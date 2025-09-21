Week 4 FCS Football Top 25 Scoreboard
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform Top 25 poll.
FCS Top 25 Scoreboard (Week 4)
No. 4 Montana State 17, Mercyhurst 0
No. 5 Montana 63, Indiana State 20
No. 6 Illinois State 38, North Alabama 36 (2OT)
No. 7 Rhode Island 28, Long Island 7
San Jose State 31, No. 8 Idaho 28
No. 21 Monmouth 51, No. 11 Villanova 33
No. 15 South Dakota 42, Drake 21
No. 16 North Dakota 58, Valparaiso 7
No. 17 Northern Arizona 31, No. 19 Incarnate Word 23
No. 22 West Georgia 33, Eastern Kentucky 12
Dartmouth 27, No. 25 New Hampshire 20
Other Notable Week 4 Games
Yale 28, Holy Cross 10
Youngstown State 31, Towson 28
Mercer 38, The Citadel 0
Harvard 59, Stetson 7
Richmond 38, VMI 14
San Diego 42, Princeton 35
Brown 46, Georgetown 0
Colgate 44, Fordham 21
Delaware State 39, Saint Francis 10
Penn 24, Stonehill 21
Dayton 17, Robert Morris 14
Howard 34, Hampton 7
Lafayette 38, Columbia 14
North Carolina Central 62, North Carolina A&T 20
Sacred Heart 31, Norfolk State 28
William & Mary 34, Charleston Southern 7
Western Carolina 50, Samford 35
Ohio 52, Gardner-Webb 35
Virginia Tech 38, Wofford 6
USF 63, South Carolina State 14
Central Michigan 49, Wagner 10
