Depth Charts: Louisville vs. SMU

The Cardinals travel to the Mustangs for their final road game of the 2025 season.

Matthew McGavic

Oct 5, 2024; Louisville, Kentucky, USA; Louisville Cardinals running back Isaac Brown (25) tries to break from the tackle of Southern Methodist Mustangs cornerback Deuce Harmon (7) during the second half at L&N Federal Credit Union Stadium. Mandatory Credit: Jamie Rhodes-Imagn Images
LOUISVILLE, Ky. - The Louisville football program is heading to Dallas this weekend, taking on SMU for their final road game of the 2025 season. Kickoff is set for Saturday, Nov. 22 at 12:00 p.m. EST.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Mustangs:

Louisville (7-3, 4-3 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart vs. Clemson:

  • None.

*Editor's Note: Isaac Brown still listed as the starting running back despite likely being out.

Quarterback

7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)

Running Back

1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
46 Keyjuan Brown (5-11, 210, R-So.)

Wide Receiver

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)

Wide Receiver

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)

Wide Receiver

2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)

Tight End

85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)

Left Tackle

70 Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)

Left Guard

53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)

Center

50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)

Right Guard

71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)

Right Tackle

60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)

Defense

Defensive End

23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)

Nose Tackle

99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive Tackle

90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)

Leo (DE/LB)

50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)

Middle Linebacker

12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)

Weakside Linebacker

34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)

STAR (LB/S)

9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)

Cornerback

4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)

Cornerback

25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)

Free Safety

27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)

Strong Safety

21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)

Special Teams

Punter

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Placekicker

36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
35 Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)

Holder

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Long Snapper

48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)

Kick Returner

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)

Punt Returner

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)

SMU (7-3, 5-1 ACC)*

Offense

Quarterback

7 Kevin Jennings (6-0, 192. RS JR)
1 Ty Hawkins (6-0, 203, FR)

Running Back

27 TJ Harden (6-2, 220, SR)
or 6 Chris Johnson Jr. (6-0, 184, RS SO)
0 Derrick McFall (5-11, 187, RS FR)

Wide Receiver

3 Romello Brinson (6-2, 190, RS SR)
4 Link Rhodes (6-2, 200, JR)
13 Daylon Singleton (5-11, 178, FR)

Wide Receiver

2 Jordan Hudson (6-1, 200, SR)
10 Jalen Cooper (6-2, 180, FR)
11 Carterrious Brown (6-2, 190, FR)

Wide Receiver/Tight End

82 RJ Maryland (6-4, 240, SR)
or 8 Yamir Knight (5-8, 186, JR)
18 Dylan Goffney (6-0, 216, 5TH YR)

Tight End

88 Matthew Hibner (6-5, 252, GR)
44 Stone Eby (6-5, 260, RS SR)
or 84 Tripp Riordan (6-5, 248, RS SO)

Left Tackle

54 Savion Byrd (6-5, 304,RS SR)
60 Zion Nelson (6-5, 318, GR)

Left Guard

71 Logan Parr (6-4, 318, GR)
69 Nate Anderson (6-4, 300, RS SR)

Center

64 Joshua Bates (6-3, 315, RS SO)
50 Graham Uter (6-5, 304, RS FR)

Right Guard

63 Addison Nichols (6-5, 320, RS JR)
58 Abel Hoopii (6-5, 340, FR)

Right Tackle

59 PJ Williams (6-5, 313, RS JR)
74 Andrew Chamblee (6-6, 308, RS JR)
75 Dramodd Odoms (6-6, 318, FR)

Defense

Defensive End

9 Cameron Robertson (6-4, 260, SR)
52 Jahkai Lang (6-3, 255, RS SO)

Defensive Tackle

6 Jeffrey M’ba (6-6, 312, GR)
40 Keveion’ta Spears (6-4, 313, RS SR)
or 93 Kevin Allen (6-2, 291, RS SO)

Defensive Tackle

4 Terry Webb (6-3, 313, 5TH YR)
55 Woo Spencer (6-4, 316, RS SO)

Bandit

1 Isaiah Smith (6-4, 248, SR)
5 DJ Warner (6-4, 231, SO)

Middle Linebacker

28 Brandon Booker (6-1, 225, SO)
33 Zakye Barker (5-10, 231, RS JR)
29 Brandon Miyazono (6-1, 235, JR)

Weakside Linebacker

54 Alexander Kilgore (6-1, 230, JR)
or 29 Brandon Miyazono (6-1, 235, JR)

Nickel/Safety

7 Deuce Harmon (5-10, 190, RS SR)
or 12 Kyron Chambers (6-0, 200, RS JR)

Cornerback

8 Marcellus Barnes Jr. (6-1, 180, RS FR)
0 William Nettles (6-0, 195, RS FR)

Cornerback

0 William Nettles (6-0, 195, RS FR)
or 13 Jaelyn Davis-Robinson (6-1,190, RS JR)

Free Safety

3 Ahmaad Moses (5-10, 205, SR)
26 Jaylen Moses (5-10, 191, RS FR)
27 Abdul Muhammad (5-8, 180, RS SO)

Strong Safety

23 Isaiah Nwokobia (6-1, 205, RS SR)
11 Jaden Milliner-Jones (5-11, 200, RS SO)
22 Sael Reyes (6-1, 197, FR)

Special Teams

Punter

43 Wade McSparron (6-3, 236, RS FR)
96 Ryan Collins (6-3, 220, RS SR)

Kickoffs

95 Sam Keltner (5-10, 180, RS FR)
96 Ryan Collins (6-3, 220, RS SR)

Placekicker

95 Sam Keltner (5-10, 180, RS FR)
44 Stone Eby (6-5, 260, RS SR)

Kick Returner

4 Link Rhodes (6-2, 200, JR)
6 Chris Johnson Jr. (6-0, 184, RS SO)

Punt Returner

8 Yamir Knight (5-8, 186, JR)
10 Jalen Cooper (6-2, 180, FR)

Long Snapper

48 Morgan Tribbett (5-11, 230, SO)

Holder

43 Wade McSparron (6-3, 236, RS FR)

*Depth chart from SMU's last game vs. Boston College. Their DT vs. Louisville has yet to be released.

