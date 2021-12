Pac-12 Early Signing Period Day 1 Recap

Who signed with what teams on Wednesday during the early signing period?

It was an incredibly busy day in the Pac-12 on Wednesday, as the early signing period began. It might have been a quieter day than usual for Oregon as the transition into the Dan Lanning era has just begun, but for other Pac-12 teams, this was a major day. Here is a list of every recruit that signed with a Pac-12 school on Wednesday.

Note: * denotes 247 star rating

Arizona Wildcats (20)

4* TE Keyan Burnett (Anaheim, CA)

4* CB Ephesians Prysock (Mission Hills, CA)

4* LB Sterling Lane (Westlake Village, CA)

3* WR Kevin Green (Mission Hills, CA)

3* RB Jonah Coleman (Stockton, CA)

3* LB Tyler Martin (Cambridge, MA)

3* QB Noah Fifita (Anaheim, CA)

3* WR AJ Jones (Ontario, CA)

3* Edge Isaiah Ward (Ontario, CA)

3* LB Jacob Manu (Anaheim, CA)

3* Edge Russell Davis II (Chandler, AZ)

3* ILB Grayson Stovall (Chandler, AZ)

3* ATH Jai-Ayviauynn Celestine (Miami, FL)

3* TE Tyler Powell (Phoenix, AZ)

3* CB Tacario Davis (Long Beach, CA)

3* IOL Jonah Savalinaea (Honolulu, HI)

3* DL Isaiah Johnson (Chandler, AZ)

3* Edge Taitai Uiagalelei (Santa Ana, CA)

3* DL Jermaine Wiggins Jr. (Bridgton, ME)

3* IOL Jacob Reece (Salt Lake City, UT)

Arizona State Sun Devils (6)

4* RB Tevin White (Stafford, VA)

3* QB Bennett Meredith (Hoover, AL)

3* TE Jacob Newell (Springfield, OR)

3* DL Robby Harrison (Greenwood, SC)

3* TE Bryce Pierre (Rancho Cucamonga, CA)

3* K Carter Brown (Pearland, TX)

California Golden Bears (11)

4* RB Jaydn Ott (Norco, CA)

3* OT Trent Ramsey (Tampa, FL)

3* DL Nathan Burrell (Bellflower, CA)

3* RB Ashton Hayes (Reno, NV)

3* Edge Curlee Thomas (Fort Worth, TX)

3* IOL Sloape Vatikani (Reno, NV)

3* WR Jaiven Plummer (Alexandra, VA)

3* OT Nick Morrow (Flagstaff, AZ)

3* Edge Nunie Tuitele (Aurora, CO)

3* CB Jeremiah Earby (Menio Park, CA)

3* WR Mason Sterling (San Mateo, CA)

Colorado Buffaloes (16)

3* S Dylan Dixson (Pearland, TX)

3* LB Aubrey Smith (Buford, GA)

3* QB Owen McCown (Rusk, TX)

3* LB Eoghan Kerry (Santa Ana, CA)

3* WR Jordyn Tyson (Allen, TX)

3* ATH Grant Page (Boulder, CO)

3* RB Victor Veen (Buford, GA)

3* CB Joshua Wiggins (Spring, TX)

3* TE Zach Courtney (Post, TX)

3* OT Carter Edwards (Hattlesburg, MS)

3* CB Simeon Harris (Benicia, CA)

3* DL Aaron Austin (Fort Worth, TX)

3* LB Kaden Ludwick (Clackamas, OR)

3* CB Keyshon Mills (Little Elm, TX)

3* OT Travis Gray (Aurora, CO)

3* WR Chase Sowell (Humble, TX)

3* S Xavier Smith (Fainburn, GA)

3* ATH Oakie Salave’a (Pago Pago, AS)

Oregon Ducks (7)

4* CB Jalil Tucker (San Diego, CA)

4* LB Devon Jackson (Omaha, NE)

3* LB Harrison Taggart (Draper, UT)

3* DL Ben Roberts (Salt Lake City, UT)

3* OT Michael Wooten (Chatsworth, CA)

3* ATH Anthony Jones (Henderson, NV)

3* DL Sir Mells (Henderson, NV)

Oregon State Beavers (16)

3* Edge Mathias Malaki-Donaldson (Westlake Village, CA)

3* LB Melvin Jordan (Clearwater, FL)

3* RB Damien Martinez (Lewisville, TX)

3* DL Quincy Wright (Duncanville, TX)

3* IOL Dylan Lopez (Bradeton, FL)

3* TE Jack Velling (Seattle, WA)

3* OT Luka Vincic (Bothell, WA)

3* CB Noble Thomas (Orange Coty, FL)

3* QB Travis Throckmorton (Simi Valley, CA)

3* WR Sam Mason (Covina, CA)

3* DL Takari Hinkle (Tenino, WA)

3* CB Ryan Cooper (San Mateo, CA)

3* S Carlos Mack (Clovis, CA)

3* ATH Kord Shaw (Ogden, UT)

3* OT Jacob Strand (Canby, OR)

3* OT Nathan Elu (San Mateo, CA)

Stanford Cardinal (20)

4* Edge David Bailey (Santa Ana, CA)

4* DL Ernest Cooper IV (Arlington, TX)

4* LB Tevarua Tafiti (Honolulu, HI)

4* OT Fisher Anderson (Franklin, TN)

4* TE Sam Roush (Nashville, TN)

4* RB Arlen Harris Jr. (Saint Peters, MO)

4* OT Lucas Heyer (Saint Paul, MN)

3* DL Jaxson Moi (San Diego, CA)

3* WR Mudia Reuben (Riverside, MO)

3* TE CJ Hawkins (Tampa, FL)

3* CB Joshua Thompson (Washington, DC)

3* OT Kenji Swanson (Chatsworth, CA)

3* DL Zach Rowell (Encinitas, CA)

3* OT Jake Maikkula (Littleton, CO)

3* WR Elic Ayomanor (Deerfield, MA)

3* QB Ashton Daniels (Buford, GA)

3* ATH Terian Williams II (Alpharetta, GA)

3* DL Pat Caughey (Morristown, NJ)

3* LB Benjamin Hudson (Las Vegas, NV)

3* LB Matt Rose (Broadview Heights, OH)

UCLA Bruins (11)

4* S Kamari Ramsey (Chatsworth, CA)

4* TE Jack Pederson (Murrieta, CA)

4* WR Jadyn Marshall (Stockton, CA)

4* QB Justyn Martin (Inglewood, CA)

4* TE Carsen Ryan (American Fork, UT)

4* ATH Clint Stephens (Inglewood, CA)

3* LB Jalen Woods (Bellflower, CA)

3* OT Sam Yoon (Los Angeles, CA)

3* WR Braden Pegan (San Juan Capistrano, CA)

3* RB Tomarion Harden (Inglewood, CA)

3* S Croix Stewart (Benicia, CA)

USC Trojans (6)

5* RB Raleek Brown (Santa Ana, CA)

4* S Zion Branch (Las Vegas, NV)

4* CB Fabian Ross (Las Vegas, NV)

3* Edge Devan Thompkins (Stockton, CA)

3* LB Garrison Madden (Hampton, GA)

2* P Atticus Bertrams (Australia)

Utah Utes (16)

4* LB Lander Barton (Salt Lake City, UT)

4* QB Nate Johnson (Clovis, CA)

3* LB Justin Medlock (Manvel, TX)

3* LB Kaeo Akana (Honolulu, HI)

3* QB Brandon Rose (Murrieta, CA)

3* RB Jaylen Glover (Lakeland, FL)

3* ATH Carson Tabaracci (Park City, UT)

3* CB Jocelyn Malaska (Bethany, OK)

3* WR Ryan Peppins (Alabaster, AL)

3* WR Chris Reed (Apopka, FL)

3* ATL Tao Johnson (Idaho Falls, ID)

3* DL Dallas Vakalahi (Salt Lake City, UT)

3* OT Keith Olson (Napavine, WA)

3* S Elijah Davis (Auburndale, FL)

3* OT Tyler Knaak (Salt Lake City, UT)

3* Edge Chase Kennedy (Dallas, TX)

Washington Huskies (6)

4* WR Germie Bernard (Henderson, NV)

4* TE Ryan Otton (Olympia, WA)

4* ATH Emeka Megwa (Keller, TX)

3* IOL Parker Brailsford (Scottsdale, AZ)

3* Edge Lance Holtzclaw (Mesa, AZ)

3* WR Denzel Boston (Puyallup, WA)

Washington State Cougars (10)

3* TE Andre Dollar (Mustang, OK)

3* LB Taariq Al-Uqdah (Inglewood, CA)

3* RB Djouvensky Schlenbaker (Bellingham, WA)

3* OT Eric Wilder (Syracuse, UT)

3* CB Javan Robinson (Winter Garden, FL)

3* LB Hudson Cedarland (Gig Harbor, WA)

3* Edge Jakobus Seth (Arlington, WA)

3* WR Leyton Smithson (Bellingham, WA)

3* S Bryce Grays (Sugar Land, TX)

3* S Sam Lockett (San Francisco, CA)

2022 Oregon Football Scheduled Released

