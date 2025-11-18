Depth Charts: Louisville vs. SMU
LOUISVILLE, Ky. - The Louisville football program is heading to Dallas this weekend, taking on SMU for their final road game of the 2025 season. Kickoff is set for Saturday, Nov. 22 at 12:00 p.m. EST.
Here are the depth charts for both the Cardinals and Mustangs:
Louisville (7-3, 4-3 ACC)
Changes from Louisville's Depth Chart vs. Clemson:
- None.
*Editor's Note: Isaac Brown still listed as the starting running back despite likely being out.
Quarterback
7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)
Running Back
1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
46 Keyjuan Brown (5-11, 210, R-So.)
Wide Receiver
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
Wide Receiver
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)
Wide Receiver
2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)
Tight End
85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)
Left Tackle
70 Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
Left Guard
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
Center
50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)
Right Guard
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
Right Tackle
60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)
Defense
Defensive End
23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)
Nose Tackle
99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
Defensive Tackle
90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)
Leo (DE/LB)
50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)
Middle Linebacker
12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)
Weakside Linebacker
34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)
STAR (LB/S)
9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)
Cornerback
4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)
Cornerback
25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)
Free Safety
27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
Strong Safety
21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)
Special Teams
Punter
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Placekicker
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
35 Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)
Holder
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Long Snapper
48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)
Kick Returner
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
Punt Returner
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)
SMU (7-3, 5-1 ACC)*
Offense
Quarterback
7 Kevin Jennings (6-0, 192. RS JR)
1 Ty Hawkins (6-0, 203, FR)
Running Back
27 TJ Harden (6-2, 220, SR)
or 6 Chris Johnson Jr. (6-0, 184, RS SO)
0 Derrick McFall (5-11, 187, RS FR)
Wide Receiver
3 Romello Brinson (6-2, 190, RS SR)
4 Link Rhodes (6-2, 200, JR)
13 Daylon Singleton (5-11, 178, FR)
Wide Receiver
2 Jordan Hudson (6-1, 200, SR)
10 Jalen Cooper (6-2, 180, FR)
11 Carterrious Brown (6-2, 190, FR)
Wide Receiver/Tight End
82 RJ Maryland (6-4, 240, SR)
or 8 Yamir Knight (5-8, 186, JR)
18 Dylan Goffney (6-0, 216, 5TH YR)
Tight End
88 Matthew Hibner (6-5, 252, GR)
44 Stone Eby (6-5, 260, RS SR)
or 84 Tripp Riordan (6-5, 248, RS SO)
Left Tackle
54 Savion Byrd (6-5, 304,RS SR)
60 Zion Nelson (6-5, 318, GR)
Left Guard
71 Logan Parr (6-4, 318, GR)
69 Nate Anderson (6-4, 300, RS SR)
Center
64 Joshua Bates (6-3, 315, RS SO)
50 Graham Uter (6-5, 304, RS FR)
Right Guard
63 Addison Nichols (6-5, 320, RS JR)
58 Abel Hoopii (6-5, 340, FR)
Right Tackle
59 PJ Williams (6-5, 313, RS JR)
74 Andrew Chamblee (6-6, 308, RS JR)
75 Dramodd Odoms (6-6, 318, FR)
Defense
Defensive End
9 Cameron Robertson (6-4, 260, SR)
52 Jahkai Lang (6-3, 255, RS SO)
Defensive Tackle
6 Jeffrey M’ba (6-6, 312, GR)
40 Keveion’ta Spears (6-4, 313, RS SR)
or 93 Kevin Allen (6-2, 291, RS SO)
Defensive Tackle
4 Terry Webb (6-3, 313, 5TH YR)
55 Woo Spencer (6-4, 316, RS SO)
Bandit
1 Isaiah Smith (6-4, 248, SR)
5 DJ Warner (6-4, 231, SO)
Middle Linebacker
28 Brandon Booker (6-1, 225, SO)
33 Zakye Barker (5-10, 231, RS JR)
29 Brandon Miyazono (6-1, 235, JR)
Weakside Linebacker
54 Alexander Kilgore (6-1, 230, JR)
or 29 Brandon Miyazono (6-1, 235, JR)
Nickel/Safety
7 Deuce Harmon (5-10, 190, RS SR)
or 12 Kyron Chambers (6-0, 200, RS JR)
Cornerback
8 Marcellus Barnes Jr. (6-1, 180, RS FR)
0 William Nettles (6-0, 195, RS FR)
Cornerback
0 William Nettles (6-0, 195, RS FR)
or 13 Jaelyn Davis-Robinson (6-1,190, RS JR)
Free Safety
3 Ahmaad Moses (5-10, 205, SR)
26 Jaylen Moses (5-10, 191, RS FR)
27 Abdul Muhammad (5-8, 180, RS SO)
Strong Safety
23 Isaiah Nwokobia (6-1, 205, RS SR)
11 Jaden Milliner-Jones (5-11, 200, RS SO)
22 Sael Reyes (6-1, 197, FR)
Special Teams
Punter
43 Wade McSparron (6-3, 236, RS FR)
96 Ryan Collins (6-3, 220, RS SR)
Kickoffs
95 Sam Keltner (5-10, 180, RS FR)
96 Ryan Collins (6-3, 220, RS SR)
Placekicker
95 Sam Keltner (5-10, 180, RS FR)
44 Stone Eby (6-5, 260, RS SR)
Kick Returner
4 Link Rhodes (6-2, 200, JR)
6 Chris Johnson Jr. (6-0, 184, RS SO)
Punt Returner
8 Yamir Knight (5-8, 186, JR)
10 Jalen Cooper (6-2, 180, FR)
Long Snapper
48 Morgan Tribbett (5-11, 230, SO)
Holder
43 Wade McSparron (6-3, 236, RS FR)
*Depth chart from SMU's last game vs. Boston College. Their DT vs. Louisville has yet to be released.
More Cardinals Stories
(Photo of
You can follow Louisville Cardinals On SI for future coverage by liking us on Facebook, Twitter/X and Instagram:
Facebook - @LouisvilleOnSI
Twitter/X - @LouisvilleOnSI
Instagram - @louisvilleonsi
You can also follow Deputy Editor Matthew McGavic at @Matt_McGavic on Twitter/X and @mattmcgavic.bsky.social on Bluesky