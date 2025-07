Kansas Basketball's Top Rivals Set for Preseason Clash in Scrimmage

Renewing a rivalry ๐Ÿ˜ค



And your first look at the 2025-26 Tigers ๐Ÿ‘€



๐—˜๐˜ ๐—ต๐—ถ๐—ฏ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐˜ƒ๐˜€ ๐—ž ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—ฎ๐˜ ๐— ๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ผ๐˜‚ ๐—”๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฎ ๐—ถ๐—ป ๐—ข๐—ฐ๐˜๐—ผ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ#MIZ ๐Ÿฏ pic.twitter.com/YKmBPiPNA3