MCKINNELL

Zach McKinnell is the Founder and Senior Editor of FCS Football Central. He is also a columnist for HERO Sports and a contributor for Athlon Sports. In 2022, he became an official voter in the FCS Stats Perform Top-25. He is a former contributor for Vols Wire, part of the USA TODAY Sports Network, and Fly War Eagle on FanSided. Zach graduated from Auburn University in 2018.

